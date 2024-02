BIC : Résultats du Quatrième Trimestre et de l'Exercice 2023

Clichy, France – le 19 février 2024

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2023

Performance solide, des résultats conformes à nos objectifs stratégiques pour 2025

Croissance du chiffre d’affaires en 2023 de +9,2 % à taux de change constants portée par les trois divisions :

Human Expression : croissance du chiffre d’affaires de +10,2 % à taux de change constants, tirée par des gains de distribution dans l’ensemble des pays d’Europe, une très bonne exécution commerciale en Amérique latine et une croissance à deux chiffres au Moyen-Orient et en Afrique.

: croissance du chiffre d’affaires de +10,2 % à taux de change constants, tirée par des gains de distribution dans l’ensemble des pays d’Europe, une très bonne exécution commerciale en Amérique latine et une croissance à deux chiffres au Moyen-Orient et en Afrique. Flame for Life : croissance du chiffre d’affaires de +3,3 % à taux de change constants, grâce à de nouveaux gains de distribution et à la forte performance de nos produits à valeur ajoutée en Europe, en Amérique latine, au Moyen‑Orient et en Afrique.

: croissance du chiffre d’affaires de +3,3 % à taux de change constants, grâce à de nouveaux gains de distribution et à la forte performance de nos produits à valeur ajoutée en Europe, en Amérique latine, au Moyen‑Orient et en Afrique. Blade Excellence : croissance du chiffre d’affaires de +17,8 % à taux de change constants, alimentée par la croissance à deux chiffres en Europe, en Amérique latine, au Moyen‑Orient et en Afrique, des gains de parts de marché dans toutes les régions clés et la forte performance des produits à valeur ajoutée et des produits nouveaux.





Résultat d’exploitation ajusté en hausse de +6,9 % et marge d’exploitation ajustée à 14,7 % (+70 points de base). L’impact positif de l’amélioration de la marge brute liée à l’effet de prix et de mix et à l’optimisation du processus opérationnel a été partiellement compensé par la poursuite des investissements opérationnels et dans le soutien à la marque.

Forte génération de flux nets de trésorerie disponible de 248,7 millions d’euros, tirée par une marge brute d’autofinancement solide de 469,2 millions d’euros.

Forte hausse du résultat net part du Groupe par action ajusté, de +11,3 % pour atteindre 5,70 euros.

La rémunération des actionnaires a été maintenue :

Un dividende ordinaire de 120 millions d’euros a été proposé au titre de l’exercice 2023, à verser le 12 juin 2024 : 2,85 euros par action 1 , +11,3 % par rapport à 2022 ;

au titre de l’exercice 2023, à verser le 12 juin 2024 : , +11,3 % par rapport à 2022 ; Un dividende extraordinaire de 1,42 euros par action 1 , à verser le 18 septembre 2024 ;

, à verser le 18 septembre 2024 Jusqu’à 40 millions d’euros alloués au programme de rachat d’actions, prévu en 2024.





Perspectives 2024 (sur la base des hypothèses actuelles de marché2)

La croissance du chiffre d’affaires en 2024 devrait être comprise entre +5 % et +7 % à taux de change constants3 grâce à l’effet des volumes, du prix et du mix. En 2024, nous attendons une légère amélioration de la marge d’exploitation ajustée, grâce à un effet de levier positif sur les coûts d’exploitation. Nous poursuivrons nos efforts visant à augmenter la marge d’exploitation en vue de soutenir une croissance rentable à long terme, conformément à nos objectifs pour 2025. La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 220 millions d’euros en 2024.

Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC a commenté :

« En 2023 et pour la troisième année consécutive, nous avons maintenu notre solide capacité d’exécution avec le soutien de nos initiatives Horizon sur lesquelles nous continuons de nous appuyer pour atteindre nos objectifs de croissance et de marges pour 2025, grâce à l’engagement de toutes nos équipes à travers le monde.

Bien que confrontés à d’importants défis macroéconomiques mondiaux, nous avons réalisé une performance solide, fruit d’une exécution méthodique, de notre innovation et du lancement réussi de plusieurs produits. Nous avons également renforcé nos ressources marketing avec des campagnes centrées sur le consommateur qui ont contribué à stimuler la croissance sur différents canaux et dans différentes zones géographiques.

L'accent mis sur l'excellence opérationnelle a contribué à une amélioration de la marge brute de 240 points de base par rapport à l'année précédente, notamment par l’optimisation de notre processus d’achats et par l’amélioration de la fiabilité et de la durabilité de notre chaîne d’approvisionnement. L’utilisation de 91 % d’électricité d’origine renouvelable, contre 76 % l’an dernier, en est une composante essentielle.

Conformément à la politique d'allocation du capital de BIC, le Conseil d’Administration a décidé de proposer un dividende total de 4,27 euros par action comprenant un dividende ordinaire de 2,85 euros par action et un dividende exceptionnel de 1,42 euro par action.

Nous abordons l'exercice 2024 avec dynamisme et confiance, nos priorités étant axées sur une exécution commerciale rigoureuse et une innovation permanente. Conformément à nos objectifs stratégiques, nous continuerons à mettre à profit le lancement de nouveaux produits et à saisir les opportunités de développement géographique, tout en dégageant des marges solides grâce à l’optimisation de notre processus opérationnel, le tout en vue de maximiser nos flux nets de trésorerie disponible. »

Chiffres clés financiers du Groupe

en millions d’euros T4 2022 T4 2023 2022 2023 Chiffre d’affaires 526,7 526,1 2 233,9 2 263,3 Variation en publié +20,6 % (0,1) % +21,9 % +1,3 % Variation à base comparable +9,1 % +2,4 % +11,0 % +3,5 % Variation à taux de change constants +13,7 % +15,9 % +13,8 % +9,2 % Marge d’exploitation 7,9 % 12,2 % 13,6 % 14,2 % Marge d’exploitation ajustée 8,2 % 13,8 % 14,0 % 14,7 % Résultat net part du Groupe

par action (en euros)* 0,28 1,05 4,52 5,30 Résultat net part du Groupe

par action ajusté (en euros) 0,57 1,23 5,12 5,70 Flux nets de trésorerie disponible

avant acquisitions et cessions 53,0 106,5 203,7 248,7 Situation nette de trésorerie 359,9 385,4 359,9 385,4

* Corrigé pour tenir compte de la comptabilisation du Virtual Power Purchase Agreement en 2022

Point d’étape sur notre plan stratégique 2025 (Horizon)

Lors de notre Investor Update du 11 septembre 2023, nous avons présenté comment, depuis son lancement en novembre 2020, notre plan Horizon a façonné l’avenir de notre activité et favorisé une croissance durable et rentable.

