蜗牛遊戲宣布現有遊戲激動人心的新發展

加利福尼亞庫爾弗城, Feb. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (納斯達克股票代碼) （以下簡稱“蜗牛”或“公司”）是一家領先的全球獨立開發商和發行商，專注於互動數字娛樂，今日宣布現有遊戲的重要進展，包括在任天堂Switch 上推出遊戲西部對決（West Hunt），以及推出方舟: 生存飛昇（ARK Survival Ascended）的ASA高級遊戲模組（ASA Premium Mods）。這些進展再次突顯了蜗牛遊戲對於持續改進和加強其當前遊戲產品的堅定承諾。



西部對決登陸任天堂Switch

蜗牛遊戲的獨立遊戲分支品牌Wandering Wizard，與開發工作室NewGen 合作，近日在任天堂Switch上推出了西部對決。這款備受期待的遊戲將玩家帶入西部世界的中心，讓沉浸在西部世界中的玩家可以隨時隨地展開追捕行動。西部對決登陸任天堂Switch是蜗牛遊戲旅程中的一個重要的里程碑，其將遊戲的覆蓋範圍從Steam上擴展到了蓬勃發展的主機遊戲社區。隨著玩家沉浸在扮演遵紀守法的警長或狡猾的亡命之徒角色中，玩家們將以前所未有的方式體驗西部荒野。蜗牛遊戲積極將西部對決在Steam上獲得的成功推廣到新的平台上，展示了公司不斷發展其現有遊戲產品的決心。

ASA 高級遊戲模組

蜗牛遊戲還將推出針對方舟: 生存飛昇的高級遊戲模組項目。這一創新舉措有望通過提供前所未有的變現化機會，徹底改變遊戲模組的製作格局。作為業內最具競爭力的收益分享模式，方舟: 生存飛昇的高級遊戲模組項目可以確保遊戲模組創建者的的創造力和付出獲得應有的認可和回報。除此之外，ASA高級遊戲模組在PC，Xbox和PlayStation平台的跨平台兼容性擴大了遊戲模組創建者的影響力和受眾範圍，讓創建者們能夠最大化其收益，並與更多的玩家群體建立聯繫。方舟: 生存飛昇的遊戲模組項目致力於為遊戲模組創建者營造一個鼓勵創新，合作和公平報酬的氛圍。該項目旨在成為遊戲模組社區裡促進積極變革，賦能遊戲模組創建者創造出更好作品，取得更多成就。該高級遊戲模組項目已經在PC平台上推出，其他平台也將陸續推出。

蜗牛遊戲首席執行官Jim Tsai評論道：“我們將繼續致力於改進和提升我們當前的遊戲產品組合，確保每位玩家在我們多樣化的遊戲產品中都能找到心儀的探險和樂趣。我們將社區和合作夥伴作為發展新動向的戰略核心，積極開發激動人心的新項目。”

隨著西部對決在任天堂Switch的發布以及方舟: 生存飛昇的ASA高級遊戲模組的推出，蜗牛遊戲相信其將繼續引領遊戲行業的發展，推動其創新和增長的願景不斷前進。

更多信息，請訪問蜗牛遊戲。

關於蜗牛遊戲

蜗牛是一家領先的全球獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數字娛樂，擁有一流的優質遊戲產品組合，專為在各種平台（包括遊戲機、個人電腦和移動設備）上使用而設計。

關於Wandering Wizard

Wandering Wizard熱情致力於支持獨立開發者。我們為獨立遊戲領域的新聲音、創新思想以及大膽嘗試提供平台。我們擁抱開放獨立遊戲的風險，與世界各地的創造者合作，為全球遊戲社區提供包容、啟發性和創新的遊戲體驗。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的陳述。本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如“預期”、“相信”、“可以”、“預期”、“應該”、“計劃”、“打算”、“可能”、“預測”、“繼續”、“估計”和“潛力”，或這些術語或其他類似表達的否定形式。前瞻性陳述出現在本新聞稿中的許多地方，包括但不限於有關蜗牛的意圖、信念或當前期望的陳述。這些前瞻性陳述包括有關蜗牛業務未來可能或假設結果、財務狀況、運營結果、流動性、計劃和目標的信息。蜗牛就以下事項發表的聲明本質上具有前瞻性：增長前景和戰略；推出新遊戲以及商業上成功的遊戲的附加功能，包括推出《方舟：生存提升》、《方舟：動畫系列》和《方舟 2》；對未來增長重要驅動力的預期；其保留和增加玩家基礎、開發新視頻遊戲和增強現有遊戲的能力；來自多個行業的公司的競爭，包括其他遊戲開發商和發行商以及大型和小型、公共和私營互聯網公司；與Xbox Live 和 Game Pass、PlayStation Network、Steam、Epic Games Store、Apple App Store、Google Play Store、My Nintendo Store 和 Amazon Appstore 等第三方平台的關系；對未來增長和業績的預期；以及上述任何內容所依據的假設。

聯繫方式：

投資者關系聯絡：

investors@snail.com

媒體聯絡：

media@snail.com