GXO annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice 2023

Faits marquants



Pour le quatrième trimestre, chiffre d’affaires de 2,6 milliards de dollars ; bénéfice net attribuable à GXO de 73 millions de dollars ; EBITDA ajusté 1 de 193 millions de dollars ; BPA dilué de 0,61 dollar et BPA dilué ajusté 1 de 0,70 dollar

Sur l’ensemble de l’exercice, chiffre d’affaires de 9,8 milliards de dollars ; bénéfice net attribuable à GXO de 229 millions de dollars ; EBITDA ajusté 1 de 741 millions de dollars ; BPA dilué de 1,92 dollar et BPA dilué ajusté 1 de 2,59 dollars

Sur l’ensemble de l’exercice, flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 558 millions de dollars, soit 244 % du bénéfice net attribuable à GXO, et flux de trésorerie disponible 1 de 302 millions de dollars, soit 41 % de l’EBITDA ajusté 1

Orientations de la direction annoncées pour 2024 2 : Croissance du chiffre d’affaires organique 1 de 2 à 5 % EBITDA ajusté 1 compris entre 760 et 790 millions de dollars Bénéfice dilué ajusté par action 1 de 2,70 à 2,90 dollars Conversion du flux de trésorerie disponible 1 de 30 à 40 % de l’EBITDA ajusté 1



Faits marquants au sein de l’entreprise

Signature d’un contrat de plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires annualisé en 2023 ; environ 40 % d’externalisation

Près de 600 millions de dollars de recettes supplémentaires prévues pour 2024 et environ 230 millions de dollars pour 2025, soit 29 % de plus que l’année dernière

Le carnet de commandes reste garni et s’élève à environ 2 milliards de dollars

Finalisation de l’acquisition de PFSweb le 23 octobre 2023

GREENWICH, Connecticut, 16 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice 2023.

Malcolm Wilson, Président Directeur Général de GXO, a déclaré : « Au cours du quatrième trimestre, nous avons réussi à répondre aux besoins de nos clients pendant notre période opérationnelle la plus chargée, clôturant ainsi une année qui s’est révélée vraiment exceptionnelle pour GXO. »

« En 2023, GXO a signé une forte croissance de son chiffre d’affaires, de son résultat net et de son EBITDA ajusté. La société a en outre enregistré un flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et un flux de trésorerie disponible records, sans oublier l’excellent rendement du capital investi. Nous avons conclu de nouveaux contrats, pour un montant annualisé de 1 milliard de dollars, dont près de 40 % d’externalisation, car de plus en plus d’entreprises se tournent vers GXO pour transformer leurs chaînes d’approvisionnement. Grâce à l’acquisition de PFS, nous avons accueilli plus de 100 incroyables marques dans des verticales à forte croissance. Nous nous attachons désormais à stimuler la croissance de PFS. »

« Au cours de l’année, GXO est resté le chef de file de l’industrie dans le domaine de l’automatisation, déployant une quantité record de robots et remportant de nombreux contrats à long terme hautement automatisés avec des entreprises mondiales de premier ordre. Ces entreprises se tournent vers GXO pour bénéficier de l’innovation continue. La multiplication du déploiement de l’IA et de l’automatisation dans nos opérations va s’accélérer en 2024 et au cours des années suivantes. »

« Nous sommes on ne peut mieux placés pour aider nos clients à rendre leurs opérations de chaîne d’approvisionnement plus productives aujourd’hui et plus résilientes demain. Nos orientations pour 2024 pointent vers une nouvelle année de forte croissance du chiffre d’affaires, ainsi qu’une vigueur continue des bénéfices et du flux de trésorerie. Nous sommes très enthousiastes quant à notre trajectoire de croissance à long terme. »

Résultats du quatrième trimestre 2023

Le chiffre d’affaires a augmenté, pour atteindre 2,6 milliards de dollars, contre 2,5 milliards au quatrième trimestre 2022.