Nous avons confirmé nos objectifs Horizon pour 2025 :

Chiffre d’affaires : croissance annuelle de 5-7 % à taux de change constants.

Marge d’exploitation ajustée : amélioration d’environ 150 points de base par rapport au niveau de 14,0 % enregistré en 2022.

Flux nets de trésorerie disponible : supérieur à 220 millions d’euros en 2024, supérieur à 240 millions d’euros en 20254.





En 2023, nous avons accompli des progrès significatifs par rapport à nos objectifs stratégiques :

Mise en œuvre d’une croissance plus durable

Nous avons renforcé nos compétences marketing et mis en œuvre des campagnes innovantes pour stimuler la croissance dans les différentes catégories. Aux États-Unis, notre briquet utilitaire de poche EZ Reach a atteint 5,8 % de part de marché en valeur (+0,4 point) grâce à de solides gains de distribution et à une bonne visibilité dans la grande distribution. Dans la division Blade Excellence, nos innovations dans l’univers des rasoirs, Easy Rinse et Soleil Escape, ont toutes deux surperformé le marché et gagné au total 1,8 point de part de marché en valeur.

et mis en œuvre des pour stimuler la croissance dans les différentes catégories. Aux États-Unis, notre briquet utilitaire de poche EZ Reach a atteint 5,8 % de part de marché en valeur (+0,4 point) grâce à de solides gains de distribution et à une bonne visibilité dans la grande distribution. Dans la division Blade Excellence, nos innovations dans l’univers des rasoirs, Easy Rinse et Soleil Escape, ont toutes deux surperformé le marché et gagné au total 1,8 point de part de marché en valeur. L’ innovation a continué de porter ses fruits, puisque 9,5 % du chiffre d’affaires provient de nouveaux produits lancés au cours des trois dernières années, soit +0,5 point par rapport à 2022. Le nombre de brevets octroyés, qui constitue un bon indicateur de notre portefeuille d’innovations, demeure élevé et conforme aux objectifs de notre plan Horizon.

a continué de porter ses fruits, puisque 9,5 % du chiffre d’affaires provient de nouveaux produits lancés au cours des trois dernières années, soit +0,5 point par rapport à 2022. Le nombre de brevets octroyés, qui constitue un bon indicateur de notre portefeuille d’innovations, demeure élevé et conforme aux objectifs de notre plan Horizon. Nous avons continué à développer notre présence en magasin et en ligne. Le chiffre d’affaires généré en e-commerce a représenté 12,7 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2023, soit +13 % à taux de change constants, en raison de l’essor du canal B2B dans des pays clés, notamment les États-Unis, la France et le Brésil.

a représenté 12,7 % du chiffre d’affaires du Groupe en 2023, soit +13 % à taux de change constants, en raison de l’essor du canal B2B dans des pays clés, notamment les États-Unis, la France et le Brésil. Conformément à notre discipline de « Revenue Growth Management », notre volonté stratégique de recentrer notre portefeuille de produits sur le consommateur s’est traduite par une croissance du chiffre d’affaires par référence (SKU) de 21,4 % et par une réduction du nombre de références de 9 %, au-delà de nos objectifs. L’impact favorable sur le rapport de prix et de mix qui en a découlé a été supérieur aux contraintes liées aux volumes et à l’inflation.

», notre volonté stratégique de recentrer notre portefeuille de produits sur le consommateur s’est traduite par une croissance du chiffre d’affaires par référence (SKU) de 21,4 % et par une réduction du nombre de références de 9 %, au-delà de nos objectifs. L’impact favorable sur le rapport de prix et de mix qui en a découlé a été supérieur aux contraintes liées aux volumes et à l’inflation. Notre activité B2B BIC Blade Tech a été affectée par la modification des plans d’affaires de nos clients. Au quatrième trimestre, cependant, trois contrats ont été signés avec de nouveaux clients. Ces partenariats prometteurs devraient porter leurs fruits en 2024. Un autre accord a été conclu avec notre client le plus important pour tester le lancement de produits supplémentaires en 2024.





Amélioration du processus opérationnel

En 2023, nous avons continué à viser l’excellence dans nos processus d’achats. Nous avons réalisé des économies directes et indirectes supplémentaires, grâce à une approche d’ingénierie de la valeur axée sur la réduction des plastiques et emballages, et à la couverture de nos achats d’électricité en France. Ces efforts ont, pour partie, contribué à l’importante amélioration (+240 points de base) de notre marge brute en 2023.

Après un démarrage solide en 2022, nous avons redoublé d’efforts dans le domaine de l’ingénierie de la valeur, en identifiant près de 10 millions d’euros d’économies validées à date.

Génération quotidienne de trésorerie

Les flux nets de trésorerie disponible, 248,7 millions d’euros, ont été solides en 2023, soutenus par les bonnes performances opérationnelles et par un contrôle amélioré du besoin en fonds de roulement.

Le raccourcissement des délais de recouvrement des créances clients a contribué à réduire le DSO (Days Sales Outstanding), tandis que la gestion améliorée des stocks a permis de maintenir un niveau de service client de qualité.

Faits marquants du quatrième trimestre et de l’exercice 2023

en millions d’euros T4 2022 T4 2023 2022 2023 Chiffre d’affaires 526,7 526,1 2 233,9 2 263,3 Marge brute 243,2 271,6 1 078,0 1 148,1 Taux de marge brute 46,2 % 51,6 % 48,3 % 50,7 % EBITDA 72,4 102,3 404,5 422,8 Résultat d’exploitation (EBIT) 41,6 64,2 303,5 320,5 Marge d’exploitation 7,9 % 12,2 % 13,6 % 14,2 % Éléments non-récurrents 1,6 8,5 8,2 12,6 Résultat d’exploitation ajusté 43,2 72,7 311,7 333,1 Marge d’exploitation ajustée 8,2 % 13,8 % 14,0 % 14,7 %

Le chiffre d’affaires en 2023 a progressé de 9,2 % à taux de change constants (dont +5,5 points imputables à l’Argentine). Le chiffre d’affaires du T4 2023 a augmenté de 15,9 % à taux de change constants (dont +13,5 points imputables à l’Argentine), grâce à la croissance à deux chiffres enregistrée en Amérique latine et à la performance soutenue en Europe, notamment dans la division Blade Excellence.

La marge brute en 2023 s’est établie à 50,7 %, soit une hausse de 2,4 points, portée par l’impact favorable du rapport de prix et de mix et l’amélioration du processus de production et d’achat. Ces effets positifs ont été partiellement compensés par l’inflation des coûts (matières premières et électricité), l’absorption défavorable des coûts fixes et la variation des taux de change (principalement USD/MXN, USD/ARS et EUR/TRY – la couverture EUR/USD ayant un impact favorable) ainsi que la dégradation du mix lié à la moindre contribution de l’activité Briquets aux États-Unis.

