CHEP Automotive publie son quatrième rapport sur les tendances de la supply chain

PARIS, 16 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leader mondial des solutions d’emballage réutilisables, CHEP commence l’année avec la publication de son dernier rapport sur les tendances de la supply chain : « Le futur de l’optimisation de la supply chain : six tendances. »



À la lumière du rapport 2023 de KPMG intitulé « Future of Supply Chain », qui révèle que seuls 55 % des répondants ont décrit leur supply chain comme stable et prête à faire face à l’avenir, CHEP reconnaît les défis auxquels sont confrontées aujourd’hui les entreprises. Des facteurs tels que les confinements dus à la pandémie de Covid-19, les troubles géopolitiques ou les pénuries ont mené à une réévaluation de la résilience dans le monde des affaires, et le rapport « Le futur de l’optimisation de la supply chain : six tendances » examinent comment ces récentes perturbations ont aussi facilité une plus grande optimisation de la supply chain.



« Lorsque vous évoquez l’optimisation de la supply chain, les gens pensent à des robots et des logiciels, » explique Safak Aktekin, Directeur commercial senior chez CHEP Automotive. « Certes, la technologie pénètre la supply chain, mais le véritable intérêt réside dans la façon dont ces technologies soutiennent la pensée innovatrice pour répondre à une demande croissante de stratégies de supply chains allégées, plus respectueuses de l’environnement et plus résilientes. »

S’appuyant sur des exemples issus de l’industrie automobile, le rapport de CHEP examine comment des technologies telles que l’Internet des objets (IoT), l’automatisation, l’intelligence artificielle (IA) ou la blockchain contribuent à améliorer la résilience de la supply chain, à promouvoir des pratiques durables sur le plan environnemental et à encourager les réseaux collaboratifs.

« Avec la transition des modèles équipés de moteur à combustion interne (MCI) aux véhicules électriques (VE), l’industrie automobile fait face à la plus grande transformation de son histoire, » ajoute Safak Aktekin. « Les constructeurs automobiles et les fournisseurs doivent adopter une gestion plus allégée que jamais pour atteindre des niveaux de prix attractifs et compétitifs pour le consommateur final. Dans le même temps, l’industrie doit réduire ses propres émissions dues au transport. Ce terrain est tout à fait propice aux dernières avancées en matière d’optimisation de la supply chain. »

Lisez le rapport complet ici : « Le futur de l’optimisation de la supply chain : six tendances. »

CHEP en bref

CHEP est l’une des entreprises de logistique les plus durables au monde, proposant un modèle de « partage et réutilisation » pour son parc de plus de 353 millions de palettes, caisses et conteneurs au service des secteurs des produits de grande consommation, des produits frais, des boissons, de la vente au détail, de l’automobile et de la fabrication générale. Avec 11 500 employés, CHEP fait partie du groupe Brambles et mène ses activités dans environ 60 pays.

