Umicore : RÉSULTATS ANNUELS 2023

RÉSULTATS ANNUELS 2023 D’UMICORE

Chiffres clés

Revenus* de € 3,9 milliards (-7% par rapport à 2022)

(-7% par rapport à 2022) EBITDA ajusté de € 972 millions (-16% par rapport à 2022) et marge d’EBITDA ajusté de 25,0% (27,3% en 2022)

(-16% par rapport à 2022) et marge d’EBITDA ajusté de 25,0% (27,3% en 2022) EBIT ajusté de € 674 millions (-22% par rapport à 2022)

(-22% par rapport à 2022) Rendement des capitaux engagés (ROCE) de 13,5% (19,2% en 2022)

(19,2% en 2022) Bénéfice net ajusté (part du Groupe) de € 447 millions et bénéfice par action ajusté de € 1,86

Flux de trésorerie opérationnel de € 1 217 millions (contre € 835 millions en 2022); flux de trésorerie opérationnel disponible de € 322 millions (vs € 344 millions en 2022)

de (contre € 835 millions en 2022); de (vs € 344 millions en 2022) Les dépenses d’investissement s’élèvent à € 857 millions (contre € 470 millions en 2022)

(contre € 470 millions en 2022) Dette nette de € 1 266 millions , par rapport à

€ 1.104 millions à la de fin 2022. Cela correspond à un rapport dette nette/EBITDA ajusté sur les 12 derniers mois de 1,30.

, par rapport à € 1.104 millions à la de fin 2022. Cela correspond à un Proposition d’un dividende annuel brut pour 2023 de € 0,80 dont € 0,55 à verser en mai 2024, un acompte sur dividende de € 0,25 ayant déjà été versé en août 2023.





Umicore a continué à générer un flux de trésorerie et des marges solides au cours d’une année difficile, tout en intensifiant significativement ses investissements en vue de sa croissance future.

Catalysis 1 a enregistré des résultats records pour la troisième année consécutive. L’EBITDA ajusté s’est élevé à € 436 millions, soit une hausse de 4 % par rapport à l’année précédente. La performance du Business Group est principalement due à Automotive Catalysts. Les volumes de vente et les revenus de la business unit ont augmenté, bénéficiant d’un rebond de la production du marché chinois des poids lourds diesel et de la croissance d’une année à l’autre de la production de véhicules légers ICE. De plus, Automotive Catalysts a réalisé de nouveaux progrès importants en termes d’amélioration de l’efficacité. Le Business Group a généré un flux de trésorerie disponible substantiel. La marge d’EBITDA ajusté du Business Group s’est élevée à 24,2 %.

a enregistré des résultats records pour la troisième année consécutive. L’EBITDA ajusté s’est élevé à € 436 millions, soit une hausse de 4 % par rapport à l’année précédente. La performance du Business Group est principalement due à Automotive Catalysts. Les volumes de vente et les revenus de la business unit ont augmenté, bénéficiant d’un rebond de la production du marché chinois des poids lourds diesel et de la croissance d’une année à l’autre de la production de véhicules légers ICE. De plus, Automotive Catalysts a réalisé de nouveaux progrès importants en termes d’amélioration de l’efficacité. Le Business Group a généré un flux de trésorerie disponible substantiel. La marge d’EBITDA ajusté du Business Group s’est élevée à 24,2 %. Les revenus d’Energy & Surface Technologies1 ont été inférieurs aux niveaux de 2022. Cette diminution découle principalement de la baisse des revenus de Rechargeable Battery Materials. Celle-ci reflète l’impact combiné d’un effet non récurrent du lithium plus faible et de la baisse des volumes de matériaux actifs de cathodes provenant des contrats historiques. L’EBITDA ajusté s’est élevé à € 259 millions, avec une légère augmentation des bénéfices pour l’activité Rechargeable Battery Materials soutenue par une situation aussi bien ponctuelle qu’exceptionnelle liée à la baisse des coûts des essais de production massive et à une valorisation des déchets de production de batterie. Cobalt & Specialty Materials a enregistré, comme prévu, une baisse substantielle des bénéfices. Cette baisse, combiné aux solides performances des business units Electro-Optic Materials et Metal Deposition Solutions, a donné lieu à une marge EBITDA de 24,6 % pour le business group.