La marge brute au T4 2023 s’est établie à 51,6 %, soit une hausse de 5,4 points imputable à l’impact favorable du rapport de prix et de mix, à la baisse des coûts de matières premières et à l’amélioration du processus de production. Ces effets positifs ont été partiellement compensés par l’absorption défavorable des coûts fixes et la variation des taux de change (principalement USD/MXN, USD/ARS et EUR/TRY – la couverture EUR/USD ayant un impact favorable).

La marge d’exploitation ajustée en 2023 s’est établie à 14,7 %, contre 14,0 % en 2022. L’impact positif de l’amélioration de la marge brute a été partiellement compensé par la hausse des dépenses d’exploitation et des investissements dans le soutien à la marque.

La marge d’exploitation ajustée au T4 2023 s’est établie à 13,8 %, contre 8,2 % au T4 2022, soit une hausse de 5,6 points, portée principalement par l’amélioration significative de la marge brute, et par la baisse des dépenses d’exploitation et des investissements dans le soutien à la marque en pourcentage du chiffre d’affaires.

Principaux composants de la variation de la marge d’exploitation

Principaux composants de la variation

de la marge d’exploitation T1 2023 vs. T1 2022



T2 2023 vs. T2 2022



T3 2023 vs. T3 2022



T4 2023 vs. T4 2022



2023

vs.

2022



(en points) · Variation de la marge brute (2,0) +1,1 +5,4 +5,4 +2,4 · Soutien à la marque (1,2) +0,3 (0,7) - (0,5) · Dépense d’exploitation et autres dépenses (3,6) (1,4) (0,8) +0,2 (1,2) Variation de la marge d’exploitation ajustée (6,8) - +3,9 +5,6 +0,7

Résultat net et résultat net par action

en millions d’euros T4 2022 T4 2023 2022 2023 Résultat d’exploitation (EBIT) 41,6 64,2 303,5 320,5 Résultat financier* (22,7) (3,5) (26,1) (7,5) Résultat avant impôts* 18,9 60,6 277,4 313,0 Résultat net part du Groupe* 12,4 45,1 198,6 226,5 Résultat net part du Groupe Ajusté 25,1 52,7 225,2 243,4 Résultat net part du Groupe

par action ajusté (en euros) 0,57 1,23 5,12 5,70 Résultat net part du Groupe

par action (en euros)* 0,28 1,05 4,52 5,30

* Corrigé pour tenir compte de la comptabilisation du Virtual Power Purchase Agreement en 2022

L’augmentation du résultat financier en 2023 par rapport à 2022 est attribuable à l’ajustement de la juste valeur en 2022 au titre du Virtual Power Purchase Agreement en Grèce et à l’augmentation des produits de trésorerie et équivalents de trésorerie en 2023 par rapport à 2022 liée à la hausse des taux d’intérêt, en particulier en EUR, USD et ARS. Le résultat net part du Groupe en 2023 s’est établi à 226,5 millions d’euros, contre 198,6 millions en 2022. Le taux d’imposition effectif en 2023 était de 27,6 %, à comparer à 28,4 % en 2022.

Évolution de la situation nette de trésorerie

Évolution de la situation nette de trésorerie 2022



2023



en millions d’euros Situation nette de trésorerie (début de période - décembre) 400,1 359,9 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation +300,0 +353,3 · Dont Marge brute d’autofinancement +428,0 +469,2 · Dont variation du besoin en fonds de roulement (29,2) (27,4) · Dont autres5 (98,8) (88,5) Investissements industriels6 (96,3) (104,6) Paiement des dividendes (94,7) (110,2) Programme de rachat d’actions7 (54,5) (116,2) Flux net liés au contrat de liquidité +0,7 +0,3 Produit de la cession de Pimaco 1,1 - Acquisitions8 (73,8) - Autres éléments (22,7) +2,9 Situation nette de trésorerie (fin de période – décembre) 359,9 385,4

Les flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation ont atteint 469,2 millions d’euros en 2023, soutenus par de bonnes performances commerciales. La variation défavorable du besoin en fonds de roulement, à hauteur de 27,4 millions d’euros, imputable à la baisse des stocks, a été plus que compensée par la hausse des créances clients et la baisse des dettes fournisseurs.

Les flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions en 2023 se sont élevés à 248,7 millions d’euros. À fin décembre 2023, la situation nette de trésorerie s’est établie à 385,4 millions d’euros, après prise en compte du versement de dividendes et de 116,2 millions d’euros de rachat d’actions.

Rémunération des actionnaires

Un dividende ordinaire de 2,56 euros par action a été versé le 31 mai 2023.

À fin 2023, le montant d’actions rachetées par Société BIC s’élevait à 116,2 millions d’euros, dont 100 millions d’euros pour annulation et 16,2 millions d’euros d’actions gratuites à attribuer (intéressement à long terme). Au total, 1 951 722 actions ont été rachetées à un prix unitaire moyen de 59,52 euros.

Tendances opérationnelles par division

Human Expression

en millions d’euros T4 2022 T4 2023 2022 2023 Volumes en millions d’unités - - 6 523,9 6 073,3 % variation - - +11,7 % (6,9) % Chiffre d’affaires 175,6 170,9 838,8 845,9 Variation en publié +14,7 % (2,7) % +22,7 % +0,8 % Variation à base comparable +2,5 % (1,6) % +11,8 % +2,5 % Variation à taux de change constants +11,4 % +20,2 % +16,9 % +10,2 % Résultat d’exploitation ajusté (8,9) (0,0) 25,4 60,5 Marge d’exploitation ajustée (5,1) % (0,0) % 3,0 % 7,2 %

Le chiffre d’affaires en 2023 de la division Human Expression a progressé de 10,2 % à taux de change constants, tiré par la croissance des ventes en Amérique latine, en Europe, au Moyen‑Orient et en Afrique. L’impact positif du rapport de prix et de mix favorisé par de nouvelles innovations et la montée en gamme a été partiellement compensé par la baisse des volumes sur les marchés développés.

En Europe, l’expansion dans les pays de l’Est et l’accent sur les produits BIC emblématiques, tels que le 4-Couleurs, ont permis d’enregistrer une croissance d’environ 5 % à taux de change constants. Le chiffre d’affaires a été stimulé par une nouvelle gamme de 4-Couleurs, de Media Clic, et de Super Clip. BIC a gagné des parts de marché, en ligne et en magasin, dans des pays clés comme la France et le Royaume-Uni9, grâce à un positionnement de bon rapport qualité prix qui répond vraiment aux attentes des consommateurs.

