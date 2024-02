Umicore: JAARRESULTATEN 2023

JAARRESULTATEN 2023

Kerncijfers

Inkomsten van € 3,9 miljard (-7% tegenover 2022)

Aangepaste EBITDA van € 972 miljoen (-16% tegenover 2022) en aangepaste EBITDA-marge van 25,0% (27,3% in 2022)

Aangepaste EBIT van € 674 miljoen (-22% tegenover 2022)

ROCE van 13,5% (19,2% in 2022)

Aangepaste nettowinst (aandeel Groep) van 447 miljoen en aangepaste winst per aandeel van € 1,86

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 1.217 miljoen (€ 835 miljoen in 2022); vrije kasstroom uit bedrijfsactiviteiten van € 332 miljoen (€ 344 miljoen in 2022)

De investeringsuitgaven van € 857 miljoen (€ 470 miljoen in 2022)

Nettoschuld van € 1.266 miljoen (€ 1.104 miljoen eind 2022). Dat komt overeen met een nettoschuld / aangepaste EBITDA-ratio over de laatste 12 maanden van 1,30.

Voorgesteld bruto jaarlijks dividend voor 2023 van € 0,80. Hiervan € 0,55 te betalen in mei 2024 en werd € 0,25 als interimdividend in augustus 2023 uitgekeerd.





Umicore leverde opnieuw sterke kasstromen en marges in een moeilijk jaar, en voerde tegelijk haar investeringen voor toekomstige groei sterk op.

Catalysis1 liet voor het derde jaar op rij recordcijfers noteren. De aangepaste EBITDA bedroeg € 436 miljoen, een stijging met 4% tegenover het vorige jaar. De resultaten van de Business Group zijn vooral te danken aan Automotive Catalysts. De verkoopvolumes en inkomsten van de business unit stegen, dankzij een opleving in de Chinese productie van zware dieselvoertuigen en een groei op jaarbasis van de wereldwijde productie van personenwagens met verbrandingsmotor. Bovendien boekte Automotive Catalysts verdere sterke vooruitgang in efficiëntieverbeteringen. De Business Group genereerde een aanzienlijke vrije kasstroom. De aangepaste EBITDA-marge voor de Business Group bedroeg 24,2%.

De inkomsten voor Energy & Surface Technologies 1 lagen onder het niveau van 2022. De daling is voornamelijk het gevolg van lagere inkomsten bij Rechargeable Battery Materials. Deze weerspiegelen de impact van zowel een lager eenmalig lithiumeffect als lagere volumes voor actieve kathodematerialen van legacy overeenkomsten. De aangepaste EBITDA bedroeg € 259 miljoen, met een lichte winststijging voor Rechargeable Battery Materials, dankzij een aanzienlijk eenmalig effect van lagere kosten voor testruns voor massa­productie en de waardering van afval uit batterijproductie. Cobalt & Specialty Materials rapporteerde, zoals verwacht, een aanzienlijke winstdaling. In combinatie met de solide resultaten van de business units Electro-Optic Materials en Metal Deposition Solutions resulteerde dat in een EBITDA-marge van 24,6% voor de business group.

lagen onder het niveau van 2022. De daling is voornamelijk het gevolg van lagere inkomsten bij Rechargeable Battery Materials. Deze weerspiegelen de impact van zowel een lager eenmalig lithiumeffect als lagere volumes voor actieve kathodematerialen van legacy overeenkomsten. De aangepaste EBITDA bedroeg € 259 miljoen, met een lichte winststijging voor Rechargeable Battery Materials, dankzij een aanzienlijk eenmalig effect van lagere kosten voor testruns voor massa­productie en de waardering van afval uit batterijproductie. Cobalt & Specialty Materials rapporteerde, zoals verwacht, een aanzienlijke winstdaling. In combinatie met de solide resultaten van de business units Electro-Optic Materials en Metal Deposition Solutions resulteerde dat in een EBITDA-marge van 24,6% voor de business group. Recycling1 toonde zich veerkrachtig in 2023. De resultaten waren lager dan de uitzonderlijke prestatie in 2022, maar waren ruimschoots beter dan vóór 2020, toen de rodiumprijs zijn record bereikte. De aangepaste EBITDA bedroeg € 372 miljoen, een daling met 30%, als gevolg van de aanzienlijk lagere PGM-prijzen doorheen 2023 en de impact van de kosteninflatie, vooral in de eerste jaarhelft. Deze ongunstige factoren werden deels opgevangen door de sterke prestaties van de business unit Precious Metals Management, strategische metaalafdekkingen en de lancering van een programma dat de kostenefficiëntie moet opdrijven om het dalende PGM-prijsklimaat tegen te gaan. In een uitdagende marktomgeving presteerde het segment Recycling over het algemeen sterk, wat resulteerde in een EBITDA-marge van 36,7%.





De inkomsten van de Umicore-Groep voor het volledige jaar 2023 bedroegen € 3,9 miljard tegenover € 4,2 miljard in 2022. De aangepaste EBIT voor de Groep bedroeg € 674 miljoen en de aangepaste EBITDA bedroeg € 972 miljoen, beide lager dan in 2022, en inclusief een tegenwind van meer dan € 200 miljoen2 als gevolg van de PGM-prijzen en inflatie. Umicore behield een sterke aangepaste EBITDA-marge van 25% in 2023, wat duidelijk in lijn is met haar 2030 RISE-doelstelling van meer dan 20%.

De investeringsuitgaven bedroegen € 857 miljoen, een stijging met 82% op jaarbasis, die voornamelijk is toe te schrijven aan investeringen ter uitvoering van de contracten in het orderboek van Rechargeable Battery Materials. De vrije kasstroom uit bedrijfs­activiteiten bleef sterk met € 332 miljoen, ongeacht de aanzienlijk hogere investeringen, dankzij de focus op het verbeteren van het werkkapitaal binnen de hele Groep. De netto financiële schuld steeg lichtjes tot € 1,3 miljard, wat leidde tot een hefboomratio van 1,30 keer de aangepaste EBITDA over de laatste 12 maanden.

Aan de jaarlijkse Algemene Vergadering in april zal een jaarlijks brutodividend van € 0,80 per aandeel worden voorgesteld, waarvan € 0,25 al werd uitbetaald in augustus 2023.

Mathias Miedreich, de CEO van Umicore, lichtte toe: "De resultaten van Umicore voor 2023 tonen ons vermogen sterke kasstromen en marges te genereren, ongeacht de uitdagende markt­omstandigheden en een toename van de investeringen om ons groeitraject verder voor te bereiden. We boekten sterke vooruitgang met kostenbesparingen in onze bedrijfsactiviteiten en zullen dit versnellen in 2024. Tegelijk hebben al onze activiteiten belangrijke strategische mijlpalen behaald. In Battery Materials zorgden we voor een aanzienlijk en gediversifieerd orderboek, beschermd door zeer sterke contractuele voorwaarden. Bovendien zijn we erin geslaagd om aanzienlijke overheidssubsidies te verkrijgen voor onze uitbreidingen in Europa en Noord-Amerika ter waarde van bijna € 1 miljard. Dankzij deze subsidies en een geoptimaliseerde fasering van de capaciteitsuitbreiding wisten we de verwachte nettokapitaaluitgaven voor de uitvoering van onze orderportefeuille te verlagen. Naar 2024 toe richten onze teams zich op uitmuntende uitvoering en zetten ze zich onverminderd in om onze doelstellingen te halen. Ik wil onze medewerkers, klanten, partners en aandeelhouders bedanken voor hun vertrouwen en steun."





Financiële discipline, efficiëntieverbeteringen versnellen en bijkomende strategische metaalafdekkingen

Umicore maakt sterke vooruitgang in de verwezenlijking van haar 2030 RISE-strategie en bereikte het afgelopen anderhalf jaar enkele belangrijke mijlpalen. De huidige macro-economische omstandigheden zijn aanzienlijk veranderd sinds de lancering van Umicore’s strategie in juni 2022, met vooral een snellere en sterkere daling van de edelmetaalprijzen.

In die context kondigde Umicore in 2023 aan dat de totale netto investeringsuitgaven 3 voor de Groep tussen 2022 en 2026 naar verwachting € 3,8 miljard zullen bedragen. Dat de financieringsbehoeften lager liggen dan de eerdere veronderstellingen bij de lancering van de 2030 RISE-strategie komt voort uit het feit dat de overheidssubsidies hoger zijn dan verwacht en door de gedeeltelijke financiering van de kapitaaluitgaven van de JV door non-recourse debt. Het komt ook voort uit een gedisciplineerde capaciteits­fasering die strikt wordt afgestemd op de overeenkomsten met klanten en de bestellingen, een betere benutting van de bestaande capaciteit in Azië-Pacific, en een geoptimaliseerd stroom­opwaarts model dat minder activa vereist zodat er ruimte is voor zeer selectieve aanvullende klanten­programma's.

