ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.2.2024 KLO 9.00

ROBIT OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2023: KASSAVIRTA VAHVISTUI JA KANNATTAVUUS PARANI VUODEN VIIMEISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ

Tekstissä katsauskaudella tai vuoden viimeisellä neljänneksellä viitataan ajalle 1.10.–31.12.2023 (Q4) ja tammi-joulukuulla viitataan ajanjaksoon 1.1.–31.12.2023. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2022 on esitetty sulkeissa. Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.10.–31.12.2023 lyhyesti

Liikevaihto 22,9 miljoonaa euroa (26,2); muutos -12,6 prosenttia

EBITDA 2,4 miljoonaa euroa (0,4); 10,5 prosenttia liikevaihdosta (1,4)

Vertailukelpoinen EBITDA 2,0 miljoonaa euroa (0,4); 8,6 prosenttia liikevaihdosta (1,4)

EBITA 1,5 miljoonaa euroa (-0,8); 6,3 prosenttia liikevaihdosta (-3,1)

Vertailukelpoinen EBITA 1,0 miljoonaa euroa (-0,8); 4,4 prosenttia liikevaihdosta (-3,1)

Liiketulos (EBIT) 1,2 miljoonaa euroa (-1,0); 5,2 prosenttia liikevaihdosta (-4,0)

Katsauskauden tulos -0,3 miljoonaa euroa (-2,2); -1,4 prosenttia liikevaihdosta (-8,3)

Liiketoiminnan nettorahavirta 7,0 miljoonaa euroa (1,6)

1.1.–31.12.2023 lyhyesti

Liikevaihto 92,9 miljoonaa euroa (112,0); muutos -17,0 prosenttia

EBITDA 5,2 miljoonaa euroa (8,9); 5,6 prosenttia liikevaihdosta (7,9)

Vertailukelpoinen EBITDA 5,0 miljoonaa euroa (8,9); 5,4 prosenttia liikevaihdosta (7,9)

EBITA 0,8 miljoonaa euroa (4,0); 0,9 prosenttia liikevaihdosta (3,5)

Vertailukelpoinen EBITA 0,7 miljoonaa euroa (4,0); 0,7 prosenttia liikevaihdosta (3,5)

Liiketulos (EBIT) 0,1 miljoonaa euroa (3,1); 0,1 prosenttia liikevaihdosta (2,7)

Katsauskauden tulos -3,0 miljoonaa euroa (0,9); -3,2 prosenttia liikevaihdosta (0,8)

Liiketoiminnan nettorahavirta 8,4 miljoonaa euroa (5,6)

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 48,5 prosenttia (46,5)

Keskeiset tunnusluvut Q4 2023 Q4 2022 Muutos% 2023 2022 Muutos% Liikevaihto, 1 000 euroa 22 901 26 210 -12,6 % 92 917 111 962 -17,0 % EBITDA, 1 000 euroa 2 409 379 535,9 % 5 172 8 851 -41,6 % EBITDA, osuus liikevaihdosta % 10,5 % 1,4 % 5,6 % 7,9 % Vertailukelpoinen EBITDA, 1 000 euroa 1 961 379 417,8 % 5 004 8 851 -43,5 % Vertailukelpoinen EBITDA, % 8,6 % 1,4 % 5,4 % 7,9 % EBITA, 1 000 euroa 1 451 -822 276,5 % 829 3 959 -79,1 % EBITA, osuus liikevaihdosta % 6,3 % -3,1 % 0,9 % 3,5 % Vertailukelpoinen EBITA, 1 000 euroa 1 004 -822 222,0 % 660 3 959 -83,3 % Vertailukelpoinen EBITA % 4,4 % -3,1 % 0,7 % 3,5 % EBIT, 1 000 euroa 1 192 -1 039 214,7 % 116 3 071 -96,2 % EBIT, osuus liikevaihdosta % 5,2 % -4,0 % 0,1 % 2,7 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -332 -2 166 -84,7 % -3 019 885 -441,0 % Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -1,4 % -8,3 % -3,2 % 0,8 % Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa -0,01 -0,09 -0,14 0,04 Oman pääoman tuotto (ROE), % -6,3 % 1,6 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -0,4 % 3,5 %

MARKKINANÄKYMÄT VUODELLE 2024

Robit arvioi globaalin kaivosteollisuuden kysynnän pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla. Rakennusteollisuuden kysynnän arvioidaan pysyvän nykyisellä tyydyttävällä tasolla lyhyellä aikavälillä. Rakennusteollisuuden projektiaktiviteetti on piristynyt vuoden 2023 pohjatasosta. Projektien edetessä, kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti vuoden toisella puoliskolla.

OHJEISTUS VUODELLE 2024

Robit arvioi vuoden 2024 liikevaihdon ja euromääräisen vertailukelpoisen EBIT-kannattavuuden kasvavan vuoteen 2023 verrattuna.

TAUSTAA OHJEISTUKSELLE

Ohjeistus perustuu arviolle, että kaivosteollisuuden kysyntä pysyy hyvällä tasolla ja rakennusteollisuuden kysyntä kehittyy positiivisesti vuoden 2024 toisella puoliskolla. Ohjeistus perustuu oletukselle, että valuuttakursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2023 lopun tasosta.

Vuonna 2024 Robit siirtyy käyttämään ohjeistuksessaan vertailukelpoista EBIT-kannattavuutta aikaisemman vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden sijaan.



TOIMITUSJOHTAJA ARTO HALONEN

Markkinakysyntä heikkeni vuoden 2023 aikana. Markkinakysynnän heikkeneminen kohdistui erityisesti rakennusteollisuuteen Euroopassa ja Aasiassa. Kaivosteollisuuden asiakaskysyntä pysyi vuoden aikana hyvällä tasolla, mutta asiakkaiden ja jakelijoiden korkeat varastotasot ja niiden pienentäminen heikensivät Robitin myyntiä myös kaivosteollisuudessa. Yhtiön vuoden 2023 saadut tilaukset olivat 93,0 miljoonaa euroa (105,3). Liikevaihto laski 17,0 prosenttia ollen 92,9 miljoonaa euroa (112,0). Kiinteillä valuutoilla laskua oli 13,7 prosenttia. Merkittävä syy myynnin laskuun oli Venäjän liiketoiminnan lopettaminen, jonka vaikutus liikevaihdon pienenemiseen oli 8,3 prosenttia.

Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiön tilaukset olivat 22,3 miljoonaa euroa (23,1) laskien 3,3 prosenttia. Liikevaihto katsauskaudella oli 22,9 miljoonaa euroa (26,2). Kiinteillä valuutoilla laskua oli 9,3 prosenttia. Yhtiön liikevaihto kasvoi Australasia-alueella selvästi. Yhtiö on voittanut alueella useita uusia asiakkuuksia, joiden vaikutus näkyi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Muilla markkina-alueilla liikevaihto laski vertailukaudesta. Asiakaskysyntä oli matalalla rakennus-, tutkimusporaus- ja kaivonporaussegmentissä vuoden lopussa. Liiketoimintayksiköistä Geotechnical kasvoi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä, johon ajoittui merkittävä projektitoimitus Pohjois-Amerikkaan.

Yhtiön koko vuoden EBITDA laski vuoden 2022 tasosta. Erityisesti alkuvuoden kannattavuustaso oli heikko, mutta yhtiö onnistui vahvistamaan kannattavuutta vuoden aikana toteutettujen säästötoimenpiteiden avulla. Näiden vaikutus näkyi erityisesti neljännen vuosineljänneksen kannattavuudessa. Katsauskauden vertailukelpoinen EBITDA parani selvästi vertailukaudesta ollen 2,0 miljoonaa euroa (0,4) ja 8,6 prosenttia liikevaihdosta.

Robitin liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta vahvistui katsauskaudella merkittävästi ollen 7,0 miljoonaa euroa. Tuloksen mahdollisti kassavirran vahvistamiseen keskittyneen Fit for Service -ohjelman toimeenpano. Ohjelman avulla varastot pienenivät katsauskaudella 4,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2023 aikana 8,3 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutus ja vaihto-omaisuuden optimointi jatkuu edelleen vuonna 2024.

Vuosi 2023 oli yhtiölle rakenteellisten muutosten vuosi. Lopetimme valmistuksen Australian tehtaalla kolmannen vuosineljänneksen lopussa, mistä realisoitui 0,7 miljoonan euron positiivinen vaikutus yhtiön EBITDA:an. Valmistuksen keskittäminen yhtiön muille tehtaille tulee vahvistamaan kilpailukykyämme Down the Hole -liiketoiminnassa. Australian yksikkö keskittyy jatkossa myyntiin, huoltoon ja jakeluun paikallisilla markkinoilla. Selkeytimme myös Down the Hole -liiketoiminnan myynnin rakennetta. Tulemme myymään tuotteita ainoastaan Robit-brändin alla. Aikaisemmin yhtiö on toiminut Down the Hole -liiketoiminnassa sekä Robit- että Halco-brändeillä. Tämä brändimuutos mahdollistaa sekä organisaation, yhtiörakenteen että tuotetarjoaman selkiyttämisen. Tehdyt toimenpiteet olivat osa yhtiön 5 miljoonan euron säästöohjelmaa.

Työ vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi jatkui. Robitin vastuullisuustyö keskittyy neljään pääteemaan: vastuulliset kumppanuudet, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen arvoketjussa, tyytyväinen ja hyvinvoiva työyhteisö sekä tehokkuus läpi tuotteen elinkaaren. Saavutimme hyviä edistysaskelia monilla osa-alueilla. Systemaattinen työ työturvallisuuden vahvistamiseksi näkyi muun muassa ennätysmäärässä tehtyjä ja käsiteltyjä ennakoivia työturvallisuushavaintoja vuoden 2023 aikana.

Lanseerasimme vuoden aikana markkinoille uusia tuotteita, jotka mahdollistavat tehokkuuden läpi tuotteen elinkaaren. Robitin uusi H-sarjan vasara tuotiin vuoden aikana Pohjoismaiden kaivonporausmarkkinalle. H-sarjan vasaralla asiakkaat ovat saavuttaneet jopa 25 prosentin säästöjä polttoaineen kulutuksessa pienentäen siten merkittävästi porauksesta aiheutuneita kustannuksia ja päästöjä. H-sarjan vasaraperheen lanseeraus etenee vuoden 2024 aikana muille markkinoille ja muihin applikaatioihin.

Lähdemme vuoteen 2024 vahvempana toteutettujen rakenteellisten muutosten ansiosta. Selkeämpi rakenne ja kustannuskilpailukykyisempi toimitusketju ovat vahvistaneet erityisesti Down the Hole -liiketoiminnan kilpailukykyä ja kannattavan kasvun edellytyksiä.

Vuonna 2024 keskitymme erityisesti kannattavan kasvun varmistamiseen. Toimenpiteet kannattavuuden vahvistamiseksi tulevat jatkumaan. Kasvua yhtiö hakee vahvistamalla edelleen jakelijaverkostoa sekä keskittymällä yhtiön suoramyyntimaissa erityisesti kaivosmyynnin kasvattamiseen. Käyttöpääoman hallintaan keskittyvä Fit for Service -ohjelma jatkuu edelleen vuonna 2024. Yhtiön varastotason ei kuitenkaan odoteta laskevan vuonna 2024 yhtä merkittävästi kuin vuonna 2023. Keskitymme kehittämään toimintamalleja ja prosesseja, joilla varastotasot saadaan pysymään optimoidulla tasolla ja varastonkiertoa parannettua yhtiön kasvaessa.

