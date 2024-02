MOBILIZE FINANCIAL SERVICES Résultats Annuels 2023 : RÉSULTATS 2023 ROBUSTES POUR MOBILIZE FINANCIAL SERVICES QUI TIRE PROFIT D’UN MARCHÉ AUTOMOBILE EN NORMALISATION

Mobilize Financial Services, la marque commerciale de RCI Banque SA, affiche en 2023 une forte progression de son activité commerciale 1 dans un contexte de normalisation du marché automobile : Le nombre de dossiers financés en 2023 progresse de 6,6 % par rapport à 2022 Le montant des nouveaux financements augmente de 17,1 % sur l’année 2023 par rapport à 2022, portés par la hausse des immatriculations et des montants moyens financés (+9,9 %) Le taux d’intervention sur les véhicules électriques s’établit à 48,1 % en 2023, supérieur de 5,2 points au taux d’intervention sur les autres types de motorisation Le taux d’intervention s’établit à 43,4 % (44,8 % en 2022) Le nombre de contrats de services et d’assurance vendus en 2023 est en hausse de 1,5 % par rapport à 2022

Mobilize Financial Services présente un résultat avant impôts en croissance grâce à une forte activité commerciale Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 1 961 M€, en recul de 2,7 %

par rapport à l’année 2022. Cette diminution résulte principalement de l’impact des swaps de taux couvrant les dépôts à vue, comptabilisés à la valeur de marché, qui ont eu un impact négatif de

84 millions d’euros sur 2023 et positif de 101 millions d’euros sur 2022 Les actifs productifs moyens (APM) 2 progressent ainsi de 14,4 % sur l’année 2023 Le coût du risque reste maîtrisé et s’établit à 0,30 % des APM en 2023 (0,44 % en 2022) L’activité de collecte d’épargne progresse une nouvelle fois avec 3,8 milliards d’euros d’épargne collectés supplémentaires en 2023 pour s’établir à 28,2 milliards d’euros d’encours à fin décembre 2023 (soit 51,5 % des actifs nets de l’entreprise)

Pour accompagner le passage de la propriété à l’usage, Mobilize Financial Services a renforcé son offre de location et d’abonnement automobile avec l’annonce de l’acquisition de MeinAuto, acteur de premier plan sur le marché allemand du leasing. Annoncée en juillet 2023 cette acquisition vient développer l’offre de Mobilize Lease&Co, la structure de location longue durée de Mobilize Financial Services



« Mobilize Financial Services démontre cette année encore la solidité et la pertinence de son modèle économique avec un résultat avant impôts en progression, et une activité d’épargne qui représente pour la première fois plus de la moitié des actifs nets. Ces indicateurs permettent aux 4 000 collaborateurs de Mobilize Financial Services d’aborder avec ambition une année 2024 de changements et d’accélération pour nos métiers au service de nouvelles mobilités. Une gouvernance renouvelée avec l’arrivée en janvier 2024 d’un nouveau directeur général à la tête de l’entité va également permettre de renforcer les liens entre Mobilize Beyond Automotive et Mobilize Financial Services pour accompagner la stratégie de Renault Group », déclare Gianluca De Ficchy, directeur général de Mobilize et président du Conseil d’administration de RCI Banque SA.







« Cette décennie doit nous permettre de définir les nouvelles modalités d’une mobilité durable pour tous. L’année 2023 a confirmé une nouvelle fois que notre stratégie dans ce sens est gagnante pour nos partenaires et nos 4 millions de clients à travers le monde. Mobilize Financial Services a renforcé ses engagements stratégiques dans la location longue durée en Europe, et a continué à faire de la diversification de ses métiers un axe de développement majeur » explique Martin Thomas, directeur général de Mobilize Financial Services.











DES INDICATEURS COMMERCIAUX EN HAUSSE ET LES NOUVEAUX FINANCEMENTS EN FORTE PROGRESSION







Dans un contexte de normalisation du marché automobile, Mobilize Financial Services voit le montant de ses nouveaux financements progresser de 17,1 % par rapport à l’année 2022, grâce à la hausse des montants moyens financés et des immatriculations de Renault Group, Nissan et Mitsubishi, qu’elle finance depuis avril 2023.







Dans les pays où Mobilize Financial Services est implanté, le marché automobile progresse de 12,8 % et les volumes des marques de Renault Group, Nissan et Mitsubishi s’établissent à 2,17 millions de véhicules sur l’année 2023, en hausse de 14 %.

Le taux d’intervention s’élève à 43,4 % en 2023, soit -1,4 point par rapport à 2022. Ce léger recul est principalement lié à un mix canal défavorable, avec une part des ventes de véhicules aux particuliers moins importante que l’année passée.







