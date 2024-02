McPhy Energy : McPhy reçoit une offre engageante de la part d’Atawey pour la cession de son activité stations

La part fixe du prix envisagé pour la cession se situerait entre 11 M€ et 12 M€

L'opération devrait permettre à McPhy de se concentrer sur son cœur de métier de fabricant d'électrolyseurs

Grenoble, le 19 février 2024 – 7h30 CET – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui avoir reçu une offre engageante de la part d’Atawey pour la cession de son activité stations de recharge.

Cette offre est consécutive à l’entrée en négociations exclusives des deux parties, annoncée en décembre 20231. La part fixe du prix envisagé pour la cession se situerait entre 11 et 12 millions d’euros, à laquelle s’ajouterait une part variable pouvant aller jusqu’à plusieurs millions d’euros. Ce complément de prix serait mis en œuvre à compter de la date de réalisation de l’opération et conditionné à la prise de commandes futures relatives au périmètre de l’activité objet de l’opération envisagée.

La finalisation de l’opération devrait intervenir au cours du 2ème trimestre 2024, sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel de McPhy, processus à présent engagé, de la conclusion du financement de l’opération et de la réalisation de conditions préalables usuelles. McPhy Energy continuera de porter une attention particulière à la bonne exécution de ses projets en cours, jusqu’à leur achèvement.

Pour mémoire, la fourniture de stations a représenté 27% du chiffre d’affaires de McPhy en 2023, avec un portefeuille de projets signés, commissionnés et/ou en cours d’exécution par McPhy à ce jour, représentant un total d’environ 40 stations. L'opération envisagée devrait permettre à McPhy de se concentrer sur son cœur de métier de fabricant d'électrolyseurs, au moment où va démarrer sa Gigafactory de Belfort, tout en garantissant à l’activité stations de poursuivre son expansion en bénéficiant des moyens apportés par un leader du secteur.

Prochain évènement financier :

Publication des résultats annuel 2023 : le 7 mars 2024, après clôture des marchés

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs

Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

Gaëlle Fromaigeat

T.+33 (0)1 44 71 98 52

mcphy@newcap.eu

Suivez-nous sur

@McPhyEnergy







1 « McPhy entre en négociations exclusives avec Atawey en vue de la cession de son activité stations de recharge hydrogène », le 14 décembre 2023





Pièce jointe