Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Fortrea aumenta capacidades de acceso al paciente y experiencia de la cadena de frío con la expansión FortreaRx™

La expansión de farmacias especializadas no comerciales de Fortrea ofrece soluciones flexibles y escalables para clientes y medicamentos que cambian la vida directamente a los pacientes