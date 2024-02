Fortrea erweitert mit FortreaRx™ Fähigkeiten im Bereich Patientenzugang und Kühlkettenkompetenz

DURHAM, North Carolina, Feb. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) (das „Unternehmen“), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), hat heute die Eröffnung seiner erweiterten nicht-kommerziellen Spezialapotheke, FortreaRx™ mit Sitz in Lake Mary, Florida, bekanntgegeben, die fortschrittliche Lösungen für den Zugang von Patienten in den gesamten Vereinigten Staaten anbietet, einschließlich Kapazitäten und Fachwissen für den Vertrieb bei Raumtemperatur und in der Kühlkette.



FortreaRx ist in allen 50 US-Bundesstaaten und US-Territorien zugelassen und bietet flexible, skalierbare Lösungen, die den spezifischen Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen und gleichzeitig Patienten mit Medikamenten versorgen, die sonst keinen Zugang dazu hätten. Nicht-kommerzielle Spezialapotheken wie FortreaRx bieten diese Lösungen im Auftrag ihrer Kunden, den Arzneimittelherstellern, an und sind in einer einzigartigen Position, um als Brücke zwischen den Arzneimittelherstellern und den Patienten zu dienen, die die Anforderungen der Hersteller für die Verschreibungshilfe erfüllen.

Seit der Gründung von FortreaRx Ende 2008 leistet Fortrea Pionierarbeit im Bereich der nicht-kommerziellen Spezialapothekendienste. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf den Vertrieb von frei verkäuflichen Produkten als integrierter Bestandteil von Patientenhilfsprogrammen (Patient Assistance Programs, PAP), die von pharmazeutischen Herstellern gesponsert werden, um den Zugang zu Therapien für qualifizierte Patienten ohne Krankenversicherung oder für unterversicherte Patienten zu erweitern. Mit der über 3.700 Quadratmeter großen Anlage verdoppelt FortreaRx seine Betriebsfläche und erweitert seine Kapazitäten. So kann nun Folgendes bereitgestellt werden:

ca. 170 Quadratmeter Lagerfläche bei Raumtemperatur

über 550 Quadratmeter Lagerfläche unter Einhaltung der Kühlkette, wobei mehr als 85 Prozent der von FortreaRx abgefüllten Rezepte diese einzigartige Handhabung erfordern

größere Verarbeitungs- und Abwicklungsfläche für bis zu 18.000 Rezepte täglich

verbesserte Versandlösungen mit Optionen für Über-Nacht-, Express- und 2-Tage-Lieferungen

„Das gut etablierte Angebot an Patientenservices von Fortrea in Kombination mit den erweiterten Möglichkeiten von FortreaRx bietet einen durchgängigen Ansatz, von den frühen klinischen Stadien bis hin zur Auslieferung nach der Markteinführung, der eine umfassende und personalisierte Erfahrung für Patienten sicherstellt“, so Bill Nolan, Vice President und Global Head of Patient Access bei Fortrea. „Von unserer Expertise in einem breiten Spektrum von Krankheitszuständen bis hin zu unserem unerschütterlichen Engagement in der Patientenunterstützung zeichnet sich Fortrea durch die Bereitstellung zeitnaher und wirkungsvoller Lösungen für unsere Pharmasponsoren aus, die sich bemühen, die Herausforderungen für Patienten und Anbieter zu reduzieren, indem sie die Aufnahmeprozesse rationalisieren und eine vollständige Integration mit breiteren Initiativen zur Patientenunterstützung anbieten.“

Das Callcenter von FortreaRx, das mit Fallmanagern besetzt ist, kümmert sich nahtlos um Patientenanfragen, Beratung und Datenüberprüfung von Rezepten. Das Patientenzugangsteam von Fortrea hilft Patienten und Leistungserbringern, die Komplexität der Kostenübernahme zu verstehen und zu bewältigen, und beseitigt Hindernisse, damit die Patienten ihre Medikamente erhalten.

FortreaRx bietet effiziente, beratende und kostengünstige Lösungen für Verschreibungsprogramme von Herstellern, die in der Regel zu erheblichen jährlichen Einsparungen für Patienten führen.

Für weitere Informationen über FortreaRx und ihre Dienstleistungen besuchen Sie bitte Fortrea.com.

Über Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung und den Zugang zu Patienten in der Biowissenschaftsbranche. Wir arbeiten mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben, die lebensverändernde Therapien für bedürftige Patienten beschleunigen. Fortrea bietet Management von klinischen Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie, differenzierte technologiegestützte Studienlösungen und Dienstleistungen nach der Zulassung. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielseitiges Team von etwa 19.000 Mitarbeitern in über 90 Ländern ist so skaliert, dass wir unseren Kunden weltweit gezielte und flexible Lösungen anbieten können. Erfahren Sie mehr darüber, wie Fortrea zu einer transformativen Kraft von der Pipeline bis zum Patienten wird, unter Fortrea.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X (früher Twitter) @Fortrea.

Kontakt zu Fortrea:

Fortrea – Medien: Galen Wilson – 703-298-0802, media@fortrea.com

Fortrea – Medien: Kate Dillon – 646-818-9115, kdillon@prosek.com