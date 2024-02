QPR Software Oyj:n tilinpäätöstiedote: tammi–joulukuu 2023

QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.2.2024 KLO 9.00

















QPR Software Oyj:n tilinpäätöstiedote 2023: SaaS-liikevaihto kasvoi 36 %, ja ohjelmistoliiketoiminta 8 %. Liikevaihto laski 3 % johtuen ydinliiketoiminnan ulkopuolisen konsultoinnin lopettamisesta Suomessa. Strategiaa tarkennettiin. Merkittävä käyttökatteen parannus ja liiketoiminnan kassavirta kääntyi positiiviseksi.













TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI





LOKA-JOULUKUU 2023

SaaS-liikevaihto kasvoi +21 % (53 %)

Liikevaihto oli 1 599 tuhatta euroa, laski -25 % (loka-joulukuu 2022: 2 142) yhtiön lopettaessa ydinliiketoiminnan ulkopuolisen konsultoinnin

Käyttökate oli -30 tuhatta euroa (-430), muutos vertailukauteen 400 tuhatta

Liiketulos oli -283 tuhatta euroa (-681), muutos vertailukauteen 398 tuhatta

Tulos ennen veroja oli -307 tuhatta euroa (-745), muutos vertailukauteen 438 tuhatta

Tulos oli -307 tuhatta euroa (-748), muutos vertailukauteen 441 tuhatta

Tulos/osake oli -0,017 euroa (-0,047)

Liiketoiminnan rahavirta 829 tuhatta euroa (244)





TAMMI-JOULUKUU 2023

SaaS-liikevaihto kasvoi +36 % (tammi-joulukuu 2022: +35 %)

Liikevaihto oli 7 550 tuhatta euroa ja laskua 3 % (7 823) yhtiön keskittyessä ydinliiketoimintaansa

Käyttökate oli 182 tuhatta euroa (- 1 753), muutos vertailukauteen 1 935 tuhatta

Liiketulos oli – 813 tuhatta euroa (- 2 770), muutos vertailukauteen 1 957 tuhatta

Tulos ennen veroja oli –924 tuhatta euroa (–2 864), muutos vertailukauteen 1 940 tuhatta

Tulos oli -924 tuhatta euroa (-2 686), muutos vertailukauteen 1 943 tuhatta

Tulos/osake oli -0,055 euroa (-0,202)

Liiketoiminnan rahavirta 849 tuhatta euroa (-1 765)

Yhtiö on täsmäyttänyt ensimmäisen vuosineljänneksen optiolaskennan kirjauksia, jonka seurauksena käyttökate laski 26 tuhannesta eurosta -36 tuhanteen euroon. Taloudelliset luvut ovat siten koko vuoden osalta täsmäytetty.





NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2024

Yhtiö seuraa maailman taloustilanteen ja geopoliittisten jännitteiden kehittymistä. Hiljalleen orastava talouskasvun palautuminen, laskevat korot ja normalisoituva inflaatio parantanevat asiakkaiden taloudellista asemaa, ja investointipäätöksien voidaan odottaa kiihtyvän vuoden 2024 loppua kohden.

Nykyisen sopimuskannan ja SaaS (Software as a Service) -liikevaihdon ennustetun kasvun tukemana QPR odottaa SaaS-liikevaihdon kasvun olevan kaksinumeroinen ja arvioi koko ohjelmistoliikevaihdon kasvavan vuonna 2024 (2023: 5 122 tuhatta euroa).

Yhtiö odottaa liiketuloksen paranevan huomattavasti tilikaudella 2024. Liiketulos vuonna 2023 oli -813 tuhatta euroa.





TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS:

”Vuosi 2023 oli QPR:lle monella tapaa käänteentekevä, ja haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta saavutimme kokonaisuutena hienon tulosparannuksen. Tekemämme muutokset tuottivat merkittäviä tuloksia yhtiön kannattavuuden, kustannus- ja organisaatiorakenteen, tarkennetun strategian ja ydinliiketoimintaan keskittymisen myötä.

Strategiamme ytimessä oleva SaaS-liikevaihto jatkoi kasvuaan 36 % tammi-joulukuussa. Konsernin kokonaisliikevaihto laski 3 % johtuen päätöksestämme lopettaa ydinliiketoimintamme ulkopuoliset konsultointipalvelut Suomessa. Ohjelmistoliiketoimintamme kasvoi 8 %. Käyttökate parani merkittävästi ja oli 182 tuhatta euroa, muutoksen ollessa noin kaksi miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna. Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 849 tuhanteen euroon, kun se vuonna 2022 oli noin kaksi miljoonaa euroa negatiivinen. Konsernin koko vapaa kassavirta oli 108 tuhatta euroa ja se parani noin 3,5 miljoonaa euroa.

Muutosmatkaa tukemaan yhtiö järjesti kolmannella vuosineljänneksellä suunnatun osakeannin, josta saaduilla noin 800 tuhannen euron bruttovaroilla yhtiö vahvisti pääoma- ja rahoitusasemaansa. Tämä osoittaa uskoa yhtiön käänteeseen ja tukee strategisten suunnitelmien eteenpäin viemistä.

QPR Softwaren missiona on innovoida, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. QPR nimettiin visionääriksi Gartnerin maaliskuussa julkaisemassa 2023 Magic Quadrant™ for Process Mining Tools -tutkimuksessa. Business Finland myönsi QPR:lle heinäkuussa 2023 tutkimusavustuksen prosessilouhintateknologiamme tekoäly- ja koneoppimisen ominaisuuksien jatkokehittämiseen.

Syyskuussa viestimme yhtiön uudesta profiloitumisesta Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologian johtavaksi toimijaksi. QPR on ainoa toimija markkinassa, jonka tuoteportfoliossa on DTO-ratkaisun kaikki eri osa-alueet prosessilouhintaan, mallinnukseen sekä strategian ja digitaalisen transformaation johtamiseen. Tämän myötä yhtiö virtaviivaisti tuoteportfoliotaan keskittyäkseen yksinomaan ydinliiketoimintaansa ohjelmisto- ja SaaS-toimijana, tarjoten lisäksi näihin räätälöityjä konsultointipalveluita. Uuden profiloitumisen tarkoituksena on parantaa asiakaskokemusta, lisätä asiakkaillemme entuudestaan tuottamaamme arvoa ja vastata tehokkaasti ympäristön nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Strategisen painopisteen muutos antaa QPR:lle myös mahdollisuuden hyödyntää vahvuuksiamme tehokkaammin, sopeutua markkinoiden dynamiikkaan ja tavoittaa kestävää menestystä valitsemillamme markkinasegmenteillä.

