EssilorLuxottica e Michael Kors estendono l’accordo di licenza

Charenton-le-Pont, Francia e New York, Stati Uniti (21 febbraio 2024 – ore 07:00) - EssilorLuxottica e Michael Kors annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza per la progettazione, produzione e distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Michael Kors.

Il rinnovo quinquennale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025 e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni. Il rinnovo anticipato, avvenuto quasi un anno prima della naturale scadenza dell’attuale accordo di licenza, conferma la fiducia reciproca e la fruttuosa collaborazione avviata dalle due società nel 2015.

“Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato con Michael Kors negli ultimi dieci anni. In futuro, continueremo a innovare insieme con collezioni in grado di esprimere l’estetica moderna e glamour e l’eleganza senza tempo del marchio”, afferma Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica. “Con questo rinnovo, EssilorLuxottica consolida ulteriormente la partnership con uno dei gruppi del lusso più importanti a livello mondiale, grazie a collaborazioni strategiche che raccontano l’essenza unica dei suoi marchi”.

“Siamo soddisfatti del successo della collaborazione con EssilorLuxottica in questi dieci anni”, afferma Cedric Wilmotte, Amministratore Delegato di Michael Kors. “Insieme, abbiamo fatto crescere l’eyewear di Michael Kors fino a renderlo un business globale e un marchio riconosciuto nel settore, valorizzandone la storia, la tradizione e i valori unici. Condividiamo con EssilorLuxottica l’attenzione al design, la vocazione all’innovazione e alla qualità e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme negli anni a venire”.

EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio e vivere meglio. L’azienda unisce le competenze complementari di due pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con più di 190.000 dipendenti, nel 2023 EssilorLuxottica ha registrato ricavi consolidati di 25,4 miliardi di Euro. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com .

Michael Kors è uno stilista pluripremiato di fama mondiale che opera nel settore degli accessori di lusso e prêt-à-porter. L'omonima azienda, fondata nel 1981, produce attualmente una gamma di prodotti a marchio Michael Kors Collection, MICHAEL Michael Kors e Michael Kors Mens, tra cui accessori, prêt-à-porter, calzature, orologi e una linea completa di fragranze. I negozi Michael Kors si trovano nelle città più prestigiose del mondo. Inoltre, Michael Kors gestisce e-store in Nord America, Europa e Asia, offrendo ai clienti un’esperienza omnichannel completa.