La performance de Recycling1 a été résiliente en 2023. Bien qu’inférieure à la performance exceptionnelle de 2022, elle a été bien supérieure aux niveaux d’avant 2020, année au cours de laquelle le prix du rhodium a commencé à culminer. L’EBITDA ajusté s’est élevé à € 372 millions, en baisse de 30 %, reflétant un contexte de baisse substantielle des prix des platinoïdes au cours de l’année 2023 ainsi que l’impact de l’inflation des coûts, principalement au premier semestre de l’année. Ces turbulences ont été partiellement atténuées par la solide performance de la business unit Precious Metals Management, les couvertures stratégiques des métaux, ainsi que l’introduction d’un programme d’efficacité qui, à l’avenir, se traduira par une augmentation de la rentabilité pour contrer la baisse de prix des platinoïdes. Dans un environnement de marché difficile, le segment Recycling a réalisé une performance globale solide, ce qui a permis de dégager une marge EBITDA de 36,7 %.





Les revenus du Groupe Umicore pour l’ensemble de l’année 2023 se sont élevés à € 3,9 milliards, contre € 4,2 milliards en 2022. L’EBIT ajusté du Groupe a atteint € 674 millions et l’EBITDA ajusté € 972 millions, tous deux inférieurs au niveau de 2022, y compris un impact défavorable de plus de 200 millions lié aux prix des platinoïdes et à l’impact de l’inflation2. Umicore a maintenu une forte marge d’EBITDA ajusté de 25 % en 2023, ce qui est en ligne avec la stratégie Umicore 2030 RISE de plus de 20%.

Les dépenses d’investissements s’élèvent à € 857 millions, soit une hausse de 82 % par rapport à l’année précédente, principalement en raison des investissements nécessaires afin d’exécuter les contrats obtenus dans le carnet de commandes de Rechargeable Battery Materials. Le flux de trésorerie opérationnel disponible est resté élevé, à € 332 millions, malgré une augmentation significative des dépenses d’investissement, grâce à l’accent mis sur l’amélioration du fonds de roulement à l’échelle du Groupe. La dette financière nette a légèrement augmenté et s’élève à € 1,3 milliard, résultant en un ratio de levier financier de 1,30 x l’EBITDA ajusté des 12 derniers mois.

Un dividende annuel brut de € 0,80 par action, dont € 0,25 a déjà été versé en août 2023, sera proposé lors de l’Assemblée générale ordinaire en avril.

Mathias Miedreich, CEO d’Umicore, a commenté : « Les résultats d'Umicore pour 2023 démontrent notre capacité à dégager des cash-flows et des marges solides, malgré des conditions de marché difficiles et une augmentation des investissements alors que nous continuons à préparer notre trajectoire de croissance. Nous avons réalisé des progrès considérables en matière de réduction des coûts dans les opérations et nous accélérons encore ce processus en 2024. En outre, nous avons franchi des étapes stratégiques importantes dans l'ensemble de nos activités. Dans Battery Materials, nous avons assuré un carnet de commandes important et diversifié, protégé par des conditions contractuelles très fermes. Nous avons également été en mesure d'obtenir des subventions gouvernementales substantielles pour nos expansions en Europe et en Amérique du Nord, pour un montant de près d'un milliard d'euros. Grâce à ces subventions et à l'optimisation de la montée en puissance de nos capacités, nous avons pu réduire les dépenses nettes d'investissement nécessaires à l'exécution de notre carnet de commandes. À l'approche de 2024, nos équipes se concentrent désormais sur l'excellence de l'exécution et restent fermement déterminées à atteindre nos objectifs. Je tiens à remercier nos employés, nos clients, nos partenaires et nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien.