Daarnaast lanceerde Umicore tijdens de zomer van 2023 het ‘Efficiency for Growth’-programma, een programma in het hele bedrijf met als doel om de lopende efficiëntieverbeteringen in de verschillende business groups te versnellen om de kostenoptimalisatie, de omzetgroei en de verbetering van het werkkapitaal in het kader van de 2030 RISE-strategie te ondersteunen.

Umicore verwacht dat Efficiency for Growth in 2024 minstens € 70 miljoen EBITDA zal genereren (opgenomen in de outlook) en vanaf 2025 een run-rate van meer dan € 100 miljoen aan EBITDA.

Tot slot – en in het kader van haar strategische metaalafdekkingen – heeft Umicore in de loop van 2023 termijncontracten afgesloten die een langere periode en een aanzienlijk groter deel van haar structurele prijsblootstelling dekken dan in het verleden het geval was4. Dit moet resulteren in lagere volatiliteit, bescherming van toekomstige winsten tegen de blootstelling aan bepaalde edelmetaalprijzen en een beter zicht op toekomstige kasstromen.





Vooruitzichten voor 2024

Sinds de invoering van de 2030 RISE-strategie in juni 2022 heeft Umicore haar organisatiestructuur aangepast en afgestemd op haar ambitieuze groeiplan tegen 2030. Zoals eerder aangekondigd , werd een nieuwe organisatie ingevoerd om de verwachte groei bij Rechargeable Battery Materials te ondersteunen. De business units van Umicore zijn dit jaar ondergebracht in vier business groups, in plaats van drie voorheen. De nieuwe segmentatie weerspiegelt nog steeds de belangrijke synergieën en gemeenschappelijke kenmerken, en legt tegelijk meer de nadruk op de verschillende bedrijfsactiviteiten: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials.





Vooruitzichten



Op basis van de huidige zichtbaarheid van de markt en indien alle andere factoren gelijk blijven, verwacht Umicore een inkomstengroei5 in Battery Materials met inkomsten tussen € 575 miljoen en € 675 miljoen en een aangepaste EBITDA-marge van ongeveer 22%. Het opstarten van nieuwe klantencontracten in Europa en een verbeterde capaciteitsbenutting in Azië zullen resulteren in een aanzienlijke stijging van de volumes en inkomsten uit kathode actieve materialen (CAM) in vergelijking met vorig jaar, terwijl de bijdrage van de upstream raffinage activiteiten naar verwachting ongeveer in lijn zullen blijven met 2023.

Gezien de afwezigheid van het eenmalige effect dat de resultaten van 2023 ondersteunde en de impact van de kosten in verband met de capaciteitsuitbreidingen die in Europa en Noord-Amerika aan de gang zijn, wordt verwacht dat de resultaten voor het volledige jaar ongeveer in lijn zullen blijven met vorig jaar. Als we dit eenmalige effect buiten beschouwing laten, wordt verwacht dat de onderliggende prestaties in Battery Materials aanzienlijk zullen stijgen ten opzichte van vorig jaar.

Verwacht wordt dat de inkomsten en winst in de tweede helft van 2024 zullen toenemen, voornamelijk als gevolg van het opstartprofiel van de nieuwe klantencontracten.

De business unit Automotive Catalysts zal naar verwachting in 2024 blijven profiteren van haar sterke marktpositie. De groei van de volumes voor zware dieselvoertuigen in China zal naar verwachting de lagere volumes voor toepassingen voor personenwagens met verbrandingsmotor compenseren, met aanhoudende sterke onderliggende resultaten tot gevolg. De aangepaste EBITDA bij Catalysis zal naar verwachting ietwat het niveau van het vorige recordjaar liggen, dicht bij de huidige marktverwachtingen6, in een context van lagere PGM-prijzen en rekening houdend met de huidige strategische metaalafdekkingen.

