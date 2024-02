two y LatAm Logistic Properties S.A. anuncian una inversión de capital de 15 millones de dólares estadounidenses con un precio de 10 dólares estadounidenses por acción

ZEPHYR COVE, Nevada y SAN JOSÉ, Costa Rica, Feb. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- two (NYSE: TWOA) («TWOA») ha anunciado hoy que ha celebrado un acuerdo de suscripción para una colocación privada de 1,5 millones de acciones ordinarias a un precio de 10,00 dólares estadounidenses por acción, con la que se espera obtener unos ingresos brutos de 15 millones de dólares estadounidenses, que se llevará a cabo en relación con el cierre de su consolidación empresarial con LatAm Logistic Properties S.A. (d/b/a LatAm Logistic Properties) («LLP»). En el marco de la consolidación empresarial, tanto LLP como TWOA se fusionarán con filiales de nueva creación de Logistic Properties of the Americas, una sociedad de cartera de nueva creación («Pubco»), y Pubco se convertirá en la sociedad matriz con cotización oficial de TWOA y LLP una vez concluida la consolidación empresarial.



«En su calidad de empresa inmobiliaria industrial y logística líder en América Central y del Sur, LLP sigue demostrando el valor de la plataforma de desarrollo, propiedad y gestión verticalmente integrada de inmuebles industriales de clase A de calidad institucional», afirma Thomas Hennessy, presidente y consejero delegado de TWOA. «Esta inversión corrobora que los inversores institucionales reconocen este valor y confían plenamente en la gestión de LLP. A medida que nos acercamos a las etapas finales del cierre de esta importante transacción, esta inversión de capital ordinario apoyará el plan de crecimiento destinado a impulsar el valor para nuestras partes interesadas».

«Nos ilusiona esta inversión estratégica, que subraya la confianza en nuestro modelo de negocio y en nuestras perspectivas de crecimiento», comenta Esteban Saldarriaga, consejero delegado de LLP. «Esta aportación de capital reforzará en mayor medida nuestra posición como actor líder en el sector inmobiliario industrial y logístico de nuestra región, y nos permitirá llevar a cabo nuestros planes de expansión, México entre otros, y posicionarnos para ofrecer activos de alta calidad a nuestros arrendatarios actuales y futuros».

El 15 de agosto de 2023, LLP y TWOA firmaron un acuerdo definitivo de consolidación empresarial que convertiría a LLP en una empresa que cotiza en bolsa. Como consecuencia de esta operación, los accionistas de LLP y TWOA canjearán sus acciones por acciones de Pubco, de conformidad con los términos del acuerdo de consolidación empresarial. Tras el cierre de la transacción, se espera que las acciones ordinarias de Pubco coticen en la Bolsa de Nueva York («NYSE») con el nuevo código de cotización «LPA».

Acerca de LatAm Logistic Properties

LatAm Logistic Properties, S.A. es un desarrollador, propietario y administrador líder de inmuebles logísticos, e industriales de calidad institucional, clase A en Centro y Sudamérica. Los clientes de LLP son minoristas de comercio electrónico multinacionales y regionales, operadores de logística de terceros, distribuidores de negocio a negocio y empresas de distribución minorista. Se espera que las sólidas asociaciones con los clientes y la visión de LLP permitan el crecimiento futuro a través del desarrollo y adquisición de instalaciones de alta calidad y estratégicamente ubicadas en sus mercados objetivo. A 30 de septiembre de 2023, LLP constaba de una cartera operativa y de desarrollo de veintiocho instalaciones logísticas en Colombia, Perú y Costa Rica, con un total de más de 650,000 metros cuadrados (aproximadamente 7 millones de pies cuadrados) de superficie bruta alquilable.

Acerca de two

two es una sociedad de adquisición con fines especiales constituida con el propósito de efectuar una fusión, un intercambio de acciones de capital, una adquisición de activos, una compra de acciones, una reorganización o una consolidación empresarial similar con una o más empresas. Para obtener más información, visite twoaspac.com.

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación contiene cierta información prospectiva con respecto a la combinación de negocios, que puede no estar incluida en futuros archivos públicos u orientaciones para inversores. Determinadas declaraciones de esta comunicación pueden considerarse declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales sobre valores. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre acontecimientos futuros o sobre los resultados financieros o de explotación futuros de LLP, TWOA o Pubco. Las declaraciones relativas, por ejemplo, a los beneficios de la consolidación empresarial y al calendario previsto para la conclusión de la misma son declaraciones prospectivas. En algunos casos, puede identificar las declaraciones prospectivas por términos como «pro forma», «puede», «debería», «podría», «planificar», «posible», «proyectar», «esforzarse», «presupuestar», «prever», «esperar», «pretender», «hará», «estimar», «anticipar», «creer», «predecir», «potencial» o «continuar», o los negativos de estos términos o variaciones de los mismos o terminología similar.