Discipline financière, accélération des mesures d’efficacité et couverture stratégique supplémentaire des métaux

Umicore a réalisé d’importants progrès dans l’exécution de sa stratégie Umicore 2030 RISE et a franchi des étapes importantes au cours des 18 derniers mois. L’environnement macroéconomique actuel a considérablement changé depuis le lancement de la stratégie d’Umicore en juin 2022, notamment en raison de la baisse plus rapide et plus prononcée des prix des métaux précieux.

Dans ce contexte, Umicore a annoncé en 2023 que les dépenses d’investissement totales nettes 3 du Groupe entre 2022 et 2026 devraient s’élever à € 3,8 milliards. Cette diminution des besoins de financement par rapport aux hypothèses antérieures formulées lors du lancement de la stratégie Umicore 2030 RISE, résulte de l’obtention de subventions et subsides publiques plus élevées que prévu, et du financement partiel des dépenses d’investissement de la joint-venture par de la dette sans recours. Elle résulte également d’un échelonnement discipliné des capacités, strictement conforme aux contrats et commandes des clients, d’une amélioration de l’utilisation des capacités existantes en Asie-Pacifique et d’un modèle en amont optimisé et allégé en actifs, laissant une place à des programmes clients supplémentaires, hautement sélectifs.

En outre, Umicore a lancé le programme intitulé « Efficiency for Growth » au cours de l’été 2023, un programme transversal qui accélère les améliorations continues en termes d’efficacité dans les différents business groups pour soutenir l’optimisation des coûts, la croissance du chiffre d’affaires et l’amélioration du fonds de roulement dans le cadre de l’exécution de la stratégie Umicore 2030 RISE.

Umicore s’attend à ce qu’ « Efficiency for Growth » génère au moins € 70 millions d’EBITDA en 2024 (inclus dans les prévisions) et à partir de 2025, un taux d’exécution dépassant les € 100 millions d’EBITDA.

Enfin — et dans le cadre de son approche de couverture stratégique des métaux — Umicore a conclu, au cours de 2023, des contrats à terme couvrant une période plus longue et une part nettement plus importante de son exposition structurelle aux prix par rapport à son approche passée4 en vue de réduire la volatilité, protéger les bénéfices futurs liés à l’exposition aux prix de certains métaux précieux et accroître la visibilité sur les flux futurs de trésorerie.

Prévisions 2024

Depuis l’introduction de la stratégie Umicore 2030 RISE en juin 2022, Umicore a adapté sa structure organisationnelle en l’alignant sur son ambitieux plan de croissance à l’horizon 2030. Comme annoncé précédemment , une nouvelle organisation a été mise en place afin de soutenir la croissance anticipée des activités de Rechargeable Battery Materials. À partir de cette année, les business units d’Umicore seront regroupées dans quatre business groups, au lieu de trois précédemment. La nouvelle segmentation reflète toujours les synergies importantes et les caractéristiques communes, tout en mettant davantage l’accent sur les différentes activités : Battery Materials, Catalysis, Recycling et Specialty Materials.

Prévisions

Sur la base de la visibilité actuelle du marché et toutes choses égales par ailleurs, Umicore s’attend à une croissance des revenus5 de Battery Materials, avec des revenus se situant dans une fourchette entre € 575 millions et € 675 millions, et une marge d’EBITDA ajustée d’environ 22 %. La montée en puissance des nouveaux contrats clients en Europe et une amélioration de l’utilisation de la capacité en Asie se traduiront par une augmentation significative, d’une année à l’autre, des volumes et des revenus des matériaux actifs pour cathodes (CAM), tandis que la contribution des activités de raffinage en amont devraient rester à peu près conformes à ceux de 2023.

