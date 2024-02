Lleida.net prolonge son contrat avec LaLiga EA Sports jusqu'en 2027 et engage trois services supplémentaires

Madrid, 20 février. - La société de services technologiques cotée en bourse Lleidanet (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) a renouvelé son contrat avec LALIGA GROUP INTERNATIONAL pour une période supplémentaire de trois ans.



Avec ce renouvellement, le contrat est étendu à trois nouveaux services d'identité numérique.



Dans le cadre de l'accord, Lleida.net émettra des certificats numériques qualifiés de représentant légal par le biais de la vidéo-identification.



Il gérera également les certificats de signature grâce à l'outil PKI TOOLS CS, qui appartient à la société cotée en bourse, et s'intégrera aux systèmes de gestion et d'audit de LaLiga.



Lleida.net et LaLiga ont signé leur premier contrat en 2020, lorsqu'ils se sont mis d'accord sur la fourniture, par l'entreprise technologique, du service de réception d'e-mails pour certifier les communications de l'organisation sportive en termes de droits audiovisuels, dans le monde entier.



Sisco Sapena, PDG de Lleida.net, a expliqué que "le fait que l'institution footballistique la plus importante du monde continue à nous faire confiance est un exemple clair qui démontre la fiabilité de notre technologie, mais plus encore l'expansion de ses services d'identité numérique".



"Nous avons une fois de plus démontré notre capacité à répondre aux exigences de clients ayant des besoins technologiques de classe mondiale", a-t-il ajouté.



Lleida.net est l'une des principales entreprises européennes dans le domaine de la signature électronique certifiée, de la notification électronique et de l'approvisionnement électronique.



Elle a obtenu plus de 300 brevets dans plus de 60 pays et possède l'un des portefeuilles de propriété intellectuelle les plus solides du secteur.



L'entreprise, dont la technologie est commercialisée dans plus de 50 pays, fournit des services aux établissements de crédit, aux entreprises de télécommunications et aux compagnies d'assurance, entre autres.



Lleida.net, fondée en 1995, est entrée en bourse pour la première fois à Madrid en 2015. Elle a ensuite réalisé une double cotation sur Euronext Growth Paris en 2018 et sur OTC Markets à New York en 2020. Ses titres sont également négociés sur les bourses de Francfort et de Stuttgart.