Aux États-Unis, le chiffre d’affaires a été porté aussi bien par les produits classiques (correcteur et porte-mines) que par notre segment Skin Creative (tatouages semi-permanents Inkbox et feutres de tatouage éphémère Bodymark), en ligne avec la stratégie Horizon visant à développer l’activité dans des segments innovants. Malgré un marché en repli, BIC demeure une marque réputée en termes de rapport qualité prix, ce qui lui a permis de maintenir sa part de marché, notamment dans les segments porte-mines, correction, surligneurs et stylos gel. Tout en continuant à se renforcer sur le digital, BIC a progressé dans l’e-commerce, avec une augmentation des ventes à deux chiffres et une part de marché en hausse de 1,0 point en valeur10.

En Amérique latine, le chiffre d’affaires au Brésil a enregistré une croissance à deux chiffres grâce à un rapport de prix et de mix favorable. Les ventes de produits clés comme le 4-Couleurs et les feutres de coloriage ont enregistré une progression à deux chiffres, tirées par une solide exécution commerciale auprès de grands comptes.

Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres, tirée par une augmentation des volumes et par l’impact positif des prix. Plusieurs régions clés ont contribué à cette croissance, comme l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Sud, grâce aux ventes solides réalisées auprès des distributeurs dans le cadre de la rentrée scolaire.

La marge d’exploitation ajustée en 2023 de la division Human Expression s’est établie à 7,2 %, contre 3,0 % en 2022, une progression imputable à l’impact favorable combiné du rapport de prix et de mix, de la baisse des coûts de matières premières et des investissements dans le soutien à la marque, ainsi que de l’optimisation du processus de production. Ces effets positifs ont été partiellement compensés par l’impact négatif des taux de change (principalement USD/MXN), par l’absorption défavorable des coûts fixes et par l’augmentation des dépenses d’exploitation.

La marge d’exploitation ajustée du T4 2023 de la division Human Expression s’est redressée de -5,1 % à 0 % en un an, en raison de l’augmentation de la marge brute (due à un effet de prix et de mix favorable et à la baisse des coûts de production, y compris des matières premières et de l’électricité), de la baisse des investissements dans le soutien à la marque et du recul des dépenses d’exploitation. Ces effets positifs ont été partiellement compensés par l’impact défavorable des taux de change (principalement USD/MXN, USD/ARS et EUR/TRY).

Flame for Life

en millions d’euros T4 2022 T4 2023 2022 2023 Volumes en millions d’unités - - 1 647,4 1 603,2 % variation - - 4,9 % (2,7) % Chiffre d’affaires 219,6 217,1 871,6 851,5 Variation en publié +21,7 % (1,1) % +21,3 % (2,3) % Variation à base comparable +10,9 % +1,7 % +10,1 % (0,3) % Variation à taux de change constants +12,3 % +7,8 % +11,2 % +3,3 % Résultat d’exploitation ajusté 63,8 69,0 305,5 290,4 Marge d’exploitation ajustée 29,1 % 31,8 % 35,0 % 34,1 %

Le chiffre d’affaires en 2023 de la division Flame for Life a enregistré une hausse de 3,3 % à taux de change constants, tirée par des gains de distribution en Amérique latine, en Europe, au Moyen‑Orient et en Afrique. Les volumes ont été freinés par la performance aux États-Unis, mais sont restés supérieurs aux niveaux pré-covid.

En Europe, le chiffre d’affaires a progressé de près de 10 %, porté par les ventes de nos briquets iconiques et par de nouveaux gains de distribution en Europe de l’Est, ainsi que par les ventes de produits à forte valeur ajoutée comme Djeep et EZ Reach, conformément à notre stratégie visant à tirer parti de davantage d’occasions d’allumer une flamme. Le briquet utilitaire de poche EZ Reach, désormais commercialisé sur la plupart des grands marchés d’Europe, a représenté près de 20 % de la croissance du chiffre d’affaires total de la division par rapport à 2022.

Aux États-Unis, le marché total des briquets a baissé de 6,3 % en volume et de 2,8 % en valeur11. BIC a toutefois maintenu sa position de leader, gagnant des parts de marché en volume (+0,7 point) et en valeur (+1,3 point) grâce au segment des briquets utilitaires. Notre briquet EZ Reach a atteint 5,8 % de part de marché en valeur12 (+0,4 point) grâce à de solides gains de distribution et à une bonne visibilité dans la grande distribution. En 2023, la performance du segment des briquets aux États-Unis a été affectée par un effet de base comparable défavorable au T1 2023 lié à des commandes moindres par rapport au T1 2022 (trimestre où le segment avait bénéficié de rattrapages de livraison après les problèmes d’approvisionnement du T4 2021) et à des importations concurrentielles en provenance d’Asie.

En Amérique latine, le chiffre d’affaires au Brésil a enregistré une progression à deux chiffres, grâce à l’impact favorable de l’effet de prix et de mix, et d’une augmentation de la distribution de briquets décorés et utilitaires. Le lancement du briquet utilitaire de poche BIC EZ Reach au quatrième trimestre a été un succès et a contribué à la croissance du chiffre d’affaires.

Au Moyen‑Orient et en Afrique, la croissance du chiffre d’affaires a été tirée par de nouveaux gains de distribution, en particulier au Maroc, en Égypte et en Afrique du Sud.

La marge d’exploitation ajustée en 2023 de la division Flame for Life s’est établie à 34,1 %, contre 35,0 % en 2022, impactée par la hausse des coûts de matières premières, l’absorption défavorable des coûts fixes, la dégradation du mix lié à la moindre contribution de l’activité Briquets aux États-Unis, l’augmentation des investissements dans le soutien à la marque (lancement de EZ Reach en Europe) et la hausse des dépenses d’exploitation. Ces effets négatifs ont été partiellement compensés par l’impact favorable des prix et des taux de change (couverture EUR/USD).

La marge d’exploitation ajustée au T4 2023 de la division Flame for Life s’est établie à 31,8 %, contre 29,1 % au T4 2022, une progression imputable à l’impact favorable des prix et des taux de change (couverture EUR/USD), à la baisse des coûts des matières premières et à l’optimisation du processus de production. Cette performance a été en partie compensée par une hausse des investissements dans le soutien à la marque.

