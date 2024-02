Bigbanki 2023. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Bigbanki brutolaenuportfell kasvas neljanda kvartali lõpuks rekordilise 1,67 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 58 miljoni euro võrra (+4%) ja aastaga 306 miljoni euro võrra (+23%). Eluasemelaenude portfell kasvas kvartaliga 44 miljoni euro võrra (+14%) 351 miljoni euroni ja tarbimislaenude portfell 15 miljoni euro võrra (+2%) 736 miljoni euroni. Ettevõtete panganduse laenuportfell püsis neljandas kvartalis sisuliselt kolmanda kvartali lõpu tasemel (-0,2%).

Hoiuseportfelli olulisemad arengud 2023. aasta neljandas kvartalis olid säästuhoiuste mahu jätkuv arvestatav kasv ja tähtajaliste hoiuste püsimine kolmanda kvartali lõpu tasemel. Märkimisväärseks verstapostiks oli säästuhoiuse turule toomine Leedus. Kontserni hoiuseportfell kokku kasvas kvartaliga 154 miljoni euro võrra (+9%) ja aastaga 570 miljoni euro võrra (+42%) 1,94 miljardi euroni. Tähtajaliste hoiuste portfell kahanes kvartaliga 3 miljonit eurot (-0,4%) 916 miljoni euroni. Säästuhoiuseportfell kasvas kvartaliga 158 miljonit eurot (+18%) 1,02 miljardi euroni.

Bigbank teenis 2023. aasta neljandas kvartalis 11,4 miljonit eurot puhaskasumit, 2023. aasta 12 kuu kasum oli 40,8 miljonit eurot. Võrreldes 2022. aasta korrigeeritud tulemustega jäi neljanda kvartali puhaskasum samale tasemele ja 12 kuu tulemus kasvas 25%.

Tugeva tulemuse tegi neljandas kvartalis taas ettevõtete pangandus. Sellele aitasid kaasa laenuportfelli hea kvaliteet ning netokasum eritingimustega investeerimislaenude alusvarade väärtuse ümberhindlusest. Segmendi neljanda kvartali maksustamiseelne kasum ulatus 6,9 miljoni euroni, millest 3,9 miljonit eurot moodustas kasum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande mõõdetud finantsvaradest.

Neljanda kvartali neto intressitulu kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 3,9 miljonit eurot (+18%) ja ulatus 25,2 miljoni euroni. 12 kuu neto intressitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 15,6 miljonit eurot (+19%) ja ulatus 98,0 miljoni euroni.

2023. aasta kolme esimese kvartali jooksul laenuportfell ei nõrgenenud, kuid aasta viimases kvartalis ilmnes siiski mõningane kvaliteedi langus tarbimislaenude portfellis. Nõrk väliskeskkond on hakanud laenuklientidele teatavat negatiivset mõju avaldama ning kasvanud on nii makseviivituses olevate laenude osakaal kui ka laenunõuete allahindluse kulu. Laenunõuete allahindluse kulu suurenes neljandas kvartalis võrreldes 2022. aasta neljanda kvartaliga 2,2 miljoni euro võrra (+47%) ja aastate võrdluses 5,4 miljoni euro võrra (+35%). Võrreldes 2022. aasta lõpuga kasvas 3. etapi laenunõuete maht 2023. aasta lõpuks 21,1 miljoni euro võrra ja ulatus 2,8%-ni laenunõuetest (+1,0 protsendipunkti).

Ärilaenude ja kodulaenude puhul krediidikvaliteedi halvenemisest rääkida ei saa. Kokkuvõttes on laenuportfelli kvaliteet siiski endiselt hea ja tarbimislaenude portfelli nõrgenemine oli neljanda kvartali lõpu seisuga mõõdukas.

2023. aasta lõpus kehtestati Lätis krediidiasutustele sarnaselt Eestile kohustuslik avansiline tulumaks, mis kuulub esmakordselt tasumisele 2024. aastal ja mida arvestatakse 2023. aasta maksueelselt kasumilt. Kontsern kajastas maksukulu summas 2,0 miljonit eurot 2023. aasta neljandas kvartalis.