Le bénéfice d’exploitation a progressé, pour s’établir à 87 millions de dollars, contre 74 millions au quatrième trimestre 2022. Le bénéfice net attribuable à GXO a crû, pour ressortir à 73 millions de dollars, contre 46 millions au quatrième trimestre 2022. Le bénéfice dilué par action a augmenté à 0,61 dollar, contre 0,39 dollar au quatrième trimestre 2022.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« EBITDA ajusté1 ») s’est élevé à 193 millions de dollars, contre 205 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Le bénéfice net ajusté attribuable à GXO1 s’est hissé à 84 millions de dollars, contre 99 millions au quatrième trimestre 2022. Le bénéfice dilué ajusté par action1 s’est élevé à 0,70 dollar, contre 0,83 dollar au quatrième trimestre 2022.

GXO a généré 215 millions de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, contre 226 millions au quatrième trimestre 2022. Au quatrième trimestre 2023, GXO a généré 151 millions de dollars de flux de trésorerie disponible1, contre 141 millions au quatrième trimestre 2022.

Résultats de l’exercice 2023

Le chiffre d’affaires a augmenté, pour atteindre 9,8 milliards de dollars, contre 9,0 milliards en 2022.

Le bénéfice d’exploitation a progressé, pour s’établir à 318 millions de dollars, contre 242 millions en 2022. Le bénéfice net attribuable à GXO a crû, pour ressortir à 229 millions de dollars, contre 197 millions en 2022. Le bénéfice dilué par action s’est élargi à 1,92 dollar, contre 1,67 dollar en 2022.

L’EBITDA ajusté1 s’est élevé à 741 millions de dollars, contre 728 millions en 2022. Le bénéfice net ajusté attribuable à GXO1 s’est hissé à 309 millions de dollars, contre 335 millions en 2022. Le bénéfice dilué ajusté par action1 s’est élevé à 2,59 dollars, contre 2,85 dollars en 2022.

GXO a généré 558 millions de dollars de flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, contre 542 millions en 2022. GXO a généré 302 millions de dollars de flux de trésorerie disponible1, contre 240 millions en 2022. Le ratio flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation/bénéfice net attribuable à GXO et le taux de conversion du flux de trésorerie disponible1 étaient de respectivement 244 et 41 % en 2023. Le ratio flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation/bénéfice net attribuable à GXO et le taux de conversion du flux de trésorerie disponible1 étaient de respectivement 275 et 33 % en 2022.

Le ratio bénéfice net attribuable à GXO/capital investi moyen et le taux de rendement opérationnel du capital investi1 étaient de respectivement 22 et 36 % en 2023.

Soldes de trésorerie et encours de la dette

Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que l’encours de la dette s’élevaient respectivement à 468 millions et 1,6 milliard de dollars. Le bilan de GXO reste de bonne facture pour assurer une notation Investment Grade, et S&P, Moody’s et Fitch ont revu à la hausse les perspectives assorties à leurs notations au cours de l’année 2023.

Orientations de la direction pour 20242

Les perspectives financières de GXO pour 2024 sont les suivantes :

Croissance du chiffre d’affaires organique 1 de 2 à 5 % ;

de 2 à 5 % ; EBITDA ajusté 1 compris entre 760 et 790 millions de dollars ;

compris entre 760 et 790 millions de dollars ; Bénéfice dilué ajusté par action 1 de 2,70 à 2,90 dollars ; et

de 2,70 à 2,90 dollars ; et Conversion du flux de trésorerie disponible1 de 30 à 40 % de l’EBITDA ajusté1.

