Strategisk medejerskab i biotekselskabet CombiGene AB

Selskabet meddelte den 10. januar 2024 (Selskabsmeddelelse 1/2024), at man igennem 2023 havde holdt en række møder med forskellige selskaber med henblik på at foretage værdiskabende investeringer i biotekselskaber, herunder også indgåelse af strategiske partnerskaber eller samarbejde med andre virksomheder, hvor selskabet kunne blive strategiske medejere samt bruge sine kompetencer til at skabe værdi i sit medejerskab.

Forventningen var, at den første investering ville blive præsenteret i løbet af H1-2024, og vi kan derfor med tilfredshed annoncere, at vi pr. dags dato er blevet medejere via køb af 10% af det svenske børsnoterede selskab CombiGene AB ( www.combigene.com ), efter at have fulgt selskabet tæt i 2023, samt afholdt en række møder med ledelsen.

Som tidligere kommunikeret vil strategien med strategiske partnerskaber løbende kræve kapital, og der vil eventuelt også kunne blive udstedt nye aktier i Orphazyme, som en del af den betaling, som der skal investeres for at blive at blive medejer/partner i de selskaber, hvor vi bliver strategiske medejere.

Det er bestyrelsen foreløbige vurdering, at vi herved bedst vil kunne skabe værdi for selskabets aktionærer ved løbende at rejse kapital som enten investeres i direkte medejerskaber i selskaber, hvor vi ser et potentiale og hvor vi indtil de rette muligheder viser sig kan investere overskudskapitalen i noget som giver et afkast til selskabet aktionærer.

