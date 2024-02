King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Confirma Sua Posição de Líder Global e Regional em Saúde

RIADE, Arábia Saudita, Feb. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) mais uma vez garantiu sua posição pelo segundo ano consecutivo como líder global em saúde e número um no Oriente Médio e na África, ocupando o 20o lugar mundial entre as principais instituições de saúde no relatório Brand Finance Global Top 250 Hospitals 2024. O KFSH&RC continua na vanguarda, tanto a nível local como regional, ressaltando seu compromisso de fornecer cuidados de saúde e inovação médica de classe mundial centrados no paciente.

Liderando o caminho, o KFSH&RC é acompanhado pelo King Saud Medical City, King Khalid University Hospital, National Guard Health Affairs e King Fahd Medical City, todos classificados entre os 100 melhores do mundo. O King Fahd University Hospital e o King Abdullah Medical City estão entre 101 e 250. Esta avaliação baseia-se em insights de milhares de profissionais de saúde em mais de 30 países.

O notável desempenho do KFSH&RC neste ranking global é um testemunho dos objetivos de transformação da saúde do Reino e do impacto transformador da Vision 2030, que podem ser observados no aprimoramento contínuo dos serviços de saúde e da busca de avanços tecnológicos em todo o Reino, viabilizando uma nação mais saudável e próspera.

A Brand Finance, fundada em 1996, avalia anualmente mais de 500 hospitais em todo o mundo, utilizando mais de 30 indicadores de desempenho que abrangem cuidados de saúde, centros de pesquisa e educação para apoiar a tomada de decisões estratégicas com base na ciência.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre é dos líderes globais de prestação de cuidados de saúde especializados, condução de inovação, e um avançado centro de pesquisa e educação médica. Por meio de parcerias estratégicas com proeminentes instituições locais, regionais e internacionais, o hospital se dedica ao avanço de tecnologias médicas e elevação dos padrões de cuidado da saúde em todo o mundo.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) é uma instituição de saúde líder no Oriente Médio, idealizada para ser a escolha ideal para todos os pacientes que procuram cuidados de saúde especializados. O hospital tem uma longa história de tratamento de câncer, doença cardiovascular, transplante de órgãos, neurociências e genética.

Em 2024, o "Brand Finance" classificou o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre como o melhor centro médico acadêmico do Oriente Médio e da África e entre os 20 melhores do mundo. Além disso, em 2022 ele foi reconhecido como um dos principais provedores de cuidado de saúde pela revista Newsweek.

Como parte da Saudi Vision 2030, um decreto real foi emitido em 21 de dezembro de 2021 visando transformar o hospital em uma entidade independente, sem fins lucrativos e de propriedade do governo, abrindo caminho para um programa abrangente de transformação com objetivo de alcançar a liderança global em cuidados de saúde por meio da excelência e inovação.

