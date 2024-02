EDF: RESULTATS ANNUELS 2023: Production nucléaire en France en forte progression - Bonne performance opérationnelle d’ensemble - Nouvelle politique commerciale - Réduction de la dette financière nette - Trajectoire 1,5°C validée par Moody’s

RESULTATS ANNUELS 2023

Production nucléaire en France en forte progression

Bonne performance opérationnelle d’ensemble

Nouvelle politique commerciale

Réduction de la dette financière nette

Trajectoire 1,5°C validée par Moody’s

Performance



Chiffre d’affaires : 139,7 Mds€

EBITDA : 39,9 Mds€

EBIT : 13,2 Mds€

Résultat net part du Groupe : 10,0 Mds€

Endettement Financier Net : 54,4 Mds€ - ratio EFN/EBITDA : 1,36x

Dette Economique Ajustée : 86,3 Mds€ - ratio DEA/EBITDA ajusté : 2,26x



Les résultats exceptionnels du Groupe s’expliquent par une très bonne performance opérationnelle avec une hausse importante de 41,4 TWh de la production nucléaire en France dans un contexte de prix historiquement élevés. Cela fait suite à une année 2022 marquée par une baisse brutale de la production nucléaire en France relatif au phénomène de la corrosion sous contrainte et les mesures régulatoires exceptionnelles en vue de limiter la hausse des prix pour les consommateurs. Ces résultats permettent une réduction de la dette financière nette.







En 2023, EDF engage des actions clés pour l’avenir



Nouvelle politique commerciale



Afin d’offrir plus de visibilité des prix et de compétitivité pour les clients, le Groupe déploie une nouvelle politique commerciale via les mises aux enchères de volumes d’électricité à 4 et 5 ans sur le marché de gros et la commercialisation de contrats moyen terme de fourniture d’électricité. Par ailleurs, le Groupe développe des partenariats industriels de long terme adossés au parc nucléaire historique (contrats d’allocation de production nucléaire).



Accompagner les clients dans la réduction de leur empreinte carbone :



Décarbonation des usages : les 12,4 millions de tonnes d’émissions de CO 2 évitées par les clients en 2023 traduisent l’action d’EDF auprès de ses clients, en faveur de plus de sobriété et d’électrification des usages. Le nombre de pompes à chaleur installées est en hausse de 30 %, ainsi que celui des installations photovoltaïques en toiture et ombrières de parking, en hausse de 60 %. Dans la mobilité électrique, le nombre de points de charge déployés ou gérés a progressé de 21 %.

Hausse de 1,5 % du portefeuille de clients des pays du G4 (1) à fin 2023.







Produire plus d’électricité bas carbone :



1 er investisseur et 1 er producteur mondial d’électricité décarbonée ( 2 ) disponible à la demande et à chaque instant, avec 434 TWh en 2023, soit 93 % de sa production, EDF a une intensité carbone parmi les plus faibles au monde de 37 gCO 2 /kWh, en baisse de 26 % par rapport à 2022. En France, la hausse de 41,4 TWh de la production nucléaire à 320,4 TWh, dans le haut de l’estimation annoncée pour l’année, reflète la très bonne performance opérationnelle. Ce redressement s’explique par la maîtrise des chantiers de réparation de la corrosion sous contrainte et des arrêts de tranche grâce à l’efficacité et la réactivité des équipes conduisant à une meilleure disponibilité du parc.

EDF a émis avec succès sa 1ère émission obligataire verte dédiée au financement du parc nucléaire existant



46 réacteurs étaient disponibles début janvier 2024, représentant 50 GW.

début janvier 2024, représentant 50 GW. 15 des 16 réacteurs les plus sensibles au phénomène de corrosion sous contrainte sont réparés à fin 2023 et le dernier sera traité lors de sa visite décennale qui commence en février 2024. De plus, le programme 2023 de contrôles des soudures réparées lors de la construction a été finalisé.

EDF a émis avec succès sa 1ère émission obligataire verte dédiée au financement du parc nucléaire existant pour un montant de 1 Md€.

pour un montant de 1 Md€. Les estimations de production nucléaire en France sont confirmées dans les fourchettes 315-345 TWh pour 2024, 335-365 TWh pour 2025 et 2026 ( 3 ) .

dans les fourchettes 315-345 TWh pour 2024, 335-365 TWh pour 2025 et 2026 . La hausse de 6,3 TWh de la production hydraulique en France ( 4 ) à 38,7 TWh s’explique par des taux de disponibilité élevés et de meilleures conditions hydrauliques.