Mobilize Financial Services a financé 1 274 199 dossiers sur l’année 2023, en hausse de 6,6 % par rapport à l’année 2022. Les nouveaux financements (hors cartes et prêts personnels) progressent de 17,1 % à 21 milliards d’euros, grâce à la croissance de 9,9 % des montants moyens financés.







L’activité financements de véhicules d’occasion affiche un recul de 3,3 % par rapport à l’année 2022 avec 330 352 dossiers financés.

Le taux d’intervention sur les véhicules électriques de 48,1 % en 2023, supérieur de +5,2 points par rapport au taux d’intervention sur les autres types de motorisation, démontre la capacité de Mobilize Financial Services à accompagner les clients des marques de Renault Group et de ses partenaires vers une mobilité plus durable.

La part des produits fidélisants a progressé en 2023 : elle représente 62 % des dossiers de financement de véhicules neufs sur le segment des clients particuliers, soit une hausse de +5,4 points.



Le nombre de contrats d’assurances et de services vendus sur l’année 2023 s'élève à 3,9 millions, en progression de 1,5 % par rapport à l’année précédente – soit 3 services vendus par véhicule financé1 (véhicules neufs et véhicules d’occasion). Ce chiffre illustre le succès des offres de financement « tout en un » de Mobilize Financial Services.



La satisfaction client, au cœur des actions de Mobilize Financial Services, maintient sa progression constante depuis 4 ans et atteint d’ailleurs un niveau record en 2023 : le Net Promoter Score3 à +58 augmente de 2 points par rapport à 2022 et de 11 points depuis 2019. Cette performance résulte d’un ensemble d’innovations et de services visant une amélioration continue du parcours client via le pilotage de différents outils sur l’ensemble de nos pays.











UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE ROBUSTE CONFIRMANT LA SOLIDITÉ DU BUSINESS MODEL DE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES







Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 1 961 millions d’euros, en recul de 2,7 % par rapport à l’année 2022. Cette diminution résulte principalement de l’impact des swaps de taux couvrant les dépôts à vue qui sont comptabilisés à la valeur de marché. Un impact négatif de 84 millions d’euros sur 2023 a été enregistré contre un impact positif de +101 millions d’euros sur 2022.

La contribution au PNB des activités de services représente 36,8 %, en hausse de 5,1 points par rapport à 2022.







Les frais de fonctionnement s’élèvent à 712 millions d’euros, en hausse de 74 millions d’euros par rapport à fin 2022. Ils représentent 1,39 % des actifs productifs moyens (APM), soit une amélioration de 3 points de base par rapport à l’année 2022.







Sur l’année 2023, les APM progressent en raison de la croissance des nouveaux financements et de la normalisation des encours réseau qui avaient connu un point bas en 2022, en raison de la pénurie des semi‑conducteurs. À fin 2023, les actifs nets à fin4 atteignent 54,2 milliards d’euros contre 49,3 milliards d’euros fin 2022, soit une hausse de 10 % par rapport à l’année précédente.







Le coût du risque global s’établit à 0,30 % des APM contre 0,44 % en 2022, reflétant une bonne qualité de crédit du portefeuille en gestion.







L’activité de collecte d’épargne, issue de la stratégie de diversification des financements, initiée il y a 10 ans par Mobilize Financial Services, s’est montrée cette année encore particulièrement dynamique et compétitive en termes de coût de la ressource collectée. Les encours d’épargne ont progressé de 3,8 milliards d’euros depuis le début d’année pour s’établir à 28,2 milliards d’euros à fin décembre 2023.







Le résultat avant impôts s’établit ainsi à 1 034 millions d’euros, contre 1 025 millions d’euros à fin décembre 2022.











MOBILIZE FINANCIAL SERVICES SE CONCENTRE SUR TROIS PRIORITÉS POUR FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE POUR TOUS







Pour accélérer le passage de la propriété vers l’usage, Mobilize Financial Services développe des offres et services autour des priorités suivantes :



Déployer des offres de location et d’abonnement sur toutes les vies du véhicule : la filiale Mobilize Lease&Co spécialisée dans les offres de location longue durée a annoncé en 2023 l’acquisition de MeinAuto, acteur de premier plan sur le marché allemand du leasing. Son objectif est d’atteindre une flotte d’un million de véhicules d’ici 2030 et de doubler sa présence internationale. Mobilize Financial Services accélère son activité de financement des véhicules d’occasion en proposant des offres adaptées tout au long de la vie du véhicule, pour faciliter l’accès à une mobilité plus durable.

Proposer des solutions d'assurances et des services liés au véhicule, à forte valeur ajoutée pour le client : le Groupe a notamment commencé à élargir son offre avec des assurances automobiles innovantes basées sur l'usage grâce à la connectivité des véhicules.

Accompagner l'évolution des usages en favorisant le financement du véhicule électrique : Mobilize Financial Services soutient les marques de Renault Group dans le développement d'un écosystème énergétique (bornes de recharge pour particuliers, réseau Fast Charge).