Montrouge, France, le 20 février 2024



DBV Technologies participera au prochain congrès de l’AAAAI 2024

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – NASDAQ : DBVT), une entreprise biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans le traitement des allergies alimentaires, a annoncé aujourd’hui la présentation de deux posters au congrès annuel de l’Académie Américaine des Allergies, de l’Asthme et de l’Immunologie (American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology, AAAAI), qui se tiendra du 23 au 26 février à Washington, D.C.

Une première présentation sous forme de poster par le Dr. David Fleischer, du Children’s Hospital Colorado, décrira les résultats de sécurité d’emploi à long terme (cinq ans) de l’immunothérapie épicutanée (EPIT) avec Viaskin™ Peanut chez des enfants allergiques à l’arachide âgés de 4 à 11 ans dans l’étude de phase 3 PEOPLE (PEPITES Open-Label Extension).

Une seconde présentation en collaboration avec l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai et Beckman Coulter Life Sciences, décrira comment les effets immunomodulateurs du système immunitaire liés au traitement par Viaskin Peanut ont été caractérisés au fil du temps chez les jeunes enfants en utilisant une approche simplifiée et innovante des tests d’activation des basophiles (BAT) au cours de l’étude multicentrique de phase 3 EPITOPE chez les enfants âgés de 1 à 3 ans.

Par ailleurs DBV sponsorise une présentation produit ne relevant pas de la formation médicale continue «non-CME Product Theater» intitulée «Importance of Early Intervention for Peanut Allergy” (Importance d’une intervention précoce dans la prise en charge de l’allergie à l’arachide»). Les professeurs, Dr. Hugh Sampson et Dr. Julie Wang, de l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai, et Dr. David Fleischer, du Children’s Hospital Colorado, discuteront des bénéfices cliniques de l’instauration précoce d’un traitement contre l’allergie à en s’appuyant sur des situations concrètes vécues par des patients. Les intervenants évoqueront également la manière dont ils abordent le processus de prise de décision partagée avec les familles à la suite d’un diagnostic d’allergie à l’arachide, y compris les facteurs liés à la participation à une étude clinique, tels que l’éligibilité et la compréhension des barrières à l’inclusion. Le «non CME Product Theater» aura lieu le samedi 24 février, de 10 h 00 à 10 h 30, (heure de l’Est), au Walter E. Washington Convention Center, niveau 2, hall D.

DBV est fier de parrainer la réception du programme Fellows-in-Training (FIT), de l’AAAAI le vendredi 23 février. La réception privée accueillera les Fellows-in-Training actuels en allergie/immunologie.

DBV tiendra également un stand (n° 567) dans le hall d’exposition de l’AAAAI où les participants pourront s’informer sur l’immunothérapie épicutanée avec Viaskin, ainsi que sur nos études cliniques en cours chez les enfants allergiques à l’arachide.

«Les données de sécurité d’emploi à 5 ans de notre étude de phase 3 PEOPLE, étude d’extension en ouvert de Viaskin Peanut chez des enfants âgés de 4 à 11 ans, démontrent que le profil de sécurité d’emploi à long terme de Viaskin Peanut 250 microgrammes est cohérent avec les résultats de sécurité d’emploi observés dans des périodes de traitement plus courtes (un an, trois ans)», a déclaré le Dr. Pharis Mohideen, Directeur Médical de DBV Technologies.

«Chez DBV, nous attendons avec impatience que les allergologues et les familles d’enfants allergiques à l’arachide disposent de plusieurs options thérapeutiques et puissent décider ensemble du meilleur traitement pour chaque enfant», a poursuivi le Dr. Mohideen. Afin de faciliter cette prise de décision, «DBV s’engage à produire des données robustes de sécurité d’emploi à long terme avec Viaskin Peanut. Ainsi nos programmes cliniques en cours évaluant Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans et chez les jeunes enfants âgés de 1 à 3 ans comprendront chacun environ 600 patients dans les groupes de traitement actif.»

«Dans le cadre d’une collaboration avec l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai et Beckman Coulter Life Sciences, un test d’activation des basophiles, test sanguin également connu sous le nom de BAT, a été effectué sur plus de 100 participants âgés de 1 à 3 ans, inclus dans le groupe actif Viaskin Peanut de l’étude EPITOPE de phase 3 de DBV», a poursuivi le Dr. Mohideen. «Cette nouvelle forme de BAT, simplifiée par Beckman Coulter pour faciliter son utilisation dans des centres cliniques, a été utilisée pour mieux comprendre les effets immunomodulateurs de l’immunothérapie épicutanée dans la durée. L’objectif est de progresser dans notre compréhension du BAT comme outil potentiel de surveillance du traitement.»

Présentation et détails des abstracts :

Présentation orale

“A Streamlined Approach to Basophil Activation Testing for Longitudinal Characterization of Toddlers with Peanut Allergy During a Multi-Site Phase 3 Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Epicutaneous Immunotherapy (EPIT)” sera présenté par le Dr. Jean-Marc Busnel (Beckman Coulter).

Date de la présentation : samedi 24 février 2024

Durée de la présentation : de 14 h 15 à 14 h 25 heure de l’Est

Lieu de la présentation : Convention Center (Centre des congrès), 3e étage, salle de bal B





Présentation sous forme de poster

«Long-term Safety Results of Epicutaneous Immunotherapy (EPIT) with Viaskin Peanut in Peanut-Allergic Children Aged 4-11 Years in the Phase 3 PEOPLE Study». sera présenté par Le Dr. David Fleischer, Associate Professor of Pediatrics au Children’s Hospital Colorado.

Numéro d’affiche : 379

Titre de la session: Treatment and Management of IgE-mediated Food Allergy

Date de la présentation : samedi 24 février 2024

Heure de la présentation : de 9 h 45 à 10 h 45 heure de l’Est

Lieu de la présentation : Centre des congrès, 2e niveau, hall D





À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, et constitue la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV Technologies sur les allergies alimentaires comprennent des études cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Basking Ridge, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT)

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse est susceptible de contenir des déclarations prospectives et des estimations, y compris, sans s’y limiter, des déclarations sur le potentiel thérapeutique de Viaskin™ Peanut et d’EPIT™, et les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les agences réglementaires et la capacité de l’un des produits candidats de DBV, s’il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d’allergies alimentaires. Ces déclarations prévisionnelles et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la vente des produits candidats de DBV n’a été autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document, figurent les incertitudes liées généralement à la recherche et au développement, aux études cliniques et aux examens et approbations réglementaires qui s’y rapportent. Une liste et une description plus détaillée des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux décrits dans le présent document figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l’Autorité des Marchés Financiers ( » AMF « ), dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ( » SEC « ), et dans les documents et rapports futurs déposés auprès de l’AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles et estimations, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

Viaskin et EPIT sont des marques commerciales de DBV Technologies.