Conférence téléphonique

GXO tiendra une conférence téléphonique le mercredi 14 février 2024 à 8 h 30, heure de l’Est. Les participants pourront composer gratuitement (depuis les États-Unis et le Canada) le 877-407-8029 et les participants internationaux pourront composer le +1 201-689-8029. Identifiant pour la conférence : 13743710. La conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de la société, investors.gxo.com, dans la rubrique « Relations avec les investisseurs ». La conférence sera archivée jusqu’au 28 février 2024. Pour accéder à la retransmission par téléphone, composez le numéro gratuit (depuis les États-Unis/Canada) 877-660-6853 et pour les appels internationaux, composez le +1 201-612-7415. Utilisez le code de participant 13743710.

À propos de GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus grand fournisseur mondial de logistique purement contractuelle et bénéficie de la croissance rapide du commerce électronique, de l’automatisation et de la sous-traitance. GXO s’engage à fournir un lieu de travail diversifié de renommée mondiale à plus de 130 000 membres de l’équipe, répartis sur plus de 970 sites totalisant environ 18,6 millions de mètres carrés. La société s’associe aux plus grandes entreprises mondiales de premier ordre pour résoudre des problèmes logistiques complexes en offrant des solutions technologiquement avancées en matière de chaîne d’approvisionnement et de commerce électronique, à grande échelle et avec rapidité. Le siège social de GXO est situé à Greenwich, Connecticut aux États-Unis. Consultez le site GXO.com pour plus d’informations et retrouvez GXO sur LinkedIn , X (anciennement Twitter), Facebook , Instagram et YouTube .

Indicateurs financiers non conformes aux PCGR

Comme l’exigent les règles de l’U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »), nous fournissons des rapprochements des indicateurs financiers non conformes aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») contenus dans le présent communiqué de presse avec l’indicateur conforme aux PCGR le plus directement comparable. Les résultats sont présentés dans les tableaux financiers ci-dessous.

Les indicateurs financiers de GXO non conformes aux PCGR figurant dans le présent communiqué de presse comprennent les éléments suivants : le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (« EBITDA ajusté »), la marge d’EBITDA ajusté, le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« EBITA ajusté »), l’EBITA ajusté, net des impôts payés, la marge d’EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO, le bénéfice ajusté par action (de base et dilué) (« BPA ajusté »), le flux de trésorerie disponible, le chiffre d’affaires organique, la croissance du chiffre d’affaires organique, le ratio d’endettement net, la dette nette et le rendement opérationnel du capital investi (« ROIC »).

Nous sommes convaincus que les indicateurs financiers ajustés ci-dessus facilitent l’analyse de nos opérations commerciales en cours, dans la mesure où elles excluent les éléments qui peuvent ne pas refléter, ou qui ne sont pas liés aux performances opérationnelles de base de GXO et qu’elles peuvent aider les investisseurs à faire des comparaisons avec les périodes précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. D’autres sociétés peuvent calculer différemment ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR et, par conséquent, il est possible que nos indicateurs ne puissent être comparables à des indicateurs du même intitulé et utilisés par d’autres sociétés. Les indicateurs financiers de GXO non conformes aux PCGR doivent uniquement être utilisés comme des indicateurs complémentaires de nos performances opérationnelles.

L’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté comprennent des ajustements au titre des coûts de transaction et d’intégration, ainsi que les coûts de restructuration et d’autres ajustements, comme indiqué dans les tableaux financiers ci-dessous. Les ajustements liés aux transactions et à l’intégration sont généralement des coûts supplémentaires résultant d’une acquisition, d’une cession ou d’une scission réelle ou prévue et peuvent inclure des coûts de transaction, des honoraires de conseil, des primes de fidélisation, des salaires internes (dans la mesure où les personnes sont affectées à plein temps aux activités d’intégration et de transformation) et certains coûts liés à l’intégration et à la séparation des systèmes informatiques. Les coûts de restructuration se rapportent principalement aux indemnités de licenciement liées aux initiatives d’optimisation des activités.

