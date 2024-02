SATO Oyj:n merkintäetuoikeusannin lopullinen tulos

SATO OYJ Pörssitiedote 16.2.2024 klo 16.15.



SATO Oyj:n (”Yhtiö”) merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”) merkintäaika päättyi 14.2.2024. Lopullisen tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin yhteensä 28 279 377 Yhtiön uutta osaketta, joka vastaa noin 99,90 prosenttia kaikista Osakeannissa tarjotuista 28 308 533 Yhtiön uudesta osakkeesta. Merkintähinta oli 7,07 euroa uudelta osakkeelta. Yhtiö saa Osakeannista noin 200 miljoonan euron bruttovarat. Osakeannilla saadut varat merkitään täysimääräisesti Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön hallitus on tänään 16.2.2024 päättänyt Osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä Osakeannin ehtojen mukaisesti. Merkitsemättä jääneitä tarjottavia osakkeita ei tarjottu merkittäväksi toissijaisessa merkinnässä, sillä Osakeanti merkittiin lähes kokonaan. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee Osakeannin myötä 28 279 377 osakkeella nykyisestä 56 783 067 osakkeesta 85 062 444 osakkeeseen. Uudet osakkeet vastaavat noin 33,25 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Uudet osakkeet rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 20.2.2024.

Uudet osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin sekä merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon arviolta 21.2.2024.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 020 134 4200

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 020 134 4226

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 288,4 miljoonaa euroa, liikevoitto -113,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -185,8 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,9 miljardia euroa. www.sato.fi