Blade Excellence

en millions d’euros T4 2022 T4 2023 2022 2023 Volumes en millions d’unités - - 2 350,9 2 428,3 % variation - - +1,3 % +3,3 % Chiffre d’affaires 124,0 129,4 497,0 536,8 Variation en publié +28,9 % +4,4 % +23,9 % +8,0 % Variation à base comparable +16,4 % +8,6 % +12,7 % +11,6 % Variation à taux de change constants +20,6 % +24,3 % +14,6 % +17,8 % Résultat d’exploitation ajusté 10,1 21,9 66,6 68,4 Marge d’exploitation ajustée 8,1 % 16,9 % 13,4 % 12,7 %

Le chiffre d’affaires en 2023 de la division Blade Excellence a progressé de 17,8 % à taux de change constants, stimulé par la hausse des volumes et des gains de parts de marché dans toutes les régions clés13, grâce à la performance solide de produits à valeur ajoutée et de nouveaux produits dans nos gammes de rasoirs 3 et 5 lames et de rasoirs hybrides, en particulier en Europe et en Amérique latine.

En Europe, BIC a gagné des parts de marché en Europe de l’Ouest (France, Italie) et de l’Est (Pologne, Roumanie) grâce à son rapport qualité prix dans un environnement inflationniste. Le chiffre d’affaires a affiché une croissance à deux chiffres, stimulée par des gains de distribution, en particulier dans les segments de rasoirs 3 lames (BIC Flex 3) et de rasoirs hybrides (Soleil Click et Hybrid Flex 5).

Aux États-Unis, la performance a été portée par nos innovations, dont Easy Rinse, Soleil Escape, Sensitive 5 et Flex 5 Hybrid. L’adoption de produits à forte valeur ajoutée par les consommateurs a soutenu notre stratégie de développement dans ces segments. Les ventes en ligne ont contribué à la croissance du chiffre d’affaires en enregistrant une progression à deux chiffres, grâce à une solide exécution et au succès de nouveaux produits. Malgré un marché en repli, BIC a gagné des parts de marché tant sur les segments masculin et féminin, et terminé l’année avec un gain de 0,3 point sur le marché des rasoirs non rechargeables14.

En Amérique latine, la stratégie de montée en gamme vers le segment rasoirs à valeur ajoutée à 3 lames, conjuguée à l’augmentation des volumes, a porté ses fruits. Le chiffre d’affaires a progressé à deux chiffres au Brésil et au Mexique, porté par les gammes Soleil, Flex et Comfort 3. Au Brésil, BIC a poursuivi le développement de son portefeuille de produits fabriqués localement et conforté sa position de numéro 2 en gagnant 0,8 point de parts de marché en volume et 0,6 point en valeur15, avec de nouveaux gains de distribution et une solide exécution commerciale, par le biais de campagnes marketing clés ciblées sur les produits à valeur ajoutée. Au Mexique, des innovations comme les rasoirs Flex 5 et Soleil Escape, ainsi que les gains de distribution dans les commerces traditionnels et la grande distribution ont permis de gagner des parts de marché.

La marge d’exploitation ajustée en 2023 de la division Blade Excellence s’est établie à 12,7 %, contre 13,4 % en 2022, en raison de l’impact négatif de l’inflation des coûts d’électricité au premier semestre, de la variation défavorable des taux de change (principalement USD/MXN) et de l’absorption défavorable des coûts fixes. Ces effets ont été partiellement compensés par l’impact positif de l’effet de prix et de mix et de l’optimisation du processus de production. La marge a également été affectée par la hausse des investissements dans le soutien à la marque, en grande partie liés à la campagne publicitaire de grande envergure menée aux États-Unis à l’occasion du lancement de BIC® EasyRinse.

La marge d’exploitation ajustée au T4 2023 de la division Blade Excellence s’est établie à 16,9 %, contre 8,1 % au T4 2022, en raison principalement de l’amélioration significative de la marge brute, elle-même liée à un rapport de prix et de mix favorable, à la baisse des coûts de matières premières, à l’absorption favorable des coûts fixes, à l’optimisation du processus de production et à l’impact favorable des taux de change (couverture EUR/USD).

Programme de développement durable de BIC – Point d’étape concernant les engagements de writing the future, together pour 2025

Objectifs 2025 Réalisations 2023 Favoriser l’innovation durable dans les produits BIC® 100 % des emballages en plastique réutilisable, recyclable ou compostable 81 % de plastique recyclable, réutilisable ou compostable dans les emballages BIC Agir contre le changement climatique 100 % d’électricité renouvelable 91 % d’électricité renouvelable S’engager pour la sécurité au travail Zéro accident sur l’ensemble des sites Amélioration de +37% dans le nombre d’accidents avec arrêt (collaborateur BIC et temporaires), 80 % des sites de BIC sans aucun accident Impliquer de manière proactive les fournisseurs BIC continuera à travailler de manière responsable avec ses fournisseurs stratégiques pour

un approvisionnement le plus sûr, innovant et performant possible 83 % des fournisseurs stratégiques ont intégré le programme d’achats responsables Améliorer les conditions de vie par l’éducation BIC améliorera les conditions d’apprentissage de 250 millions d’enfants dans le monde (estimé) Estimation du nombre

d’enfants avec des conditions d’apprentissage améliorées:

199 millions (en cumulé depuis 2018)

Conformément à notre démarche de développement durable, nous avons avancé tout au long de l’année 2023 dans la réalisation de nos objectifs et avons franchi une étape supplémentaire vers la réduction de notre empreinte carbone :

Nous avons obtenu les notations extra-financières suivantes : CDP A-, Moody’s 58/100 - Robust, MSCI AAA, ISS C+.

BIC s’est classé 12 e sur 120 sociétés au Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises du SBF 120 organisé par le cabinet convictionRH et mandaté par le ministère français en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

sur 120 sociétés au Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises du SBF 120 organisé par le cabinet convictionRH et mandaté par le ministère français en charge de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances. En 2023, BIC a mené à bien plusieurs initiatives à vocation durable dans la division Blade Excellence : le lancement, au premier trimestre, du rasoir longue durée BIC EasyRinse, qui permet d’économiser de l’eau puisqu’il nécessite un temps de rinçage réduit de 60 %. Il est rechargeable et fabriqué à partir de matière recyclée. La version féminine rechargeable est fabriquée avec 34 % de plastique recyclé et 58 % de caoutchouc recyclé ; le rasoir non rechargeable Flex 5, un produit à valeur ajoutée clé de notre portefeuille, est désormais emballé dans un blister composé à 80 % de matières recyclées et du carton composé à 100 % de matières recyclées.







