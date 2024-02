Investeringsforeningen Investin - Årsrapport 2023

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt foreningens årsrapport for 2023.



De finansielle markeder udviklede sig mere positivt i 2023 end ventet. Afkastmæssigt opnåede foreningen derfor et godt resultat i 2023. Alle foreningens afdelinger leverede positive, absolutte afkast, der var højere end ledelsens forventning primo året. Afkastudviklingen i foreningens afdelinger findes tilfredsstillende. En robust økonomisk udvikling sammen med en faldende inflationsrate og en forventning om nedsættelse af centralbankernes styringsrenter var årsagerne til denne udvikling i 2023.



Gennem 2023 har foreningen overflyttet en række afdelinger til andre investeringsforeninger eller igangsat en afvikling af afdelinger. Denne udvikling vil blive fortsat i 2024, og foreningens aktiviteter ventes at ophøre i 3. kvartal 2024.



Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.