Nous sommes persuadés que le flux de trésorerie disponible et le taux de conversion du flux de trésorerie disponible sont des indicateurs importants de notre capacité à rembourser la dette arrivant à échéance ou à financer d’autres utilisations du capital qui, selon nous, créeront de la valeur pour les actionnaires. Pour aboutir au flux de trésorerie disponible, nous utilisons la formule suivante : flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, minoré des dépenses d’investissement et majoré du produit de la vente d’immobilisations corporelles. Pour aboutir au taux de conversion du flux de trésorerie disponible, nous divisons le flux de trésorerie disponible par l’EBITDA ajusté, exprimé en pourcentage.

Nous sommes convaincus que l’EBITDA ajusté, la marge d’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, l’EBITA ajusté, net des impôts payés, et la marge d’EBITA ajusté améliorent la comparabilité d’une période à l’autre en supprimant l’impact de la structure de notre capital (intérêts et charges financières), de notre base d’actifs (dépréciation et amortissements), des impacts fiscaux et d’autres ajustements tels que présentés dans les tableaux ci-joints qui, de l’avis de la direction, ne reflètent pas les activités d’exploitation de base. Ces données aident ainsi les investisseurs à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes.

Nous sommes intimement persuadés que le bénéfice net ajusté attribuable à GXO et le BPA ajusté améliorent la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période à l’autre en supprimant l’impact de certains coûts et gains qui, selon la direction, ne reflètent pas nos activités d’exploitation de base, y compris l’amortissement des actifs incorporels liés à l’acquisition.

Nous avons la conviction que le chiffre d’affaires organique et la croissance du chiffre d’affaires organique sont des indicateurs importants, car ils excluent l’impact des fluctuations des taux de change, le chiffre d’affaires des entreprises acquises et le chiffre d’affaires des activités déconsolidées.

Nous pensons résolument que le ratio d’endettement net et la dette nette sont des indicateurs importants de notre position de liquidité globale. Ils sont calculés en déduisant la trésorerie et les équivalents de trésorerie de notre dette totale et de la dette nette sous la forme du ratio de notre EBITDA ajusté. Pour calculer le ROIC, nous divisons notre EBITA ajusté, net des impôts payés, par le capital investi. Nous sommes convaincus que le ROIC fournit aux investisseurs une perspective importante sur l’efficacité avec laquelle GXO déploie le capital. Nous utilisons cet indicateur en interne comme objectif de haut niveau pour évaluer la performance globale tout au long du cycle commercial.

La direction utilise ces indicateurs financiers non conformes aux PCGR pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et pour évaluer la performance continue de GXO.

