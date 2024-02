NioBay Metals conclut son accord d'option pour l'acquisition de la propriété Foothills

MONTRÉAL, 21 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) (OTCQB : NBYCF) est heureuse d'annoncer que, conformément aux exigences de la Bourse de croissance TSX et à la suite de son communiqué de presse daté du 7 février 2024 (intitulé « Les Métaux NioBay signe une convention d'option afin de mettre la main sur des propriétés à fort potentiel en titane et phosphate »), la Société a conclu l’entente d'option (l' « Entente d'Option ») pour acquérir un intérêt indivis de 80 % dans le projet Foothills de Vior Inc.



Conformément à l'Accord d'Option, Les Métaux NioBay ont effectué le paiement initial de 40 000 $ en espèces et a émis 1 250 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »). Les actions ordinaires émises en vertu de l'Entente d'Option sont soumises à une période de détention de quatre mois en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de Les Métaux NioBay inc.

NioBay vise à devenir un leader dans le développement de mines à faible consommation de carbone et de pratiques responsables de gestion de l'eau et de la faune, tout en donnant la priorité à l'environnement, à la responsabilité sociale, à la bonne gouvernance et à l'inclusion de toutes les parties prenantes. Sa priorité absolue, essentielle à sa réussite, est le consentement et la pleine participation des communautés autochtones sur les territoires et les terres ancestrales desquelles elle opère.

La Société détient, entre autres, une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec sur le territoire Nitassinan de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh.

Mise en garde

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective en vertu des dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, y compris des énoncés au sujet des plans de la Société. Ces énoncés sont nécessairement fondés sur un certain nombre de croyances, d’hypothèses et d’opinions de la direction à la date à laquelle ils sont faits et sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux prévus ou projetés. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs dans le cas où les croyances, les estimations ou les opinions de la direction, ou d’autres facteurs devraient changer, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ: