Marie Brizard Wine & Spirits: Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2023

Charenton-le-Pont, le 15 février 2024

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2023

Chiffre d’affaires 2023 de 194,2 M€ en hausse de + 7,2%1 par rapport à 2022

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre de 50,1 M€ en hausse de + 8,1%

Retour à une évolution positive des activités au 4ème trimestre,

après un 3ème trimestre en retrait

En France, le chiffre d’affaires 2023 progresse de + 2,5% par rapport à 2022, essentiellement grâce aux revalorisations tarifaires effectuées pour viser à couvrir les augmentations des prix de revient. La progression au 4 ème trimestre est de + 4,2% par rapport à 2022, grâce notamment à une amélioration de l’activité Off-Trade en fin d’année, dans un contexte de ralentissement du marché en volumes et en valeur : hausse des ventes Off-Trade au 4 ème trimestre, notamment de William Peel et San José, portée par le report d’importantes opérations commerciales du 1 er semestre vers le 4 ème trimestre, un effet de base comparé au faible 4 ème trimestre 2022 qui avait connu des ruptures sur certaines références du portefeuille, ainsi que les revalorisations tarifaires du 1 er semestre 2023; légère baisse de l’activité On-Trade sur le 4 ème trimestre marqué par un recul de la demande des consommateurs.

A l’international, le chiffre d’affaires 2023 affiche une forte progression (+ 11,0% par rapport à 2022) avec une bonne résistance de l’activité au 4 ème trimestre (+ 11,3% par rapport au 4 ème trimestre 2022), contrastée selon les zones : activité en croissance en Europe, toujours portée par une progression significative de la Lituanie et la Bulgarie sur leurs marchés domestiques et leurs marchés d’export respectifs, malgré le conflit russo-ukrainien, ainsi que par une nette amélioration des ventes en Espagne, essentiellement sur le segment des services industriels; recul marqué aux Etats-Unis, dans un marché de la vodka toujours très concurrentiel et un marché du Cognac en très fort recul, le tout dans un contexte de maîtrise des niveaux de stocks appliquée par notre importateur ; zone Asie-Pacifique en fort recul.







Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du 4ème trimestre 2023 (1er octobre au 31 décembre 2023) et de l’année 2023.

Chiffre d’affaires au 31 décembre 2023

En M€ YTD 2022 Croissance organique Effet de Change YTD 2023 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 81,3 2,1 - 83,3 +2,5% +2,5% International 100,1 11,0 -0,2 110,9 +11,0% +10,8% TOTAL GROUPE MBWS 181,3 13,1 -0,2 194,2 +7,2% +7,1%

Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2023

En M€ T4 2022 Croissance organique Effet de Change T4 2023 Croissance organique

(exc. change) Croissance publiée (incl. change) France 20,9 0,9 - 21,8 +4,2% +4,2% International 25,5 2,9 -0,1 28,3 +11,3% +10,9% TOTAL GROUPE MBWS 46,4 3,8 -0,1 50,1 +8,1% +7,9%

Détail par Cluster

Cluster France

Dans un contexte de poursuite du ralentissement du marché des spiritueux en France, principalement sur le marché Off-Trade, le chiffre d’affaires 2023 du cluster France s’établit à 83,3 M€ en augmentation de + 2,5% par rapport à 2022, malgré un début d’année pénalisé par des ruptures verrières. Le 4ème trimestre enregistre une progression du chiffre d’affaires de + 4,2% par rapport à 2022 du fait de bonnes performances des marques stratégiques internationales du Groupe, principalement sur le marché Off-Trade, ainsi qu’un effet de base qui pénalisait le 4ème trimestre 2022, du fait des mêmes ruptures verrières que le Groupe a connu début 2023. Cette bonne performance s’inscrit dans un contexte de baisse générale de la consommation et de tensions liées aux changements législatifs relatifs aux périodes de négociation annuelle.

Dans un marché plutôt en retrait pour les Blends de moins de 12 ans (-4,8%2 en volume et -1,3%2 en valeur sur l’année 2023), la marque William Peel enregistre une baisse de distribution par rapport à 2022, plus marquée que le marché, notamment du fait des ruptures de début d’année.

Cluster International

Le chiffre d’affaires 2023 du cluster International s’établit à 110,9 M€ en progression de + 11,0% à change constant par rapport à 2022, avec un 4ème trimestre en hausse de + 11,3% par rapport à 2022.

L’Espagne affiche une forte amélioration de son chiffre d’affaires à + 23,2% en 2023 vs 2022, résultant principalement d’une activité de sous-traitance industrielle en progression significative, et d’une performance confirmée de certaines marques stratégiques internationales (notamment William Peel sur le marché frontalier).

Dans les marchés export de l’Europe de l’ouest, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023 est en hausse avec notamment une progression continue des ventes au Benelux et un début de reprise de l’activité sur le marché britannique; cependant sur l’ensemble de l’année le chiffre d’affaires accuse une baisse de -3,6 %.

