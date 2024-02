Maroc Telecom : RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2023

RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2023

De solides performances opérationnelles dépassant les objectifs du Groupe :

Progression du chiffre d’affaires du Groupe ( +3,0% ) portée par la performance des filiales ( +6,6% ) ;

( ) portée par la performance des filiales ( ) ; Base clients du Groupe en croissance de 0,7% à près de 76 millions de clients ;

à près de millions de clients ; Stabilité du chiffre d’affaires au Maroc malgré le recul de la Data Mobile et de l’ADSL ;

malgré le recul de la Data Mobile et de l’ADSL ; Croissance des revenus de la Data Fixe au Maroc ( +7,2% ), tirée par l’expansion du parc FTTH ;

( ), tirée par l’expansion du parc FTTH ; Croissance de l’EBITDA ajusté du Groupe (+4,7%) et amélioration de la profitabilité du Groupe à 52,7% ;

; Croissance du Résultat Net ajusté Part du Groupe de 6,4% ;

; Investissements du Groupe (hors fréquences et licences) à 21,3% des revenus à fin 2023, en ligne avec les objectifs.





Proposition de distribution de 3,7 milliards de dirhams de dividendes, soit 4,20 dirhams par action, représentant un rendement de 4,7%*.

Perspectives du Groupe Maroc Telecom pour l’année 2024 à périmètre et change constants :

Chiffre d’affaires stable ;

EBITDA stable ;

CAPEX d’environ 20% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.





L’année 2023 marque pour le Groupe Maroc Telecom le retour à la croissance de son chiffre d’affaires et de son résultat net. Le Groupe termine ainsi au-dessus de ses objectifs opérationnels et financiers de l’année grâce à l’activité de ses filiales en Afrique Subsaharienne qui continue de porter la performance du Groupe.

Sa grande capacité de maitrise des coûts et son niveau d’investissement élevé lui permettent d’améliorer ses marges et de poursuivre un niveau de développement soutenu.

Fort de cette dynamique, le Groupe maintiendra en 2024 la même démarche proactive qui lui permet de s’adapter rapidement aux évolutions de ses marchés et d’en saisir les opportunités.

* Sur la base du cours du 15 février 2024 (90,10 MAD)

Résultats consolidés ajustés* du Groupe

(IFRS en millions MAD) T4 2022 T4 2023 Variation Variation à change constant (1) 2022 2023 Variation Variation à change constant (1) Chiffre d'affaires 8 923 9 107 2,1% 2,2% 35 731 36 786 3,0% 1,4% EBITDA ajusté 4 420 4 841 9,5% 9,7% 18 492 19 369 4,7% 3,5% Marge (%) 49,5% 53,2% 3,6 pt 3,6 pt 51,8% 52,7% 0,9 pt 1,0 pt EBITA ajusté 2 596 2 996 15,4% 15,7% 11 468 12 226 6,6% 5,5% Marge (%) 29,1% 32,9% 3,8 pt 3,8 pt 32,1% 33,2% 1,1 pt 1,3 pt Résultat Net ajusté Part du Groupe 1 300 1 566 20,5% 20,4% 5 820 6 195 6,4% 5,7% Marge (%) 14,6% 17,2% 2,6 pt 2,6 pt 16,3% 16,8% 0,6 pt 0,7 pt CAPEX(2) 2 075 2 116 2,0% 2,0% 7 572 7 838 3,5% 1,8% Dont fréquences et licences 0 0 0 0 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 23,3% 23,2% 0,0 pt 0,0 pt 21,2% 21,3% 0,1 pt 0,1 pt CFFO ajusté 3 134 3 037 -3,1% -3,2% 11 294 10 213 -9,6% -10,6% Dette Nette 16 355 16 367 0,1% -1,5% 16 355 16 367 0,1% -1,5% Dette Nette/EBITDA(3) 0,9x 0,8x 0,8x 0,8x

*Les ajustements des indicateurs financiers sont détaillés dans l’annexe 1.

Parc





La base clients du Groupe atteint près de 76 millions de clients en 2023 en croissance de 0,7% sur un an, tirée par la base clients au Maroc (+1,0%) et dans les filiales (+0,6%).