Kontserni kinnisvarainvesteeringute portfell, mis sisaldab nii põllumaid kui ka äripindu, ulatus kvartali lõpus 49,1 miljoni euroni. Kvartali jooksul kinnisvaraobjektidega tehinguid ei tehtud, kuid kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest tulenev kasum oli kvartalis 4,4 miljonit eurot.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kvartal 2023 IV kvartal 2022 (korrigeeritud) 12 kuud 2023 12 kuud 2022 (korrigeeritud) Neto intressitulu 25 191 21 282 97 981 82 335 Neto teenustasud 2 168 1 900 8 284 7 411 Netokasum finantsvaradelt 4 246 985 9 222 800 Neto tegevustulud -1 940 -186 -3 626 -708 Neto tegevustulud kokku 29 665 23 981 111 861 89 838 Palgakulud -6 345 -6 022 -24 032 -21 304 Halduskulud -4 091 -4 372 -15 249 -16 997 Põhivara kulum ja väärtuse langus -2 039 -908 -6 400 -3 648 Muu kasum 4 662 3 704 3 780 4 377 Tegevuskulud kokku -7 813 -7 598 -41 901 -37 572 Kasum enne allahindluste kulu 21 852 16 383 69 960 52 266 Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused -6 908 -4 707 -20 893 -15 451 Kasum enne maksustamist 14 944 11 676 49 067 36 815 Tulumaks -3 519 176 -7 688 -3 532 Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum 11 425 11 852 41 379 33 283 Kahjum lõppenud tegevustest -18 -415 -575 -590 Aruandeperioodi kasum 11 407 11 437 40 804 32 693





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 (korrigeeritud) Raha ja raha ekvivalendid 518 672 406 837 173 447 Võlaväärtpaberid 15 400 14 942 19 213 Nõuded klientidele 1 665 683 1 608 720 1 359 383 Muud varad 91 324 88 709 92 936 Varad kokku 2 291 079 2 119 208 1 644 979 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 946 315 1 791 581 1 376 934 Allutatud võlakirjad 76 109 71 490 40 113 Muud kohustised 20 679 18 909 15 912 Kohustised kokku 2 043 103 1 881 980 1 432 959 Omakapital 247 976 237 228 212 020 Kohustised ja omakapital kokku 2 291 079 2 119 208 1 644 979





Bigbank AS juhatuse esimehe Martin Läntsi kommentaar:

"Aasta 2023 oli maailma majandusele jätkuvalt keeruline. Ukraina sõda on kestmas teist aastat ning geopoliitikas lisandus uus tegur – Iisraeli-Hamasi konflikt. Aasta varem Euroopa Keskpanga poolt tõstetud baasintressimäärad aeglustasid küll inflatsiooni, kuid soovitud tulemuseni 2023. aastal veel ei jõutud. Euribori kasv peatus ning pöördus tagasi langustrendi, kuid olulisi muutusi intressikeskkonnas tervikuna see kaasa ei toonud.

Mul on hea meel, et suutsime keerulistes majandustingimustes jätkata stabiilset kasvu ning pakkuda oma klientidele headel tingimustel pangateenuseid. Läbimõeldud strateegia tulemusena suurendasime nii era- kui ka äriklientide laenuportfelli. Kontserni puhaskasum ulatus 2023. aastal 40,8 miljoni euroni, mis on 25% rohkem võrreldes eelmise aastaga.



Muutunud intressikeskkond võimaldas 2023. aastal pakkuda klientidele paremaid rahakasvatamise tingimusi – tänu sellele kasvas Kontserni hoiuseportfell märkimisväärselt. Suurepärase tulemuse saavutamisel mängis suurt rolli piiriüleste turgude klientide jätkuv usaldus Bigbanki vastu Saksamaal, Austrias ja Hollandis, aga ka säästuhoiuse toote tutvustamine Eestis, Soomes ja Leedus. Neljandas kvartalis ületas esmakordselt Kontserni säästuhoiuse portfell 1 miljardi euro piiri.

2023.aasta alguses jätkasime täiendava kapitali kaasamist, lõpetades edukalt eelmisel aastal alustatud võlakirjaprogrammi ning käivitades uue 30 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi 2023. aasta sügisel. Uue programmi esimene seeria märgiti taas üle, sedakorda eriti muljetavaldavalt, lausa 7 korda. 2023. aastal korraldasime täiendavalt kolm suunatud emissiooni esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade emiteerimiseks, mis kõik osutusid samuti edukaks.

Tugevate finantstulemuste kõrval tunnen uhkust märkimisväärse edasimineku üle meie klienditeeninduses. 2023. aasta jooksul kerkis meie soovitusindeks (NPS) seniselt 52 punktilt rekordilise 58 punktini.

Avaldan siinkohal siirast tänu kogu Bigbanki meeskonnale nende pühendumise, sihikindluse ja töökuse eest. Samuti soovin tänada kõiki kliente, investoreid ja partnereid kindla toetuse eest!"

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann

Juhatuse liige

Telefon: +372 5393 0833

E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee





Manus