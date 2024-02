INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Bruxelles, 21 février 2024, 17h40



NEXTENSA: RÉSULTATS ANNUELS 2023

Faits marquants

IMMEUBLES DE PLACEMENT

• Nextensa réalise un chiffre d’affaires locatif plus élevé (+3,1 M€) en 2023 par rapport à 2022, soit une croissance des loyers à périmètre constant de +12%.

• Les coûts immobiliers diminuent de 0,9 million d’euros en raison d’un taux d’occupation plus élevé.

• La réévaluation du portefeuille immobilier à la fin de 2023 a un impact négatif limité de -0,9 %.

• Un bénéfice de 2,1 millions d’euros a été réalisé sur la vente, début avril 2023, de l’immeuble de bureaux Treesquare à Bruxelles.



PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

• Tour & Taxis : Résultat de développement plus élevé (marge de 4,4 millions d’euros reconnue) en Belgique grâce au succès des ventes de Tour & Taxis. Sur les 346 appartements de Park Lane phase II, 64% ont déjà été vendus ou réservés.

• Cloche d’Or : Location à 100% des immeubles de bureaux Emerald et White House. Le ralentissement des ventes d’appartements et d’immeubles de bureaux entraîne une contribution plus faible au résultat de 2023 (contribution de 13,8 millions d’euros en 2023 vs une contribution de 19,8 millions d’euros en 2022)..



EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Diminution des frais généraux par rapport à la même période de l’année précédente (-2,1 millions d’euros), malgré l’environnement inflationniste.



GESTION FINANCIÈRE ACTIVE

Le coût moyen du financement augmente modestement de 2,18 % à 2,67 %, grâce à la politique de couverture des taux d’intérêt. À la fin de 2023, le ratio de couverture était de 79 % et il restait 88 millions d’euros sur les lignes de crédit existantes.



LE RÉSULTAT NET

Le résultat net (part du groupe) s’élève à 24,49 millions d’euros, soit 2,45 euros par action.



La baisse du résultat par rapport à l’année exceptionnelle 2022 (résultat net de 71,3 millions d’euros) est principalement due à :

• Activité limitée sur le marché de l’immobilier institutionnel en 2023. Des bénéfices ont été réalisés en 2022 sur les ventes des immeubles Monnet et Titanium (28,3 M€ vs 2,1 M€ en 2023).

• La réévaluation négative des actifs et passifs financiers en 2023 (-7,3 millions d’euros) par rapport à la réévaluation positive en 2022 (+15,6 millions d’euros).



VENTE DE L’IMMEUBLE COMMERCIAL À FOETZ

Vente début février 2024 à la juste valeur au 31/12/2023 (9,23 M€).



DIVIDENDE

Proposition de versement d’un dividende brut de 1,50 € par action, qui sera proposé en tant que dividende optionnel, le cas échéant.



UN CHOIX CLAIR POUR UN PORTEFEUILLE SANS ÉNERGIE FOSSILE

En 2023, la décision a été prise d’aligner tous les nouveaux développements sur les critères de la taxonomie de l’UE (dans le cadre de l’objectif d’atténuation du changement climatique) et un plan d’action a été élaboré pour évoluer vers un portefeuille sans énergie fossile.



A propos de Nextensa



Nextensa NV est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.



Le portefeuille d’investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (43%), la Belgique (42%) et l’Autriche (15%) ; sa valeur totale au 31/12/2023 était d’environ 1,3 milliard d’euros.



En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.



La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 488,6 millions d’euros (valeur 31/12/2023).