Chiffre d’affaires





Le Groupe Maroc Telecom réalise un chiffre d’affaires(4) de 36,8 milliards de dirhams en 2023, en hausse de 3,0% (+1,4% à change constant(1)). La croissance des revenus des filiales Moov Africa ainsi que celle des activités de l’Internet Fixe au Maroc continuent de tirer le chiffre d’affaires du Groupe et compensent la baisse du Mobile au Maroc.

Résultat opérationnel avant amortissements





À fin décembre 2023, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté du Groupe Maroc Telecom s’établit à 19 369 millions de dirhams, en hausse de 4,7% (+3,5% à change constant(1)). Le taux de marge d’EBITDA ajusté s’apprécie de 0,9 pt (+1,0 pt à change constant(1)), grâce à la hausse du chiffre d’affaires et à une gestion rigoureuse des coûts.

Résultat opérationnel





À fin 2023, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté du Groupe Maroc Telecom s’élève à 12 226 millions de dirhams, en hausse de 6,6% (+5,5% à change constant(1)) grâce essentiellement à la progression de l’EBITDA.

Le taux de marge d’EBITA ajusté est de 33,2% en amélioration de 1,1 pt (+1,3 pt à change constant(1)).

Résultat Net Part du Groupe





Le Résultat Net ajusté Part du Groupe enregistre une hausse de 6,4% (+5,7% à change constant(1)) et atteint 6 195 millions de dirhams à fin décembre 2023.

Investissements





Les investissements(2) hors fréquences et licences représentent 21,3% du chiffre d’affaires au 31 décembre 2023, en ligne avec les objectifs du Groupe.

Cash Flow





Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés reculent de 10,6% à change constant(1), pour atteindre 10 213 millions de dirhams.

Au 31 décembre 2023, la dette nette(7) consolidée du Groupe Maroc Telecom représente 0,8 fois(3) l’EBITDA annuel du Groupe.

Dividende





Le Conseil de Surveillance de Maroc Telecom proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, la distribution d’un dividende de 4,20 dirhams par action, représentant un montant global de 3,7 milliards de dirhams.

Événement post clôture





Le 29 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Rabat a rendu un jugement ordonnant à Maroc Telecom d’indemniser Wana Corporate d’un montant de 6 368 millions de dirhams au titre de dommages et intérêts pour des pratiques anticoncurrentielles.

Maroc Telecom formera Appel de ce jugement.

Perspectives du Groupe Maroc Telecom pour l’année 2024





Sur la base des évolutions récentes du marché et dans la mesure où aucun nouvel événement exceptionnel majeur ne viendrait perturber l’activité du Groupe, Maroc Telecom prévoit pour l’année 2024, à périmètre et change constants :

Chiffre d’affaires stable ;

EBITDA stable ;

CAPEX d’environ 20% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.





Revue des activités du Groupe

Les ajustements des indicateurs financiers « Maroc » et « International » sont détaillés dans l’annexe 1.

Maroc





(IFRS en millions MAD) T4 2022 T4 2023 Variation 2022 2023 Variation Chiffre d'affaires 4 738 4 794 1,2% 19 546 19 543 0,0% Mobile 2 859 2 760 -3,5% 11 789 11 630 -1,3% Services 2 777 2 647 -4,7% 11 296 11 006 -2,6% Équipements et autres revenus 82 113 38,1% 493 624 26,4% Fixe 2 326 2 480 6,7% 9 564 9 688 1,3% Dont Data Fixe* 1 007 1 129 12,1% 4 007 4 296 7,2% Élimination et autres revenus -447 -446 -1 807 -1 775 EBITDA ajusté 2 579 2 832 9,8% 10 974 11 266 2,7% Marge (%) 54,4% 59,1% 4,6 pt 56,1% 57,7% 1,5 pt EBITA ajusté 1 682 1 969 17,1% 7 446 7 819 5,0% Marge (%) 35,5% 41,1% 5,6 pt 38,1% 40,0% 1,9 pt CAPEX(2) 802 916 14,2% 3 183 3 301 3,7% Dont fréquences et licences 0 0 0 0 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 16,9% 19,1% 2,2 pt 16,3% 16,9% 0,6 pt CFFO ajusté 2 343 1 878 -19,9% 7 798 6 404 -17,9% Dette Nette 9 405 7 954 -15,4% 9 405 7 954 -15,4% Dette Nette/EBITDA(3) 0,9x 0,6x 0,8x 0,6x

*La Data Fixe regroupe l’Internet, la TV sur ADSL et les services Data aux entreprises.