Pour ce qui est de nos objectifs financiers concernant la croissance du chiffre d’affaires organique, l’EBITDA ajusté, le BPA dilué ajusté et le flux de trésorerie disponible pour l’ensemble de l’exercice 2024, le rapprochement de ces indicateurs non conformes aux PCGR avec les indicateurs conformes correspondants est laborieux, en raison de la variabilité et de la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces indicateurs cibles non conformes aux PCGR. La variabilité de ces éléments peut avoir un impact significatif sur nos résultats financiers conformes aux PCGR futurs et, par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de préparer le compte de résultat et l’état des flux de trésorerie conformément aux PCGR qui seraient nécessaires pour produire un tel rapprochement.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris nos objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice 2024 concernant la croissance du chiffre d’affaires organique, l’EBITDA ajusté, le bénéfice ajusté dilué par action et la conversion du flux de trésorerie disponible, les recettes supplémentaires prévues en 2024 et 2025 provenant de nouveaux contrats signés en 2023, la multiplication du déploiement de l’IA et de l’automatisation dans nos opérations va s’accélérer en 2024 et au cours des années suivantes et la trajectoire de notre croissance à long terme. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision(s) », « but », « conseils », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire » ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables. Toutefois, l’absence de ces termes ne signifie pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives se fondent sur certaines hypothèses et analyses faites par la société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements ultérieurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que la société juge appropriés en fonction des circonstances.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents des résultats ultérieurs, des niveaux d’activité, des performances ou des réalisations explicites ou implicites figurant dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de provoquer ou de contribuer à un écart important comprennent, sans s’y limiter, les risques décrits dans les documents que nous avons déposés auprès de la SEC, ainsi que les éléments suivants : les conditions économiques en général ; les défis liés à la chaîne d’approvisionnement, y compris les pénuries de main-d’œuvre ; notre capacité à aligner nos investissements en immobilisations, y compris l’équipement et les entrepôts, sur les demandes de nos clients ; notre capacité à intégrer les acquisitions avec succès et à réaliser les synergies prévues, les économies de coûts et les opportunités d’amélioration des bénéfices des sociétés acquises ; les acquisitions infructueuses ou d’autres risques ou développements qui nuisent à notre situation financière et à nos résultats ; notre capacité à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes ; notre endettement ; notre capacité à lever des capitaux d’emprunt et des capitaux propres ; les litiges ; les questions sociales, y compris notre capacité à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits sociaux chez nos clients et aux efforts des organisations syndicales pour syndiquer nos employés ; les risques associés aux régimes à prestations définies destinés à nos collaborateurs actuels et anciens ; notre incapacité à attirer ou à retenir les talents nécessaires ; l’augmentation des coûts associés à la main-d’œuvre ; les fluctuations des taux de change ; les fluctuations des taux d’intérêt fixes et variables ; les fluctuations saisonnières ; les questions liées à nos droits de propriété intellectuelle ; la réglementation gouvernementale, y compris les lois environnementales, les lois de conformité commerciale, ainsi que les modifications apportées aux politiques commerciales et aux régimes fiscaux à l’international ; les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ; les catastrophes naturelles, les attaques terroristes ou des incidents similaires ; l’atteinte à notre réputation ; une perturbation matérielle des opérations de la société ; l’incapacité à atteindre le niveau de croissance du chiffre d’affaires, de génération de trésorerie, d’économies de coûts, d’amélioration de la profitabilité et des marges, de discipline fiscale ou de renforcement de la compétitivité et des opérations prévu ou ciblé ; l’incapacité à gérer correctement les stocks de nos clients ; l’impact d’éventuelles cyber-attaques et violations des technologies de l’information ou de la sécurité des données ; l’incapacité à mettre en œuvre avec succès des initiatives technologiques ; notre capacité à atteindre nos objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance ; et une décision de l’administration fiscale des États-Unis (« l’IRS ») prévoyant de traiter la distribution ou certaines opérations de scission connexes comme des transactions imposables.

Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont assorties de ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats réels ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nous ou sur nos activités ou opérations. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de celui-ci et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour pour tenir compte d’événements ou de circonstances ultérieurs, de changements de prévisions ou en cas de survenance d’événements imprévus, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Operations

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 2023 2022 Revenue $ 2,590 $ 2,467 $ 9,778 $ 8,993 Direct operating expense 2,160 2,035 8,035 7,443 Selling, general and administrative expense 237 249 998 886 Depreciation and amortization expense 93 87 361 329 Transaction and integration costs 12 4 34 61 Restructuring costs and other 1 18 32 32 Operating income 87 74 318 242 Other income (expense), net (7 ) (5 ) 1 51 Interest expense, net (12 ) (10 ) (53 ) (29 ) Income before income taxes 68 59 266 264 Income tax (expense) benefit 5 (13 ) (33 ) (64 ) Net income 73 46 233 200 Net income attributable to noncontrolling interests — — (4 ) (3 ) Net income attributable to GXO $ 73 $ 46 $ 229 $ 197 Earnings per share Basic $ 0.61 $ 0.39 $ 1.93 $ 1.68 Diluted $ 0.61 $ 0.39 $ 1.92 $ 1.67 Weighted-average common shares outstanding Basic 118,983 118,658 118,908 117,050 Diluted 119,671 119,126 119,490 117,616





GXO Logistics, Inc.

