Disclosure of trading in own shares on February 16, 2024

Head Office : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France

Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com

a French Société Anonyme with a share capital of € 43,753,380 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852

Disclosure of trading in own shares

February 16th, 2024

Issuer : Nexans

Category : treasury shares

Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares on February 16th, 2024

The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 17th, 2023, on the Company's website ( www.nexans.com ) by an investment firm pursuant to a mandate.

Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2024-02-16 FR0000044448 8000 91.573256 XPAR

TOTAL 8,000

Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback

