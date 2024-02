Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2024. aasta jaanuari seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2024. aasta jaanuari lõpu seisuga on 0,9118 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga kahanes -0,4%. Fondi kogu puhasväärtus on 109,1 miljonit eurot (31. detsember 2023: 109,5 eurot). NAVi vähest langust mõjutasid peamiselt Europa ostukeskuse ja Meraki katmata kommunaalkulud. EPRA NRV 2024. aasta jaanuari lõpu seisuga on 0,9528 eurot osaku kohta.

31. jaanuar 2024 seisuga kasvas Baltic Horizon Fondi portfelli õiglane väärtus 251,2 miljoni euroni (31. detsember 2023: 250,4 miljonit eurot). Väike tõus on tingitud investeeringutest Europa ostukeskuses ja H&M Home avamisest Postimajas.

Fond teenis 2024. aasta jaanuaris konsolideeritud puhast renditulu 0,8 miljonit eurot (31. detsember 2023: 1,0 miljonit eurot). Puhta renditulu vähenemine on peamiselt seotud mõnede üürilepingute lõppemisega, sealhulgas Europa ostukeskuse ankurrentniku üürilepingu lõppemisega. Antud pinnale Europas on pikaajaline üürileping uue ankurrentnikuga juba sõlmitud ning üldiselt on Fondis oodata lähikuudel üüritulu kasvu uute sõlmitud üürilepingute tõttu. 2024. aasta üüri indekseerimise positiivne mõju peaks samuti olema märgatav lähikuudel. Fondi eesmärk on võimalusel rakendada 5-9% indekseerimist kogu portfellis.

2024. aasta jaanuari lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 5,5 miljonit eurot (31. detsember 2023: 6,2 miljonit eurot). Fondile on laekumas Šiaulių Bankaselt 8,6 miljonit eurot pärast Europa ostukeskuse ja North Stari refinantseerimist.

31. jaanuar 2024 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 261,1 miljonit eurot (31. detsember 2023: 261,1 miljonit eurot).

