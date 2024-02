Commerce, l’une des plus grandes banques américaines, lance l’origination de prêts sur la plateforme bancaire de Temenos

NEW YORK, 21 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd’hui que Commerce Bank, l’une des principales banques américaines, avait donné le coup d’envoi de la solution de montage de prêts Temenos (Infinity) , augmentant ainsi son efficacité opérationnelle et offrant une expérience client fluide et hyper-personnalisée.



La récente mise en service de cette solution fait suite à la modernisation réussie du système bancaire de base de la banque, délaissant les systèmes historiques dédiés aux dépôts au profit de la plateforme moderne, agile et ouverte de Temenos, adaptée au marché américain. En 2022, la banque a migré plus de 2,5 millions de clients et 6,9 millions de comptes sur la plateforme Temenos.

Classée parmi les meilleures banques américaines par Forbes, Commerce opère selon un modèle de « super banque de proximité », qui associe des produits bancaires sophistiqués à une prestation « high-touch, high tech » (c’est-à-dire qui combine émotions et technologies) pour créer et développer des relations approfondies.

Temenos (Infinity) Loan Origination permet d’assurer une prise de décision efficace et offre des applications hautement personnalisables, des fonctionnalités dynamiques, ainsi que des intégrations tierces étendues. La solution a été déployée pour créer une expérience d’origination rapide et omnicanale pour les lignes de crédit et les prêts adossés à des titres fournis par Commerce Trust – le bras armé de banque privée de Commerce.

Auparavant, Commerce s’en remettait à des calculs manuels, à de la documentation et de la collecte de garanties pour traiter les demandes, ce qui était complexe à configurer et à mettre en place. Grâce à Temenos (Infinity) Loan Origination, Commerce a pu automatiser le processus via une numérisation accrue visant à éliminer les processus papier, améliorer la fiabilité et réduire le processus de montage d’un produit de bout en bout à 5 minutes voire moins.

John Handy, président et directeur général de Commerce Trust, a commenté la solution en ces termes : « Commerce aide les particuliers fortunés à simplifier leur vie financière complexe. La solution de prêt de Temenos nous aidera à garder une longueur d’avance sur la concurrence, à porter l’expérience de prêt à un niveau supérieur, ainsi qu’à accroître l’efficacité du personnel et la satisfaction des clients. »

Philip Barnett, président des Amériques de Temenos, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous appuyer sur les relations étroites que nous avons bâties avec Commerce pour moderniser ses capacités de montage de prêts. Ce très récent lancement démontre la force de notre plateforme bancaire, qui est adaptée aux besoins des banques américaines, qu’il s’agisse de grandes banques régionales historiques, d’acteurs disruptifs mondiaux ou de banques challenger. La banque privée est un segment de plus en plus concurrentiel aux États-Unis et, avec Temenos, Commerce peut continuer à se différencier et à répondre aux attentes croissantes en matière d’interactions bancaires personnalisées, rapides et faciles. »

Temenos a récemment été nommée « Leader » par IDC MarketScape, dans la catégorie « North America Lending Decisioning Platforms » et est classé logiciel bancaire le plus vendu du segment Digital Banking and Channels par IBS Intelligence.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous répondons aux besoins de 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à atteindre un rendement des capitaux propres trois fois supérieur à la moyenne du secteur et des ratios coût/revenu deux fois inférieurs à la moyenne du secteur.