VASTUULLISUUS

Tehdyt toimenpiteet työturvallisuuden lisäämiseksi tuottivat tulosta. Tapaturmataajuus laski vuoden aikana ja yhtiössä tehtiin ennätysmäärä turvallisuushavaintoja. Päästöintensiteetin osalta kehitys parani loppuvuotta kohden, mutta jäimme vertailuvuodesta hieman. Konsultoivat myyntitunnit ovat kasvaneet merkittävästi vuoden aikana ja olemme saaneet kasvatettua sekä vastuullisten toimittajien että jakelijoiden määrää.

Päästöintensiteetti Jäte Konsultoivat myyntitunnit vuodessa Tapaturmataajuus Vastuulliset toimittajat Vastuulliset jakelijat 12/2023 -25,7 % 88,1 % 1 919 h 4,7 99,3 % 86,0 % 12/2022 -26,0 % 89,9 % 714 h 6,4 92,0 % 82,0 % Tavoite -50,0 % >90,0 % >1 000 h 0,0 >90,0 % >90,0 %

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin

Tuhatta euroa Q4 2023 Q4 2022 Muutos% 2023 2022 Muutos% Top Hammer 13 544 16 748 -19,1 % 54 406 66 834 -18,6 % Down the Hole 4 864 5 827 -16,5 % 20 862 24 897 -16,2 % Geotechnical 4 493 3 635 23,6 % 17 648 20 231 -12,8 % Yhteensä 22 901 26 210 -12,6 % 92 917 111 962 -17,0 %

Konsernin liikevaihto vuoden neljännellä vuosineljänneksellä oli 22,9 miljoonaa euroa (26,2). Laskua vertailukauteen oli 12,6 prosenttia (-0,3). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli -9,3 prosenttia (-4,2). Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 92,9 miljoonaa euroa (112,0). Laskua vertailukauteen oli 17,0 prosenttia (11,1). Vertailukelpoisin valuutoin muutos oli -13,7 prosenttia (6,2).

Top Hammer -liiketoiminnan liikevaihto laski vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 19,1 prosenttia ja liikevaihto oli katsauskaudella 13,5 miljoonaa euroa (16,7). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat erityisesti myynnin lopettaminen Venäjälle ja Asia-alueen heikentynyt kysyntä urakointisektorilla. Positiivista liikevaihdon kehitystä oli Australasia- alueella, jossa yhtiö on voittanut useita uusia asiakkuuksia.

Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto laski vuoden neljännellä vuosineljänneksellä 16,5 prosenttia ja liikevaihto oli katsauskaudella 4,9 miljoonaa euroa (5,8). Liikevaihto kasvoi EMEA-alueella, mutta laski erityisesti Americas-alueella, jossa toimitusmäärät tietyille jakelijoille olivat vertailukautta matalampia.

Geotechnical -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden neljännellä vuosineljänneksellä 23,6 prosenttia ja liikevaihto oli katsauskaudella 4,5 miljoonaa euroa (3,6). Vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittui merkittävä projektitoimitus Pohjois-Amerikkaan.

Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroa Q4 2023 Q4 2022 Muutos% 2023 2022 Muutos% EMEA 10 820 12 546 -13,8 % 47 279 48 651 -2,8 % Americas 5 433 6 156 -11,7 % 20 840 26 349 -20,9 % Asia 2 293 2 767 -17,1 % 8 950 11 686 -23,4 % Australasia 4 031 3 227 24,9 % 14 835 13 892 6,8 % East 324 1 514 -78,6 % 1 012 11 384 -91,1 % Yhteensä 22 901 26 210 -12,6 % 92 917 111 962 -17,0 %

KANNATTAVUUS

Tunnusluvut

Tuhatta euroa Q4 2023 Q4 2022 Muutos% 2023 2022 Muutos% EBITDA, 1 000 euroa 2 409 379 535,9 % 5 172 8 851 -41,6 % EBITDA, osuus liikevaihdosta % 10,5 % 1,4 % 5,6 % 7,9 % Vertailukelpoinen EBITDA, 1 000 euroa 1 961 379 417,8 % 5 004 8 851 -43,5 % Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 8,6 % 1,4 % 5,4 % 7,9 % EBIT, 1 000 euroa 1 192 -1 039 214,7 % 116 3 071 -79,1 % EBIT, osuus liikevaihdosta % 5,2 % -4,0 % 0,1 % 2,7 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -332 -2 166 84,7 % -3 019 885 -441,0 % Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -1,4 % -8,3 % -3,2 % 0,8 %

Vuoden neljännen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITDA oli 2,0 miljoonaa euroa (0,4). Vertailukelpoisen EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 8,6 prosenttia (1,4). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 1,2 miljoonaa euroa (-1,0). Liiketulos oli 5,2 prosenttia (-4,0) katsauskauden liikevaihdosta.

Tammi-joulukuun vertailukelpoinen EBITDA oli 5,0 miljoonaa euroa (8,9). Vertailukelpoisen EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 5,4 prosenttia (7,9). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 0,1 miljoonaa euroa (3,1). Liiketulos oli 0,1 prosenttia (2,7) tammi-joulukuun liikevaihdosta.

Tilikauden kannattavuuden heikentyminen johtui pääosin matalammasta myynnistä. Lisäksi yhtiö ei ole pystynyt siirtämään kohonneita kustannuksia täysimääräisesti myyntihintoihin. Viimeisen neljänneksen aikana yhtiön säästöohjelman tulokset alkoivat näkyä ja kannattavuus parani merkittävästi alkuvuodesta. Yhtiö jatkaa edelleen panostuksia myynnin kehittämiseen ja kiinteiden kulujen hallintaan vahvistaakseen kannattavuutta.