À fin décembre 2023, les activités au Maroc enregistrent un chiffre d’affaires de 19 543 millions de dirhams, stable sur un an. La performance de la Data Fixe (+7,2%) compense la baisse des revenus du Mobile (-1,3%).

À fin 2023, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté s’élève à 11 266 millions de dirhams, en hausse de 2,7% par rapport à 2022. Le taux de marge d’EBITDA ajusté, en hausse de 1,5 pt, atteint le niveau élevé de 57,7%.

Le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté atteint 7 819 millions de dirhams, en amélioration de 5,0% grâce essentiellement à la hausse de l’EBITDA. Il représente un taux de marge d’EBITA ajusté de 40,0%, en hausse de 1,9 pt.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés baissent de 17,9% pour s’établir à 6 404 millions de dirhams.

Mobile

Unité 31/12/2022 31/12/2023 Variation Parc(8) (000) 19 252 19 767 2,7% Prépayé (000) 16 836 17 269 2,6% Postpayé (000) 2 416 2 499 3,4% Dont Internet 3G/4G+(9) (000) 11 043 11 025 -0,2% ARPU(10) (MAD/mois) 46,8 46,0 -1,6%

Au terme de l’année 2023, le parc(8) Mobile compte 19,8 millions de clients, en hausse de 2,7% sur un an, grâce à la hausse combinée du postpayé (+3,4%) et du prépayé (+2,6%).

Le chiffre d’affaires Mobile recule de 1,3% par rapport à la même période de 2022 à 11 630 millions de dirhams.

L’ARPU(10) mixte 2023 s’élève à 46,0 dirhams, en retrait de 1,6% sur un an.

Fixe et Internet

Unité 31/12/2022 31/12/2023 Variation Lignes Fixe (000) 1 931 1 781 -7,8% Accès Haut Débit(11) (000) 1 706 1 563 -8,4%

Le parc Fixe compte près de 1,8 million de lignes à fin décembre 2023, en retrait de 7,8%.

Le parc Haut Débit(11) compte près de 1,6 million d’abonnés, avec un parc FTTH en forte croissance (+41%).

La croissance des activités Fixe et Internet se poursuit et génère un chiffre d’affaires de 9 688 millions de dirhams, en hausse de 1,3% par rapport à 2022, principalement sous l’effet de la croissance des revenus de la Data Fixe (+7,2%).

International





Indicateurs financiers

(IFRS en millions MAD) T4 2022 T4 2023 Variation Variation à change constant (1) 2022 2023 Variation Variation à change constant (1) Chiffre d'affaires 4 442 4 617 3,9% 4,3% 17 242 18 381 6,6% 3,4% Dont services Mobile 4 094 4 269 4,3% 4,6% 15 938 16 971 6,5% 3,3% EBITDA ajusté 1 840 2 009 9,2% 9,7% 7 518 8 102 7,8% 4,6% Marge (%) 41,4% 43,5% 2,1 pt 2,1 pt 43,6% 44,1% 0,5 pt 0,5 pt EBITA ajusté 914 1 027 12,3% 13,3% 4 022 4 408 9,6% 6,4% Marge (%) 20,6% 22,2% 1,7 pt 1,8 pt 23,3% 24,0% 0,7 pt 0,7 pt CAPEX(2) 1 272 1 200 -5,7% -5,6% 4 388 4 537 3,4% 0,3% Dont fréquences et licences 0 0 0 0 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 28,6% 26,0% -2,6 pt -2,7 pt 25,4% 24,7% -0,8 pt -0,8 pt CFFO ajusté 791 1 159 46,4% 46,2% 3 495 3 808 9,0% 5,8% Dette Nette 7 206 8 479 17,7% 14,0% 7 206 8 479 17,7% 14,0% Dette Nette/EBITDA(3) 0,9x 1,0x 0,9x 1,0x

