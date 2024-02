Participatiemelding van Solvac SA

Brussel, België - 19 februari 2024 – 8u30 CET

In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), heeft Solvac SA (Rue de Champs Elysées 43 - 1050 Bruxelles, België) een transparantiemelding naar Syensqo gestuurd om aan te geven dat de drempel van 30% is overschreden. Hier is een samenvatting van de beweging:

Datum van drempeloverschrijding Stemrechten na de transactie Aan stemrechten gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactie Totaal 11 december 2023 30.81% - 30.81%

De kennisgeving van 15 februari 2023 bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door: Solvac SA

Datum van drempeloverschrijding: 11 december 2023

Overschreden drempel van directe stemrechten: 30% opwaarts

Noemer: 105 876 416

Toegevoegde informatie: Op basis van het aandeelhouderschap van Solvac NV in Solvay NV vóór de partiële splitsing (laatste kennisgeving van 24 maart 2021 met betrekking tot het overschrijden van een drempel op 19 maart 2021), bezat Solvac NV 30,81% van het aandelenkapitaal van Solvay NV en bezit het bijgevolg 30,81% van het aandelenkapitaal van Syensqo op het moment van de partiële splitsing.

De verklaringen en de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waardoor het bedrijf feitelijk wordt aangehouden, is beschikbaar in de Investor Relations-rubriek op de website van Syensqo.