Markkinoita hallitsevat tyypillisesti suuret yritykset, joilla on laajat resurssit ja vakiintunut maine. Kompakti rakenne on piilotettu vahvuutemme ja QPR on solminut vahvoja, kestäviä asiakas- ja kumppanisuhteita alan jättiläisten kanssa. Tämä kertoo tuotteidemme ja palveluidemme laadusta ja luotettavuudesta. Ketteryytemme mahdollistaa nopean sopeutumisen muuttuviin markkinoiden vaatimuksiin, ja yksilöllisen huomion tarjoamisen asiakkaillemme. Onnistuimme voittamaan uusia asiakkaita, ja laajentamaan yhteistyötä olemassa olevien asiakkaidemme kanssa. Lisäksi voitimme myös takaisin asiakkaita, jotka olivat välissä siirtyneet kilpailijoidemme asiakkaiksi. Herätimme kiinnostusta kilpailevien tuotteiden käyttäjissä ketterien toimitusten, henkilökohtaisen palvelun ja tuotteidemme tarjoaman erinomaisen sijoitetun pääoman tuottoasteen (ROI) ja matalampien kokonaiskustannusten (TCO) ansiosta.

Tilanteemme Lähi-idän markkinassa kehittyi positiivisesti. Aiempina vuosina myytyjen kiinteähintaisten ohjelmistotoimitusprojektien negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja kannattavuuteen vuosina 2022 ja alkuvuonna 2023 saatiin päätökseen vuoden toisen neljänneksen aikana. QPR tunnetaan markkinassa näkyvänä ja hyvämaineisena toimijana, jolla on vahva kumppaniverkosto. Lokakuussa solmimme tässä markkinassa ensimmäisen prosessilouhinnan SaaS-sopimuksen paikallisen sijoitus- ja rahoitusyhtiön kanssa. Kysyntä tuotteillemme on myös alkuvuoden 2024 aikana ollut vilkasta.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena vuoden 2023 aikana oli ohjelmistomyynnin kasvun ja kannattavuuden parantamisen lisäksi vahvistaa globaalia kumppaniverkostoamme. Tärkeä askel tässä pyrkimyksessä oli löytää mahdollisia kumppaneita Yhdysvaltojen markkinoille. Prosessilouhintaohjelmistomme QPR ProcessAnalyzer on globaalisti ainoa, joka toimii natiivisti Snowflaken Data Cloudissa. Merkittävä osa Snowflaken asiakkaista on Yhdysvaltojen markkinoilla. Odotamme voivamme raportoida etenemisestä vuoden 2024 alkupuolella.

Lähdemme uuteen tilikauteen positiivisin ja luottavaisin mielin. Prosessilouhintamarkkina ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ovat edelleen vahvassa kasvussa. Näen monia ainutlaatuisia ja jännittäviä mahdollisuuksia toimialallamme. Hiljalleen orastava talouskasvun palautuminen, laskevat korot ja normalisoituva inflaatio parantanevat asiakkaiden taloudellista asemaa, ja investointipäätöksien voidaan odottaa kiihtyvän vuoden 2024 loppua kohden. Odotamme yhtiön positiivisen kehityksen jatkuvan vuoden 2024 aikana.

Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme, QPR:n sijoittajia ja osakkeenomistajia heidän luottamuksestaan QPR:ää kohtaan vuoden 2023 aikana. Haluan kiittää myös kaikkia työntekijöitämme heidän omistautumisestaan ja ahkerasta työstään yhtiön tulevaisuuden ja menestyksen hyväksi.”

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja









KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 10-12/

2023 10-12/

2022 Muutos,

% 1-12/

2023 1-12/

2022 Muutos,

% Liikevaihto 1,599 2,142 -25 7,550 7,823 -3 Käyttökate -31 -430 93 182 -1,753 110 % liikevaihdosta -1.9 -20.1 2.4 -22.4 Liiketulos -283 -681 58 -813 -2,770 71 % liikevaihdosta -17.7 -31.8 -10.8 -35.4 Tulos ennen veroja -307 -745 59 -924 -2,864 68 Katsauskauden tulos -307 -748 59 -924 -2,868 68 % liikevaihdosta -19.2 -34.9 -12.2 -36.7 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0.017 -0.047 63 -0.055 -0.202 73 Oma pääoma/osake, euroa 0.019 0.030 -35 0.020 0.030 -34 Liiketoiminnan rahavirta 829 244 240 849 -1,798 147 Rahavarat kauden lopussa 884 17 5,256 884 17 5,255 Korollinen nettovelka 934 2,262 -59 934 2,262 -59 Nettovelkaantumisaste, % 268.3 464.9 -42 268.3 464.9 -42 Omavaraisuusaste, % 8.1 7.4 9 8.1 7.4 9 Oman pääoman tuotto, % -249.7 -319.2 22 -221.5 -625.7 65 Sijoitetun pääoman tuotto, % -57.6 -108.1 47 -42.0 -120.3 65





RAPORTOINTI JA LIIKETOIMINTA

QPR Software Oyj on liiketoimintaprosessien optimointiratkaisujen edelläkävijä, joka on profiloitunut Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologian johtavaksi toimijaksi.

QPR innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Yhtiö tarjoaa myös konsultointipalveluita varmistaakseen, että asiakkaat saavat täyden arvon ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

QPR Software raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä, joka on Organisaatioiden toiminnan kehittäminen. Tämän lisäksi yhtiö esittää saadut tuotot seuraavalla jaolla: Ohjelmistolisenssit, Uusiutuvat ohjelmistolisenssit, Ohjelmistojen ylläpitopalvelut, SaaS (Software-as-a-Service) sekä Konsultointi.

Yhtiön raportoimat jatkuvat tuotot koostuvat SaaS-liikevaihdosta, sekä uusiutuvien lisenssien ja ylläpitopalveluiden liikevaihdosta. Ohjelmistolisenssit myydään asiakkaalle ilman aikarajoituksia tai etukäteen sovituksi määräajaksi. Uusiutuvissa ohjelmistolisensseissä myydään käyttöoikeus asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nämä sopimukset uusiutuvat palvelujakson päätyttyä, yleensä vuoden kuluttua, ellei niitä irtisanota irtisanomisajan puitteissa. Nämä lisenssit tuloutetaan yhtenä ajankohtana, laskutuskauden alussa kuitenkin aikaisintaan toimitushetkellä. SaaS- ja ylläpitopalveluiden liikevaihto kirjataan kuukausittain sopimuskaudelle jatkuvina tuottoina.

Maantieteellisinä alueina raportoidaan Suomi, muu Eurooppa mukaan lukien Venäjä ja Turkki, sekä muu maailma. Liikevaihto esitetään asiakkaan pääkonttorin sijainnin mukaan. Yhtiö on lopettanut liiketoiminnan ja kumppanuudet Venäjällä toistaiseksi. Yhtiö on vuoteen 2023 saakka tarjonnut myös ydinliiketoimintaan liittymättömiä konsultointipalveluja lähinnä julkishallinnolle. Yhtiö on luopunut näistä toiminnoista vuoden 2023 loppupuolella. Jatkossa yhtiö keskittyy tarjoamaan kehittämiensä ohjelmistojen konsultointipalvelua varmistaakseen asiakkailleen täyden lisäarvon.





