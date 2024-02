Uponorin vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välitysmenettelyyn on määrätty välitysoikeus

Georg Fischer AG (”GF”) on 17.11.2023 hakenut Uponor Oyj:n (”Uponor”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamista toimittamalla hakemuksen välitysoikeuden määräämiseksi ja osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välitysmenettelyn käynnistämiseksi saadakseen omistukseensa kaikki Uponorin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet. GF on Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n mukaisesti antanut välitysoikeuden määräämistä ja välitysmenettelyn käynnistämistä koskevan hakemuksensa tiedoksi 29.12.2023.

GF on saanut tiedon, että Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt kolmijäsenisen välitysoikeuden Uponorin vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välitysmenettelyyn. Välitystuomareiksi on nimetty asianajaja Petri Taivalkoski (puheenjohtaja), asianajaja Pauliina Tenhunen ja asianajaja Niina Rosenlund.

