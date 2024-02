Pour une 17e année consécutive, Konica Minolta se démarque côté fidélité des clients

MISSISSAUGA, Ontario, 15 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a annoncé aujourd’hui qu’elle trône au palmarès de l’indice de fidélité des consommateurs de Brand Keys (Brand Keys Customer Loyalty Engagement Indexᴹᴰ) pour une 17e année de suite. Cette reconnaissance confirme que l’entreprise se distingue de ses concurrents quand vient le temps de répondre aux attentes des clients, voire de les surpasser.



C’est Brand Keys, une firme new-yorkaise d’experts-conseils en attachement et en fidélité à la marque, qui publie l’étude multi-intérêts annuelle ayant souligné la fidélité des clients à la marque Konica Minolta dans la catégorie des imprimantes de bureau multifonctions. L’étude dresse un portrait détaillé des leaders de chacune des catégories, à savoir les marques qui attirent l’attention de la clientèle, suscitent sa fidélité et génèrent des bénéfices tangibles.

Les résultats de cette année démontrent que les attentes des clients sont les indicateurs de fidélité les plus précis et les plus prédictifs, preuve que les marques ordinaires peuvent devenir des « géants de la fidélisation » en misant sur la réponse à ces attentes. L’étude montre également que les consommateurs ne se contenteront pas d’un compromis. Leurs attentes émotionnelles sont les plus difficiles à mesurer, d’où leur grande valeur. Dans l’étude de cette année, les attentes intercatégories ont augmenté de 34 %, mais en moyenne, la plupart des marques n’ont suivi que de 8 %. Les géants de la fidélisation réduisent cet écart de 50 %, se garantissant une fidélisation continue et uniforme des clients.

« Offrir un service à la clientèle exceptionnel est essentiel pour favoriser des relations mutuellement avantageuses qui donnent lieu à des expériences positives et conduisent au succès de nos clients, a déclaré Stacey Sujeebun, directrice, Communications d’entreprise pour le marketing et la marque, Konica Minolta. Grâce à la confiance mutuelle et à la transparence, nous pouvons toujours compter sur nos clients; nous sommes déterminés à maintenir le service à la clientèle de calibre mondial qui nous a valu cet honneur chaque année. »

Dans la 27e édition annuelle de son indice, Brand Keys met en lumière les entreprises qui parviennent à susciter l’attachement le plus fort chez leurs clients et à les fidéliser en répondant à leurs attentes, voire en les surpassant. Les marques reconnues se sont illustrées dans ces domaines et ont surclassé la concurrence en satisfaisant les clients dans les catégories qui leur importent le plus.

« La fidélité a évolué d’un simple choix entre deux marques à une danse complexe où les attentes des consommateurs dictent le rythme, que les marques doivent suivre, a déclaré Robert Passikoff, président fondateur de Brand Keys. Les clients exigent toujours plus de leurs fournisseurs, et Konica Minolta répond à la demande en innovant constamment pour améliorer l’expérience client et renforcer la fidélité. C’est ainsi qu’elle conserve sa première place année après année. Félicitations pour son assiduité et sa détermination. »

Cette année, l’indice de fidélité des consommateurs de Brand Keys portait sur la relation des clients avec 1 200 marques réparties dans 114 catégories. Vous pouvez consulter la liste complète des meilleures marques en ligne * .

*en anglais seulement.

Au sujet de Konica Minolta

Konica Minolta a entamé son parcours il y a 150 ans, avec la volonté de voir et de faire les choses autrement. Elle innove pour le bien de la société et du monde entier. Et c’est toujours cet objectif qui l’anime aujourd’hui. Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité grâce aux solutions pour un milieu de travail connecté et futé. Parmi ses technologies d’affaires, on retrouve des services de TI, la gestion intelligente de l’information, des solutions de sécurité vidéo et des services d’impression gérés ainsi que des technologies de bureau et des solutions d’impression industrielle et commerciale. Par ses efforts soutenus, l’entreprise a la chance d’être continuellement reconnue pour la qualité de ses produits et services. Par exemple, elle a figuré de nombreuses fois au palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés; a été finaliste dans la catégorie des logiciels de TI aux World Technology Awards; a été reconnue par Brand Keys comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions; et a reçu les prix BLI « A3 Line of the Year » 2021 et « Most Colour Consistent A3 Brand » 2021-2023 de Keypoint Intelligence pour sa gamme bizhub i-Series.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Konica Minolta et suivez l’entreprise sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA), et Instagram.