À fin 2023, les activités du Groupe à l’International enregistrent un chiffre d’affaires de 18 381 millions de dirhams, en progression de 6,6% (+3,4% à change constant(1)), sous l’effet combiné de la croissance de la Data Mobile (+22,6% à change constant(1)), de l’Internet Fixe (+11,3% à change constant(1)) et du Mobile Money (+5,0% à change constant(1)). Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales progressent de 3,8% à taux de change constant(1).

Sur l’année 2023, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté s’établit à 8 102 millions de dirhams, en hausse de 7,8% (+4,6% à change constant(1)). La croissance de l’EBITDA résulte de la progression du chiffre d’affaires, de l’amélioration du taux de marge brute (+1,1 pt) et de l’évolution contenue des coûts opérationnels malgré les pressions inflationnistes. Le taux de marge d’EBITDA ajusté s’établit à 44,1%, en amélioration de 0,5 pt.

Le résultat opérationnel (EBITA) ajusté s’établit à 4 408 millions de dirhams, en amélioration de 9,6% (+6,4% à change constant(1)) grâce à la hausse de l’EBITDA.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés augmentent de 9,0% (+5,8% à change constant(1)) pour atteindre 3 808 millions de dirhams.



Indicateurs opérationnels





Unité



31/12/2022



31/12/2023



Variation



Mobile Parc(8) (000) 52 017 52 233 Mauritanie 2 638 2 242 -15,0% Burkina Faso 11 048 11 563 4,7% Gabon 1 512 1 516 0,3% Mali 8 988 8 351 -7,1% Côte d’Ivoire 10 844 10 260 -5,4% Bénin 5 480 5 747 4,9% Togo 2 763 2 862 3,6% Niger 2 848 3 238 13,7% Centrafrique 218 253 16,2% Tchad 5 680 6 201 9,2% Fixe Parc (000) 357 391 Mauritanie 46 29 -37,5% Burkina Faso 76 75 -1,3% Gabon 43 55 25,7% Mali 192 233 21,3% Haut Débit Fixe Parc (11) (000) 157 203 Mauritanie 18 22 24,3% Burkina Faso 16 25 57,7% Gabon 40 51 28,9% Mali 84 105 24,7%

Notes :

(1) Maintien d’un taux de change constant MAD/Ouguiya/ Franc CFA.

(2) Les CAPEX correspondent aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisées sur la période.

(3) Le ratio dette nette/EBITDA exclut l’impact de la norme IFRS16, et tient compte de l’annualisation de l’EBITDA.

(4) Maroc Telecom consolide dans ses comptes la société Casanet ainsi que les filiales Moov Africa en Mauritanie, Burkina Faso, Gabon, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Niger, Centrafrique, et Tchad.

(5) L’EBITA correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises et les autres produits et charges liés aux opérations d’investissements financiers et aux opérations avec les actionnaires (sauf lorsqu’elles sont directement comptabilisées en capitaux propres).

(6) Le CFFO comprend les flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant impôts, tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie, ainsi que les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence et des participations non consolidées. Il comprend aussi les investissements industriels nets, qui correspondent aux sorties nettes de trésorerie liée aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles.

(7) Emprunts et autres passifs courants et non courants moins Trésorerie (et équivalents de trésorerie) y compris le cash bloqué pour emprunts bancaires.

(8) Le parc actif est constitué des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (hors appel en provenance de l’ERPT concerné ou de ses Centres de Relations Clients) ou émis un SMS/MMS ou ayant fait usage des services Data (hors échanges de données techniques avec le réseau de l’ERPT concerné) durant les trois derniers mois, et des clients postpayés non résiliés.

(9) Le parc actif de l’Internet Mobile 3G et 4G+ inclut les détenteurs d’un contrat d’abonnement postpayé (couplé ou non avec une offre voix) et les détenteurs d’une souscription de type prépayé au service Internet ayant effectué au moins une recharge durant les trois derniers mois ou dont le crédit est valide et qui ont utilisé le service durant cette période.