Vuoden neljännen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,8 miljoonaa euroa (-0,5), josta korkokulujen osuus oli -0,7 miljoonaa euroa (-0,3) ja valuuttakurssimuutosten -0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Yhtiöllä oli voimassa 10,0 miljoonan euron koronvaihtosopimus, jonka avulla korkojen nousun kassavirtavaikutusta saatiin pienennettyä. Lisäksi rahoitussopimuksen mukaisen korolliset nettovelat/EBITDA kovenantin rikkoutuminen nosti yhtiön rahoituskuluja. Yhtiö on saanut päärahoittajaltaan suostumuksen kovenantin rikkoutumiselle etukäteen. Verokulut katsauskaudella olivat -0,8 miljoonaa euroa (-0,6). Yhtiö uudelleenarvioi tiettyjen lähdeverosaamisten hyödyntämisen todennäköisyyden ja tämän perusteella alaskirjasi lähdeverosaamisia taseelta yhteensä -0,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-2,2).

Tammi-joulukuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -2,5 miljoonaa euroa (-1,7), josta korkokulujen osuus oli -2,2 miljoonaa euroa (-1,3) ja valuuttakurssimuutosten -0,2 miljoonaa euroa (-0,2). Verokulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (0,5). Tilikauden tulos oli -3,0 miljoonaa euroa (0,9).

RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa Q4 2023 Q4 2022 2023 2022 Liiketoiminnan nettorahavirrat Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 2 178 1 129 4 509 10 063 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 8 282 2 009 11 074 7 326 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 7 019 1 594 8 353 5 606 Investointien nettorahavirta* 1 511 -75 1 102 743 Rahoituksen nettorahavirta -2 970 -612 -4 069 -6 421 Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-) 5 560 908 5 386 -72 Rahavarat tilikauden alussa 5 751 5 394 6 085 6 073 Valuuttakurssierot rahavaroista -110 -216 -269 84 Rahavarat tilikauden lopussa 11 201 6 085 11 201 6 085

*Yhtiö on oikaissut vertailukaudella Muu rahoitusomaisuus erän Rahavaroista ja tämän vaikutukset myös rahavirtalaskelmalla. Oikaisu Rahavaroista Muu rahoitusomaisuus erään oli 1,6 m€.

Vuoden neljännen vuosineljänneksen konsernin rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia oli 2,2 miljoonaa euroa (1,1). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,0 miljoonaa euroa (1,6). Käyttöpääoman muutosten vaikutus oli 6,1 miljoonaa euroa (0,9). Tilikauden liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli 8,4 miljoonaa euroa (5,6).

Vuoden neljännen vuosineljänneksen investointien nettorahavirta oli 1,5 miljoonaa euroa (-0,1) yhtiön saadessa myyntituloja Australian tehtaan tuotantokoneiden myynneistä. Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat suunnitellusti vähäisiä 0,0 miljoonaa euroa (0,2). Investointien osuus liikevaihdosta oli 0,3 prosenttia (0,9). Tilikauden investointien nettorahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (0,8).

Vuoden viimeisen vuosineljänneksen rahoituksen nettorahavirta oli -3,0 miljoonaa euroa (-0,6). Lainojen muutokset nettona olivat -1,6 miljoonaa euroa (-1,8). Luotollisten tilien muutos oli -0,1 miljoonaa euroa (1,6). Tilikauden rahoituksen nettorahavirta oli -4,1 miljoonaa euroa (-6,4).

Vuoden neljännen vuosineljänneksen poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat -1,3 miljoonaa euroa (-1,4). Tilikauden poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat -5,5 miljoonaa euroa (-5,8).

TALOUDELLINEN ASEMA

31.12.2023 31.12.2022 Rahavarat, tuhatta euroa* 11 201 6 085 Korolliset velat, tuhatta euroa 32 532 36 345 joista lyhytaikaisia korollisia rahoitusvelkoja 6 463 8 922 Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 21 331 30 260 Käyttämätön luottolimiitti, tuhatta euroa 4 000 4 218 Velkaantumisaste, % 46,7 % 59,5 % Omavaraisuusaste, % 48,5 % 46,5 %

*Yhtiö on oikaissut vertailukaudella Muut rahoitusvarat erän Rahavaroista ja tämän vaikutukset myös nettovelkojen laskennassa. Oikaisu Rahavaroista Muut rahoitusomaisuus erään oli 1,6 m€

Konsernilla oli korollisia velkoja 32,5 miljoonaa euroa (36,3), josta 5,2 miljoonaa euroa (7,0) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Rahavaroja yhtiöllä oli 11,2 miljoonaa euroa (6,1), muuta rahoitusomaisuutta 1,6 miljoonaa euroa ja lisäksi käyttämätöntä luottolimiittiä 4,0 miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 21,3 miljoonaa euroa (30,3) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta olivat 16,1 miljoonaa euroa (23,3).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 45,6 miljoonaa euroa (50,8). Konsernin omavaraisuusaste koheni ja oli 48,5 prosenttia (46,5). Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 46,7 prosenttia (59,5).

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä väheni vertailukauden loppuun verrattuna 34 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 225 (259). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 69 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa toimitusjohtaja Arto Halosen lisäksi Perttu Aho (VP Down the Hole), Ville Iljanko (VP Distributor Sales), Jorge Leal (VP Top Hammer), Ville Peltonen (CFO), Ville Pohja (VP Geotechnical) sekä Jaana Rinne (henkilöstöjohtaja).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosentin vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

Pitkän aikavälin tavoite 2021 2022 2023 Liikevaihdon kasvu, p.a. 15 % 10,0 % 11,1 % -17,0 % Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 13 % 7,5 % 7,9 % 5,4 %

Robit tulee päivittämään pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

OSAKEPOHJAISET PALKITSEMISOHJELMAT

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2020–2022

Robitin hallitus päätti 25.2.2020 konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Osakeohjelmassa oli kolme osaa: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuului 12 henkilöä. Yhtiön lisäosakekannustinosakkeet (matching shares) maksettiin huhtikuussa 2023. Suoriteperusteisia lisäosakkeita (performance matching shares) ei maksettu. Maksun jälkeen osakkeilla on yhden vuoden mittainen luovutusrajoitus. Osakkeita maksettiin yhteensä 38 500, mikä vastaa 0,2 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2021–2023

Robit Oyj:n hallitus päätti 15.6.2021 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille. Osakeohjelma sisältää yhden sekä kahden vuoden ansaintajaksot. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2021 ja toinen ansaintajakso puolestaan vuodet 2022–2023. Osakeohjelman mahdollinen palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta 2021 perustuu yhtiön ennalta määrittämään EBITDA-tavoitteeseen vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kahden vuoden ansaintajaksolta 2022–2023 perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2022 ja 2023 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2024.