Consolidated Balance Sheets

(Unaudited) December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 468 $ 495 Accounts receivable, net of allowance of $11 and $12 1,753 1,647 Other current assets 347 286 Total current assets 2,568 2,428 Long-term assets Property and equipment, net of accumulated depreciation of $1,545 and $1,297 953 960 Operating lease assets 2,201 2,227 Goodwill 2,891 2,728 Intangible assets, net of accumulated amortization of $528 and $456 567 570 Other long-term assets 327 306 Total long-term assets 6,939 6,791 Total assets $ 9,507 $ 9,219 LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 709 $ 717 Accrued expenses 966 995 Current debt 27 67 Current operating lease liabilities 597 560 Other current liabilities 327 193 Total current liabilities 2,626 2,532 Long-term liabilities Long-term debt 1,620 1,739 Long-term operating lease liabilities 1,842 1,853 Other long-term liabilities 473 417 Total long-term liabilities 3,935 4,009 Commitments and Contingencies Stockholders’ Equity Common Stock, $0.01 par value per share; 300,000 shares authorized, 119,057 and 118,728 shares issued and outstanding 1 1 Preferred Stock, $0.01 par value per share; 10,000 shares authorized, none issued and outstanding — — Additional paid-in capital 2,598 2,575 Retained earnings 552 323 Accumulated other comprehensive loss (239 ) (254 ) Total stockholders’ equity before noncontrolling interests 2,912 2,645 Noncontrolling interests 34 33 Total equity 2,946 2,678 Total liabilities and equity $ 9,507 $ 9,219





GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited) Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 Cash flows from operating activities: Net income $ 233 $ 200 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 361 329 Stock-based compensation expense 35 33 Deferred tax benefit (41 ) (7 ) Other 23 (17 ) Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (17 ) (71 ) Other assets 28 24 Accounts payable (3 ) 45 Accrued expenses and other liabilities (61 ) 6 Net cash provided by operating activities 558 542 Cash flows from investing activities: Capital expenditures (274 ) (342 ) Proceeds from sale of property and equipment 18 40 Acquisition of business, net of cash acquired (149 ) (876 ) Cross-currency swap agreements settlement (3 ) 21 Other (2 ) 8 Net cash used in investing activities (410 ) (1,149 ) Cash flows from financing activities: Proceeds from debt, net — 917 Repayments of debt, net (140 ) (82 ) Repayment of finance lease obligations (29 ) (33 ) Taxes paid related to net share settlement of equity awards (12 ) (16 ) Other (5 ) 1 Net cash (used in) provided by financing activities (186 ) 787 Effect of exchange rates on cash and cash equivalents 13 (18 ) Net (decrease) increase in cash, restricted cash and cash equivalents (25 ) 162 Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of year 495 333 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of year $ 470 $ 495 Reconciliation of cash, restricted cash and cash equivalents Cash and cash equivalents $ 468 $ 495 Restricted cash (included in Other long-term assets) 2 — Total cash, restricted cash and cash equivalents $ 470 $ 495





GXO Logistics, Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 Supplemental cash flow information: Cash paid for interest, net $ 57 $ 34 Cash paid for income taxes, net 84 111 Noncash investing and financing activities: Common stock issued for acquisition $ — $ 204





GXO Logistics, Inc.

Key Data

Disaggregation of Revenue

(Unaudited)

La ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique se présente comme suit :

Three Months

Ended December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 2023 2022 United Kingdom $ 969 $ 922 $ 3,664 $ 3,293 United States 792 786 2,909 2,861 Netherlands 221 191 831 699 France 204 199 830 729 Spain 133 128 529 488 Italy 103 88 382 331 Other 168 153 633 592 Total $ 2,590 $ 2,467 $ 9,778 $ 8,993

Le chiffre d’affaires de la Société peut également être ventilé en fonction du secteur d’activité principal du client. La ventilation du chiffre d’affaires par secteur d’activité se présente comme suit :