ANNEXES

Hypothèses de marché 2024

Nos perspectives 2024 sont fondées sur les hypothèses de marché suivantes216 :

Tendances de marchés (en valeur) :

Europe : Papeterie : baisse légère à modérée (low to mid-single digit) Briquets : baisse légère (low-single digit) Rasoirs : hausse légère à modérée (low to mid-single digit)

: États-Unis : Papeterie : baisse légère à modérée (low to mid-single digit) Briquets de poche : baisse légère à modérée (low to mid-single digit) Rasoirs non rechargeables : stable à légère baisse (flat to low-single digit)

: Amérique latine : Papeterie : hausse légère à modérée (low to mid-single digit) Briquets : hausse modérée à élevée (mid to high-single digit) Rasoirs : hausse modérée à élevée (mid to high-single digit)

: Inde : Papeterie : hausse modérée à élevée (mid to high-single digit)





Marge d’exploitation ajustée :

Marge brute : Hausse du coût des matières Absorption défavorable des coûts fixes Mix pays défavorable lié à la croissance sur les marchés émergents Effet de prix légèrement favorable Optimisation des processus de production et d’achats

Résultat d’exploitation ajusté : Effet de levier sur les coûts d’exploitation favorable Légère augmentation des investissements de soutien à la marque et R&D en ligne avec la croissance du chiffre d’affaires







Flux de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions :

Raccourcissement du cycle de conversion de la trésorerie par une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement

Expansion de la marge d’exploitation

Environ 110 millions d’euros de dépenses d’investissement





Devise : taux de couverture EUR/USD 2024 : 1,08

Événements marquants et gouvernance 2023

31 mars : Héla Madiouni a été nommée en qualité d’Administratrice représentant les salariés au Conseil d’Administration de Société BIC, en remplacement d’Inna Kostuk, qui a démissionné le 14 octobre 2022.

16 mai : Véronique Laury et de Carole Callebaut Piwnica ont été nommés en qualité d’Administratrices. Renouvellement des mandats d’Administrateurs de Candace Matthews, Jacob (Jake) Schwartz et Timothée Bich.

11 septembre : Investor Update 2023, un événement au cours duquel BIC a présenté le bilan intermédiaire d’Horizon, son plan stratégique à cinq ans (d’ici 2025).

26 octobre : Pascal Chevallier a été nommé en qualité d’Administrateur représentant les salariés au Conseil d’Administration de Société BIC, en remplacement de Vincent Bedhome, dont le mandat s’est achevé.



Chiffres d’affaires par zone géographique

Chiffres d’affaires du T4 par zone géographique T4 2022



T4 2023



% en publié



% à taux de change constants



% à base comparable



en millions d’euros Groupe 526,7 526,1 (0,1) % +15,9 % +2,4 % Europe 139,1 141,3 +1,6 % +6,8 % +6,8 % Amérique du Nord 219,1 198,7 (9,3) % (4,5) % (4,5) % Amérique latine 102,4 128,4 +25,4 % +82,9 % +15,5 % Moyen-Orient

et Afrique 34,4 29,2 (14,9) % +3,0 % +3,0 % Asie et Océanie (Inde incluse) 31,8 28,4 (10,5) % (4,8) % (4,8) %





Chiffres d’affaires annuel par zone géographique 2022



2023



% en publié



% à taux de change constants



% à base comparable



en millions d’euros Groupe 2 233,9 2 263,3 +1,3 % +9,2 % +3,5 % Europe 636,7 665,9 +4,6 % +9,0 % +8,9 % Amérique du Nord 954,9 882,9 (7,5) % (4,8) % (5,1) % Amérique latine 390,6 461,7 +18,2 % +42,6 % +12,0 % Moyen-Orient

et Afrique 136,4 154,2 +13,1 % +26,6 % +26,6 % Asie et Océanie (Inde incluse) 115,3 98,6 (14,6) % (7,9) % (7,9) %

Chiffres d’affaires par division

Chiffres d’affaires du T4 par division T4 2022



T4 2023



% en publié



Impact de change Changement de périmètre Impact de l’Argentine % à base comparable



en millions d’euros (en points) (en points) (en points) Groupe 526,7 526,1 (0,1) % (4,5) - +2,017 +2,4 % Human Expression - Papeterie 175,6 170,9 (2,7) % (4,4) - +3,3 (1,6) % Flame for Life - Briquets 219,6 217,1 (1,1) % (3,9) - +1,1 +1,7 % Blade Excellence - Rasoirs 124,0 129,4 +4,4 % (5,9) - +1,7 +8,6 % Autres produits 7,5 8,6 +14,6 % (0,9) - - +15,5 %





Chiffres d’affaires annuel par division 2022



2023



% en publié



Impact de change Changement de périmètre Impact de l’Argentine % à base comparable



en millions d’euros (en points) (en points) (en points) Groupe 2 233,9 2 263,3 +1,3 % (3,1) +0,2 +0,718 +3,5 % Human Expression - Papeterie 838,8 845,9 +0,8 % (3,2) +0,3 +1,2 +2,5 % Flame for Life - Briquets 871,6 851,5 (2,3) % (2,5) - +0,5 (0,3) % Blade Excellence - Rasoirs 497,0 536,8 +8,0 % (4,1) - +0,5 +11,6 % Autres produits 26,6 29,1 +9,3 % (1,1) - - +10,4 %

Changements de périmètre et fluctuations des taux de change

Impact des changements de périmètre et fluctuations des taux de change sur le chiffre d’affaires (hors ARS) (en %) T4 2022 T4 2023 2022 2023 Périmètre +1,5 - +1,4 +0,2 Devises +8,9 (4,5) +8,8 (3,1) Dont USD +5,5 (2,0) +5,7 (1,1) Dont BRL +1,6 +0,1 +1,3 +0,1 Dont MXN +1,0 +0,5 +0,7 +0,5 Dont CAD +0,1 (0,1) +0,3 (0,2) Dont ZAR - (0,3) +0,0 (0,2) Dont NGN +0,1 (0,6) +0,1 (0,4) Dont TRY (0,2) (0,4) (0,5) (0,4) Dont INR - (0,1) +0,2 (0,1) Dont RUB et UAH +0,7 (1,0) +0,6 (0,8)

Sensibilité au chiffre d’affaires et au résultat avant impôts de la fluctuation USD/EUR

Sensibilité au chiffre d’affaires et au résultat avant impôts de la fluctuation USD/EUR

en % 2022 2023 Variation de +/- 5% de l’impact de l’USD

sur le chiffre d’affaires 2,1 1,9 Variation de +/- 5% de l’impact de l’USD

sur le résultat avant impôts* 1,3 0,8

* Corrigé pour tenir compte de la comptabilisation du Virtual Power Purchase Agreement en 2022