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu 11 henkilöä. Ansaintajaksojen 2021 ja 2022–2023 perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään 155 000 Robit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 0,7 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2022–2024

Robit Oyj:n hallitus päätti 15.2.2022 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille. Robitin hallitus päätti 24.3.2022 kasvattaa osake-palkkio-ohjelman maksimikokoa toimitusjohtajavaihdoksen takia.

Osakeohjelma sisältää yhden sekä kahden vuoden ansaintajaksot. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2022 ja toinen ansaintajakso puolestaan vuodet 2023–2024. Osakeohjelman mahdollinen palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta 2022 perustuu yhtiön ennalta määrittämään liiketoiminnan nettorahavirtatavoitteeseen vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kahden vuoden ansaintajaksolta 2023–2024 perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2023 ja 2024 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2025.

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu 20 henkilöä. Ansaintajaksojen 2022 ja 2023–2024 perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään 240 000 Robit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 1,1 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2023–2025

Robit Oyj:n hallitus päätti 20.2.2023 suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta yhtiön avainhenkilöille. Osakeohjelma sisältää yhden sekä kahden vuoden ansaintajaksot. Osakeohjelman ensimmäinen ansaintajakso käsittää vuoden 2023 ja toinen ansaintajakso puolestaan vuodet 2024–2025. Ansaintajakson 2023 palkkio jakautuu takuuosaan ja suoriteperusteiseen osaan. Takuuosa on 50 prosenttia osallistujalle määritellystä perusosakeallokaatiosta. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kahden vuoden ansaintajaksolta 2024–2025 perustuu yhtiön ennalta määrittämään osakekohtaisen tuloksen keskiarvoon vuosien 2024 ja 2025 tilinpäätöksissä. Osakeohjelman mahdollinen palkkio kummaltakin ansaintajaksolta maksetaan toukokuussa 2026.

Osakeohjelman kohderyhmään kuuluu 18 henkilöä. Ansaintajaksojen 2023 ja 2024–2025 perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään 240 000 Robit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 1,1 prosenttia yhtiön nykyisestä osakekannasta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 15.3.2023. Yhtiökokouksen päätökset ja muut kokoukseen liittyvät materiaalit löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/yhtiokokous/ .

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 31.12.2023 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 5 405. Osakevaihto oli tammi-joulukuussa 9 518 786 osaketta (8 082 989).

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 47 190 (0,2 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2023 oli 32,0 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 1,51 euroa. Katsauskauden ylin kurssi oli 1,55 euroa ja alin kurssi 1,20 euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Robit-emoyhtiön rahoitussopimuksessa oleva kovenantti korolliset nettovelat/käyttökate ei täyttänyt rahoitussopimuksen ehtoja 31.12.2023. Yhtiö sai päärahoittajaltaan suostumuksen kovenantin rikkoutumiselle 26.9.2023. Tämä nosti yhtiön rahoituskuluja ja rahoitusriskiä. Yhtiö on suojautunut korkoriskiä vastaan 10 miljoonan euron määräisellä koronvaihtosopimuksella, joka astui voimaan 30.6.2023 ja päättyy 30.6.2026.

Geopoliittisen tilanteen kiristyminen aiheuttaa riskin yhtiön liiketoiminnalle. Ukrainan sota ja Venäjää kohtaan asetetut pakotteet vaikuttavat liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen erityisesti Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, jotka vastasivat noin 8 prosenttia yhtiön myynnistä tilikaudella 2022. Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa Venäjällä eikä Valko-Venäjällä vuonna 2023.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, tietojärjestelmien toimivuus, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Raaka-ainekustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti asiakashintoihin saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

MUUT TAPAHTUMAT LOKA-JOULUKUUSSA 2023

Robit Oyj julkaisi 23.10.2023 osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2023.

Yhtiö julkaisi 23.10.2023 yhtiön taloudellisen tiedottamisen ja yhtiökokouksen 2024 aikataulun.

Robit Oyj:n 20.9.2023 aloittama omien osakkeiden hankinta päättyi 14.11.2023. Tänä aikana yhtiö hankki 100 000 omaa osaketta keskihintaan 1,37576 euroa osakkeelta. Osakkeet hankittiin Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankinta perustui Robit Oyj:n yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen päättämään enintään 2 117 990 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön hallitus päätti 18.9.2023 pidetyssä kokouksessaan hankkia enintään 100 000 osaketta, mikä vastasi noin 0,5 prosenttia yhtiön tiedotteen julkaisuhetkellä liikkeeseen lasketuista osakkeista. Robit Oyj:llä oli tiedotteen julkaisuhetkellä 21 179 900 osaketta ja ääntä. Hankinnan jälkeen yhtiöllä oli yhteensä 116 308 omaa osaketta, jotka vastasivat noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista.

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 15.12.2023 luovuttaa yhteensä 60 294 yhtiön osaketta hallituspalkkioina hallituskauden 2023 perusteella hallituksen jäsenille. Luovutus perustui yhtiökokouksen 15.3.2023 antamaan valtuutukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli 13.12.2023 päätöskurssilla 82 000 euroa. Toimitusjohtaja Arto Haloselle päätettiin luovuttaa yhteensä 8 824 osaketta osana kiinteää vuosipalkkaa. Luovutus perustui toimitusjohtajasopimukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli 13.12.2023 päätöskurssilla 12 000 euroa. Luovutettavien osakkeiden kokonaismäärä oli yhteensä 69 118 kappaletta ja kokonaisarvo oli 13.12.2023 päätöskurssilla 94 000 euroa. Osakepalkkiot maksettiin Robit Oyj:n hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muuttunut. Robit Oyj:n hallussa oli omia osakkeita 116 308 kappaletta ennen luovutusta vastaten 0,5 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 47 190 kappaletta suoritettavien luovutusten jälkeen vastaten 0,2 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakepalkkiot maksettiin 20.12.2023 mennessä.

TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden emoyhtiön tappio, -10 373 717,93 euroa, siirretään kertyneisiin tappioihin.

VAROJEN JAKAMINEN OSAKKEENOMISTAJILLE

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö julkaisi 19.1.2024 Robit Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, jotka löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/yhtiokokous/ .

Lempäälässä 21.2.2024

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

Ville Peltonen, talousjohtaja

+358 40 759 9142

ville.peltonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 7 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com .

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA EUR tuhatta 10–12/2023 10–12/2022 2023 2022 Liikevaihto 22 901 26 210 92 917 111 962 Liiketoiminnan muut tuotot 791 300 1 882 4 117 Materiaalit ja palvelut* -14 954 -17 609 -61 625 -73 729 Henkilöstökulut -3 694 -4 536 -15 388 -17 075 Poistot -1 217 -1 418 -5 055 -5 779 Arvonalentumiset 283 -61 -205 -339 Liiketoiminnan muut kulut* -2 918 -3 925 -12 409 -16 086 EBIT (Liikevoitto/-tappio) 1 192 -1 039 116 3 071 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 10 5 214 2 277 Korko- ja rahoituskulut -772 -533 -2 758 -4 010 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -762 -528 -2 544 -1 733 Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja 430 -1 568 -2 427 1 338 Verot Tulovero -450 -375 -444 -533 Laskennallisten verojen muutos -311 -223 -148 80 Tuloverot -762 -598 -592 -453 Katsauskauden tulos -332 -2 166 -3 019 885 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -225 -1 968 -3 048 819 Määräysvallattomille omistajille** -107 -198 29 66 -332 -2 166 -3 019 885 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Rahavirran suojaukset -298 46 -223 633 Muuntoerot*** -357 -766 -1 402 41 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -654 -720 -1 624 674 Tilikauden laaja tulos yhteensä -987 -2 886 -4 644 1 560 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -972 -3 084 -4 630 1 501 Määräysvallattomille omistajille** -14 198 -14 58 Konsernin laaja tulos -987 -2 886 -4 644 1 560 Osakekohtainen tulos Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos -0,01 -0,09 -0,14 0,04

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.

**Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

*** Konsernissa on sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin.

KONSERNIN TASE EUR tuhatta 31.12.2023 Oikaistu 31.12.2022 Oikaistu 1.1.2022 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 5 308 5 203 5 487 Muut aineettomat hyödykkeet 817 1 498 2 695 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 19 561 24 929 27 396 Lainasaamiset 276 248 287 Muut saamiset 0 6 0 Johdannaiset 569 848 56 Laskennalliset verosaamiset 1 417 1 859 1 926 Pitkäaikaiset varat yhteensä 27 948 34 590 37 847 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 36 054 44 311 43 538 Myyntisaamiset ja muut saamiset 16 820 22 342 25 337 Lainasaamiset 70 80 100 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 323 108 57 Muut rahoitusvarat* 1 628 1 603 3 452 Rahavarat* 11 201 6 085 6 073 Lyhytaikaiset varat yhteensä 66 096 74 529 78 557 Varat yhteensä 94 043 109 119 116 403 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 705 705 705 Ylikurssirahasto 202 202 202 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 147 82 570 82 570 Muuntoerot -3 103 -1 744 -1 793 Arvonmuutosrahasto 455 678 45 Kertyneet voittovarat -32 054 -32 748 -33 738 Tilikauden voitto/tappio -3 048 819 843 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 45 304 50 482 48 833 Määräysvallattomien omistajien osuus** 325 339 281 Oma pääoma yhteensä 45 629 50 822 49 114 Velat Pitkäaikaiset velat Lainat 22 123 22 085 25 209 Vuokrasopimusvelat 3 946 5 338 5 813 Laskennalliset verovelat 389 690 694 Henkilöstövelvoitteet 504 732 725 Pitkäaikaiset velat yhteensä 26 962 28 846 32 441 Lyhytaikaiset velat Lainat 5 180 7 278 8 619 Vuokrasopimusvelat 1 283 1 644 1 881 Ennakkosaamiset 22 145 771 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 130 321 259 Ostovelat ja muut velat 14 742 19 916 23 278 Muut varaukset 97 147 40 Lyhytaikaiset velat yhteensä 21 453 29 451 34 848 Velat yhteensä 48 415 58 297 67 289 Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 94 043 109 119 116 403

*Yhtiö on oikaissut vertailukaudella Muut rahoitusvarat erän Rahavaroista.

** Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa Q4 2023 Oikaistu Q4 2022* 2023 Oikaistu 2022* Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja 430 -1 568 -2 427 1 338 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 1 217 1 418 5 055 5 779 Rahoitustuotot ja -kulut 829 528 2 610 1 733 Osakeperusteiset maksut henkilöstölle -72 22 -139 115 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) / myyntivoitot (-) -699 -50 -959 -74 Muut ei rahavirtavaikutteiset erät 473 778 369 1 171 Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 2 178 1 129 4 509 10 063 Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 4 492 -479 3 629 2 975 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 3 893 740 6 836 -606 Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -2 282 639 -3 900 -5 107 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 8 282 2 029 11 074 7 326 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -1 034 -529 -2 200 -1 250 Saadut korot ja muut rahoituskulut 52 16 100 20 Maksetut verot -280 78 -621 -490 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 7 019 1 594 8 353 5 606 Investointien rahavirrat Rahoitusvarojen lisäys (-) / vähennys (+)* 0 0 0 1 800 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta 71 -185 -379 -1 194 Aineettomien hyödykkeiden hankinta -5 -52 -64 -131 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 1 341 69 1 571 150 Lainasaamisten takaisinmaksut 103 93 -26 119 Investointien nettorahavirta 1 511 -75 1 102 743 Rahoituksen rahavirrat Omien osakkeiden hankinta -140 0 -150 0 Maksetut osingot ja pääoman palautukset -48 -30 -441 -30 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 3 500 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 636 -1 771 -3 352 -3 187 Luotollisten tilien muutos -112 1 588 -1 782 -1 480 Leasingvelkojen maksut -1 032 -398 -1 844 -1 723 Rahoituksen nettorahavirta -2 970 -611 -4 069 -6 421 Rahavarojen nettolisäys (+) /-vähennys (-) 5 560 908 5 386 -72 Rahavarat tilikauden alussa* 5 751 5 394 6 085 6 073 Valuuttakurssierot rahavaroista -110 -216 -269 84 Rahavarat tilikauden lopussa* 11 201 6 085 11 201 6 085

