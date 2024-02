Participatiemelding van DME Advisors and DME Capital Management

Brussel, 21 februari 2024 - 8u30 CET - Gereglementeerde informatie



In overeenstemming met de Belgische wetgeving op de openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei 2007), hebben DME Advisors and DME Capital Management transparantiemeldingen naar Solvay gestuurd om aan te geven dat de drempel van 3% is overschreden. Hier is een samenvatting van de bewegingen:

Datum van drempeloverschrijding Datum waarop Solvay de kennisgeving heeft ontvangen DME Advisors LP DME Capital Management LP Totaal 8 januari 2024 16 februari 2024 2,88% 0,12% 3,01% 12 februari 2024 19 februari 2024 3,00% 0,12% 3,12%

De kennisgeving van 19 februari 2024 bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten

Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon

Datum van drempeloverschrijding: 12 februari 2024

Overschreden drempel van directe stemrechten: 3% opwaarts

Noemer: 105 876 416

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: DME Advisors, LP en DME Capital Management, LP zijn gecontroleerd door DME Advisors GP, LLC. DME Advisors GP, LLC is gecontroleerd door David Einhorn

Bijkomende informatie: DME Advisors, LP en DME Management LP zijn de discretionaire beleggingsbeheerders en oefenen de stemrechten naar eigen goeddunken uit, als er geen specifieke instructies zijn. Het percentage van 3% in sectie 10 van de kennisgeving voor DME Capital Management is het gevolg van afronding.

Kennisgevingsplichtige personen:

Naam Adres (voor legale entiteiten) David Einhorn 140 East 45th Street, 24th Floor, New York, NY 10023, USA DME Advisors GP, LLC Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA DME Capital Management, LP Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA





Bijlages