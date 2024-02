Les Canadiens fracassent les records en recyclant près de 6 millions de kilogrammes de piles et batteries en 2023

TORONTO, 15 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour célébrer la Journée nationale des piles et batteries (le 18 février), Appel à Recycler, le plus important programme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, annonce que plus de 5,8 millions de kilogrammes de piles et batteries usagées ont été détournés des sites d’enfouissement canadiens en 2023. Cela représente « la meilleure année à ce jour » du programme, dépassant le cap de 45 millions de kilogrammes de piles et batteries recyclés depuis sa création en 1997.



Les résultats des collectes de 2023 constituent une nouvelle référence en matière de recyclage de piles et batteries au Canada, reflétant la sensibilisation accrue à l’importance d’une élimination appropriée. Dans les provinces où le recyclage de piles et batteries est mandaté, incluant la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et l’Île-du-Prince-Édouard, les Canadiens ont joué un rôle déterminant qui a permis d’atteindre une robuste augmentation de 32 % par rapport à l’année précédente.

Faits saillants des collectes provinciales de 2023 :

La Colombie-Britannique a atteint une augmentation de 11% sur douze mois, grâce à des collectes totalisant plus de 954 000 kg.

La Saskatchewan, qui en est aussi à sa troisième année d’opération du programme, a augmenté ses résultats sur 12 mois de 18% avec plus de 121 000 kg collectés et recyclés.

Le Manitoba a enregistré presque 206 000 kg collectés, une augmentation sur 12 mois de plus 34% contribuant au plus d’un million de kilogrammes détournés depuis le lancement du programme en 2011.

L’Ontario, qui en est à sa troisième année d’exploitation du programme, a atteint un taux d’augmentation à deux chiffres de son volume de collecte, soit une augmentation totale de presque 58% sur douze mois.

Le Québec a encore une fois dépassé les objectifs de collecte provinciaux, avec 1,8 million de kilogrammes collectés et recyclés.

L’Île-du-Prince-Édouard a collecté et recyclé plus de 45 000 kg, ce qui représente une augmentation de 7% à l’échelle de la province.

« Nous sommes ravis de voir un si profond engagement de la part des Canadiens envers nos efforts de recyclage de piles et batteries. » a expliqué Joe Zenobio, Président d’Appel à Recycler Canada. « Alors que nous célébrons notre meilleure année à date, nous reconnaissons que le recyclage des piles et batteries - et la différence que cela représente pour notre environnement - ne seraient pas réalisables sans l’engagement de nos membres, des intervenants de l’industrie, de nos partenaires de collectes, des consommateurs et de notre équipe, car leurs efforts collectifs ont rendu cet exploit possible. Nous avons hâte de continuer à travailler avec tous nos partenaires pour collecter et recycler encore plus de piles et batteries au Canada, y compris dans de nouveaux segments tels que les véhicules électriques et le transport électrique individuel, en 2024 pour les années à venir. »

Étant donné que 92 % de la population canadienne vit dans un rayon de 15 km d’un point de dépôt Appel à Recycler, participer à un programme national de recyclage de piles et batteries est pratique. Il suffit de collecter et de protéger les piles et batteries et ensuite de les déposer auprès de l'un des 12 000 points de dépôt qui incluent des magasins, municipalités, entreprises, écoles, universités et bâtiments gouvernementaux.

La Journée nationale des piles et batteries aura lieu le 18 février. Il s’agit d’une journée pour apprécier le rôle dominant que jouent les piles et batteries dans nos vies quotidiennes. Appel à Recycler souhaite rappeler aux Canadiens les bénéfices associés à l’élimination responsable des piles et batteries lorsqu’elles arrivent à la fin de leur vie utile. La Journée nationale des piles et batteries peut être célébrée tous les jours en recyclant les piles et batteries de manière appropriée. Cela permet non seulement de détourner les matériaux des sites d’enfouissement, mais cela atténue le risque d’incendie et garantit que les métaux rares soient récupérés, ce qui contribue à l’économie circulaire. Pour en savoir plus sur Appel à Recycler ou pour trouver le point de dépôt le plus près, consultez le site www.recyclezvospiles.ca .

À propos d’Appel à Recycler Canada Inc.

Appel à Recycler®, le plus important organisme de collecte et de recyclage de piles et batteries au Canada, remplit les obligations de gestion des produits au nom de plus de 400 membres, qui incluent des producteurs de piles et batteries à usage unique et rechargeables. Appel à Recycler assure la gestion de « Recyclez vos batteries, Canada! », son programme de collecte et de recyclage de piles et batteries domestiques et de vélos électriques. L’organisation opère des programmes reconnus à l’échelle provinciale en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba, au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle agit également en Ontario à titre d’Organisme de Responsabilité des Producteurs (ORP) enregistré, en se conformant à la réglementation de cette province sur les piles et les batteries. Elle offre des services de collecte et de recyclage pour les piles et batteries à usage domestique (de 5 kg ou moins) ainsi que les piles et batteries de transport électrique utilisées pour alimenter les vélos, scooters, trottinettes, hoverboards et véhicules électriques (VE).

Depuis sa création en 1997, Appel à Recycler a détourné plus de 45 millions de kilogrammes de piles et batteries des sites d’enfouissement canadiens. Elle respecte son engagement à gérer le programme de recyclage de piles de la plus grande qualité au Canada et détient des certifications pour les normes les plus rigoureuses et les plus respectées mondialement, incluant R2v3, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ainsi qu’un contrat exclusif avec un fournisseur de gestion des infrastructures informatiques certifié ISO 27001. Sa réputation d’excellence lui a permis de maintenir à long terme des relations de confiance avec les intervenants du secteur et d’établir un réseau canadien de plus de 12 000 points de dépôt participants, incluant des détaillants de renommée et des installations municipales.

Contact

Charles-Antoine Dubois, Responsable bilingue, communication institutionnelle, Appel à Recycler Canada

Courriel : cadubois@appelarecycler.ca, Portable : 647 464-7381