LIIKEVAIHDON KEHITYS





LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN

Tuhatta euroa 10-12/

2023 10-12/

2022 Muutos,

% 1-12/

2023 1-12/

2022 Muutos,

% Ohjelmistolisenssit 103 203 -49 485 560 -13 Uusiutuvat ohjelmistolisenssit* 51 73 -30 504 583 -13 Ohjelmistojen ylläpitopalvelut* 448 417 7 1 720 1 803 -5 SaaS 617 510 21 2 371 1 738 36 Konsultointi 380 939 -60 2 469 3 139 -21 Yhteensä 1 599 2 142 -25 7 550 7 823 -3

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISESTI

Tuhatta euroa 10-12/

2023 10-12/

2022 Muutos,

% 1-12/

2023 1-12/

2022 Muutos,

% Suomi 700 1 088 -36 3 499 4 126 -15 Muu Eurooppa ml. Turkki 723 876 -18 3 128 2 745 14 Muu maailma 176 178 -1 923 953 -3 Yhteensä 1 599 2 142 -25 7 550 7 823 -3

LOKA-JOULUKUU 2023

Loka-joulukuun liikevaihto oli 1 599 tuhatta euroa (2 142), ja se laski 25 % vertailukauteen nähden. Jatkuvan liikevaihdon osuus koko liikevaihdosta kasvoi 23 % ja se oli 67 % koko liikevaihdosta (43).

Ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 103 tuhatta euroa (203), ja se laski 49 % johtuen pääasiassa vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä tehdystä merkittävästä lisenssisopimuksesta globaalin lääkeyhtiön kanssa.

Uusiutuvien ohjelmistolisenssien liikevaihto oli 51 tuhatta euroa (73), ja se laski 30 % yksittäisten asiakassopimusten päättymisen, sekä negatiivisen valuuttakurssivaikutuksen vuoksi. Tätä kompensoi inflaatiopainetta vastaan tehdyt hinnankorotukset.

Ohjelmistojen ylläpitopalveluiden liikevaihto oli 448 tuhatta euroa (417), ja se kasvoi 7 % johtuen olemassa olevien asiakkaiden yhteistyön laajentumisesta, uusista asiakassopimuksista, sekä inflaatiopaineita vastaan tehdyistä hinnankorotuksista. Kasvua netotti asiakaspoistuma, nykyisten asiakkaiden siirtyminen SaaS-palvelumalliin, sekä negatiivinen valuuttakurssien vaikutus.

SaaS-liikevaihto kasvoi 21 % ja se oli 617 tuhatta euroa (510). SaaS-liikevaihdon kasvu oli pääasiassa seurausta yhtiön joulukuussa 2022 tiedottamasta QPR ProcessAnalyzerin SaaS-ratkaisun käytön laajentamisesta globaalin lääkeyhtiön kanssa. Kasvuun vaikutti myös onnistumiset uusasiakashankinnassa, sekä yhteistyön laajentaminen olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Lisäksi kasvua vauhditti asiakkaiden siirtyminen lisensseistä SaaS-palvelumalliin sekä osittain inflaatiopainetta vastaan tehdyt hinnankorotukset. Negatiivinen valuuttakurssien vaikutus, sekä asiakaspoistuma puolestaan laskivat SaaS-liikevaihtoa.

Konsultoinnin liikevaihto oli 380 tuhatta euroa (939), ja se laski 60 % yhtiön lopettaessa ydinliiketoimintansa ulkopuolisen konsultoinnin Suomessa. Lisäksi yhtiö tuloutti liikevaihtoa Lähi-idän kiinteähintaisista projekteista valmiusasteen mukaisesti vertailuvuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä. Lähi-idän kiinteähintaiset projektit saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana.

Konsernin liikevaihdosta 44 % (63) tuli Suomesta, 39 % (36) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) ja 17 % (1) muualta maailmasta.





TAMMI-JOULUKUU 2023

Tammi-joulukuun liikevaihto oli 7 550 tuhatta euroa (7 823). Jatkuvan liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 61 % (53). Liikevaihto laski 273 tuhatta euroa (3 %) johtuen yhtiön päätöksestä lopettaa ydinliiketoiminnan ulkopuolisen konsultoinnin kotimaisten julkisen sektorin asiakkaiden kanssa. Konsernin muiden liiketoiminta-alueiden liikevaihto kasvoi (8,5 %).

Konsernin liikevaihto kasvoi muualla Euroopassa 383 tuhatta euroa (14 %), laski Suomessa 665 tuhatta euroa (15 %) ja kasvoi muualla maailmassa 30 tuhatta euroa (3 %). Kasvu Euroopassa liittyi yhtiön kansainvälistymisstrategian mukaisen ohjelmistoliiketoiminnan ja siihen liittyvän konsultointiliiketoiminnan laajentamiseen. Suomessa liikevaihdon lasku johtui aiemmin mainitun ydinliiketoiminnan ulkopuolisen konsultoinnin lopettamisesta. Liikevaihdon lasku muualla maailmassa johtui ensisijaisesti Lähi-idän julkishallinnon asiakkaille aiempina vuosina 2020–2021, myytyjen kiinteähintaisten ohjelmistotoimitusprojektien päättymisestä. Kyseiset hankkeet olivat ohjelmistoratkaisujen toteutuksia strategian ja suorituskyvyn hallinnan sovellusalueella. Keskustelu päättyneiden projektien mahdollisesta jatkosta uudella sopimusrakenteella on ollut käynnissä ja projektitoimitukset alkavat todennäköisimmin vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Laskua kompensoi kyseisen asiakkaan kanssa huomattavan jatkuvan ylläpitosopimuksen aikaistaminen vuodella, sekä uusien asiakassopimusten saaminen Lähi-idän markkinassa.

Liikevaihdosta 46 % (53) tuli Suomesta, 42 % (35) muualta Euroopasta (mukaan lukien Turkki) ja 12 % (12) muualta maailmasta.

SaaS-tuotot kasvoivat 36 %, 2 371 tuhanteen euroon (1 738). SaaS-palvelujen liikevaihdon kasvu oli seurausta paitsi yhtiön joulukuussa 2022 tiedottamasta QPR ProcessAnalyzerin SaaS-ratkaisun käytön laajentamisesta globaalin lääkeyhtiön kanssa myös muista onnistuneista asiakkuuksien laajentamisista. Kasvu johtui myös osittain asiakkaiden siirtymisestä lisensseistä SaaS-palvelumalliin sekä osittain inflaatiopaineen aiheuttamista yhtiön tekemistä hinnankorotuksista. SaaS-kasvua vauhditti myös onnistumiset uusasiakashankinnassa.

SaaS-laskutukseen siirtymisen myötä jatkuvien sopimusten tuotot oli 61 % koko liikevaihdosta. Jatkuvan liikevaihdon osuus on kehittynyt strategian mukaiseen suuntaan ja sen osuus liikevaihdosta kasvoi 8 % vertailukaudesta. Lisenssituotot laskivat vertailuvuoteen verrattuna SaaS-malliin siirtymisen vaikutuksesta, sekä haastavan toimintaympäristön aiheuttamista viiveistä asiakkaiden päätöksenteossa.

Konsultoinnin liikevaihto oli 2 469 (3 139), ja sen lasku johtui ydinliiketoiminnan ulkopuolisen konsultoinnin lopettamisesta Suomessa. Kiinteähintaisten Lähi-idän projektien päättymiseen liittyvä liikevaihdon lasku kompensoitui Eurooppaan toimitettujen tuotteiden käyttöönottoon liittyvän konsultoinnin kasvulla.