Precious Metals Refining zal naar verwachting solide onderliggende resultaten laten optekenen, vooral in de tweede jaarhelft, aangezien een onderhoudsstop van de smelter een impact zal hebben op de volumes in de eerste jaarhelft. De winst van de Business Group Recycling zal echter beïnvloed worden door een minder gunstig klimaat voor edelmetaalprijzen. In de veronderstelling dat de huidige metaalprijzen aanhouden doorheen het jaar en rekening houdend met de huidige strategische metaalafdekkingen wordt verwacht dat de aangepaste EBITDA voor 2024 voor de Business Group onder het niveau van het vorige jaar zal liggen, maar nog steeds ruim boven de niveaus van vóór 2020 en in lijn met de huidige marktvooruitzichten6.

Bij Specialty Materials verwacht Umicore aanhoudende sterke resultaten voor Electro-Optic Materials, die de minder gunstige marktomstandigheden met gevolgen voor de resultaten van de business units Cobalt & Specialty Materials en Metal Deposition Solutions deels compenseren. De aangepaste EBITDA voor 2024 voor de Business Group zal naar verwachting iets onder het niveau van het vorige jaar liggen.

Naar verwacht zullen de Corporate kosten in 2024 € 15 tot € 20 miljoen lager zullen liggen dan in 2023.

Op basis van het bovenstaande, verwacht Umicore dat de aangepaste EBITDA van de Groep voor het volledige jaar 2024 tussen € 900 miljoen en € 950 miljoen zal bedragen.





Link to all documents related to Umicore’s 2023 FY results





Financiële kalender



22 maart 2024 Publicatie van het jaarverslag 2023

25 april 2024 Jaarlijkse algemene vergadering

29 april 2024 Ex-dividenddatum

30 april 2024 Registratiedatum voor het dividend

4 mei 2024 Betalingsdatum voor het dividend

26 juli 2024 Halfjaarresultaten 2024

19 augustus 2024 Ex-dividenddatum, interimdividend 2024

20 augustus 2024 Registratiedatum voor het interimdividend 2024

21 augustus 2024 Betalingsdatum voor het interimdividend 2024





Umicore profiel

Umicore is de circulaire materiaaltechnologiegroep. Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise in materiaalwetenschappen, scheikunde en metallurgie een concreet verschil maken. Haar activiteiten zijn ondergebracht in vier business groups: Battery Materials, Catalysis, Recycling en Specialty Materials. Elke business group is georganiseerd in marktgerichte business units die materialen en oplossingen aanbieden die toonaangevend zijn in nieuwe technologische ontwikkelingen en onmisbaar in het dagelijks leven.

Umicore genereert het merendeel van haar inkomsten uit en wijdt het grootste deel van haar O&O-inspanningen aan schone mobiliteitsmaterialen en recyclage. De doorgedreven doelstelling van Umicore - duurzame waarde creëren - vloeit voort uit de ambitie om materialen te ontwikkelen, te produceren en te recycleren op een manier die beantwoordt aan haar missie: Materials for a better life.

De industriële en commerciële activiteiten en de O&O-activiteiten van Umicore zijn over de hele wereld verspreid om haar wereldwijde klantenbasis met meer dan 11.500 werknemers zo goed mogelijk te dienen. De Groep genereerde inkomsten (metaal niet inbegrepen) van € 3,9 miljard (omzet van € 18,3 miljard) in 2023.





Vandaag om 08u30 CET vindt een conferentiegesprek en audiowebcast plaats voor analisten en beleggers. De media zijn welkom om de live audiowebcast bij te wonen en te beluisteren en kunnen hun vragen richten aan Umicore Media Relaties. De audio webcast is beschikbaar hier .

_______________________________________________________________________________

* Nota: alle verwijzingen naar inkomsten in dit document betreffen inkomsten exclusief metalen (d.w.z. alle inkomstenelementen min de waarde van volgende aangekochte metalen: Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Co, Ni, Pb, Cu, Ge, Li en Mn)

1 Meer informatie over de individuele resultaten van de business groups en business units tijdens het jaar zijn te vinden in de rubrieken ‘Catalysis’, ‘Energy & Surface Technologies’ en ‘Recycling’ van dit persbericht.

2 Waarvan de impact van kostinflatie € 50 miljoen bedroeg over 2023.

3 Netto-investeringsuitgaven = investeringsuitgaven – overheidssubsidies + kapitaalstortingen (bv. Ionway).

4 Voor meer informatie hierover, zie 'Financieel overzicht – Afdekkingen' in dit persbericht.

5 Nota: alle inkomsten minus de waarde van de volgende aangekochte metalen: Co, Ni, Li en Mn.

6 VARA consensus van 15 februari 2024.