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Omnichannel retail $ 1,092 $ 1,031 $ 4,100 $ 3,649 Technology and consumer electronics 382 374 1,467 1,337 Food and beverage 327 318 1,331 1,327 Industrial and manufacturing 266 269 1,078 1,076 Consumer packaged goods 325 252 1,027 915 Other 198 223 775 689 Total $ 2,590 $ 2,467 $ 9,778 $ 8,993





GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted EBITDA and Adjusted EBITA

and Adjusted EBITDA and Adjusted EBITA Margins

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Net income attributable to GXO $ 73 $ 46 $ 229 $ 197 Net income attributable to noncontrolling interest — — 4 3 Net income $ 73 $ 46 $ 233 $ 200 Interest expense, net 12 10 53 29 Income tax expense (benefit) (5 ) 13 33 64 Depreciation and amortization expense 93 87 361 329 Transaction and integration costs 12 4 34 61 Restructuring costs and other 1 18 32 32 Unrealized (gain) loss on foreign currency options and other 7 27 (5 ) 13 Adjusted EBITDA(1) $ 193 $ 205 $ 741 $ 728 Less: Depreciation 76 67 290 261 Adjusted EBITA(1) $ 117 $ 138 $ 451 $ 467 Revenue $ 2,590 $ 2,467 $ 9,778 $ 8,993 Adjusted EBITDA margin(1)(2) 7.5 % 8.3 % 7.6 % 8.1 % Adjusted EBITA margin(1)(3) 4.5 % 5.6 % 4.6 % 5.2 %

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(2) La marge d’EBITDA ajusté est calculée en divisant l’EBITDA ajusté par le chiffre d’affaires.

(3) La marge d’EBITA ajusté est calculée en divisant l’EBITA ajusté par le chiffre d’affaires.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income to Adjusted Net Income

and Adjusted Earnings Per Share

(Unaudited) Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2023 2022 2023 2022 Net income attributable to GXO $ 73 $ 46 $ 229 $ 197 Amortization expense 17 20 71 68 Transaction and integration costs 12 4 34 61 Restructuring costs and other 1 18 32 32 Unrealized (gain) loss on foreign currency options and other 7 27 (5 ) 13 Income tax associated with the adjustments above(1) (9 ) (16 ) (30 ) (36 ) Discrete tax benefit(2) (17 ) — (22 ) — Adjusted net income attributable to GXO(3) $ 84 $ 99 $ 309 $ 335 Adjusted basic earnings per share(3) $ 0.71 $ 0.83 $ 2.60 $ 2.86 Adjusted diluted earnings per share(3) $ 0.70 $ 0.83 $ 2.59 $ 2.85 Weighted-average common shares outstanding Basic 118,983 118,658 118,908 117,050 Diluted 119,671 119,126 119,490 117,616

(1) Le taux d’imposition appliqué aux éléments est basé sur le taux d’imposition effectif annuel conforme aux PCGR.

(2) Avantage fiscal distinct lié aux immobilisations incorporelles et à la reprise des provisions pour dépréciation.

(3) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

GXO Logistics, Inc.

Other Reconciliations

(Unaudited)

Rapprochement du flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et du flux de trésorerie disponible :

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Cash flows from operations $ 215 $ 226 $ 558 $ 542 Capital expenditures (69 ) (103 ) (274 ) (342 ) Proceeds from sales of property and equipment 5 18 18 40 Free cash flow(1) $ 151 $ 141 $ 302 $ 240 Cash flows from operations to net income attributable to GXO 243.7 % 275.1 % Free cash flow conversion(1) 40.8 % 33.0 %

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse. Pour aboutir au taux de conversion du flux de trésorerie disponible, la Société divise le flux de trésorerie disponible par l’EBITDA ajusté, exprimé en pourcentage.