à 38,7 TWh s’explique par des taux de disponibilité élevés et de meilleures conditions hydrauliques. La hausse de 14 % de production éolienne et solaire à 28,1 TWh est due notamment aux nouvelles capacités installées (dont Al Dhafra - 2,1 GW), pour atteindre 15,1 GW nets. Le portefeuille de projets éoliens et solaires est également en hausse de 15 %, à 98 GW bruts.

est due notamment aux nouvelles capacités installées (dont Al Dhafra - 2,1 GW), pour atteindre 15,1 GW nets. Le portefeuille de projets éoliens et solaires est également en hausse de 15 %, à 98 GW bruts. EDF poursuit la décarbonation de la production thermique avec la conversion à la biomasse liquide de la centrale au fioul de Port Est (212 MW) permettant une production d’EDF 100 % renouvelable à la Réunion.



EDF poursuit le développement de ses nouveaux projets nucléaires : Flamanville 3 : réussite des essais de requalification d’ensemble de l’installation en vue du chargement du combustible prévu en mars 2024 ( 5 ) . Nouveau nucléaire britannique : Hinkley Point C : Nouveau planning de démarrage de la production de l'Unité 1 autour de 3 scénarios : une organisation du projet pour 2029, un cas de base en 2030 et un scenario défavorable en 2031 ( 6 ) . Nouveau coût à terminaison : 31 à 34 Mds£ 2015 (le scenario défavorable se traduirait par un coût supplémentaire de 1 Md£ 2015 ). Dépréciation de 12,9 Mds€ des actifs HPC et du goodwill d’EDF Energy ( 7 ) . Depuis fin 2023, la construction est financée par les actionnaires sur une base volontaire et EDF finance actuellement l’intégralité des coûts. Sizewell C : poursuite du travail préparatoire du projet. EPR2 : demandes d’autorisation pour construire la 1ère paire de réacteurs EPR2 sur le site de Penly déposées et site de Bugey choisi pour accueillir 2 futurs EPR2, après le choix de Penly et Gravelines. EPR1200 : EDF présélectionné pour poursuivre le processus d’appel d’offres pour la construction de 1 à 4 réacteurs EPR1200 en République tchèque. Nuward SMR : pré-évaluation pour le développement d’un design standardisé par un collectif étendu d’autorités de sûreté nucléaire européennes.





Le groupe a défini de nouvelles ambitions de réduction d’émissions de CO 2 avec l’objectif d’atteindre zéro émission nette de CO 2 à horizon 2050 : Une réduction des émissions du scope 1 par rapport à 2017 de 60 % en 2025, 70 % en 2030 et 80 % en 2035.

avec l’objectif d’atteindre zéro émission nette de CO à horizon 2050 : Une intensité carbone de 30 gCO 2 /kWh en 2030 et 22 gCO 2 /kWh en 2035. Selon l’évaluation de Moody’s (8), la trajectoire de réduction d’émissions de CO 2 du Groupe est en ligne avec un scénario de réchauffement de +1,5 °C.



























Développer les réseaux pour faire face aux défis de la transition énergétique :



Les raccordements par Enedis d’installations d’énergie renouvelable progressent d’environ 120 % et ceux des bornes de recharge de véhicules électriques de 80 %.

Les investissements d’Enedis, EDF SEI (Systèmes Énergétiques Insulaires) et Electricité de Strasbourg sont en hausse de 11 % en lien essentiellement avec celle des raccordements et la transition énergétique.

L’électricité a été rétablie en 5 jours pour 95 % des clients après la tempête Ciarán.

Le seuil du million de compteurs numériques installés par EDF SEI a été franchi à fin 2023.

Enedis reconnue 1ère grande entreprise à mission du secteur de l’énergie en juin 2023.







Développer les solutions de flexibilité pour répondre aux besoins du système électrique via :



les STEP hydrauliques, comme celle de Hatta aux Emirats Arabes Unis (250 MW - 1 500 MWh de stockage) en contrat d’ingénierie, celle de Vouglans Saut-Mortier en France (87 MW) ;

la forte hausse de 0,8 GW du portefeuille de projets de stockage sécurisés (à 1,7 GW à fin 2023) ;

les projets de batteries (comme au Royaume-Uni pour 173 MW et en Afrique du Sud pour 257 MW) ;

la nette hausse de 33 % des stations de recharge intelligentes exploitées, notamment par Izi Smart Charge pour les véhicules électriques en fonction des contraintes du réseau.







Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 15 février 2024 sous la présidence de Luc Rémont, a arrêté les comptes consolidés clos le 31 décembre 2023. Luc Rémont, Président-Directeur Général d’EDF a déclaré : « L’année 2023 marque le retour de la performance opérationnelle de l’entreprise à un meilleur niveau après une année 2022 impactée par des difficultés industrielles et par les effets défavorables d’une régulation exceptionnelle. Ces résultats solides permettent à EDF d’être au rendez-vous de ses objectifs financiers et de réduire sa dette financière. Ces résultats traduisent également l’engagement de l’ensemble des équipes d’EDF pour redresser la production, proposer des offres commerciales adaptées à nos clients et des solutions innovantes pour répondre aux besoins du système électrique. Enfin, en 2023, nous avons engagé des actions clés pour notre avenir avec un travail profond de transformation et d’amélioration de notre efficacité ce qui nous met en bonne voie pour rester le 1er producteur d’énergie décarbonée, compétitive et disponible à chaque instant. Je suis convaincu que toutes ces actions continueront de porter leurs fruits dans les années à venir. »















Objectifs 2026 (9)

Endettement financier net / EBITDA : ≤ 2,5x

Dette économique ajustée / EBITDA ajusté (10) : ≤ 4x





















Principaux résultats financiers :

EBITDA





(en millions d’euros) 2022 2023 Variation organique France - Activités de production et commercialisation -23 144 24 677 N/A France - Activités régulées 6 723 3 707 -44,9 % EDF Renouvelables 909 932 2,8 % Dalkia 333 407 22,8 % Framatome 328 255 -25,3 % Royaume-Uni 1 325 3 967 x3 Italie 1 115 1 855 65,3 % Autre international 336 872 x2,6 Autres métiers 7 089 3 255 -52,2 % Total Groupe -4 986 39 927 N/A

Le redressement progressif de la production nucléaire en France, un contexte de prix élevés en Europe, (entrainant notamment un niveau historiquement élevé du prix de l’écrêtement de l’ARENH) et l’absence de mesures régulatoires comme celles de 2022 en France expliquent principalement la progression exceptionnelle de l’EBITDA de près de 45 milliards d’euros pour atteindre 39,9 milliards d’euros. Les performances opérationnelles des autres activités contribuent également à cette amélioration. Le Royaume-Uni réalise une bonne performance, notamment dans l’activité commercialisation. En Italie, la performance de la plupart des activités contribue à la progression de l’EBITDA. En outre, Dalkia réalise une performance commerciale très satisfaisante.

Résultat Net





Le résultat financier représente une charge de 3,3 milliards d’euros, en légère amélioration de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2022 en raison de :

la bonne performance du portefeuille des actifs dédiés avec un rendement de 10,2 % (vs -8,5 % en 2022), permise par l’évolution favorable des marchés financiers, et en particulier des marchés action en 2023, qui se traduit par une amélioration des autres produits et charges financières de 6,5 milliards d’euros (avec un impact cash limité) ;

la hausse de la charge de désactualisation de 4,2 milliards d’euros, principalement liée à la stabilité du taux réel d’actualisation des provisions nucléaires en France en 2023, après l’impact positif de la hausse de 50 points de base en 2022 (sans impact cash) ;

l’augmentation du coût de l’endettement financier brut de 2,1 milliards d’euros principalement liée à la hausse significative des taux d’intérêt (avec un effet cash de 1,8 milliard d’euros).





Le résultat financier courant s’établit à -5,6 milliards d’euros, en baisse de 5,4 milliards d’euros. Il est retraité des éléments non récurrents, dont en particulier la variation de juste valeur du portefeuille d’actifs dédiés.

Le résultat net courant s’élève à 18,5 milliards d’euros. La hausse de 31,1 milliards d’euros reflète la forte croissance de l’EBITDA diminuée de la charge d’impôt (un produit d’impôt était enregistré en 2022).

Le résultat net part du Groupe s’élève à 10,0 milliards d’euros, en progression de près de 28 milliards d’euros. Outre la forte augmentation du résultat net courant, la hausse s’explique notamment par les éléments après impôt suivants :

la variation de juste valeur des instruments financiers pour 4.0 milliards d’euros ;

une dépréciation de la valeur du projet Hinkley Point C et du Goodwill d’EDF Energy en 2023 pour 7,9 milliards d’euros après l’annonce du délai et des coûts supplémentaires faite en janvier 2024.

Cash-flow





Le cash-flow s’établit à 9,3 milliards d’euros versus -24,6 milliards d’euros en 2022. Il s’explique par un EBITDA cash de 43,9 milliards d’euros dû à une bonne performance opérationnelle et à un effet prix très élevé. Il bénéficie également du débouclage des positions de trading 2022 en 2023 à hauteur de 5,3 milliards d’euros.

Le besoin en fonds de roulement augmente de 7,8 milliards d’euros, dont :

5,1 milliards d’euros pour l’activité d’optimisation/trading liés notamment aux appels de marge restitués à mesure que les positions se sont débouclées en 2023.

3,9 milliards d’euros liés à la créance du bouclier tarifaire 2023 en CSPE qui est compensée par les recettes d’obligations d’achat moindres dans un contexte de baisse des prix, les versements de l’Etat au titre des compensations 2023 et la régularisation des surcompensations des années précédentes.

Ce cash-flow permet de financer des investissements nets de 19,1 milliards d’euros, en hausse de 2,7 milliards d’euros en raison notamment du projet Hinkley Point C, de la maintenance importante du parc nucléaire et du développement des réseaux.

