Vidac Pharma présente une efficacité élevée dans plusieurs modèles de tumeurs solides pour son candidat médicament anticancéreux de nouvelle génération, et une synergie avec le traitement standard des organoïdes du cancer du foie

Londres (Royaume-Uni), 19 février 2024, 7:30 CET – Vidac Pharma Holding Plc (Hambourg et Stuttgart : T9G ; ISIN : GB00BM9XQ619 ; WKN : A3DTUQ) est une société biopharmaceutique d'oncologie de stade clinique, pionnière dans le développement d'une nouvelle classe de traitements du cancer, a annoncé aujourd'hui des résultats prometteurs pour son candidat médicament VDA-1275 dans plusieurs cancers chez la souris et le modèle organoïde cellulaire de tumeurs solides chez l’homme. Le VDA-1275 a montré une efficacité statistiquement significative en utilisation seule, ainsi que des effets synergiques en association avec deux traitements anticancéreux standard : le sorafénib, un inhibiteur de protéine kinase, et le cisplatine, un médicament de chimiothérapie largement utilisé. L'étude a également montré que le VDA-1275 induit une réponse immunologique entraînant des macrophages antitumoraux et des lymphocytes T mémoires et inhibant les macrophages qui favorisent les tumeurs. La société présentera ces résultats le 28 février, lors de la 17e édition de l’Annual European Life Sciences CEO Forum organisé par Sachs.

« Partager ces résultats exceptionnels pour le VDA-1275, qui est jusqu'à cent fois plus puissant que notre autre médicament candidat, le VDA-1102, représente un moment palpitant pour moi », a déclaré Max Herzberg, directeur général de Vidac Pharma. « Tous les signes présentent VDA-1275 comme un puissant inhibiteur de la prolifération des cellules cancéreuses, capable de rétablir la mort cellulaire programmée (ou apoptose). Son effet synergique important, associé à des médicaments anticancéreux largement utilisés, est porteur d'espoir : cette thérapie ciblée pourrait devenir partie intégrante des traitements d’association et réduire les effets secondaires de la chimiothérapie traditionnelle. »

En utilisation seule, le VDA-1275 a augmenté de manière statistiquement significative la survie dans un modèle murin de cancer colorectal, avec un bénéfice de survie similaire à celui d'Opdivo par comparaison directe. Les modèles murins et humains de culture cellulaire 2D et 3D ont révélé un taux de survie statistiquement significatif pour les cancers du poumon, de la prostate et du côlon. Dans un modèle organoïde 3D d’un cancer du foie chez l’homme, le VDA-1275 a réduit les concentrations de sorafénib et de cisplatine nécessaires pour atteindre une viabilité des cellules cancéreuses (CI 50 ) de 50 % et 95 %, respectivement. Enfin, le VDA-1275 a déclenché une réponse immunitaire en induisant des macrophages M1 antitumoraux et en inhibant les macrophages M2 favorisant les tumeurs. Chez la souris, la molécule a également induit une transition des lymphocytes T CD8+ effecteurs en cellules mémoires, sans effet négatif sur la survie des lymphocytes T. La société prévoit de publier les résultats dans une publication évaluée par des pairs.

Le VDA-1275 et le VDA-1102, version plus avancée actuellement en test de phase 2b contre la kératose actinique avancée et en test de phase 2 contre le lymphome T cutané, viennent tous les deux interrompre l'interaction entre l'hexokinase 2 (HK2) et les canaux anioniques tensiodépendants (VDAC) dans la mitochondrie. Les cellules cancéreuses ciblent la surexpression de l’HK2, venant agir comme un déclencheur de la première étape du métabolisme du glucose nécessaire pour alimenter la croissance tumorale. L’HK2 bloque les VDAC, permettant ainsi de prévenir l'apoptose, de favoriser la prolifération des cellules cancéreuses et de supprimer les réponses immunitaires. Les données cliniques des candidats modulateurs du checkpoint métabolique de première génération de Vidac ont révélé des résultats très satisfaisants sur l'arrêt de la prolifération des cellules cancéreuses et la restauration de l'immunosensibilité et de l'apoptose.

About Vidac Pharma

Vidac Pharma est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte et au développement de médicaments novateurs pour aider les personnes souffrant de différentes pathologies oncologiques et onco-dermatologiques. Vidac développe des médicaments anticancéreux premiers de leur catégorie en modifiant le micro-environnement tumoral hyper-glycolytique, en ciblant la sur-expression et la mauvaise fixation du checkpoint métabolique de l’hexokinase 2 (HK2) dans les cellules cancéreuses, afin de renormaliser le micro-environnement tumoral et de provoquer sélectivement leur mort programmée sans affecter les tissus sains environnants. Le VDA-1102, premier candidat médicament de Vidac Pharma, s'est avéré efficace contre la kératose actinique (KA) avancée et a révélé des résultats prometteurs provisoires contre le lymphome T cutané (LTC) lors de ses essais de phase 2 chez l'homme.