Rapprochement du chiffre d’affaires et du chiffre d’affaires organique :

Three Months Ended

December 31, Year Ended

December 31, (In millions) 2023 2022 2023 2022 Revenue $ 2,590 $ 2,467 $ 9,778 $ 8,993 Revenue from acquired business(1) (82 ) — (460 ) — Revenue from deconsolidation — — — (20 ) Foreign exchange rates (97 ) — (140 ) — Organic revenue(2) $ 2,411 $ 2,467 $ 9,178 $ 8,973 Revenue growth(3) 5.0 % 8.7 % Organic revenue growth(2)(4) (2.3 )% 2.3 %

(1) La Société exclut le chiffre d’affaires de l’activité acquise au cours de la période actuelle pour laquelle il n’existe pas de chiffre d’affaires comparable au cours de la période précédente.

(2) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

(3) La croissance du chiffre d’affaires se rapporte à la variation du chiffre d’affaires d’une période à l’autre, divisée par le chiffre d’affaires de la période précédente, exprimée en pourcentage.

(4) La croissance du chiffre d’affaires organique se rapporte à la variation du chiffre d’affaires organique d’une période à l’autre, divisée par le chiffre d’affaires organique de la période précédente, exprimée en pourcentage.

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Rapprochement de la dette totale et de la dette nette :

(In millions) December 31, 2023 Current debt $ 27 Long-term debt 1,620 Total debt $ 1,647 Less: Cash and cash equivalents (468 ) Net debt(1) $ 1,179

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.





Rapprochement du ratio dette totale/bénéfice net attribuable à GXO :

(In millions) December 31, 2023 Total debt $ 1,647 Net income attributable to GXO $ 229 Debt to net income attributable to GXO ratio 7.2x

Rapprochement du ratio d’endettement net :

(In millions) December 31, 2023 Net debt $ 1,179 Adjusted EBITDA(1) $ 741 Net leverage ratio(1) 1.6x

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

GXO Logistics, Inc.

Liquidity Reconciliations

(Unaudited)

Rapprochement de la dette totale et de la dette nette :

(In millions) December 31, 2022 Current debt $ 67 Long-term debt 1,739 Total debt $ 1,806 Less: Cash and cash equivalents (495 ) Net debt(1) $ 1,311

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.





Rapprochement du ratio dette totale/bénéfice net attribuable à GXO :

(In millions) December 31, 2022 Total debt $ 1,806 Net income attributable to GXO $ 197 Debt to net income attributable to GXO ratio 9.2x

Rapprochement du ratio d’endettement net :

(In millions) December 31, 2022 Net debt $ 1,311 Adjusted EBITDA(1) $ 728 Net leverage ratio(1) 1.8x

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

GXO Logistics, Inc.

Return on Invested Capital

(Unaudited)

EBITA ajusté, net des impôts payés :

Year Ended (In millions) December 31, 2023 Adjusted EBITA(1) $ 451 Less: Cash paid for income taxes (84 ) Adjusted EBITA(1), net of income taxes paid $ 367

(1) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.





Rendement du capital investi :

Year Ended December 31, (In millions) 2023 2022 Average Selected Assets: Accounts receivable, net $ 1,753 $ 1,647 $ 1,700 Other current assets 347 286 317 Property and equipment, net 953 960 957 Selected Liabilities: Accounts payable $ (709 ) $ (717 ) $ (713 ) Accrued expenses (966 ) (995 ) (981 ) Other current liabilities (327 ) (193 ) (260 ) Invested capital $ 1,051 $ 988 $ 1,020 Net income attributable to GXO to average invested capital 22.5 % Operating return on invested capital(1)(2) 36.0 %

(1) Le taux de rendement opérationnel sur le capital investi est calculé en divisant l’EBITA ajusté, net des impôts payés, par le capital investi moyen.

(2) Voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

_________________________

1 Pour les définitions des indicateurs non conformes aux PCGR, voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse.

2 Nos orientations tiennent compte des taux de change actuels.