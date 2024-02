Brunswick démarre une première campagne de forage à Elrond

MONTRÉAL, 21 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (TSXV : BRW, OTCQB : BRWXF; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que la Société a commencé la construction d’une route hivernale pour une campagne de forage sur le projet Elrond, situé dans la région d’Eeyou Istchee-Baie James au Québec. Cette première campagne de forage va débuter en mars et testera la pegmatite à spodumène Arwen, qui a été découverte par prospection en septembre dernier par l’équipe d’Exploration Brunswick. L’indice Arwen et la propriété Elrond n'ont jamais fait l’objet de travaux de forage.



La pegmatite d’Arwen est exposée sur une superficie d’environ 250 mètres par 100 mètres, et pente faiblement vers le nord. L’affleurement est bien minéralisé et trois échantillons représentatifs sélectionnés ont livré des valeurs entre 1 et 3 % Li 2 O. La pegmatite reste ouverte dans toutes les directions (voir le communiqué de presse daté du 3 octobre 2023). Avant la campagne de forage, un levé aéromagnétique à haute résolution a été réalisé à l’automne 2023 et suggère que l’indice Arwen est situé dans un corridor structural favorable de 4 km de long par 500 m de large. Le secteur d’intérêt est situé à proximité d’infrastructures puisque la cible se trouve à environ 12 km de la route Billy-Diamond, et les travaux de forage seront effectués au sol via une route hivernale.

M. Killian Charles, président et chef de la direction de BRW, a déclaré : « En 2023, BRW a fait trois importantes découvertes en terrain vierge, notamment à Mirage (où une campagne hivernale est en cours), à Arwen et à Anatacau Main. Avec le lancement d’une autre campagne de forage, BRW fait progresser son portfolio de manière agressive et bâtit sur ses récentes découvertes. Je suis particulièrement excité par la taille de l’indice Arwen et ce nouveau programme de forage va tester l’extension de la découverte en profondeur et latéralement, dans le but de prouver le potentiel du projet Elrond. »

Figure 1 : Vue aérienne de l’indice Arwen





À propos d’Elrond :

Le projet Elrond est constitué de 136 claims couvrant une superficie totale de 7 048 hectares, situé à environ 12 kilomètres à l'est de la route Billy Diamond dans la région de la Baie James au Québec. Le projet Elrond fait partie de l’entente d’option Mythril avec Exploration Midland inc., en vertu de laquelle BRW peut acquérir une participation maximale de 85 % dans le projet. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le communiqué de presse daté du 10 novembre 2022.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse ont été révisés et approuvés par M. François Goulet, directeur, Québec. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101.

À propos d’Exploration Brunswick

Exploration Brunswick est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration pour le lithium dans les secteurs moins explorés au Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. La Société fait avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés préliminaire pour le lithium au Canada.

Relations avec les investisseurs / Demandes d’information

M. Killian Charles, président et chef de la direction (info@brwexplo.ca)

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/813d8917-03bb-4ff8-8a43-9e0d8d3041bd/fr