Résultat d’exploitation par division

Résultat d’exploitation par division T4 2022



T4 2023



2022



2023



en millions d’euros Groupe 41,6 64,2 303,5 320,5 Marge en % 7,9 % 12,2 % 13,6 % 14,2 % Human Expression - Papeterie (9,7) (6,1) 21,3 51,1 Marge en % (5,5) % (3,6) % 2,5 % 6,0 % Flame for Life - Briquets 63,3 67,6 304,0 288,6 Marge en % 28,8 % 31,1 % 34,9 % 33,9 % Blade Excellence - Rasoirs 9,8 21,1 64,1 67,3 Marge en % 7,9 % 16,3 % 12,9 % 12,5 % Autres produits 1,0 0,7 (2,8) (1,0) Coûts non alloués (22,8) (19,1) (83,0) (85,5)

Résultat d’exploitation ajusté par division

Résultat d’exploitation ajusté par division T4 2022



T4 2023



2022



2023



en millions d’euros Groupe 43,2 72,7 311,7 333,1 Marge en % 8,2 % 13,8 % 14,0 % 14,7 % Human Expression - Papeterie (8,9) - 25,4 60,5 Marge en % (5,1) % (0,0) % 3,0 % 7,2 % Flame for Life - Briquets 63,8 69,0 305,5 290,4 Marge en % 29,1 % 31,8 % 35,0 % 34,1 % Blade Excellence - Rasoirs 10,1 21,9 66,6 68,4 Marge en % 8,1 % 16,9 % 13,4 % 12,7 % Autres produits 1,0 0,9 (2,8) (0,8) Coûts non alloués (22,8) (19,1) (83,0) (85,5)

Compte de résultat résumé

Compte de résultat résumé T4 2022



T4 2023



2022



2023



en millions d’euros Chiffre d’affaires 526,7 526,1 2 233,9 2 263,3 Coût des ventes 283,5 254,5 1 155,9 1 115,2 Marge brute 243,2 271,6 1 078,0 1 148,1 Charges administratives et autres charges d’exploitations 201,6 207,4 774,5 827,6 Résultat d’exploitation (EBIT) 41,6 64,2 303,5 320,5 Résultat financier* (22,7) (3,5) (26,1) (7,5) Résultat avant impôts* 18,9 60,6 277,4 313,0 Impôts* (6,4) (15,6) (78,8) (86,5) Résultat net part du Groupe* 12,4 45,1 198,6 226,5 Résultat net part du Groupe par action (en euros)* 0,28 1,05 4,52 5,30 Nombre moyen d’actions en circulation, net des actions propres 43 974 525 42 740 269 43 974 525 42 740 269

* Corrigé pour tenir compte de la comptabilisation du Virtual Power Purchase Agreement en 2022

Bilan

Bilan en million d’euros 31 décembre 202219 31 décembre 2023 Actifs · Immobilisations corporelles nettes 612,6 623,4 · Immeubles de placement 1,6 1,0 · Goodwill et immobilisations incorporelles nets 407,4 382,3 · Autres actifs non courants 166,3 151,0 Actif non courant 1 187,9 1 157,7 · Stock et en-cours 588,3 558,0 · Clients et autres créances 414,7 403,5 · Autres actifs courants 62,4 40,6 · Autres actifs financiers courants et instruments dérivés 17,3 19,8 · Trésorerie et équivalents de trésorerie 416,3 467,7 Actif courant 1 499,0 1 489,6 Total de l’Actif 2 686,9 2 647,3 Passifs et Capitaux Propres Capitaux propres 1 866,0 1 846,6 · Emprunts et dettes financières non courants 42,8 46,8 · Autres dettes non courantes 173,0 167,6 Passif non courant 215,8 214,4 · Fournisseurs et comptes rattachés 181,1 144,7 · Emprunts et dettes financières courants 76,5 109,4 · Autres dettes courantes 347,4 332,2 Passif courant 605,1 586,3 Total du Passif et des Capitaux Propres 2 686,9 2 647,3

Besoin en fonds de roulement et flux de trésorerie

Besoin en fonds de roulement en millions d’euros 2022 2023 Besoin en fonds de roulement 557,0 560,0 Dont stocks 588,3 558,0 Dont créances clients 414,7 403,5 Dont fournisseurs et comptes rattachés (181,1) (144,7)





Tableau des flux de trésorerie 2022



2023



en millions d’euros Résultat net part du Groupe 198,6 226,5 - Amortissements et provisions 128,2 138,2 - Autres opérations sans incidence sur la trésorerie 101,2 104,5 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation 428,0 469,2 - (Augmentation) / diminution du fonds de roulement net courant (29,2) (27,4) - Autres (98,0) (88,5) Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (A) 300,0 353,3 - Investissements20 (96,3) (104,6) - Plus-value de cession de Pimaco 1,1 - - Acquisitions (73,8) - - Autres (3,5) (9,5) Flux nets de trésorerie liés aux activités d’investissement (B) (172,5) (114,1) - Dividendes payés (94,7) (110,2) - Emprunts/(Remboursements)/ (Prêts) (5,0) 32,5 - Rachat d’actions (53,8) (115,9) - Autres (21,6) 1,5 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (C) (175,2) (192,1) Flux nets de trésorerie net des découverts bancaires (A+B+C) (47,6) 47,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture, net des découverts bancaires 468,4 415,2 - Flux net de trésorerie nets des découverts bancaires (A+B+C) (47,6) 47,2 - Différence de change (5,6) 5,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture, net des découverts bancaires 415,2 467,7

Réconciliation avec les indicateurs alternatifs de performance

Réconciliation du résultat d’exploitation ajusté T4 2022



T4 2023



2022



2023



en millions d’euros Résultat d’exploitation (EBIT) 41,6 64,2 303,5 320,5 Rocketbook complément de prix et Djeep ajustement de prix (2022), Lucky Stationery et Rocketbook complément de prix (2023) - - +0,7 (0,5) Coûts d’acquisition d’Inkbox (janvier 2022) et autres coûts d’acquisition (2023) +1,6 +0,8 +4,4 +1,9 Coûts de restructuration incluant le plan de relocalisation de la chaîne d’approvisionnement aux Etats-Unis ainsi que la réorganisation de Inkbox - +3,3 - +6,8 Dépréciation des opérations en Ukraine - - +3,0 - Ajustement défavorable des retraites en France - +4,4 - +4,4 Résultat d’exploitation ajusté 43,2 72,7 311,7 333,1





