L'ANCA organise son tout premier forum qui servira de cadre à la présentation d’initiatives d'économie sociale autochtone urbaine

OTTAWA, 20 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours des deux prochains jours, l'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) accueillera les Centres d'amitié, les organisations provinciales et territoriales, les organisations autochtones et non autochtones à vocation sociale, les entrepreneurs, les jeunes, les gouvernements et les dirigeants communautaires sur le territoire non cédé des Algonquins Anishinaabe à l’occasion du tout premier Forum sur l'économie sociale autochtone urbaine à Ottawa (Ontario).

Le Forum met en lumière les activités diverses et inestimables qu’accomplissent les Centres d'amitié et les organisations autochtones urbaines à vocation sociale pour favoriser la prospérité économique et sociale des peuples autochtones des communautés urbaines.

En tant qu'organisation nationale représentant le plus grand mouvement autochtone urbain à but social au Canada, l'Association nationale des centres d'amitié (ANCA) fournira une plateforme clé permettant de rassembler les perspectives autochtones urbaines dans le secteur de l'innovation sociale et de la finance sociale (IS/FS). Ce faisant, le Forum vise à amplifier les perspectives, les expériences et les idées uniques qui renforceront l'impact collectif à la ré-imagination de l'avenir de l'économie sociale. En tant que partenaire financier du Programme de préparation à l'investissement, l'ANCA n’a de cesse d’oeuvrer à l’encouragement de la participation des Autochtones des milieux urbains à l'économie sociale. Depuis 2019, l'ANCA a aidé près de 100 organisations autochtones urbaines à but social à renforcer leurs capacités de préparation à l'investissement afin de rejoindre l'écosystème de l'IS/SF.

« Nous sommes ravis d'organiser cet événement inaugural et de susciter un dialogue avec les principales parties prenantes en vue d’explorer de manière stratégique les mesures nécessaires au renforcement de la prospérité économique et sociale des Autochtones des milieux urbains », a déclaré Jocelyn Formsma, directrice générale de l'ANCA. «Les organisations autochtones urbaines à vocation sociale constituent des relais importants pour contribuer à la création de richesses et à la prospérité intergénérationnelles collectives des peuples et des communautés autochtones des milieux urbains. Nous espérons que le Forum enclenchera un dialogue continu sur la façon dont le Canada peut promouvoir des mesures, des stratégies et des interventions efficaces pour répondre aux besoins uniques et diversifiés des initiatives d'économie autochtone urbaine. Il importe de reconnaître la participation active et la vision des organisations autochtones des milieux urbains et de comprendre que celles-ci font partie intégrante des mesures visant à assurer la pertinence et l’efficacité du mécanisme d'innovation sociale et de finance sociale (IS/FS). »

L’ANCA représente plus de 100 centres d’amitié locaux et associations provinciales/territoriales dans chaque province et territoire du Canada (à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard). Les centres d’amitié sont des centres communautaires autochtones urbains qui offrent un large éventail de programmes et de services aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis vivant dans des communautés urbaines, rurales et nordiques. Collectivement, les centres d’amitié constituent le réseau de prestation de services autochtones urbains le plus vaste et le plus exhaustif au Canada.