MoneyHero Group 預計新加坡和香港按年收入分別增長至少六成和五成

新加坡, Feb. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited (Nasdaq: MNY )（以下簡稱「MoneyHero」或「公司」）是大東南亞地區個人集資融資和比較平台的市場領導者。該公司今日宣布，根據初步且尚未審計的審查結果，預計 2024 年 1 月新加坡和香港的按年收入分別增長至少六成和五成。這種增長持續大幅超越競爭對手，進一步確立 MoneyHero 在東南亞消費金融平台的主導地位。



MoneyHero 行政總裁 Prashant Aggarwal 表示：「我們的策略繼續取得顯著成果，我們的收入規模正在加速擴大，而我們也面臨前所未有的競爭壓力。」「新加坡和香港代表了東南亞的經濟中心。要在這些市場上取得成功，企業需要致力於持續創新和提升客戶體驗，以跟上不斷演變的消費者需求。在過去一年中，正是因為做到了這兩點，MoneyHero 的產品得以幫助消費者更好掌控個人財務。我們對於取得如此出色的年度表現感到非常高興，期待在 2024 年及以後繼續保持這種勢頭。」

MoneyHero 分別自 2013 年和 2015 年起在香港和新加坡營運品牌，截至 2024 年 1 月，在兩個市場合共為超過 260 萬名每月獨立用戶提供服務。MoneyHero 的技術和產品團隊將繼續透過新的精英人才進行擴張，計劃在 2024 年，利用人工智能等最新金融創新，為這些市場推出更新的產品，以支援持續增長。該公司還在香港和新加坡建立由創作者、網紅、KOL 和渠道合作夥伴組成的最大生態系統，以進一步增強其平台和影響力。

MoneyHero 首席商務官 Rohith Murthy 表示：「我們正在迅速成為輕鬆比較和選擇金融產品（包括保險和信貸解決方案）的首選平台。」「基於我們出色的收入增長，我們正在新加坡和香港加強我們的領先品牌——SingSaver、MoneyHero、Seedly 和 Creatory，同時加深我們在保險和銀行業的影響力。我們的策略很明確，即提供一流的創新產品和優惠，滿足消費者的需求；透過技術投資和創新來增強消費者體驗；擴大我們的業務範圍和金融產品範圍。我們致力於為所有人擴展我們廣泛的生態系統，為消費者提供更多選擇，為我們的金融合作夥伴吸引更好的客戶，並在金融生態系統中提供無可比擬的價值。」

有關 MoneyHero 的更多資訊，包括投資者資訊和了解職業機會，請瀏覽 www.MoneyHeroGroup.com 。

關於 MoneyHero Group

MoneyHero Group，前稱 Hyphen Group 或 CompareAsia Group，是大東南亞在線個人集資融資和比較行業的市場領導者。該公司在新加坡、香港、台灣、菲律賓和馬來西亞透過各自的當地市場品牌營運。MoneyHero 目前擁有 279 個商業合作夥伴，截至 2023 年 12 月 31 日止 12 個月，其平台每月獨立用戶數為 870 萬。該公司的贊助人包括 PayPal、Palantir Technologies 和 Founders Fund 聯合創始人 Peter Thiel，以及香港商人、盈科拓展集團創始人兼董事長李澤楷。欲了解有關 MoneyHero 以及這家創新金融科技公司如何推動亞太地區數碼經濟的更多資訊，請瀏覽 www.MoneyHeroGroup.com 。

未經審計的結果

這些結果未經審計，並須待該公司財務報告流程、審查、審計的完成，並且可能會發生變化。

前瞻性陳述

本文件包含美國聯邦證券法所指的「前瞻性陳述」，也包含某些財務預測和規劃。本新聞稿中除歷史事實陳述外的所有陳述，包括但不限於有關公司增長策略、未來經營業績和財務狀況、市場規模、行業趨勢和增長機會的陳述，均為前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可以透過使用包括「展望」、「相信」、「期望」、「潛力」、「持續」、「可以」、「將會」、「應該」、「能夠」、「尋求」、「預測」、「打算」、「趨勢」、「計劃」、「估計」、「預期」或這些詞語的否定形式或其他可用作比較的詞語來識別。所有前瞻性陳述均基於估計和預測，並反映了該公司的觀點、假設、預期和意見，這些都可能由於各種因素（包括但不限於整體經濟狀況的變化）而發生變化。不論在今次通訊中是否被識別出來，任何這些估計、假設、預期、預測、觀點或意見，都應被視為指示性、初步和為了說明目的的，不應依賴它們作為未來結果的必然指示。前瞻性陳述以及今次通訊中包含的財務預測和規劃，受到多個因素、風險和不確定性的影響。可能導致實際結果與前瞻性陳述表達或暗示的結果產生重大差異的可能的風險和不確定性包括但不限於：商業、市場、財務、政治和法律環境的變化；該公司以具成本效益的方式吸引新客戶並保留現有客戶的能力；該公司及其子公司（統稱「集團」）營運所在行業中的競爭壓力和任何干擾；集團即使擁有虧損歷史仍能實現盈利的能力；集團實施其增長策略和管理其增長的能力；集團滿足消費者期望的能力；集團提供的新產品或服務的成功；集團吸引流量到其網站的能力；集團的內部控制；外匯匯率的波動；集團籌集資金的能力；媒體對集團的報導；集團獲取足夠保險保障的能力；集團經營所在國家的監管環境（例如反壟斷法、外國所有權限制和稅收制度）以及整體經濟狀況的變化；集團吸引和保留管理層和技術熟練僱員的能力；COVID-19 大流行或任何其他大流行病對集團業務的影響；集團的策略性投資和收購的成功；集團與其現有客戶、供應商和服務供應商的關係的變化；集團的資訊科技系統和網絡的中斷；集團增長和保護其品牌以及集團的聲譽的能力；集團保護其知識產權的能力；法規和其他意外事件的變化；集團實現其公司結構和集團安排的省減課稅的能力；集團可能參與的潛在和未來的訴訟；可能招致或需要的未預見的損失、資產減值或核銷、重組和減損或其他費用、稅收或其他負債，以及集團所在行業的技術進步。上述因素列表並非詳盡無遺。您應該仔細考慮上述因素，和由美國證券交易委員會（「SEC」）於 2024 年 1 月22 日宣布生效的該公司 F-1 表格登記聲明中「風險因素」一節以及該公司不時向美國 SEC 提交的其他備案文件中所述的其他風險和不確定性。這些文件識別並解釋了可能導致前瞻性陳述所包含的實際事件和結果產生重大差異的其他重要風險和不確定性。此外，可能還有其他該公司目前未知的風險，或該公司目前認為並非重大的風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所包含的結果存在差異。前瞻性陳述反映了該公司對未來事件的期望、計劃、規劃或預測以及觀點。如果任何風險實現或該公司的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果產生重大差異。前瞻性陳述僅表達其作出之日期的狀態。該公司預計後續的事件和發展可能會改變它們的評估。然而，儘管該公司可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，該公司特此聲明，除非法律要求，否則無義務這樣做。本文件中包含的任何陳述均不構成該公司或任何其他人對該等陳述所描述的事件或情況具有實質性的承認。這些前瞻性陳述不應被視為是在本文件之日之後任何日期的該公司的評估。因此，不應過分依賴這些前瞻性陳述。此外，本文中包含的對公司的分析不是，也不擬作為，對公司的證券、資產或業務的估價。

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