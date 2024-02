CGG Enrichit sa Bibliothèque Mondiale de Données de Stockage de CO2 avec une Etude de l’Asie du Sud-Est

Paris, France – le 20 février 2024

CGG annonce la livraison d’une nouvelle étude (CCUS) pour l’évaluation des sites potentiels de stockage de dioxyde de carbone de la région en forte croissance du sud-est asiatique.

Destinée à tous les acteurs du domaine de la capture, de l'utilisation et du stockage de dioxyde de carbone, cette étude classe et hiérarchise les opportunités à grande échelle et couvre une superficie de plus de 6 millions km2 à travers 58 bassins en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam. L'étude et les données qui y sont associées sont dès maintenant disponibles sous condition de licence.

Cette nouvelle étude dédiée à l’Asie du Sud-Est vient s'ajouter au portefeuille GeoVerse™ Carbon Storage de CGG, qui ne cesse de s'étoffer et qui comprend déjà des études couvrants la Mer du Nord Septentrionale et les eaux peu profondes du Golfe du Mexique. Développées par les experts Carbon Storage, Geology et Data Hub de CGG, ces études riches en données fournissent une évaluation précise et fiable des sites potentiels de stockage de dioxyde de carbone sur la base d'une méthodologie ‘propriétaire’ de sélection basée sur des critères quantitatifs et qualitatifs qui évalue les caractéristiques souterraines profondes et le contexte de surface.

Dechun Lin, EVP Earth Data, CGG, a déclaré : « La livraison de cette nouvelle étude pour l’évaluation des sites de stockage du dioxyde de carbone intervient à un moment où le marché du gaz carbonique en Asie du Sud-Est connaît une croissance accélérée. Elle fournira aux opérateurs des informations précises et essentielles sur le sous-sol, leur permettant de prendre rapidement des décisions. Avec cet ajout stratégique à notre portefeuille étendu d'études sur le stockage du dioxyde de carbone, CGG étend à travers le monde son empreinte et son expertise dans tous les centres actifs de stockage de gaz carbonique. »

Téléchargez une brochure sur cette étude ici.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs



Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com













Pièce jointe