Compte tenu de l’absence de l’élément exceptionnel qui a soutenu les bénéfices de 2023, ainsi que de de l’impact des coûts liés à l’accélération des expansions de capacité en Europe et en Amérique du Nord, les bénéfices pour l’ensemble de l’année devraient rester à peu près conformes à ceux de l’année précédente. Excluant cet élément ponctuel, la performance sous-jacente de Battery Materials devrait augmenter de manière significative d’une année à l’autre.

Les revenus et bénéfices devraient être pondérés au second semestre 2024, reflétant principalement le profil de montée en puissance des nouveaux contrats clients.

En 2024, la business unit Automotive Catalysts devrait continuer à bénéficier de sa forte position sur le marché. La croissance des volumes en termes de poids lourds diesel en Chine devrait compenser la baisse des volumes dans les applications des véhicules légers ICE, entraînant une solide performance sous-jacente continue. L’EBITDA ajusté de Catalysis devrait être légèrement inférieur au niveau record de l’année précédente, proche des attentes actuelles du marché6, dans un contexte de baisse des prix des platinoïdes et compte tenu des couvertures stratégiques actuelles des métaux.

Precious Metals Refining devrait enregistrer une solide performance sous-jacente, en particulier au second semestre de l’année, avec un arrêt pour maintenance de la fonderie, qui devrait avoir un impact sur les volumes au premier semestre. Les bénéfices du Business Group Recycling ressentiront l’effet des prix des métaux précieux moins favorables. En supposant que les prix actuels des métaux se maintiennent et en tenant compte des couvertures stratégiques actuelles des métaux, l’EBITDA ajusté du business group en 2024 devrait être inférieur au niveau de l’année précédente, tout en restant bien supérieur aux niveaux historiques d’avant 2020 et conformes aux attentes actuelles du marché6.

Au sein de Specialty Materials, Umicore s’attend à une solide performance continue d’Electro-Optic Materials, compensant partiellement des conditions de marché moins favorables impactant les performances des business units Cobalt & Specialty Materials et Metal Deposition Solutions. L’EBITDA ajusté du business group en 2024 devrait être légèrement inférieur au niveau de l’année précédente.

Il est prévu que les coûts Corporate soient inférieurs de € 15 à € 20 millions par rapport à 2023.

Compte tenu de ce qui précède, Umicore s’attend à ce que l’EBITDA ajusté du Groupe pour l’ensemble de l’année 2024 se situe dans une fourchette de € 900 millions à € 950 millions.





Lien vers tous les documents relatifs aux résultats de l’année 2022 d’Umicore





Profil d’Umicore

Umicore est un groupe spécialisé dans la technologie des matériaux circulaires. Il se concentre sur des domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en quatre business groups : Battery Materials, Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque business group est divisé en business units axées sur le marché offrant des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : materials for a better life (des matériaux pour une vie meilleure).

Les activités industrielles et commerciales d'Umicore, ainsi que ses activités de R&D, sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale, qui compte plus de 11 500 employés. Le Groupe a généré des revenus (hors métal) de € 3,9 milliards (chiffre d'affaires de € 18,3 milliards) en 2023.

________________________________________________________________________________________________________

* Toute allusion à des revenus dans le présent document fait référence aux revenus hors métaux (soit tous les éléments de revenus minorés de la valeur des métaux achetés suivants : Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li et Mn).



1 De plus amples détails sur les performances individuelles des business groups et des business units au cours de l’année figurent dans les sections Catalysis, Energy & Surface Technology et Recycling de ce communiqué de presse.

2 Y-compris un impact de € 50 millions de l’inflation des coûts sur 2023.

3 Dépenses d’investissement nettes = dépenses d’investissement – aides et subventions publiques + contribution en capitaux propres (par exemple Ionway).

4 De plus amples informations figurent dans la section Revue financière — Couverture de ce communiqué de presse.

5 Tous les éléments de revenus moins la valeur des métaux achetés suivants : Co, Ni, Li et Mn.

6 Consensus VARA au 15 février 2024.