TULOSKEHITYS





LOKA-JOULUKUU 2023

Konsernin käyttökate oli loka-joulukuussa -31 tuhatta euroa (-430), ja se oli 400 tuhatta euroa parempi edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketulos parani huomattavasti ja oli -283 tuhatta euroa (-681), muutoksen ollessa 398 tuhatta euroa vertailukauteen verrattuna. Vaikka kauden tulos oli edelleen tappiollinen, parani se merkittävästi 60 % edellisvuoteen verrattuna -748 tuhannesta eurosta -307 tuhanteen euroon. Yhtiö teki aktiivisesti toimia kustannusrakenteensa parantamiseksi ja liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseksi.

Konsernin muuttuvat kulut olivat 134 tuhatta euroa (411). Kulut laskivat pääasiassa sen myötä, että Lähi-idässä olleet haasteelliset kiinteähintaiset ohjelmistotoimitusprojektit saatiin vuoden toisen vuosineljänneksen aikana päätökseen. Tämän myötä myös tarve ulkoisten palvelujen käytölle väheni merkittävästi.

Yhtiön kiinteät kulut olivat 1 495 tuhatta euroa (2 164), ja ne laskivat 28 % vertailukauteen nähden. Tämä oli seurausta vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä toteutetuista säästöohjelmista sekä muutosneuvotteluiden tuloksena laskeneista henkilöstökuluista. Näiden vaikutusta vähensi osittain matalammat tuotekehitysaktivoinnit.

Luottotappiovaraus, joka sisältyy viimeisen vuosineljänneksen kiinteisiin kuluihin, oli 5 tuhatta euroa (29).

Osakekohtainen tulos oli -0,017 (-0,047) euroa osakkeelta.





TAMMI-JOULUKUU 2023

Konsernin käyttökate oli positiivinen 182 tuhatta euroa (-1 753) ja liiketulos -813 tuhatta euroa (-2 770). Käyttökatetta paransi merkittävästi vertailukauteen nähden yhtiön voimakkaat kustannussäästötoimenpiteet ja ohjelmistoliiketoiminnan 8,5 % kasvu. Käyttökatetta puolestaan alensi julkisen sektorin lopetetut konsultoinnin projektit Suomessa, sekä Lähi-idän ensimmäisellä vuosipuoliskolla päättynyt kiinteähintainen projekti. Liiketoiminnan tulosta paransi lisäksi 55 % matalammat IFRS:n mukaisesti poistoissa raportoitavat yhtiön toimitilakustannukset.

Konsernin muuttuvat kulut olivat 896 tuhatta euroa (1 552), ja ne laskivat 42 % vertailukauteen nähden. Kulut laskivat pääasiassa Lähi-idän haasteellisten kiinteähintaisten ohjelmistotoimitusprojektien päätyttyä toisen vuosineljänneksen aikana. Tämän myötä tarve ulkoisten palvelujen käytölle väheni merkittävästi. Kiinteähintaisten Lähi-idän projektien vaikutus yhtiön käyttökatteeseen ensimmäisen puolivuotiskauden ajalta oli negatiivinen.

Konsernin kiinteät kulut olivat 6 473 tuhatta euroa (8 028), eli 19 % vertailukautta matalammat johtuen vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä ja vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä toteutetuista henkilöstövähennyksistä ja lomautuksista, sekä ulkoisten kustannusten säästöistä.

Pitkäaikaiset tuotekehitysinvestoinnit laskivat merkittävästi 702 tuhatta euroa ja olivat 619 tuhatta euroa (1 321), mikä puolestaan vähentää vertailukauteen kiinteiden kustannusten alenemisen vaikutusta.

Raportointikauden kiinteisiin kuluihin sisältyvä luottotappiovarauksen muutos oli neljä tuhatta euroa (tammi-joulukuu 2022: 3).

Kokonaisuudessaan konsernin kulut laskivat 17 % vertailukauteen verrattuna johtuen yhtiön tekemistä merkittävistä kustannussäästöistä, sekä matalammista Lähi-idän projektien alihankintakustannuksista.

Vuonna 2023 yhtiön SaaS-liikevaihto kasvoi 36 % ja ohjelmistoliikevaihto kokonaisuudessaan 8 %. Liikevaihto laski ydinliiketoiminnan ulkopuolisen konsultoinnin lopettamisesta Suomessa, sekä Lähi-idän jatkoprojektien viivästymisestä. Yhtiö reagoi muuttuneisiin liiketoimintaympäristön haasteisiin toteuttamalla voimakkaita kustannussäästötoimenpiteitä läpi koko tilikauden.

Tämän lisäksi yhtiö on toteuttanut 19.10.2023 julkishallinnon konsultointiyksikköön keskittyneet muutosneuvottelut, jonka tuloksena päätettiin yhteensä yhdeksän (9) työtehtävää. Säästöt kyseisistä toimenpiteistä alkavat vaikuttaa parantavasti yhtiön kannattavuuteen vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Lisäksi yhtiö tavoittelee 14.12.2023 tiedotettujen ja 5.1.2024 päättyneiden muutosneuvotteluiden tuloksena kustannussäästöjä yhteensä 10 työtehtävän päättämisestä. Yhtiö pyrkii myös toimintojensa tehokkaampaan organisointiin, vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin sekä uudistamaan organisaation rakennetta yhtiön pitkän tähtäimen kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Muutosneuvottelujen johdosta päättyneiden työsuhteiden osalta, työvelvoite jatkuu työsopimuksen päättymiseen saakka. Siten yhtiö ei kirjannut muutosneuvotteluihin liittyviä varauksia vuoden 2023 lopussa.

Katsauskauden tulos oli -924 tuhatta euroa (-2 868) ja osakekohtainen tulos -0,055 euroa (-0, 202).





RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli positiivinen 849 tuhatta euroa (–1 798). Liiketoiminnan rahavirran muutos vuoteen 2022 verrattuna johtui merkittävistä liiketuloksen ja käyttöpääoman parannuksista. Vuoden viimeisellä neljänneksellä yhtiö sai kasvavan ohjelmistoliiketoiminnan vuotuisesta liikevaihdosta suuremman osan ennakkomaksuilla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vuosilaskutus painottuu vuodenvaihteeseen ja on siten kausiluontoista. Tämän lisäksi yhtiö sai kerättyä saamisensa päättyneistä Lähi-idän projekteista, sekä sai aikaistettua vuodella merkittävän ylläpitosopimuksen aloitusta. Lähi-idän projektien kassavirta parani noin 300 tuhatta euroa vuoteen 2022 verrattuna. Yhtiön voimakkaiden kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta ulos menevä kassavirta aleni merkittävästi.

Nettorahoituskulut olivat 111 tuhatta euroa (62), ja niihin sisältyi kurssitappioita 14 tuhatta euroa (20).

Investoinnit olivat 620 tuhatta euroa (1 353), ja ne olivat pääosin tuotekehitysinvestointeja.

Rahoituksen nettorahavirta oli 639 tuhatta euroa (2 726) ja se muodostui pääasiassa suunnatusta osakeannista 760 tuhatta euroa (2 937), sekä maksetuista toimitilavuokrista 121 tuhatta euroa (266).

