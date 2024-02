Blackford et b-rayZ s’associent pour proposer aux prestataires de soins de santé des solutions de lutte contre le cancer du sein basées sur l’IA

ÉDIMBOURG, Écosse, 20 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, le fournisseur de plateformes stratégiques et de solutions d’avant-garde reposant sur l’IA, et b-rayZ, un expert suisse dans le diagnostic mammaire alimenté par l’IA, ont annoncé aujourd’hui un partenariat commercial visant à apporter la solution b-box plus aux professionnels de santé. Cette alliance prévoit l’intégration de la technologie de pointe développée par b-rayZ à la plateforme d’IA professionnelle de Blackford.



Blackford permet aux professionnels de santé d’accéder à un vaste portefeuille de plus de 115 applications médicales basées sur l’IA, conçues pour améliorer l’efficacité clinique et les résultats chez les patients. En intégrant la technologie avancée de b-rayZ à la plateforme de Blackford, Blackford pourra offrir aux prestataires de soins de santé des outils puissants pour la détection du cancer du sein, l’évaluation de la densité, la qualité de la position du sein et l’optimisation du flux de travail.

Le catalogue b-rayZ s’enrichit d’un nouveau cadre d’IA personnalisé, DANAI, qui permet de créer des modèles d’IA personnalisés et sur mesure répondant spécifiquement aux exigences nuancées des professionnels de l’imagerie mammaire. Ce cadre innovant est conçu pour s’adapter et évoluer en permanence, en s’intégrant de manière transparente aux systèmes existants afin d’améliorer l’efficacité du diagnostic individuel et d’aider les radiologues à fournir des soins de la plus haute qualité aux patientes.

« Nous sommes ravis de nous associer à b-rayZ et d’intégrer leurs solutions à notre gamme d’applications IA leader sur le marché », a déclaré Ben Panter, fondateur et PDG de Blackford. « L’engagement de b-rayZ envers la détection et la gestion du cancer du sein correspond parfaitement à notre mission, qui vise à accroître la qualité de vie des patientes en mettant l’IA au service de l’amélioration des soins de santé ».

Le Prof. Cristina Rossi, PDG de b-rayZ, a partagé sa vision sur ce partenariat : « Conçues pour s’aligner sur les exigences des sénologues, nos solutions atteignent désormais les clients à la recherche d’une gamme complète de solutions d’IA de la plus haute qualité grâce à cette initiative de collaboration. Avec Blackford, nous partageons une éthique de travail qui place les besoins des clients au premier plan, garantissant ainsi les normes les plus élevées en matière de diagnostic mammaire et de soins aux patientes ».

À propos de Blackford

Blackford est un pionnier dans le domaine de l’IA en radiologie, avec à son actif plus de dix ans de partenariats avec des hôpitaux de premier plan et des prestataires de technologies révolutionnaires. Nous nous positionnons comme un partenaire stratégique en IA, donnant l’accès à la communauté médicale à une plateforme de base éprouvée, à des services personnalisés et à une gamme de plus de 100 applications dans le but d’aider les professionnels de santé à valoriser l’IA et à améliorer les résultats des patients.

Notre collaboration et notre récente acquisition par Bayer dans des conditions de pleine concurrence garantissent à nos clients et partenaires le soutien et la sécurité à long terme nécessaires à la réussite de leurs stratégies en matière d’intelligence artificielle.

Pour en savoir plus sur l’approche sur mesure proposée par Blackford en matière de solutions d’IA, consultez le site www.blackfordanalysis.com , et suivez-nous sur X et LinkedIn .

À propos de b-rayZ

b-rayZ, une entreprise de technologie médicale basée à Zurich, a été fondée en tant que spin-off de l’hôpital universitaire de Zurich et soutient les femmes tout au long de leur parcours diagnostique grâce à un écosystème de solutions sur mesure axées sur les besoins cliniques. Grâce à une technologie d’IA innovante et à des années d’expérience clinique dans le domaine de l’imagerie mammaire, b-rayZ propose une solution complète mais facile à utiliser qui offre un ensemble complet de modules d’IA à la pointe de l’industrie. Tous ces modules sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de santé et soutenir le travail quotidien des manipulateurs en radiologie, des radiologues et des directeurs d’hôpitaux.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.b-rayZ.com , et suivez-nous sur LinkedIn pour les derniers développements.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Nick Cole, Vice-président marketing de Blackford

E-mail : nick.cole@blackfordanalysis.com

Téléphone : +44 7812164790

Kevin Olbrich, Directeur du marketing, b-rayZ AG

E-mail : contact@b-rayz.ch

Téléphone : +44 552 83 50