La Lituanie enregistre un chiffre d’affaires en amélioration de + 24,4% en 2023, avec une bonne tenue au 4ème trimestre liée principalement à la performance des marques stars régionales et des marques stratégiques internationales (principalement William Peel) et la poursuite de la croissance à l’export tirée par le marché Ukrainien.

En Bulgarie, le chiffre d’affaires maintient une belle progression au 4ème trimestre 2023. Les ventes annuelles sont ainsi en hausse de + 32,0%, toujours portées par les marchés export et l’activité de sous-traitance industrielle.

La Scandinavie renoue avec une progression de son chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2023, bénéficiant notamment d’une bonne tenue des ventes de Cognac Gautier. Cela n’empêche cependant pas le fort recul des ventes sur l’année (-10,7%) du fait de la restructuration de certains acteurs (concentration et nouveaux accords), et de quelques déréférencements sur le canal On-Trade.

Dans les marchés export de l’Europe de l’Est, la Pologne enregistre une activité en baisse au 4ème trimestre, la hausse des ventes de William Peel ne compensant pas le recul des ventes de Cognac Gautier. Sur l’ensemble de l’année 2023 le chiffre d’affaires affiche un recul de -32,4% lié notamment à une politique de maîtrise des niveaux de stocks de la distribution

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires 2023 est en baisse de 27,4%, marqué, pour Sobieski, par les impacts conjugués d’un marché de la vodka extrêmement concurrentiel et d’une décision de déstockage prise par le distributeur local. Cette évolution est aussi liée à un faible écoulement des ventes locales suite aux changements de certaines « Route to Market » dans des Etats clés. Les ventes de Gautier sont négativement impactées par la forte baisse du marché du Cognac aux Etats-Unis, tandis que les ventes de Marie Brizard sont stables.

Au Brésil, le chiffre d’affaires affiche une bonne progression au 4ème trimestre 2023 et une hausse de + 21,5% sur l’année 2023, du fait notamment de la bonne résilience des marques stars régionales et de la poursuite d’une politique commerciale et tarifaire volontariste.

La zone export des Amériques continue d’enregistrer une baisse significative du chiffre d’affaires au Canada au 4ème trimestre 2023, en raison du contexte très concurrentiel persistant dans la catégorie des vodkas et d’une tendance défavorable qui se confirme pour la catégorie Cognac. Ainsi la baisse du chiffre d’affaires sur l’année est de -25,7 %.

Enfin, la région Asie-Pacifique est en recul très significatif au 4ème trimestre 2023, en particulier en Australie, avec toutefois un regain d’activité en Corée et au Japon. Sur l’année, le recul du chiffre d’affaires est de -24,0% malgré une bonne performance de Taïwan (avec une activité somme toute modeste).

Perspectives

Dans un contexte de poursuite de hausse du coût des intrants, l’année 2023 a confirmé une résilience globale des principales marques du Groupe face aux enjeux de disponibilité et de revalorisation tarifaire d’une part, et de concurrence accrue d’autre part.

Cependant, depuis deux ans, les fortes hausses des prix des matières premières, de l’énergie, et des biens de consommation ont modifié les comportements d’achat des consommateurs, entrainant une réduction progressive de la demande, plus ou moins marquée selon les catégories de produits et les zones géographiques.

Dans ce contexte, les revalorisations tarifaires pratiquées début 2023 avec l’objectif de couvrir en valeur seulement les augmentations subies des prix de revient des intrants ont pour conséquence une dilution mécanique des taux de profitabilité des activités du Groupe. Plus récemment nous assistons en matière d’inflation à une normalisation progressive du marché avec une tendance attendue à son ralentissement sur le premier semestre 2024.

Le Groupe maintient sa capacité d’adaptation et son cap opérationnel. Pour ce faire, il pourra compter sur son portefeuille d’activités et sa couverture géographique diversifiés pour réaliser une performance solide et régulière (exemples de 2023 : croissance en Europe vs. difficultés aux USA, élargissement et progression des services industriels vs. ralentissement des marchés de certaines catégories).

Par ailleurs le Groupe poursuit la mise en œuvre de ses axes de développement, à savoir la croissance organique via l’expansion des marques stratégiques à l’international, le renforcement local des marques stars régionales, la croissance de l’activité de marques d’agence et le développement de l’offre de services industriels, tout en analysant des opportunités de croissance externe.

Le Groupe se doit de maintenir des perspectives commerciales prudentes tant il opère dans un environnement international encore fluctuant et heurté, doublé de prévisions économiques incertaines. Il reste confiant en ses atouts et forces majeurs, à savoir proposer aux consommateurs des produits de qualité à des prix mainstream pendant cette période de forte inflation et de baisse du pouvoir d’achat.

Calendrier financier

Résultats annuels 2023 : 17 avril 2024 après bourse





Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

emilie.drexler@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 21 Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez – Laurent Poinsot

cdoligez@image7.fr – lpoinsot@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

1 Toutes les variations de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

2 Source : Volumes IRI P13 2023 – CAM Tous Circuits GMS.

Pièce jointe