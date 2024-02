L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal confirme sa position de leader mondial et régional de la santé

RIYAD, Arabie Saoudite, 16 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la deuxième année consécutive, l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal, ci-après « KFSH&RC » pour King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, s’est vu consacré leader mondial de la santé et numéro un de la région MENA, en se distinguant à la 20e place du Top 250 mondial des établissements de santé les plus importants établi par Brand Finance dans son rapport 2024. Le maintien de sa pole position au niveau local et à l’échelle régionale souligne l’engagement du KFSH&RC en faveur des soins de santé centrés sur le patient et envers des démarches d’innovation médicale de premier ordre.

Si le KFSH&RC se classe en tête du Top 100, côtoyant le centre hospitalier et de recherche universitaire du Roi Saud (ou KSUMC pour King Saud University Medical City), l’hôpital universitaire du Roi Khalid, le département des affaires sanitaires de la Garde nationale du Royaume, et le centre de recherche médicale du Roi Fahd, l’hôpital universitaire du Roi Fahd et l’établissement médical King Abdullah Medical City se hissent entre la 101e et la 250e place. Cette évaluation repose sur les avis de milliers de professionnels de la santé, recueillis dans plus de 30 pays.

La haute distinction obtenue par le KFSH&RC dans ce classement mondial témoigne en faveur des objectifs de transformation de la santé visés par le Royaume saoudien, mais aussi de l’effet transformateur du projet « Vision 2030 », qui se traduit à la fois par une constante optimisation des services de santé et par des avancées technologiques visant à améliorer la santé et l’épanouissement de la population locale.

Fondée en 1996, Brand Finance évalue plus de 500 hôpitaux dans le monde entier chaque année, par le biais de plus de 30 indicateurs de performance regroupant les soins, les centres de recherche et la formation, dans l’objectif d’accompagner la prise de décisions stratégiques basées sur la science.

L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal fait partie des leaders mondiaux en matière de soins de santé spécialisés et d’innovation, et fait office de centre de formation et de recherche médicale avancée. Grâce à des partenariats stratégiques avec d’éminents établissements locaux, régionaux et internationaux, l’hôpital se consacre à faire progresser les technologies médicales et à relever les normes applicables aux soins de santé à l’échelle mondiale.

À propos de l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ou KFSH&RC) :

L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ou KFSH&RC) est un établissement de soins de santé de premier plan au Moyen-Orient, conçu pour être le choix idéal de tout patient en quête de soins de santé spécialisés. L’hôpital s’enorgueillit d’une riche histoire dans le traitement des cancers, des maladies cardiovasculaires, des transplantations d’organes, des neurosciences et de la génétique.

En 2024, « Brand Finance » l’a classé en tête des centres médicaux universitaires de la région MENA, et parmi les 20 premiers au niveau mondial. En outre, le magazine Newsweek l’a reconnu en 2022 comme l’un des principaux fournisseurs de soins de santé dans le monde.

Dans le cadre du projet « Saudi Vision 2030 », un décret royal a été publié le 21 décembre 2021, visant la transformation de l’hôpital en une structure indépendante, à but non lucratif et sous la tutelle du gouvernement. Cette initiative a ouvert la voie à un programme de transformation complet visant à atteindre un leadership mondial dans le domaine des soins de santé grâce à l’excellence et à l’innovation.