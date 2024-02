AS Tallink Grupp nõukogu võttis täna korralisel koosolekul vastu otsuse, millega pikendatakse AS Tallink Grupp juhatuse esimehe Paavo Nõgene volitusi alates 2. maist 2024 kolme aasta võrra ning AS Tallink Grupp juhatuse liikme Margus Schults volitusi alates 29. aprillist 2024 kolme aasta võrra.