Estas declaraciones prospectivas relativas a acontecimientos futuros y a los resultados futuros de LLP, Pubco y TWOA se basan en las expectativas, estimaciones, previsiones y proyecciones actuales sobre el sector en el que opera LLP, así como en las creencias y suposiciones de la dirección de LLP. Estas declaraciones prospectivas son solo predicciones y están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres, suposiciones y otros factores que escapan al control de LLP, Pubco o TWOA y que son difíciles de predecir porque se refieren a acontecimientos y dependen de circunstancias que ocurrirán en el futuro. No son ni declaraciones de hechos históricos ni promesas o garantías de resultados futuros. Por lo tanto, los resultados reales de LLP y Pubco podrían diferir de manera sustancial y adversa de los expresados o implícitos en cualquiera de las declaraciones prospectivas y, por lo tanto, LLP, Pubco y TWOA recomiendan no confiar en ninguna de estas declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones prospectivas se basan en estimaciones y suposiciones que, si bien son consideradas razonables por LLP y su equipo directivo, TWOA y su equipo directivo, y Pubco y su equipo directivo, según sea el caso, son intrínsecamente inciertas y están sujetas a riesgos, variabilidad y contingencias, muchos de los cuales escapan al control de LLP, TWOA o Pubco. Los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran de forma significativa de las previsiones actuales incluyen, entre otros: (i) la ocurrencia de cualquier acontecimiento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la rescisión de cualquier acuerdo definitivo con respecto a la consolidación empresarial; (ii) el resultado de cualquier procedimiento judicial que pudiera incoarse contra LLP, TWOA, Pubco u otras entidades tras el anuncio de la consolidación empresarial y de cualquier acuerdo definitivo con respecto a la misma; (iii) la imposibilidad de llevar a cabo la consolidación empresarial debido a la falta de obtención de consentimientos y aprobaciones de los accionistas de TWOA, de obtención de financiación para llevar a cabo la consolidación empresarial o de cumplimiento de otras condiciones para el cierre, o retrasos en la obtención, condiciones adversas contenidas en el acuerdo de consolidación empresarial, o la imposibilidad de obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias requeridas para llevar a cabo las operaciones contempladas en el mismo; (iv) los cambios en la estructura propuesta de la consolidación empresarial que puedan ser necesarios o convenientes como resultado de las leyes o reglamentos aplicables o como condición para obtener la aprobación reglamentaria de la consolidación empresarial; (v) la capacidad de LLP y Pubco para gestionar el crecimiento; (vi) la capacidad para cumplir las normas de cotización en bolsa tras la consumación de la combinación empresarial; (vii) el riesgo de que la combinación empresarial perturbe los planes y operaciones actuales de LLP como consecuencia del anuncio y la consumación de la combinación empresarial; (viii) la capacidad de reconocer los beneficios previstos de la combinación empresarial, que puede verse afectada, entre otras cosas, por la competencia, la capacidad de Pubco o LLP para crecer y gestionar el crecimiento de forma rentable, mantener las relaciones clave y conservar a sus directivos y empleados clave; (ix) los costes relacionados con la consolidación empresarial; (x) los cambios en las leyes, reglamentos y acontecimientos políticos y económicos aplicables; (xi) la posibilidad de que LLP o Pubco se vean afectadas negativamente por otros factores económicos, empresariales o de carácter competitivo; (xii) las estimaciones de gastos y rentabilidad de LLP; y (xiii) otros riesgos e incertidumbres expuestos en los documentos presentados por TWOA o Pubco ante la SEC. Asimismo, pueden existir riesgos adicionales que ni LLP ni TWOA conocen en la actualidad o que LLP y TWOA consideran actualmente irrelevantes y que también podrían hacer que los resultados reales difirieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Cualquier declaración prospectiva realizada por o en nombre de LLP, TWOA o Pubco se refiere únicamente a la fecha en que se realiza. Ni LLP, ni Pubco, ni TWOA asumen obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas con el fin de reflejar cualquier cambio en sus respectivas previsiones al respecto o cualquier cambio en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en los que se basa dicha declaración. En consecuencia, los participantes y destinatarios no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas debido a su incertidumbre inherente.