Konsernin taloudellinen tilanne on kohtalainen. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 884 tuhatta euroa (17) ja lyhytaikaisia saamisia 1 706 tuhatta (3 452). Saamisista 79 % (82 %) on euromääräisiä ja 53 % laskuista ei ole vielä erääntynyt. Lyhytaikaisten saamisten kokonaismäärästä 1–30 päivän erääntyneiden saamisten osuus oli 35 %, 30–60 päivän 9 % ja yli 60 päivän 3 %. Yhtiö sai parannettua laskutuskiertonsa ja tehostettua perintäänsä. Lisäksi konsernilla on käytettävissä luottolimiitti 500 000 euroa. Katsauskauden lopussa konsernilla oli pankkilaina 1 500 tuhatta euroa, josta pitkäaikaista 1 000 tuhatta euroa.

Alkuperäisen rahoitussopimuksen mukaisesti ensimmäinen 0,5 miljoonan euron erä erääntyy 31.1.2024. Tämän jälkeen 0,5 miljoonan euron erät erääntyvät vuosittain tammikuussa 2025 ja 2026. Lainaan liittyvät kovenantit perustuvat yhtiön käyttökatteeseen ja omavaraisuusasteeseen. Kovenanttien käyttökate testataan kuuden kuukauden välein ja omavaraisuusaste vuosittain vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. 31.12.2023 tehdyssä testauksessa käyttökate alitti sovitun kovenanttirajan. Pankki sitoutui joulukuussa 2023 siihen, että se ei käytä rahoitussopimukseen perustuvaa saatavien eräännyttämisoikeutta konsernin mahdollisen käyttökatekovenantin rikkoutuessa tilinpäätökseen 2023 perusteella.

Yhtiön vapaa kassavirta, liiketoiminnan ja investointien rahavirrat sekä toimitilavuokrat yhteensä, olivat 108 tuhatta euroa (-3 385). Merkittävään muutokseen vaikuttivat liiketoiminnanrahavirran parantuminen, pienemmät investointien rahavirrat, sekä alhaisemmat maksetut toimitilavuokrat.

Omavaraisuusaste oli 8,1 % (7,4) ja sen paranemiseen vaikuttivat kolmannella vuosineljänneksellä toteutettu suunnattu osakeanti ja siitä saatu uusi oma pääoma 760 tuhatta euroa. Lisäksi yhtiön kasvaneet rahavarat, sekä kesäkuussa 5,5 vuodesta 3,5 vuoteen lyhennetty pääkonttorin vuokrasopimus paransivat omavaraisuusastetta. Omavaraisuusastetta alensi tappiollinen -924 tuhannen euron tilikauden tulos.





TUOTEKEHITYS

QPR on profiloitunut Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologian johtavaksi toimijaksi. Yhtiö innovoi ja kehittää ohjelmistotuotteita, jotka analysoivat, mittaavat ja mallintavat organisaatioiden toimintaa. Yhtiö kehittää seuraavia ohjelmistotuotteita: QPR ProcessAnalyzer, QPR EnterpriseArchitect, QPR ProcessDesigner ja QPR Metrics.

Koko vuoden tuotekehityskulut olivat 1 427 tuhatta euroa (2 674) ja tuotekehitysmenoja aktivoitiin taseeseen 637 tuhatta euroa (1 336). Tuotekehityspoistoja kirjattiin 782 tuhatta euroa (660). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen poistoaika on neljä vuotta.





HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 49 henkilöä (85). Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2023 oli 57 (81).

Henkilöstön keski-ikä on 46 (44) vuotta. Naisia on 22 % (26) ja miehiä 78 % (74) henkilöstöstä. Myynnissä ja markkinoinnissa työskentelee 13 % (17), konsultoinnissa ja asiakaspalvelussa 44 % (44), tuotekehityksessä 33 % (30) ja hallinnossa 10 % (9) henkilöstöstä.

Henkilöstökulut olivat 5 287 tuhatta euroa (7 214), joista palkkojen ja palkkioiden osuus oli 4 363 tuhatta euroa (5 995).

Henkilöstön kannustamiseksi yhtiöllä on voimassa koko henkilöstön kattava bonusohjelma. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta, lähinnä konsernin ja tulosyksiköiden liikevaihdon kehityksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta. Lisäksi yhtiöllä on käytössään avainhenkilöiden optio-ohjelma.





OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Osakkeen pörssivaihdon kehitys 1-12/2023 1-12/2022 Muutos, % Vaihdetut osakkeet, kpl 3 538 455 2 263 135 56 Vaihto, euroa 1 585 931 2 315 155 -31 % osakkeista 19,8 14,1 41 Keskimääräinen kaupantekokurssi,

euroa 0,45 1,02 -56 Tilikaudenaikana keskimääräisesti vaihdetut osakkeet per päivä 6 318 9 187 -31 Tilikauden aikana hankitut omat osakkeet, kpl 0 0 0 Osake ja markkina-arvo 31/12/2023 31/12/2022 Muutos, % Osakkeita yhteensä, kpl 18 175 192 16 455 321 10 Omat osakkeet, kpl 339 471 413 487 -18 Kirjanpidollinen vasta-arvo, euroa/kpl 0,11 0,11 - Ulkona olevat osakkeet, kpl 17 835 721 16 041 834 11 Osakkeenomistajat, kpl 1 943 1 747 11 Päätöskurssi, euroa 0,33 0,56 -40 Osakekannan markkina-arvo, euroa 5 957 131 8 983 427 -34 Omien osakkeiden kirjanpidollinen

vasta-arvo yhteensä, euroa 37 342 45 484 -18 Omien osakkeiden hankintahinta

yhteensä, euroa 347 552 405 726 -14 Omien osakkeiden osuus yhtiön

osakkeiden lukumäärästä, % 1,9 2,5 -26





YHTIÖN HALLINNOINTI

QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.5.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa, vahvisti yhtiön palkitsemisraportin ja päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Lisäksi yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa, valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, sekä omien osakkeiden hankkimisesta.

Tilinpäätös ja taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastaja

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä. Edelleen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Pertti Ervi valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Matti Heikkonen, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen hallituksen jäseniksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen.

Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot

Nimitystoimikunta ehdotti ja yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotuksen mukaan palkkioina maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 % maksetaan osakkeina ja 60 % käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian valinnan tehneen yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa. Edelleen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtia 6 ja 9. Kohta 6 päätettiin muuttaa vastaamaan muutetun tilintarkastuslain (1141/2015) mukaista vastuuta tilintarkastusvalvonnan järjestämisestä ja siten, että tilintarkastajan toimikausi päättyy jatkossa ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kohta 9 päätettiin muuttaa mahdollistamaan yhtiökokouksen järjestäminen Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Lisäksi samaa kohtaa muutettiin vastaamaan tiettyjä lainsäädännöllisiä muutoksia niistä asiakohdista, joista on päätettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa

Osakepääoman alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön rekisteröityä osakepääomaa 1 359 090 eurosta 80 000 euroon, eli yhteensä 1 279 090 eurolla siten, että osakepääoman alentamisen määrä 1 279 090 euroa siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Osakepääoman alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulutusmenettelyä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 3 200 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 500 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kaikki asiaan liittyvät materiaalit löytyvät yhtiön verkkosivuilta Sijoittajat-osiosta.

