Fortrea 透過 FortreaRx™ 擴張增強患者就醫能力並拓展冷鏈專業技術

Fortrea 的非商業性專賣藥房擴張為顧客提供靈活可擴展的解決方案,直接為患者提供改變生活的藥物