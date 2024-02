Sisäpiiritieto: Aspocompin muutosneuvottelut Suomessa ovat päättyneet

Aspocomp Group Oyj, Sisäpiiritieto, 16.2.2024 klo 8.45



Aspocomp Group Oyj on saanut päätökseen 4.1.2024 aloitetut muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön koko Suomen henkilöstöä, noin 150 henkilöä. Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut käynnistettiin yhtiön kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä tulevaisuuden toimintakyvyn turvaamiseksi heikentyneessä markkinatilanteessa.



Neuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi, että suunniteltavat toimenpiteet voisivat johtaa lomautuksiin ja enimmillään 5 henkilön irtisanomiseen. Muutosneuvottelujen tuloksena yhtiö irtisanoo 2 henkilöä. Yhtiön lomautusvaltuutus koskee 40 henkilöä. Lomautuksia voidaan toteuttaa toistaiseksi yhtiön taloudellisen tai tuotannollisen tilanteen niin vaatiessa. Lomautukset toteutetaan siten, että yhtiön tuotanto- ja toimintakyky säilyvät ja yhtiö pystyy vastaamaan nykyisiin tuotantotarpeisiin sekä asiakkaiden uusiin tilauksiin.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 040 5011 262, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Mikko Montonen

toimitusjohtaja