Nimitystoimikunta

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) on QPR Softwaren osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset koskien hallituksen jäsenten valintaa sekä palkitsemista, ja hallituksen valiokuntien palkitsemista. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat QPR Softwaren kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus QPR Softwaren kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 30. elokuuta.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Roger Kempe edustaen Oy Finncorp Ab:tä, ja jäseninä toimii Erkki Myllärniemi edustaen UMO Capital Oy:tä ja Eero Leskinen edustaen Vesa-Pekka Leskistä.

Nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 15.5.2024. Ehdotukset sisällytetään myös yhtiökokouskutsuun, joka julkistetaan erikseen myöhemmin.

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Pertti Ervi, Antti Koskela ja Jukka Tapaninen. Hallituksen nykyinen jäsen Matti Heikkonen on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä uudelleen valintaa varten. Edellisen valintakierroksen yhteydessä valiokunta oli todennut, että yhtiö ei täytä Corporate Governance -suositusta, jonka mukaan hallituksessa tulisi olla edustettuna molempia sukupuolia. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Linda von Schantz valitaan QPR Softwaren hallitukseen uutena jäsenenä. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Edelleen Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Pertti Ervi.

Tietoa uudelleen hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden kokemuksesta ja aiemmista tehtävistä on saatavilla QPR:n verkkosivuilla osoitteessa: https://www.qpr.com/fi/yritys/hallitus



Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Ehdotuksen mukaan palkkioina maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 % maksetaan osakkeina ja 60 % käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian valinnan tehneen yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa. Edelleen nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille korvattavaksi matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.





LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

QPR:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa, säännöksiä sekä toimintaperiaatteita noudatetaan, yhtiön strategiset tavoitteet saavutetaan, yhtiö reagoi markkina- ja toimintaympäristön muutoksiin, ja että liiketoiminnan jatkuvuus turvataan rahoitusasema huomioiden.

Yhtiö on tunnistanut seuraavat kolme toimintaansa liittyvää riskiryhmää: liiketoimintariskit (maa-, asiakas-, henkilöstö- ja juridiset riskit), tietoon ja tuotteisiin liittyvät riskit (tuote-, immateriaalioikeus- tietosuoja- ja turvallisuusriski) sekä rahoitus- ja maksuvalmiusriskit (valuuttariski ja lyhyen aikavälin rahavirtaan liittyvät riskit). Yhtiön omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskejä on suojattu vakuuttamalla.

Yhtiön taloudellisiin riskeihin sisältyy kansainvälisen liiketoiminnan luonteeseen kuuluva yksittäisiä liiketoimintakumppaneita koskeva kohtuullinen luottotappioriski. Yhtiö pyrkii rajaamaan tätä riskiä jatkuvalla standardimaksuehtojen, saamisten ja luottorajojen seurannalla.

Katsauskauden lopussa konsernin myyntisaamisista noin 78 % oli euromääräisiä (60). Yhtiön ei-euromääräisiä myyntisaamisia ei ollut suojattuna vuosineljänneksen lopussa.





OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN AIKANA





Rahoitussopimuksen uudistaminen

Tilikauden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtiö uudisti 1,5 miljoonan euron rahoitussopimuksensa Nordean kanssa lyhytaikaisesta pitkäaikaiseksi.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokouksen päätökset ja yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin 25.5.2023.

Osakepääoman alentaminen

Tilikauden kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö alensi emoyhtiönsä osakepääoman 80 000 euroon. Osakepääoman alentaminen on rekisteröity kaupparekisteriin 14.9.2023.

Suunnattu osakeanti

Yhtiön hallitus päätti 22.8.2023 suunnatusta osakeannista, jossa laskettiin liikkeelle 1 719 871 osaketta, osakeannissa Yhtiön 3.5.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän valtuutuksen nojalla.

Osakeannissa merkittiin yhteensä 1 719 871 Osaketta merkintähintaan 0,463 euroa osakkeelta, joka vastaa Yhtiön osakkeen viimeisen viiden (5) päivän määräpainotettua keskihintaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä mukaan lukien Yhtiön osakkeen päätöskurssi 22.8.2023 ja vastaavasti 0,001 euron alennusta Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 22.8.2023. Merkintähinta merkittiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiö sai osakeannin tuloksena noin 800 000 euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on Yhtiön pääoma- ja rahoitusaseman vahvistaminen.

Liputukset

QPR Software Oyj sai 23.8.2023 AC Invest Oy:ltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle viiden (5) prosentin.

QPR Software Oyj sai 23.8.2023 Vesa-Pekka Leskiseltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on laskenut alle kymmenen (10) prosentin.

QPR Software Oyj sai 23.8.2023 Oy Fincorp Ab:ltä Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan sen suora osakeomistus QPR Software Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on noussut yli kahdenkymmenen (20) prosentin.

Hallitus julkaisi uuden optio-ohjelman

Yhtiö tiedotti 6.9.2023, että yhtiön hallitus on 6.9.2023 päättänyt uudesta optio-ohjelmasta Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2023 antaman valtuutuksen nojalla, jonka perusteella Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöt voivat saada Yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat haltijansa merkitsemään yhteensä enintään 1 000 000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa Osaketta. Hallitus päättää, annetaanko merkitsijälle uusia vai Yhtiön hallussa olevia omia Osakkeita. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kaikki 1 000 000 Optio-oikeutta merkitään tunnuksella 2023.

Optio-oikeuksien ehdot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat-osiossa.

Muutoksia yhtiön johdossa

Yhtiön toimitusjohtajan Jussi Vasama jätti tehtävänsä ja Heikki Veijola aloitti 1.3.2023 toimitusjohtajana.

Konsultointiliiketoiminnan johtaja Samuel Rinnetmäki siirtyi yhtiön ulkopuolelle ja Teemu Lehto nousi johtoryhmän jäseneksi uutena konsultointiliiketoiminnasta vastaavana johtajana 1.3.2023.

Yhtiö tiedotti 27.6.2023, että yhtiö ja Chief Revenue Officer Eric Allart ovat sopineet, että Allart jättää tehtävänsä yhtiössä. Allartin työvelvoite yhtiössä päättyi välittömästi. Yhtiön väliaikaisena Chief Revenue Officerina toimii tällä hetkellä toimitusjohtaja Heikki Veijola.

Myös Director, People & Culture Johanna Lähde on jättänyt yhtiön vuoden toisen vuosineljänneksen aikana.

Muutosneuvottelut

Tilikauden 2023 toisella vuosineljänneksellä yhtiöllä käynnisti muutosneuvottelut parantaakseen liiketoiminnan kannattavuutta ja tehostaakseen yhtiön strategian toteuttamista. Muutosneuvottelujen seurauksena yhtiöstä irtisanottiin 7 henkilöä ja lomautettiin osa- tai kokoaikaisesti noin 39 henkilöä.

Lokakuussa 2023 yhtiö päätti 9 työtehtävää ydinliiketoimintansa ulkopuolisen konsultoinnin muutosneuvotteluista. Kyseisistä tehtävien lopetuksesta kertyy yhtiölle säästöä vuodesta 2024 alkaen.