(10) L’ARPU se définit comme le chiffre d’affaires (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes d’équipement, divisé par le parc moyen de la période. Il s’agit ici de l’ARPU mixte des segments prépayé et postpayé.

(11) Le parc Haut Débit inclut les accès ADSL, FTTH et les liaisons louées et inclut également le parc CDMA au Mali.

Avertissement Important :

Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations et éléments de nature prévisionnelle relatifs à la situation financière, aux résultats des opérations, à la stratégie et aux perspectives de Maroc Telecom ainsi qu’aux impacts de certaines opérations. Même si Maroc Telecom estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes connus ou inconnus, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques décrits dans les documents publics déposés par Maroc Telecom auprès de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (www.ammc.ma) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), également disponibles en langue française sur notre site (www.iam.ma). Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Maroc Telecom ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un évènement futur ou de tout autre raison, sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 2.19 et suivants de la circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l’ensemble de ses segments d’activités, Fixe, Mobile et Internet. Il s’est développé à l’international et est aujourd’hui présent dans onze pays en Afrique. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris et ses actionnaires de référence sont la Société de Participation dans les Télécommunications (SPT)* (53%) et le Royaume du Maroc (22%).

* SPT est une société de droit marocain contrôlée par Etisalat.

Annexe 1 : Passage des indicateurs financiers ajustés aux indicateurs financiers publiés

L’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le Résultat Net ajusté Part du Groupe et le CFFO ajusté, sont des indicateurs à caractère non strictement comptable et doivent être considérés comme des informations complémentaires. Ils illustrent mieux les performances du Groupe en excluant les éléments exceptionnels.

2022 2023 (en millions MAD) Maroc International Groupe Maroc International Groupe EBITDA ajusté 10 974 7 518 18 492 11 266 8 102 19 369 Contrôle fiscal -28 -28 EBITDA publié 10 946 7 518 18 464 11 266 8 102 19 369 EBITA ajusté 7 446 4 022 11 468 7 819 4 408 12 226 Charges de restructurations -2 -2 Contrôle fiscal -28 -28 Décision ANRT -2 451 -2 451 Provision pour litige -500 -500 EBITA publié 4 967 4 020 8 987 7 319 4 408 11 726 Résultat Net ajusté Part du Groupe 5 820 6 195 Charges de restructurations -1 Contrôle fiscal -618 Décision ANRT -2 451 Augmentation du taux d'IS -87 Don tremblement de terre -481 Provision pour litige -345 Résultat Net publié Part du Groupe 2 750 5 283 CFFO ajusté 7 798 3 495 11 294 6 404 3 808 10 213 Paiement licence -54 -54 Charges de restructurations -2 -2 Contrôle fiscal -28 -28 Décision ANRT -2 451 -2 451 CFFO publié 5 320 3 439 8 758 6 404 3 808 10 213

Annexe 2 : Impact de la norme IFRS 16

À fin décembre 2023, les impacts de l'application de la norme IFRS16 sur les principaux indicateurs de Maroc Telecom se présentent comme suit :

2022 2023 (en millions MAD) Maroc International Groupe Maroc International Groupe EBITDA ajusté 259 279 537 273 314 587 EBITA ajusté 14 45 59 19 49 69 Résultat Net ajusté Part du Groupe -8 -13 CFFO ajusté 259 279 537 273 314 587 Dette Nette 765 697 1 462 808 818 1 626