Endettement financier net





L’endettement financier net (1) atteint 54,4 milliards d’euros, en recul de 10,1 milliards d’euros par rapport à fin 2022. En plus du cash-flow positif, la conversion des OCEANE de 2,4 milliards d’euros contribue au renforcement des capitaux propres.

Les émissions obligataires réalisées pendant l’année pour un montant d’environ 8 milliards d’euros, la baisse du niveau de la dette court terme et les remboursements anticipés de prêts bancaires permettent un allongement de la maturité de la dette financière à 11 ans à fin 2023 (versus 9,4 ans à fin 2022).

EDF s’est vu décerner le prix 2024 de l’International Financing Review (IFR) dans la catégorie « Corporate Issuer » pour son activité d’émission en 2023.

Résultats financiers par segment :

La ventilation du chiffre d’affaires est présentée aux bornes des segments, avant les éliminations inter-segments.

France - Activités de production et commercialisation









(en millions d'euros) 2022 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 48 686 64 244 31,9 % EBITDA -23 144 24 677 N/A

La très forte hausse de l’EBITDA s’explique par le redressement progressif de la production nucléaire pour un effet favorable de 5,7 milliards d’euros.

En 2022, les mesures régulatoires exceptionnelles adoptées en France par le gouvernement, afin de limiter la hausse des prix de vente aux consommateurs, avaient pénalisé l’EBITDA pour un montant estimé à

8,2 milliards d’euros.

La baisse de la production nucléaire en 2022 avait conduit à des achats de volumes importants à des prix de marché très élevés, avec des effets nettement réduits en 2023 : cela représente un effet positif de 7,3 milliards d’euros.

De plus, la hausse des prix a un impact de 12,1 milliards d’euros pour les consommateurs finals et de 12,5 milliards d’euros pris en charge par le bouclier tarifaire. Elle s'explique notamment par un prix de marché moyen à terme pour 2023 des 2 années précédentes de 218 €/MWh versus 71 €/MWh pour 2022 et un prix de l’écrêtement ARENH de 410€/MWh pour 2023 versus 257€/MWh pour 2022.

France - Activités régulées (2)









(en millions d'euros) 2022 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 18 082 19 413 7,4 % EBITDA 6 723 3 707 -44,9 % Dont Enedis 5 864 2 699 -54,0 %

La baisse de l’EBITDA s’explique principalement par un effet prix négatif estimé à 1,3 milliard d’euros, en raison d’achats des pertes réseaux effectués à des prix de marché très élevés (ce surcoût sera compensé dans les hausses de tarif futures). En revanche, l’évolution du TURPE a un effet favorable estimé à 0,7 milliard d’euros (3).

De plus, une rétrocession a été accordée en 2022 par RTE au titre des recettes d’interconnexion pour un montant de 1,7 milliard d’euros (4) sans équivalent en 2023.

La baisse des volumes acheminés hors effet climat de 8,2 TWh, a un impact négatif limité en EBITDA pour un montant estimé à 0,1 milliard d’euros.

EDF Renouvelables - Énergies Renouvelables





Renouvelables Groupe hors activité hydraulique France

(en millions d'euros) 2022 2023 Variation organique Chiffre d'affaires 3 647 3 636 4,6 % EBITDA 1 191 1 712 43,6 % Investissements nets 1 894 2 016 6,4 %

Dont EDF Renouvelables





(en millions d'euros) 2022 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 2 158 2 031 2,6 % EBITDA 909 932 2,8 % Dont EBITDA production 1 246 1 234 1,8 %

L’augmentation de l’EBITDA Renouvelables Groupe s’explique par une hausse de 14 % de la production éolienne et solaire grâce aux nouvelles capacités installées qui atteignent 15,1 GW nets à fin 2023. En Italie et en Belgique, la production hydraulique est également en nette progression dans un contexte de prix favorable.

Concernant EDF Renouvelables, l’EBITDA production progresse grâce à la hausse des volumes produits de 10,9 % grâce aux mises en service de parcs réalisées en 2022 et 2023 et malgré des conditions de vents moins favorables, notamment au Royaume-Uni et aux Etats Unis. Par ailleurs, la baisse des prix impacte les seuls parcs exposés aux prix de marché.

Les investissements Renouvelables Groupe sont en hausse, en particulier en raison de développement d’importants parcs solaires aux Etats Unis (dont Fox Squirrel - 753 MW bruts et Desert Quartzite - 527 MW bruts), au Royaume-Uni et de parcs éoliens au Brésil (Eólico Serra do Seridó et Serra das Almas).

