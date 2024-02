NetBet lanceres i Danmark

COPENHAGEN, Denmark, Feb. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet - en førende global online casinooperatør - er begejstret for at have lanceret sig på det danske marked efter at have erhvervet en dansk spillelicens fra Spillemyndigheden.



Med over 20 års erfaring i at levere den bedste online casinooplevelse til spillere over hele verden, er NetBet glade for at kunne tilbyde deres banebrydende funktioner og omfattende liste over spil til spillere i Danmark.

NetBet er globalt kendt for at tilbyde de nyeste og bedste spillemaskiner på markedet. Som en del af den spændende lancering i Danmark har NetBet indgået et samarbejde med de førende spiludbydere Push Gaming og Pragmatic Play.

Push Gaming, som er mest kendt for deres Razor Returns-spil i hele Europa, er stolte af deres spændende spil, som altid begejstrer spillere. Bemærkelsesværdige spil, som spillerne kan nyde, inkluderer den nye Razor Shark, Goat Getter og deres nyeste titel, Boss Bear.

Pragmatic Play har længe været en favorit blandt spillere, og deres ikoniske spil er tilgængelige for NetBet-spillere. Spil som Gates of Olympus, Sugar Rush og Sweet Bonanza er allerede med i NetBet Danmarks ”mest populære”-kategori, sammen med mange flere.

NetBet Danmarks PR-manager, Claudia Georgevici, siger: "Vi er begejstrede for at lancere i Danmark. Åbningen på dette marked er et vigtigt næste skridt for vores brand, da vi ønsker at åbne i flere licenserede områder i Europa. Vores omfattende erfaring med at skabe spændende og givende online casino-oplevelser for vores spillere vil være til stor gavn for vores nye kunder, og vi ser frem til at byde dem velkommen på vores hold."

For mere information, kontakt: press@netbet.com

NetBet.com/dk har licens til at operere i Danmark og giver spillerne adgang til tusindvis af brancheførende casinospil, fra spilleautomater til live-spil. Med så meget at tilbyde spillere har NetBet.com/dk udviklet sig til et af landets foretrukne online gaming brands.

www.netbet.com/dk