État de la situation financière consolidée

ACTIF (en millions MAD) 31/12/2022 31/12/2023 Goodwill 9 389 9 230 Autres immobilisations incorporelles 7 696 7 300 Immobilisations corporelles 29 283 30 492 Droits d’utilisation de l’actif 1 387 1 535 Actifs financiers non courants 1 656 2 587 Impôts différés actifs 445 527 Actifs non courants 49 857 51 672 Stocks 484 445 Créances d'exploitation et autres 13 160 12 296 Actifs financiers à court terme 103 117 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 872 1 013 Actifs disponibles à la vente 54 0 Actifs courants 15 673 13 871 TOTAL ACTIF 65 530 65 543 PASSIF (en millions MAD) 31/12/2022 31/12/2023 Capital 5 275 5 275 Réserves consolidées 5 870 6 568 Résultats consolidés de l’exercice 2 750 5 283 Capitaux propres - part du groupe 13 895 17 126 Intérêts minoritaires 4 107 3 878 Capitaux propres 18 002 21 004 Provisions non courantes 585 612 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 4 325 4 180 Impôts différés passifs 83 77 Autres passifs non courants 0 0 Passifs non courants 4 992 4 868 Dettes d'exploitation 26 228 24 210 Passifs d'impôts exigibles 1179 781 Provisions courantes 1 209 1 452 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 13 920 13 228 Passifs courants 42 535 39 671 TOTAL PASSIF 65 530 65 543

État de résultat global consolidé

(En millions MAD) 31/12/2022 31/12/2023 Chiffre d'affaires 35 731 36 786 Achats consommés -4 940 -5 106 Charges de personnel -3 093 -3 124 Impôts et taxes -3 535 -3 620 Autres produits et charges opérationnels -8 031 -5 639 Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions -7 145 -7 691 Résultat opérationnel 8 987 11 605 Autres produits et charges des activités ordinaires* 0 -747 Résultat des activités ordinaires 8 987 10 859 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 18 42 Coût de l'endettement financier brut -706 -892 Coût de l'endettement financier net -688 -850 Autres produits et charges financiers -55 -9 Résultat financier -743 -859 Charges d'impôt -4 604 -3 838 Résultat net 3 639 6 161 Écart de change résultant des activités à l'étranger 732 -331 Autres produits et charges -14 -28 Résultat global total de la période 4 358 5 802 Résultat net 3 639 6 161 Part du groupe 2 750 5 283 Intérêts minoritaires 889 878 Résultat par action 31/12/2022 31/12/2023 Résultat net - Part du groupe (en millions MAD) 2 750 5 283 Nombre d'actions au 31 décembre 879 095 340 879 095 340 Résultat net par action (en MAD) 3,13 6,01 Résultat net dilué par action (en MAD) 3,13 6,01

* Le montant figurant en Autres produits et charges des activités ordinaires de 2023 inclut le don versé dans le cadre de la contribution au fonds spécial séisme au Maroc

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(En millions MAD) 31/12/2022 31/12/2023 Résultat opérationnel 8 987 11 605 Amortissements et autres retraitements 7 142 6 940 Marge brute d'autofinancement 16 129 18 545 Autres éléments de la variation nette du besoin du fonds de roulement -300 -1 237 Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant Impôts 15 829 17 308 Impôts payés -3 827 -4 262 Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation (a) 12 002 13 045 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -7 073 -7 969 Augmentation des actifs financiers -388 -333 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 5 Diminution des actifs financiers 7 8 Dividendes reçus de participations non consolidées 1 2 Flux nets de trésorerie affectés aux activités d'investissement (b) -7 452 -8 287 Augmentation de capital 0 0 Dividendes versés aux actionnaires -4 202 -1 924 Dividendes versés par les filiales à leurs actionnaires minoritaires -1 089 -883 Opérations sur les capitaux propres (c) -5 291 -2 807 Mise en place d'emprunts et augmentation des autres passifs financiers à long terme 1 621 1 036 Remboursement d'emprunts et diminution des autres passifs financiers à long terme 0 0 Variation des passifs financiers à court terme -173 -2 546 Intérêts nets payés (Cash uniquement) -786 -719 Autres éléments cash liés aux activités de financement -76 13 Opérations sur les emprunts et autres passifs financiers (d) 586 -2 217 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (e) = (c) + (d) -4 705 -5 024 Effet de change (f) 1 -593 Total des flux de trésorerie (a) + (b) + (e) + (f) -153 -859 Trésorerie et équivalent de trésorerie début de période 2 024 1 872 Trésorerie et équivalent de trésorerie fin de période 1 872 1 013

Pièce jointe