Dalkia - Services Énergétiques





Services Énergétiques Groupe ( 5 )

(en millions d'euros) 2022 2023 Variation organique Chiffre d'affaires 8 578 8 618 0,6 % EBITDA 440 535 18,2 % Investissements nets 572 589 3 %

Dont Dalkia





(en millions d'euros) 2022 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 6 663 6 395 -3,6 % EBITDA 333 407 22,8 %

Les activités de services en France de Dalkia, Sowee, Izivia, ainsi que l’activité d’Edison Next en Italie contribuent à la progression de l’EBITDA des Services Energétiques Groupe.

Concernant Dalkia, l’augmentation de l’EBITDA s’explique par la performance des activités commerciales notamment en France dans les services d’efficacité énergétique et les activités de décarbonation. De plus, les installations de cogénération ont fonctionné pendant tout le 1er trimestre 2023 (en 2022, Dalkia avait été impacté par leur arrêt anticipé du fait du raccourcissement de l’hiver tarifaire).

La hausse des investissements est principalement portée par Dalkia et Edison Next.

Framatome





(en millions d'euros) 2022 2023 Variation organique Chiffre d'affaires 4 122 4 066 -2,0 % EBITDA 589 597 -0,3 % EBITDA contributif groupe EDF 328 255 -25,3 %

L’évolution de l’EBITDA s’explique par l’augmentation des activités de services à la base installée pour le compte d’EDF et la montée en cadence des projets liés au nouveau nucléaire en France et au Royaume-Uni. L'EBITDA contributif Groupe recule essentiellement en Amérique du Nord (difficultés financières dans l’exécution d’un contrat de rénovation d’un contrôle commande de sûreté et moindre production temporaire de l’usine d’assemblage de combustible nucléaire).

Les prises de commandes s’établissent à environ 4,8 milliards d’euros à fin 2023, en hausse versus fin 2022 notamment grâce aux activités de Base Installée en Amérique du Nord.

Framatome a finalisé fin 2023 avec Naval Group, l’acquisition de Jeumont Electric. Cette transaction permet à Framatome de consolider ses activités dans le secteur de l’énergie nucléaire en intégrant un fournisseur spécialisé dans la fabrication et la maintenance des moteurs et d’équipements pour le secteur de l’énergie.

Royaume-Uni









(en millions d'euros) 2022 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 16 098 21 132 33,3 % EBITDA 1 325 3 967 x3

La hausse de l'EBITDA s'explique en particulier par la performance des ventes dans les segments des moyennes et grandes entreprises qui a permis de renforcer les marges et les parts de marché. Les allocations prévues dans le calcul du plafonnement des tarifs résidentiels, qui permettent aux fournisseurs de recouvrer une partie des coûts supportés au plus fort de la crise de l'énergie, ont entrainé un rétablissement des marges sur le marché résidentiel.

La performance opérationnelle a été solide pour l'activité de production, l'effet lié à des prix nucléaires réalisés plus élevés ayant été partiellement compensé par ceux d’une production nucléaire de 37,3 TWh en baisse de 6,3 TWh à la suite de la fermeture d'Hinkley Point B en août 2022 (-4,1 TWh) et d'un programme de maintenance plus chargé qu’en 2022.

Italie









(en millions d'euros) 2022 2023 Variation organique Chiffre d’affaires 29 302 17 787 -39,5 % EBITDA 1 115 1 855 65,3 %

La hausse de l’EBITDA s’explique, dans les activités de production d’électricité, par une meilleure production renouvelable et en particulier une hausse de la production hydraulique grâce à de meilleures conditions d’hydraulicité. Néanmoins, l’effet prix défavorable du thermique limite cette tendance.

Dans les activités de commercialisation, les marges ont été redressées dans tous les segments de clients.

Enfin, les activités gaz bénéficient d’une bonne optimisation du portefeuille de contrats d’approvisionnement malgré le fort impact négatif lié à des livraisons de GNL en provenance des Etats Unis qui n’ont pas été honorées.

Les capacités éoliennes et solaires s’établissent à 650 MW nets (6) à fin 2023.

Autre international





(en millions d'euros) 2022 2023 Variation organique Chiffre d'affaires 5 659 5 583 -1,7 % EBITDA 336 872 x2,5 Dont Belgique 118 673 x6 Dont Brésil 225 210 -7,6 %

En Belgique (7), la progression de l’EBITDA s’explique par une meilleure production nucléaire (+6 %) après une année 2022 marquée par des achats d’énergie à prix élevés conjugués à l’arrêt de la centrale de Chooz. La production hydraulique est également en progression (+54 %), ainsi que la production éolienne (+29 %) dans un contexte de prix élevés.

Les capacités éoliennes s’élèvent à 633 MW nets (8) à fin 2023.

Au Brésil, l’EBITDA est en légère baisse du fait du recul des services système et d’un effet prix spot défavorable, malgré la revalorisation du prix de 5 % du Power Purchase Agreement attaché à la centrale d’EDF Norte Fluminense en novembre 2022.