Ningún contenido de la presente comunicación debe considerarse como una declaración por parte de ninguna persona de que las declaraciones prospectivas aquí expuestas vayan a cumplirse o de que vaya a lograrse cualquiera de los resultados contemplados en dichas declaraciones prospectivas. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, que solo son válidas en la fecha en que se realizan.

LLP, TWOA y Pubco declinan toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño (previsible o no) sufrido o incurrido por cualquier persona o entidad como resultado de cualquier cosa contenida u omitida en esta comunicación y dicha responsabilidad queda expresamente excluida.

Información adicional

Esta comunicación no constituye una oferta para vender o intercambiar, ni la solicitud de una oferta para comprar o intercambiar, ningún valor, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, venta o intercambio fuera ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquiera de dichas jurisdicciones. En relación con la consolidación empresarial, Pubco ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el formulario F-4 que contiene una declaración informativa preliminar de TWOA y un folleto preliminar de Pubco. La declaración de registro presentada ante la SEC aún no ha entrado en vigor. Una vez que la declaración de registro sea declarada en vigor, TWOA enviará por correo a sus accionistas una declaración informativa definitiva o folleto relativo a la consolidación empresarial. Esta comunicación no contiene toda la información que debe tenerse en cuenta en relación con la consolidación empresarial y no pretende constituir la base de ninguna decisión de inversión ni de ningún otro tipo en relación con la consolidación empresarial. Se aconseja a los accionistas de LLP y TWOA y a otras personas interesadas que lean la declaración de registro, incluida la declaración informativa o folleto preliminar y, cuando esté disponible, cualquier modificación de la misma y la declaración informativa definitiva o folleto y otros documentos presentados en relación con la consolidación empresarial, porque dicha documentación incluirá información importante sobre LLP, TWOA, Pubco y la consolidación empresarial. Este comunicado de prensa no contiene toda la información que debe tenerse en cuenta en relación con la consolidación empresarial propuesta y no pretende constituir la base de ninguna decisión de inversión ni de ningún otro tipo en relación con la consolidación empresarial propuesta. Cuando estén disponibles, la declaración informativa definitiva o folleto y otra documentación relevante para la consolidación empresarial se enviarán por correo a los accionistas de TWOA a partir de una fecha de registro que se fijará para la votación sobre la consolidación empresarial. Los accionistas también podrán obtener copias de la declaración de representación/folleto preliminar y, una vez disponibles, de la declaración de representación definitiva o folleto y demás documentos presentados ante la SEC, sin cargo alguno, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov, o dirigiendo una solicitud a: two, 195 US HWY 50, Suite 208, Zephyr Cove, NV 89448; Tel.: (310) 954-9665.

Participantes en la solicitud

TWOA y los miembros de su consejo de administración y directivos podrán ser considerados participantes en la solicitud de poderes de representación a los accionistas de TWOA con respecto a la consolidación empresarial. Encontrará una lista de los nombres de dichos consejeros y directivos, así como una descripción de sus intereses en TWOA, en los documentos presentados por TWOA ante la SEC, disponibles sin coste alguno en el sitio web de la SEC www.sec.gov, o enviando una solicitud a: two, 195 US HWY 50, Suite 208, Zephyr Cove, NV 89448; Tel.: (310) 954-9665. La información adicional relativa a los intereses de dichos participantes figura en la declaración informativa preliminar o folleto preliminar para la consolidación empresarial, y se incluirá en la declaración informativa definitiva o folleto definitivo cuando esté disponible.

LLP, Pubco y sus respectivos consejeros y directivos también pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de TWOA en relación con la consolidación empresarial. En la declaración de registro se incluirá una lista con los nombres de dichos consejeros y directivos, así como información relativa a sus intereses en la consolidación empresarial, cuando dicha información esté disponible.

Ni oferta ni solicitud

Este comunicado de prensa no constituirá una solicitud de representación, consentimiento o autorización con respecto a ningún valor o con respecto a la consolidación empresarial propuesta. Este comunicado de prensa tampoco constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni se realizará ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones. No se realizará ninguna oferta de valores excepto a través de un folleto que cumpla los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.

LA INVERSIÓN EN CUALQUIERA DE LOS VALORES QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO APROBADA NI DENEGADA POR LA SEC NI POR NINGUNA OTRA AUTORIDAD REGULADORA, NI NINGUNA AUTORIDAD HA APROBADO NI RATIFICADO LOS FUNDAMENTOS DE LA OFERTA NI LA EXACTITUD O IDONEIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO. CUALQUIER DECLARACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO CONSTITUYE UN DELITO.