Yhtiö julkaisi joulukuussa uuden strategiansa ja aloitti 14.12.2023 muutosneuvottelut parantaakseen organisaation yhteensopivuutta päivittyneeseen strategiaansa. Muutosneuvottelut saatiin päätökseen tilikauden jälkeen 5.1.2024 ja niiden yhteydessä yhtiö vähentää 10 työtehtävää. Kyseisten vähennysten säästöt alkavat kertyä vuoden 2024 aikana.

Tulosvaroitus

QPR antoi tulosvaroituksen 16.10.2023, jossa yhtiö arvioi liikevaihdon jäävän edellisen vuoden tuntumaan, mutta saavuttavansa selkeästi positiivisen käyttökatteen.

Strategiapäivitys

QPR Software Oyj on tarkentanut nykyistä strategiaansa heijastamaan markkinamuutosta ja yhtiön painopistealueita sekä julkistaa uudistetut taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle.

Yhtiön missiona on innovoida, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Yhtiö tarjoaa myös konsultointipalveluita varmistaakseen, että asiakkaat saavat täyden arvon ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

Tarkennetun strategian (2024–2027) mukaisesti yhtiö keskittyy liiketoiminnassaan Digital Twin of an Organization (DTO) -tarjoaman ja sen ytimessä olevan prosessilouhinnan SaaS-ratkaisujen kansainväliseen kasvuun. Yhtiön DTO-tarjoamaan kuuluvat lisäksi mallinnuksen- ja organisaation strategisen suorituskyvyn hallintaan ja mittaamiseen kehitetyt ohjelmistot.

Yhtiön uudistetut taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024–2027 ovat keskimäärin vuosittainen kahdenkymmenen (20) prosentin SaaS-kasvu, ja kestävä liikevoitto.

Yhtiö myös jatkaa edelleen 10.3.2022 julkistetun strategian mukaisesti uusien strategisten kumppaniverkostojen rakentamista saavuttaakseen skaalautuvan Go to Market -mallin, laajentaakseen omaa tarjoamaansa ja parantaakseen asiakkailleen tuottamaa arvoa yhdessä teknologia- ja implementointikumppaneiden kanssa. Yhtiö keskittää kasvuinvestointejaan Eurooppaan ja Lähi-itään sekä kumppaniverkoston kautta uusille markkina-alueille kuten Pohjois-Amerikkaan.

Lisätiedot kaikista olennaisista tapahtumista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta Sijoittajat/Pörssi- ja lehdistötiedotteet osiossa.





KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT





QPR Software Oyj strategian tarkennukseen liittyvät muutosneuvottelut

QPR Software Oyj tiedotti 14.12.2023 tarkennetusta strategiastansa ja sitä tukemaan suunnittelemastaan organisaatiorakenteensa muutoksesta ja antoi tähän liittyvän yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen muutosneuvottelujen käynnistämiseksi. Muutosneuvottelut saatiin päätökseen torstaina 4.1.2024.

Muutosneuvotteluissa Yhtiö suunnitteli organisaatiorakenteensa muutosta tarkennettua strategiaansa tukemaan. Suunniteltujen muutosten tavoitteena on tukea QPR Softwaren toimintojen tehokkaampaa organisointia, pyrkiä vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin sekä uudistamaan organisaation rakennetta Yhtiön pitkän tähtäimen kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Muutosneuvottelut käytiin erikseen sekä QPR Software Oyj:ssa että QPR Services Oy:ssa. Neuvottelujen tuloksena Yhtiö irtisanoo enintään neljä työtehtävää QPR Software Oyj:ssa ja enintään kuusi työtehtävää QPR Services Oy:ssä.

QPR Software Oyj solmi ensimmäisen kumppanisopimuksen Pohjois-Amerikkaan ja sai myöntävän päätöksen Business Finlandin tuesta markkinakartoitukselle

QPR Softwaren uniikki prosessilouhintaohjelmisto, QPR ProcessAnalyzer, on globaalisti ainoa ohjelmisto, joka toimii natiivisti Snowflaken Data Cloudissa. Tämä tarkoittaa asiakkaille suorituskykyyn, skaalautumiseen ja tietoturvaan liittyvien ongelmien ratkaisemista. Valtaosa Snowflaken asiakkaista on Yhdysvaltojen markkinoilla. QPR pyrkii laajentamaan strategiansa mukaisesti Pohjois-Amerikan markkinoille, sinne rakennettavaa kumppaniverkostoa hyödyntäen.

Tärkeä askel tässä pyrkimyksessä on merkittävän kumppanisopimuksen allekirjoittaminen Solution BI:n kanssa 16.1.2024. Sopimus sisältää jälleenmyyntioikeudet QPR ProcessAnalyzerin Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Meksikoon. Solution BI:n kanssa yhtiöllä on yhteistyötä myös Lähi-idän alueella.

Lisäksi Business Finland hyväksyi 30.1.2024 QPR Software Oyj:n Market Explorer -rahoituksen, jonka avulla selvitetään liiketoimintamahdollisuuksia ja kartoitetaan markkinoita Pohjois-Amerikassa. Myönnetty tuki kattaa 50 % syntyneistä kustannuksista, yläraja 39 995 euroa. Tämä taloudellinen tuki on tarkoitettu helpottamaan yrityksen uusien markkinoiden kartoittamista ja edistämään edellytyksiä liiketoiminnan kansainvälistymiselle.





TALOUDELLINEN RAPORTOINTI JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

QPR julkaisee vuonna 2024 kolme osavuosikatsausta:

• Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2024 keskiviikkona 19.4.2024

• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024 perjantaina 2.8.2024

• Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2024 perjantaina 25.10.2024

QPR:n vuosikertomus 2023 julkaistaan 22.3.2024 ja QPR:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää keskiviikkona 15.5.2024. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla.









QPR SOFTWARE OYJ

HALLITUS









Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029









QPR lyhyesti

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen, prosessianalyysin sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

www.qpr.com/fi











TILINPÄÄTÖSTIEDOT





KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa, ellei toisin

ole mainittu 10-12/

2023 10-12/

2022 Muutos,

% 1-12/

2023 1-12/

2022 Muutos,

% Liikevaihto 1 599 2 142 -25 7 550 7 823 -3 Liiketoiminnan muut tuotot 1 4 - 1 4 - Materiaalit ja palvelut 134 411 -67 896 1 552 -42 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 1 202 1 951 -38 5 287 7 214 -27 Liiketoiminnan muut kulut 294 214 37 1 186 814 46 Käyttökate -30 -430 93 182 -1 753 110 Poistot 252 251 0 995 1 017 -2 Liiketulos -283 -681 58 -813 -2 770 71 Rahoitustuotot ja -kulut -24 -32 -23 -111 -62 81 Pakolliset varaukset - -33 - - -33 - Tulos ennen veroja -307 -745 59 -924 -2 864 68 Tuloverot 0 -3 - 0 -3 - Katsauskauden tulos -307 -748 59 -924 -2 868 68 Tulos/osake, euroa