Autres métiers





(en millions d'euros) 2022 2023 Variation organique Chiffre d'affaires 19 724 7 677 -59,7 % EBITDA 7 089 3 255 -52,2 % Dont activités gazières 606 -66 -110,9 % Dont EDF Trading 6 407 3 230 -47,5 %

La baisse des prix et la moindre activité du terminal de Dunkerque, après une année 2022 exceptionnelle dans un contexte de prix de marché de gros très élevés, expliquent le net recul de l’EBITDA des activités gazières.

Dans un contexte de baisse des risques de marché et de contrepartie, EDF Trading réalise d’excellentes performances nettement supérieures à celles de 2021, avant la crise énergétique. Ces performances, en baisse toutefois par rapport à 2022 du fait du recul des prix et de la volatilité sur les marchés de gros en 2023, s’expliquent notamment par une bonne diversification.

Extrait des comptes consolidés

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) 2023 2022 Chiffre d’affaires 139 715 143 476 Achats de combustible et d’énergie (80 989) (121 010) Autres consommations externes (1) (10 493) (9 420) Charges de personnel (15 470) (15 236) Impôts et taxes (4 064) (3 163) Autres produits et charges opérationnels 11 228 367 Excédent brut d’exploitation 39 927 (4 986) Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières hors activités de trading 363 (849) Dotations aux amortissements (11 161) (11 079) (Pertes de valeur) / reprises (13 011) (1 762) Autres produits et charges d’exploitation (2 944) (687) Résultat d’exploitation 13 174 (19 363) Coût de l’endettement financier brut (3 830) (1 730) Effet de l’actualisation (3 988) 174 Autres produits et charges financiers 4 469 (1 997) Résultat financier (3 349) (3 553) Résultat avant impôts des sociétés intégrées 9 825 (22 916) Impôts sur les résultats (2 470) 3 926 Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises 257 759 Résultat net des activités en cours de cession - 6 RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ 7 612 (18 225) Dont résultat net - part du Groupe 10 016 (17 940) Résultat net des activités poursuivies 10 016 (17 946) Résultat net des activités en cours de cession - 6 Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (2 404) (285) Activités poursuivies (2 404) (285) Activités en cours de cession - -

(1) Les autres consommations externes sont nettes de production stockée et immobilisée.





Bilan consolidé

ACTIF

(en millions d’euros) 31/12/2023 31/12/2022 Goodwill 7 895 9 513 Autres actifs incorporels 11 300 10 619 Immobilisations de production, autres immobilisations corporelles et actifs au titre du droit d’utilisation 100 587 101 126 Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France 66 128 63 966 Immobilisations en concessions des autres activités 6 544 6 816 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 9 037 9 421 Actifs financiers non courants 48 327 48 512 Autres débiteurs non courants 2 110 2 165 Impôts différés actifs 7 403 8 696 Actif non courant 259 331 260 834 Stocks 18 092 17 661 Clients et comptes rattachés 26 833 24 844 Actifs financiers courants 39 442 58 033 Actifs d’impôts courants 669 497 Autres débiteurs courants 9 074 15 165 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 775 10 948 Actif courant 104 885 127 148 Actifs détenus en vue de leur vente 596 150 TOTAL DE L’ACTIF 364 812 388 132



















CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

(en millions d’euros) 31/12/2023 31/12/2022 Capital 2 084 1 944 Réserves et résultats consolidés 50 084 32 396 Capitaux propres – part du Groupe 52 168 34 340 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 11 951 12 272 Total des capitaux propres 64 119 46 612 Provisions liées à la production nucléaire – Aval du cycle, déconstruction des centrales et derniers cœurs 60 206 56 021 Provisions pour avantages du personnel 15 895 16 231 Autres provisions 4 878 4 671 Provisions non courantes 80 979 76 923 Passifs spécifiques des concessions de distribution publique d’électricité en France 50 010 49 459 Passifs financiers non courants 69 724 71 058 Autres créditeurs non courants 5 685 4 968 Impôts différés passifs 978 1 533 Passif non courant 207 376 203 941 Provisions courantes 7 294 7 943 Fournisseurs et comptes rattachés 19 687 23 284 Passifs financiers courants 38 103 71 844 Dettes d’impôts courants 1 111 967 Autres créditeurs courants 26 975 33 504 Passif courant 93 170 137 542 Passifs détenus en vue de leur vente 147 37 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 364 812 388 132

Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d'euros) 2023 2022 Opérations d'exploitation : Résultat net consolidé 7 612 (18 225) Résultat net des activités en cours de cession - 6 Résultat net des activités poursuivies 7 612 (18 231) Pertes de valeur / (reprises) 13 011 1 762 Amortissements, provisions et variations de juste valeur 18 116 6 820 Produits et charges financiers 1 934 446 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 702 590 Plus ou moins-values de cession 234 (143) Impôt sur les résultats 2 470 (3 926) Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises (257) (759) Variation du besoin en fonds de roulement (7 785) 8 301 Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 36 037 (5 140) Frais financiers nets décaissés (2 534) (1 003) Impôts sur le résultat payés (3 695) (1 282) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation poursuivies 29 808 (7 425) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation 29 808 (7 425) Opérations d'investissement : Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise (181) (198) Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée 227 694 Investissements incorporels et corporels (21 021) (18 324) Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 126 87 Variations d'actifs financiers (2 196) (7 344) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement poursuivies (23 045) (25 085) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement (23 045) (25 085) Opérations de financement : Augmentation de capital EDF - 3 252 Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (1) 1 746 1 795 Dividendes versés par EDF - (72) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (482) (407) Achats/ventes d’actions propres - 4 Flux de trésorerie avec les actionnaires 1 264 4 572 Émissions d'emprunts 11 947 34 165 Remboursements d'emprunts (2) (21 712) (5 876) Emissions de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) 1 377 994 Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée (630) (606) Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession et subventions d'investissements reçues 496 694 Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement (8 522) 29 371 Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement poursuivies (7 258) 33 943 Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement en cours de cession - - Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement (7 258) 33 943 Flux de trésorerie des activités poursuivies (495) 1 433 Flux de trésorerie des activités en cours de cession - - Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (495) 1 433 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 10 948 9 919 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (495) 1 433 Variations de change (53) (397) Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 293 100 Autres variations non monétaires 82 (107) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLOTURE 10 775 10 948

(1) Comprenant notamment en 2023, au Royaume Uni, les augmentations de capital de CGN dans le projet Hinkley Point C pour 958 millions d'euros (1 351 millions d'euros en 2022) et du gouvernement britannique dans le projet Sizewell C pour 485 millions d'euros (209 millions d'euros en 2022).

(2) Dont (2 789) millions d'euros au titre du rachat des TSDI en 2023 ((267) millions d'euros en 2022).

Principaux communiqués de presse depuis la communication des résultats du 1er semestre 2023

Gouvernance

Nomination de Thierry Le Mouroux au Comité Exécutif du groupe EDF (CP du 17/10/2023)





RSE

COP 28 : EDF signe plusieurs accords de coopération pour décarboner la production d’électricité (CP du 08/12/2023)

Le groupe EDF se fixe de nouveaux objectifs pour réduire ses émissions de CO2 et atteindre « zéro émission nette » (CP du 28/11/2023)

Obs’COP 2023 : Changement climatique : l'opinion mondiale face à ses contradictions (CP du 27/11/2023)

EDF lance Oklima, une filiale dédiée à la contribution carbone (CP du 12/09/2023)

Nucléaire

Point d’actualité sur le projet Hinkley Point C (CP du 23/01/2024)

Hausse des investissements pour maintenir la production nucléaire britannique aux niveaux actuels jusqu'en 2026 au moins (CP du 09/01/2024)

Framatome et Naval Group finalisent l’acquisition de Jeumont Electric (CP du 09/01/2024)

Estimation de production nucléaire en France en 2026 (CP du 21/12/2023)

NUWARD et EDF sont fiers de démarrer la deuxième phase de la Joint Early Review du design de NUWARD SMR, avec un collectif étendu d’autorités de sûreté nucléaire européennes (CP du 19/12/2023)

L’ascension spectaculaire du dôme par Big Carl clôture l'année à Hinkley Point C (CP du 15/12/2023)

EDF soumet un corpus de propositions technico-commerciales pour le programme nouveau nucléaire Slovène basé sur la technologie EPR et signe plusieurs accords clés avec des partenaires internationaux lors du WNE (World Nuclear Exhibition) (CP du 30/11/2023)

EDF choisit la solution technologique pionnière de Veolia pour renforcer ses moyens de secours de traitement d’eaux (CP du 29/11/2023)

EDF réaffirme le rôle de l’énergie nucléaire dans la transition énergétique mondiale et annonce la signature de plusieurs accords de coopération à l’occasion du WNE (World Nuclear Exhibition) 2023 (CP du 28/11/2023)

EDF soumet à l’exploitant tchèque ČEZ et sa filiale Elektrárna Dukovany II son offre mise à jour pour construire un réacteur EPR1200 sur le site de Dukovany et jusqu’à quatre réacteurs en République tchèque (CP du 31/10/2023)

Le Groupe EDF crée EDF EPR Engineering UK, sa filiale d’ingénierie au Royaume-Uni (CP du 21/09/2023)





Renouvelables

Corporate PPA : EDF Renouvelables atteint 600 MW de contrats longs termes en France. (CP du 18/12/2023)

Le consortium entre EDF, TotalEnergies et Sumitomo Corporation signe un accord de développement conjoint avec le gouvernement du Mozambique pour le projet hydro-électrique Mphanda Nkuwa de 1 500 MW (CP du 13/12/2023)