*Yhtiö on oikaissut vertailukaudella Muut rahoitusvarat erän Rahavaroista.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA A= Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto D = Kertynyt muuntoero E = Arvonmuutosrahasto F = Kertyneet voittovarat G = Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma H = Määräysvallattomien omistajien osuus I = Oma pääoma yhteensä EUR Tuhatta A B C D E F G H I Oma pääoma 1.1.2022 705 202 82 570 -1 793 45 -32 896 48 833 281 49 114 Katsastuskauden tulos 820 820 66 885 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset 633 633 633 Muuntoerot 49 49 -8 41 Laaja tulos 49 633 820 1 502 58 1 559 Muut oikaisut 51 51 51 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 46 46 46 Omien osakkeiden käyttö hallituksen palkkioissa 80 80 80 Osingonjako -30 -30 -30 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 147 147 147 Oma pääoma 31.12.2022 705 202 82 570 -1 744 678 -31 928 50 483 339 50 822 EUR Tuhatta A B C D E F G H I Oma pääoma 1.1.2023 705 202 82 570 -1 744 678 -31 928 50 483 339 50 822 Katsastuskauden tulos -3 048 -3 048 29 -3 019 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset -223 -223 -223 Muuntoerot -1 359 -1 359 -43 -1 402 Laaja tulos -1 359 -223 -3 048 -4 630 -14 -4 644 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille -46 -46 -46 Omien osakkeiden hankinta -150 -150 -150 Omien osakkeiden käyttö hallituksen palkkioissa 88 88 88 Pääoman palautus ja osingonjako -423 -17 -441 -441 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa -423 -125 -548 -548 Oma pääoma 31.12.2023 705 202 82 147 -3 103 455 -35 102 45 304 325 45 629

LIITETIEDOT

Sisältö

Laatimisperiaatteet Tunnusluvut ja laskentakaavat Liikevaihdon jaottelu Rahoitusjärjestelyt Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä Annetut takaukset Arvonalentumistestaukset Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöskatsaus on laadittu IAS 34 ’Osavuosikatsaukset’ -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia.

Robit raportoi vuoden 2023 liikevaihdon kolmelle toiminnalliselle yksikölle: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Aikaisemmin yhtiö on raportoinut Geotechnical-yksikön osana Down the Hole -yksikköä. Geotechnical-yksikkö keskittyy porapaalutukseen, joka on eri rakennuskohteissa käytetty tuentamenetelmä. Down the Hole -yksikkö keskittyy kaivoksissa, louhoksissa ja kaivonporauksessa käytettyyn uppovasaraporauskalustoon. Top Hammer -yksikkö keskittyy kaivoksissa, louhoksissa, rakennushankkeissa ja tunneloinnissa käytettyyn päältä iskevään porakalustoon.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

Tunnuslukutaulukko Q4 2023 Q4 2022 2023 2022 Liikevaihto, 1000 euroa 22 901 26 210 92 917 111 962 EBIT, 1000 euroa 1 192 -1 039 116 3 071 EBIT, osuus liikevaihdosta % 5,2 % -4,0 % 0,1 % 2,7 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,01 -0,09 -0,14 0,04 Oman pääoman tuotto (ROE) % -6,3 % 1,6 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -0,4 % 3,5 % Omavaraisuusaste % 48,5 % 46,5 % Nettovelkaantumisaste % 46,7 % 56,4 % Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 67 237 443 1 326 Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 0,3 % 0,9 % 0,5 % 1,2 % Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 132 710 21 127 592 Omat osakkeet (konsernin hallussa) 47 190 52 308 Osuus äänistä / osakkeista % 0,22 % 0,24 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoisiin eriin vaikuttavat seuraavat tapahtumat: listautumiseen, yritysjärjestelyihin ja uudelleenorganisointiin liittyvät kulut.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA



EUR tuhatta Q4 2023 Q4 2022 2023 2022 EBIT (Liikevoitto) 1 192 -1 039 116 3 071 Poistot ja arvonalentumiset 1 217 1 418 5 055 5 779 EBITDA (Käyttökate) 2 409 379 5 172 8 851 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -448 0 -168 0 Vertailukelpoinen EBITDA (Käyttökate) 1 961 379 5 004 8 851 EBIT (Liikevoitto) 1 192 -1 039 116 3 071 Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 34 217 487 888 Arvonalentumiset 225 0 225 EBITA 1 451 -822 829 3 959 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -448 0 -168 0 Vertailukelpoinen EBITA 1 004 -822 660 3 959

2.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA EBIT + poistot ja arvonalentumiset EBITA EBIT + yritysjärjestelyihin liittyvät poistot Nettokäyttöpääoma varasto + myyntisaamiset ja muut saatavat – ostovelat ja muut velat Osakekohtainen tulos (EPS), euroa tilikauden voitto (tappio) osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana) Oman pääoman tuotto (ROE), % tilikauden voitto (tappio) x 100 oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % voitto ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100 oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana) Korolliset nettovelat lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % oma pääoma x 100 taseen loppusumma – saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % korolliset nettovelat x 100 oma pääoma

3. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin Tuhatta euroa Q4 2023 Q4 2022 Muutos % 2023 2022 Muutos % Top Hammer 13 544 16 748 -19,1 % 54 406 66 834 -18,6 % Down the Hole 4 864 5 827 -16,5 % 20 862 24 897 -16,2 % Geotechnical 4 493 3 635 23,6 % 17 648 20 231 -12,8 % Yhteensä 22 901 26 210 -12,6 % 92 917 111 962 -17,0 % Liikevaihto markkina-alueittain Tuhatta euroa Q4 2023 Q4 2022 Muutos % 2023 2022 Muutos % EMEA 10 820 12 546 -13,8 % 47 279 48 651 -2,8 % Americas 5 433 6 156 -11,7 % 20 840 26 349 -20,9 % Asia 2 293 2 767 -17,1 % 8 950 11 686 -23,4 % Australasia 4 031 3 227 24,9 % 14 835 13 892 6,8 % East 324 1 514 -78,6 % 1 012 11 384 -91,1 % Yhteensä 22 901 26 210 -12,6 % 92 917 111 962 -17,0 %

4. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Yhtiön rahavarat olivat 11,2 miljoonaa euroa 31.12.2023. Lisäksi yhtiöllä on muita rahoitusvaroja 1,6 miljoonaa euroa ja käyttämätöntä luottolimiittiä 4,0 miljoonaa euroa. Yhtiön riittävä likviditeetti on turvattu rahavarojen, muiden rahoitusvarojen ja luottolimiitin kautta.

Emoyhtiön lainojen kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen. Rahoitussopimuksen mukainen nettovelkojen ja käyttökatteen suhde kovenanttiehtojen tarkasteluhetkellä 31.12.2023 saa olla enintään 3,50. Nettovelkojen ja käyttökatteen suhde 31.12.2023 oli 3,81 eikä siten ole täyttänyt rahoitussopimuksen ehtoja. Kovenantit testataan neljännesvuosittain. Yhtiö on sopinut päärahoittajansa kanssa, että muut rahoitusvarat lasketaan mukaan nettovelkojen laskentaan sekä saanut päärahoittajaltaan suostumuksen kovenantin rikkoutumiselle etukäteen kaikkiin neljännesvuosittaisiin tarkasteluhetkiin.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT Tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022 Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta 22 111 22 073 Muut lainat 12 11 Vuokravelat 3 946 5 338 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 26 069 27 423 Lyhytaikaiset lainat Lainat rahoituslainoksilta 5 179 5 462 Muut lainat 0 10 Luotolliset tilit 0 1 782 Vuokravelat 1 284 1 669 Lyhytaikaiset lainat yhteensä 6 463 8 922 Lainat yhteensä 32 532 36 345

5. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ



Tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022 Hankintameno kauden alussa 55 562 53 794 Muut muutokset* -1 188 Lisäykset 903 2 251 Vähennykset -6 356 -195 Erien väliset siirrot -969 0 Valuuttakurssierot -1 469 -288 Hankintameno kauden lopussa 46 483 55 562 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -30 634 -26 398 *Muut muutokset 1 000 Poistot -4 082 -4 477 Vähennykset 5 128 131 Erien väliset siirrot 969 0 Valuuttakurssierot 697 110 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -26 922 -30 634 Kirjanpitoarvo kauden alussa 24 928 27 396 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 19 561 24 928 *Muut muutokset sisältävät korjaukset IFRS 16 omaisuuserien laskennasta

6. ANNETUT TAKAUKSET



Tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022 Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 49 505 48 425 Muut takausvastuut 48 49 Yhteensä 49 553 48 474

7. ARVONALENTUMISTESTAUKSET

Liikearvon määrä tarkastellaan IFRS-säännösten mukaisesti vähintäänkin vuosittain. Liikearvon testauksen muuttujien arvoja tarkistetaan myös, mikäli liiketoiminnassa, kilpailutilanteessa, markkinoissa tai muissa liikearvotestauksen oletuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia.

Yhtiö on organisoinut uudelleen Down the Hole liiketoimintansa ja jakanut sen kahteen erilliseen liiketoimintayksikköön vuoden 2023 alusta, Down the Hole liiketoimintaa ja Geotechnical liiketoimintaan. Tilanteessa 31.12.2023 yhtiö on suorittanut vuosittaisen liikearvotestauksen Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical -rahavirtaa tuottavien yksiköiden osalta. Testauksen yhteydessä yhtiö on arvioinut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuteen ja rahavirtoihin. Arvonalentumistestauksen perusteella ei ole tarvetta liikearvon alaskirjauksille.

8. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät nettovaluuttapositiot, jotka voidaan ennustaa ajan, volyymin ja korkoriskin osalta.

Katsauskauden lopussa ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia.

Yhtiö on 8.6.2021 solminut 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen ja tähän liittyen solminut 10,0 miljoonan euron koronvaihtosopimuksen korkokatolla suojatakseen osan altistumisestaan ​​vaihteleville koroille. Yhtiö soveltaa koronvaihtosopimukseen suojauslaskentaa IFRS 9: n mukaisesti. Tämä johtaa tehokkaasti siihen, että suojatun vaihtuvakorkoisen lainan korkokulut kirjautuvat tuloslaskelmaan kiinteällä korolla.

Yhtiön pääasiallinen korkoriski syntyy pitkäaikaisista lainoista, joiden korot vaihtelevat ja jotka altistavat konsernin rahavirran korkoriskille. Konsernin politiikkana on käyttää tarvittaessa koronvaihtosopimusta vaihtuvasta kiinteään.

Korkojohdannaiset Tuhatta euroa 31.12.2023 31.12.2022 Koronvaihtosopimukset Nimellisarvo 10 000 10 000 Käypä arvo 569 848

Liite