21Shares lancia un nuovo ETP su Celestia ed entra nel network delle blockchain modulari

Il 21Shares Celestia Staking ETP replica l’andamento della valuta nativa di Celestia, TIA, catturando e reinvestendo i rendimenti generati dallo staking

Zurigo, 21 febbraio 2024 – 21Shares, società con sede a Zurigo, sussidiaria di 21.co e leader nel segmento ETP sulle criptovalute con la più ampia gamma al mondo, annuncia oggi il lancio del nuovo 21Shares Celestia Staking ETP (Ticker: ATIA FP), un nuovo strumento che permetterà agli investitori di esporsi ai rendimenti generati dallo staking in Celestia, con l’aggiunta di una gestione del rischio professionale e il non essere obbligati ad allocarvi asset direttamente. Il nuovo ETP sarà disponibile a partire da oggi su Euronext Parigi e Amsterdam.

Nata nell’ottobre del 2023, Celestia appartiene alla famiglia dei Layer 1 e rappresenta un network rivoluzionario per quanto riguarda la scalabilità e l’implementazione della tecnologia blockchain. Il suo scopo è quello di consentire l’interoperabilità tra due catene e per farlo utilizza un meccanismo di consenso unico nel suo genere chiamato DAS (Data Availability Sample), che riduce notevolmente i costi operativi e rende il network più sicuro del 99%. ATIA permette agli investitori di investire in tutto questo attraverso un mezzo regolamentato e collateralizzato al 100%, che non obbliga gli utenti ad acquistare direttamente il token sottostante.

Mandy Chiu, Head of Financial Product Development di 21Shares, ha dichiarato: “Celestia rappresenta il futuro della tecnologia blockchain e siamo molto entusiasti di offrire agli investitori la possibilità di trarre vantaggio dalla sua crescita attraverso un prodotto dedicato. In qualità di maggior emittente di ETP sulle criptovalute al mondo, il nostro scopo è quello di offrire soluzioni innovative, che sblocchino il pieno potenziale delle tecnologie blockchain emergenti.”

Massimo Siano, Managing Director e Head of Southern Europe di 21Shares, ha aggiunto: “Il lancio di Celestia ribadisce la nostra leadership nel settore degli ETP sulle criptovalute, in quanto risponde a richieste di investitori che sono diventati sempre più sofisticati ed esperti anche in un segmento come criptovalute. Riteniamo che la quotazione di ETP come ATIA sia importante per incrementare il distacco con la concorrenza.”

Le caratteristiche principali del 21Shares Celestia Staking ETP e dell’asset sottostante sono:

Una nuova struttura per la blockchain – Celestia offre un accesso efficiente dal punto di vista dei costi ai dati delle blockchain, rendendo meno dispendioso il loro sviluppo e la loro gestione. Il suo design di interoperabilità permette di usarla su più network, consentendo un approccio rivoluzionario alla scalabilità delle nuove catene

– Celestia offre un accesso efficiente dal punto di vista dei costi ai dati delle blockchain, rendendo meno dispendioso il loro sviluppo e la loro gestione. Il suo design di interoperabilità permette di usarla su più network, consentendo un approccio rivoluzionario alla scalabilità delle nuove catene Staking semplificato – ATIA permette agli investitori di trarre beneficio dalle rendite dello staking senza dover necessariamente acquistare TIA, il token sottostante

– ATIA permette agli investitori di trarre beneficio dalle rendite dello staking senza dover necessariamente acquistare TIA, il token sottostante Collateralizzazione al 100% - Il 21Shares Celestia Staking ETP è collateralizzato al 100% dai sottostanti token TIA, il quale è fisicamente detenuto presso enti depositari di livello Investment Grade, i quali offrono soluzioni di custodia e protezione degli asset superiori a quelle a disposizione di un investitore individuale

Nome ISIN Ticker Valute Exchange Data di emissione 21Shares Staking Celestia ETP CH1326116832 ATIA FP (Euronext Parigi)







ATIA NA (Euronext Amsterdam) Euro (Euronext Parigi)







USD (Euronext Amsterdam) Euronext Parigi & Euronext Amsterdam 21 Febbraio 2024





21Shares AG

21Shares AG è la società leader mondiale nel dare agli investitori un accesso alle criptovalute attraverso strumenti appartenenti alla finanza tradizionale o alla finanza decentralizzata. Il suo business si concentra nello sviluppo e nella quotazione di ETP sulle criptovalute collateralizzati al 100% su numerose piattaforme di alcuni dei mercati più importanti al mondo. Prima di essere lanciati, gli ETP sono sviluppati e testati sulla piattaforma proprietaria Onyx, accessibile anche a terze parti

###