Réconciliation du résultat net part

du groupe par action ajusté T4 2022



T4 2023



2022



2023



en euros Résultat net part du Groupe par action 0,28 1,05 4,52 5,30 Rocketbook complément de prix et Djeep ajustement de prix (2022), Lucky Stationery et Rocketbook complément de prix (2023) - - +0,06 (0,01) Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine +0,03 +0,03 +0,18 +0,12 Coûts d’acquisition d’Inkbox (janvier 2022) et autres coûts d’acquisition (2023) +0,03 +0,01 +0,07 +0,03 Dépréciations des opérations en Ukraine - - +0,06 - Coûts de restructuration incluant le plan de relocalisation de la chaîne d’approvisionnement aux États-Unis ainsi que la réorganisation de Inkbox - +0,06 - +0,12 Ajustement défavorable des retraites en France - +0,08 - +0,08 Virtual Power Purchase Agreement en Grèce +0,23 - +0,23 +0,06 Résultat net part du Groupe

par action ajusté 0,57 1,23 5,12 5,70





Réconciliation de la situation nette de trésorerie 31 décembre 2022



31 décembre 2023



en millions d’euros : nombres arrondis Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) +422,9 +477,3 Emprunts et dettes financières courants (2)21 (63,0) (91,9) Emprunts et dettes financières non courants (3) - - Situation nette de trésorerie (1) - (2) – (3) 359,9 385,4





Réconciliation de la génération de flux nets

de trésorerie disponible 31 décembre 2022



31 décembre 2023



en millions d’euros : nombres arrondis Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (1) +300,0 +353,3 Investissements industriels (2) (96,3) (104,6) Génération de flux nets de trésorerie disponible hors acquisitions et cessions (1) - (2) 203,7 248,7

Programme de rachats d’actions

Société BIC



Nombre d’actions achetées



Prix moyen pondéré (en euros)



Montant (en millions d’euros)



Janvier 2023 - - - Février 2023 185 526 61,57 11,4 Mars 2023 267 468 60,41 16,2 Avril 2023 70 480 58,16 4,1 Mai 2023 161 317 57,43 9,3 Juin 2023 356 658 54,47 19,4 Juillet 2023 - - - Août 2023 150 048 57,35 8,6 Septembre 2023 454 535 62,43 28,4 Octobre 2023 77 100 60,08 4,6 Novembre 2023 191 600 61,88 11,9 Décembre 2023 36 990 62,66 2,3 Total 1 951 722 59,52 116,222

Capital et droits de vote

Au 31 décembre 2023, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 42 270 689 actions, représentant :

62 516 167 droits de vote

62 064 440 droits de vote nets des actions privées de droits de vote

Le nombre total d’actions détenues en autocontrôle au 31 décembre 2023 est de 451 727.



Glossaire

À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente.

Croissance organique ou Base comparable : signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine.

: signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine. EBITDA : capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant impairment.

: capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant impairment. Résultat d’exploitation ajusté ou EBIT ajusté ou résultat net part du groupe ajusté : ajusté signifie hors éléments ajustés.

: ajusté signifie hors éléments ajustés. Marge d’exploitation ajustée : résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires.

: résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires. Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation : trésorerie générée par les activités principales et annexes, hors activités d’investissement ou de financement.

: trésorerie générée par les activités principales et annexes, hors activités d’investissement ou de financement. Flux nets de trésorerie disponible ou Free Cash Flow : variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions ni les produits des cessions d’activité.

: variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions ni les produits des cessions d’activité. Situation nette de trésorerie : liquidités/découverts + autres actifs financiers courants – emprunts courants – emprunts non courants (sauf les passifs financiers après application de la norme IFRS 16).





Les comptes consolidés de Société BIC au 31 décembre 2023 ont été approuvés par le Conseil d’Administration le 19 février 2024. Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site web de BIC (www.bic.com). Les Commissaires aux comptes du Groupe ont en grande partie achevé leurs diligences d’audit sur ces comptes consolidés et le rapport d’audit relatif à la certification de ces comptes sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document d’Enregistrement Universel. Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC apparaît dans la rubrique « Gestion des risques » du Document d’Enregistrement Universel de BIC déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 mars 2023.

À propos de BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède des marques emblématiques telles que BIC Kids™, BIC Flex™, BodyMark by BIC™, Cello®, Djeep, Lucky Stationary, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.™, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2023, le chiffre d’affaires de BIC était de 2 263 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnu pour son engagement en faveur du développement durable et de l’instruction. Le Groupe a reçu la note « A- » dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, consultez www.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, ou YouTube.

Gonzalve Bich, Directeur Général, et Chad Spooner, Directeur Financier, commenteront les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2023 de BIC lors d’une conférence téléphonique et d’un webcast mardi 20 février 2024 à 08h30 CET :

Pour participer au webcast : https://channel.royalcast.com/landingpage/bic/20240220_1/

Pour se connecter à la conférence téléphonique :

Depuis la France : +33 (0) 1 70 37 71 66 Depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200 Depuis les États-Unis : +1 786 697 3501 Code d’accès : « BIC »





1 Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 29 mai 2024 - Sur la base de 42 270 689 actions, hors actions propres à la date d’enregistrement

2 Sur la base des hypothèses actuelles de marché disponibles en Annexes

3 Excluant le chiffre d’affaires de l’Argentine en raison du contexte hyperinflationniste

4 Soit au-delà de l’objectif initial >200 millions d’euros

5 Autres : impôt payé et cotisations de retraite

6 Dont +2,6 millions d’euros en 2023 et -2,1 millions d’euros en 2022 relatifs à la variation des dettes fournisseurs d’immobilisations

7 Dont en 2023 100 millions d’euros de rachat d’actions pour annulation et 16,2 millions d’euros d’actions gratuites à attribuer (intéressement à long terme).

8 Inkbox, Rocketbook et Djeep en 2022

9 À fin décembre 2023 : IRI

10 À fin décembre 2023 : NPD

11 À fin décembre 2023 : IRI, couverture du marché estimée à 70 %

12 À fin décembre 2023 : Circanan (IRI)

13 À fin décembre 2023 : IRI, Nielsen

14 À fin décembre 2023 : IRI

15 À fin décembre 2023 : Nielsen

16 Euromonitor et estimations BIC

17 Dont +13,5 pts de l’Argentine à taux de change constants et -11,5 pts de la dévaluation de l’ARS

18 Dont +5,5 pts de l’Argentine à taux de change constants et -4,8 pts de la dévaluation de l’ARS

19 Corrigé pour tenir compte de la comptabilisation du Virtual Power Purchase Agreement en 2022

20 Dont +2,6 millions d’euros en 2023 et -2,1 millions d’euros en 2022 relatifs à la variation des dettes fournisseurs d’immobilisations

21 Hors passifs financiers à la suite de la mise en œuvre d’IFRS16

22 Dont en 2023 100 millions d’euros de rachat d’actions pour annulation et 16,2 millions d’euros d’actions gratuites à attribuer (intéressement à long terme)