Avec la conversion de la centrale de Port Est à la biomasse liquide, le parc de production d’EDF à la Réunion atteint 100 % d’énergies renouvelables (CP du 04/12/2023)

Masdar, EDF Renouvelables et Nesma Renewable Energy remportent l’appel d’offres pour un projet solaire de 1,1 GW en Arabie saoudite (CP du 28/11/2023)

La première éolienne en mer flottante de Provence Grand Large a été installée en mer (CP du 19/09/2023)





Clients

EDF investit dans Spotr pour accélérer la décarbonation du logement (CP du 23/01/2024)

Les groupes La Poste et EDF s’associent pour accélérer la transition énergétique du parc immobilier postal (CP du 12/12/2023)

Lancement par le gouvernement d’une consultation publique sur un projet de dispositif de protection des consommateurs d’électricité à partir du 1er janvier 2026 (CP du 24/11/2023)

IZI by EDF lance son offre d’installation de bornes de recharge connectées en copropriété (CP du 09/11/2023)

EDF lance « Zen Flex » et les « Défis Utiles » pour accompagner les clients vers la sobriété énergétique (CP du 12/10/2023)





ENEDIS

Tempête Ciarán : Enedis déclenche sa Force d’Intervention Rapide d’Electricité (FIRE) (CP du 02/11/2023)

Deux mois après son passage en Entreprise à mission, Enedis installe son comité de mission (CP du 13/09/2023)

Financements

EDF annonce l’exercice de l’option de remboursement de souches d’obligations hybrides USD en circulation (CP du 14/12/2023)

EDF annonce le succès de sa première émission obligataire verte dédiée au financement du parc nucléaire existant, pour un montant de 1 milliard d’euros (CP du 28/11/2023)

EDF annonce un premier remboursement partiel des financements bancaires conclus en 2022 (CP du 19/10/2023)

EDF annonce le succès de son émission d’obligations vertes senior multi-tranches pour un montant nominal de 325 millions de francs suisses (CP du 21/08/2023)

(1) L’endettement financier net n’est pas défini par les normes comptables et n’apparaît pas en lecture directe dans le bilan consolidé du Groupe. Il correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de titres de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en trésorerie, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité.

(2) Activités régulées comprenant Enedis, ÉS et les activités insulaires.

(3) Indexation du TURPE 6 distribution de +2,26 % au 1er août 2022 et +6,51 % au 1er août 2023.

(4) Selon la délibération 2022-296 du 17 novembre 2022 publiée par la Commission de Régulation de l’Energie : La forte hausse des prix de gros ayant entraîné une hausse des recettes d’interconnexion pour RTE, la CRE a décidé que cet excédent devait être restitué de manière anticipée aux utilisateurs du réseau de transport d’électricité.

(5) Les Services Énergétiques Groupe comprennent Dalkia, IZI Confort, IZI Solution, Sowee, Izivia et les activités de services d’EDF Energy, Edison, Luminus et EDF SA. Il s’agit notamment d’activités de réseaux de chaleur, de production décentralisée bas carbone à partir des ressources locales, d’éclairage urbain, de pilotage des consommations et de mobilité électrique.

(6) Aux bornes d’Edison.

(7) Luminus et EDF Belgium.

(8) Aux bornes de Luminus.

(1) 40,9 millions de clients décomptés par point de livraison en France, Royaume-Uni, Italie, Belgique. Un client peut avoir 2 points de livraison.

(2) EDF 1er producteur mondial d’électricité décarbonée selon Enerdata en 2022



(3) Estimation de production nucléaire relative au parc actuellement en service

(4) Production hydraulique hors activité insulaire avant déduction de la consommation du pompage. La production hydraulique totale cumulée nette de la consommation du pompage représente 33,0 TWh en 2023 (25,0 TWh en 2022).

(5) Des risques d’écarts des composants, équipements ou parties d’équipements livrés par les prestataires et fournisseurs d’EDF pourraient conduire, après analyse et si les écarts étaient confirmés, à une justification ou correction des écarts et, le cas échéant, à des retards sur le planning de démarrage

(6) Cf. communiqué de presse du 23 janvier 2024. Planning précédent pour l’Unité 1 : juin 2027 et ancien coût : 25 - 26 Mds£ 2015 (cf. CP du 19 mai 2022).

(7) Voir note 10.8 de l’annexe aux comptes consolidés au 31/12/2023

(8) Cf. Rapport d’évaluation « Net Zero Assessment »



(9) Sur la base du périmètre et des taux de change au 01/01/2024 et d’une hypothèse de production nucléaire en France relative au parc actuellement en service de

315 - 345 TWh en 2024 et 335 – 365 TWh en 2025 et 2026.

(10) Ratio à méthodologie S&P constante.

