CHIFFRE D’AFFAIRES 2023 DE 286,8 M€ EN RETRAIT DE 3,7%

Normes IFRS



(M€)



2022 2023 Evolution 2022/2023

(%)



1er

semestre 2e

semestre Total 1er

semestre 2e

semestre Total Vins 138,6 153,6 292,2 137,2 143,9 281,1 -3,8% Services 2,9 2,8 5,6 3,0 2,7 5,7 +1,4% Chiffre d'affaires 141,4 156,4 297,8 140,2 146,6 286,8 -3,7%

A la suite d’un dernier trimestre difficile s’inscrivant dans la même lignée que l’évolution des exportations françaises de vins tranquilles en 2023 (-9% en volume et -3,2% en valeur à fin octobre 2023), AdVini affiche un repli de ses ventes de 3,7% pour un chiffre d’affaires de 286,8 M€ (soit -4,1% à périmètre et change constants). Les ventes du 2ème semestre n’ont pas permis d’atteindre l’objectif minimum de 300 millions d’euros fixé pour l’année. Les hausses de prix ont été insuffisantes sur l’année pour compenser tant les hausses de coûts subies que les baisses de volumes sur les marchés.

La plupart des marchés européens du Off Trade affichent une baisse de leur activité, particulièrement au UK (-11,3%), dans les pays germanophones (-8,1%) et au Benelux (-5,2%).

Les marchés sélectifs du On Trade se comportent mieux à l’export (+5.2%) portée par les ventes de vins premiums et super premium de nos Marques Maisons de Vins et Châteaux comme Laroche (+14,4%), Capet-Guillier (+14,5%) et le Clos de l’Oratoire des Papes (+23,5%).Le travel retail et le e-commerce continuent leur progression avec une croissance de 7.5%.

La zone Asie, qui totalise un recul de 29,5%, est fortement impactée par la situation tant économique que politique en Chine (-52,2%) et qui se traduit par des stocks importants qui tardent à se résorber.

La zone Amérique limite le recul d’activité (-11,8%) grâce aux USA mais sans compenser la forte diminution des importations au Canada, guidée par une politique de réduction massive des stocks pratiquée en 2023 par la SAQ au Québec. Cette tendance est toutefois conjoncturelle car les ventes dans la province restent soutenues.

Enfin, l’Afrique du Sud reste un relai de croissance fort pour AdVini avec une progression de +9,6% en tenant compte de l’intégration en juillet 2022 de Kleine Zalze (+21% à change constant).

PERSPECTIVES 2024

La situation générale, tant politique qu’économique, et sur tous les continents incite à la prudence et exige de garder agilité et capacité de réaction pour répondre aux à coup des marchés et rend très difficile les exercices de prévisions.

Prochaine publication : le communiqué sur les résultats annuels 2023 sera publié le 3 avril 2024 (après bourse)

A propos d’AdVini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui la compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où elle mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