(laimentamaton ja laimennettu) -0,017 -0,047 63 -0,055 -0,202 74 Konsernin laaja tuloslaskelma: Katsauskauden tulos -307 -748 59 -924 -2 868 68 Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0 -1 - -1 -2 -51 Laajan tuloslaskelman tulos -307 -749 59 -925 -2 870 68





KONSERNIN LYHENNETTY TASE

Tuhatta euroa 31/12/2023 31/12/2022 Muutos, % Varat Pitkäaikaiset varat: Aineettomat hyödykkeet 2 245 2 411 -7 Liikearvo 358 358 0 Aineelliset hyödykkeet 81 171 -53 Käyttöoikeusomaisuuserät 318 756 -58 Muut pitkäaikaiset varat 277 277 0 Pitkäaikaiset varat yhteensä 3 279 3 973 -17 Lyhytaikaiset varat: Myynti- ja muut saamiset 1 706 3 452 -51 Rahavarat 884 17 5257 Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 590 3 469 -25 Varat yhteensä 5 869 7 442 -21 Oma pääoma ja velat Oma pääoma: Osakepääoma 80 1 359 -94 Muut rahastot 21 21 0 Omat osakkeet -348 -406 -14 Muuntoerot -67 -66 -1 Sijoitetun vapaan oman

pääoman rahasto 4 925 2 943 67 Kertyneet voittovarat -4 263 -3 364 -27 Emoyhtiön osakkeenomistajille

kuuluva oma pääoma 348 487 -28 Oma pääoma yhteensä 348 487 -28 Pitkäaikaiset velat: Korolliset rahoitusvelat 1 000 - - Korolliset vuokrasopimusvelat 192 609 -68 Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 192 609 96 Lyhytaikaiset velat: Pakolliset varaukset - 33 - Korolliset rahoitusvelat 500 1 521 -67 Korolliset vuokrasopimusvelat 126 149 -15 Saadut ennakot 1 558 885 76 Siirtovelat 1 539 2 598 -41 Osto- ja muut korottomat velat 607 1 161 -48 Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 329 6 346 -32 Velat yhteensä 5 521 6 955 -21 Oma pääoma ja velat yhteensä 5 869 7 442 -21

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 10-12/

2023 10-12/

2022 Muutos,

% 1-12/

2023 1-12/

2022 Muutos,

% Liiketoiminnan rahavirta: Katsauskauden tulos -307 -748 59 -924 -2 868 68 Oikaisut kauden tulokseen 271 72 274 1 078 874 23 Käyttöpääoman muutokset* 875 969 -10 821 307 167 Maksetut korko- ja muut

rahoituskulut -2 -29 -93 -107 -58 85 Maksetut verot -8 -21 -63 -19 -21 -11 Liiketoiminnan rahavirta 829 244 240 849 -1 765 148 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja

aineettomiin

käyttöomaisuushyödykkeisiin -108 -189 -43 -620 -1 355 -54 Investointien rahavirta -108 -189 -43 -620 -1 355 -54 Rahoituksen rahavirrat: Lainojen nostot - 21 - 1 500 1 521 -1 Lainojen takaisinmaksut - - - -1 500 -1 500 0 Vuokrasopimusvelkojen maksut -17 -82 -79 -121 -266 -55 Osakeanti, netto - -11 - 760 2937 -74 Rahoituksen rahavirta -17 -72 -76 639 2692 -76 Rahavarojen muutos 703 -18 4055 868 -427 303 Rahavarat kauden alussa 181 36 406 17 441 -96 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 0 -1 100 0 3 -107 Rahavarat kauden lopussa 884 17 5256 884 17 5 255





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

Tuhatta euroa Osake-

pääoma Muut

rahastot Muunto-

erot Omat

osakkeet Sijoitetun

vapaan oman

pääoman

rahasto Kertyneet

voittovarat Yhteensä Oma pääoma 1.1.2022 1 359 21 -68 -439 5 -448 430 Optio-ohjelma -47 -47 Omien osakkeiden luovutus 34 34 Osakeanti, netto 2 937 2 937 Kauden laaja tulos 2 -2 870 -2 868 Oma pääoma 31.12.2022 1 359 21 -66 -406 2 943 -3 364 487 Optio-ohjelma 36 36 Osakepääoman alentaminen -1 279 1 279 0 Omien osakkeiden luovutus 58 -10 48 Osakeanti, netto 703 703 Kauden laaja tulos -1 -924 -925 Oma pääoma 31.12.2023 80 21 -67 -348 4 925 -4 263 348









LIITETIEDOT





LAATIMISPERIAATTEET

Tämän tiedotteen taulukko-osa on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Konserni on ottanut tilikauden 2022 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS ‑standardeja ja IFRIC-tulkintoja aikaisempien vuosien tilinpäätöksessä kuvatulla tavalla. Näiden uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta raportoituihin lukuihin. Muilta osin on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja -menetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.

Ottaen huomioon yhtiön rahoitusasema, on tämä tilinpäätös laadittu jatkuvuuden periaatteella. Yhtiö on tehnyt uudelleenrahoitussopimuksen tammikuussa 2023.

Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä johto joutuu tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja olettamuksia sekä käyttämään harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa, joten toteutumat saattavat poiketa arvioista ja olettamuksista.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt luvut ovat konsernilukuja, jollei toisin mainita. Tiedotteen luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.





AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

Tuhatta euroa 1-12/2023 1-12/2022 Aineettomien hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 14 217 12 846 Lisäykset 619 1 371 Aineellisten hyödykkeiden lisäykset: Hankintameno 1.1. 2 816 2 705 Lisäykset 0 111

KOROLLISTEN RAHOITUSVELKOJEN MUUTOS

Tuhatta euroa 1-12/2023 1-12/2022 Korolliset rahoitusvelat 1.1. 2 279 1 682 Lainojen nostot 1 500 597 IFRS 16 -vuokravelan muutos -319 - Takaisinmaksut 1 641 - Korolliset rahoitusvelat 31.12. 1 818 2 279





VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31/12/2023 31/12/2022 Muutos, % Yrityskiinnitykset

(yhtiön omassa hallussa) 2 382 2382 0 Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: Alle 1 vuoden sisällä erääntyvät 30 47 -36 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 27 80 -66 Yhteensä 57 127 -55 Vakuudet ja vastuusitoumukset

yhteensä 2 439 2509 -3

KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Tuhatta euroa 10-12/

2023 7-9/

2023 4-6/

2023 1-3/

2023 10-12/

2022 Liikevaihto 1 599 1 806 1 908 2 237 2 142 Liiketoiminnan muut tuotot - - 1 - 4 Materiaalit ja palvelut 134 147 221 394 411 Työsuhde-etuuksista

aiheutuneet kulut 1 202 1 056 1 368 1 661 1 951 Liiketoiminnan muut kulut 294 361 313 218 214 Käyttökate -31 242 7 -36 -430 Poistot 252 254 238 251 251 Liiketulos -283 -12 -231 -287 -681 Rahoitustuotot ja -kulut -24 -25 -23 -39 -32 Pakolliset varaukset - - - - -33 Tulos ennen veroja -307 -37 -254 -326 -745 Tuloverot 0 - 5 -5 -3 Katsauskauden tulos -307 -37 -249 -331 -748





KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT