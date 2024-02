Thérapeutique Knight annonce la soumission réglementaire du fostamatinib au Brésil

MONTRÉAL, 21 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui que sa société affiliée brésilienne, United Medical Ltda., a déposé une demande d’autorisation de commercialisation à ANVISA pour le fostamatinib pour traiter la thrombocytopénie parmi les patients adultes atteints de thrombocytopénie immunitaire (TPI) chronique dont la réponse à un traitement antérieur a été insuffisante. Knight a déjà soumis des demandes d’autorisation de commercialisation pour le fostamatinib en Colombie et au Mexique.



« La soumission du fostamatinib illustre la constance de Knight dans l’exécution de sa stratégie qui consiste à tirer parti de sa solide plateforme et de son expertise pour proposer des thérapies innovantes dans le but de répondre à d’importants besoins de santé non satisfaits en Amérique latine », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc.

En date du 24 mai 2022, Knight a annoncé la conclusion d’entente avec Rigel Pharmaceuticals, Inc. pour les droits de commercialisation exclusifs du fostamatinib, un inhibiteur oral de la tyrosine kinase de la rate (SYK) en Amérique latine. Le fostamatinib est commercialisé aux États-Unis sous la marque TAVALISSE® et en Europe sous la marque TAVLESSE® pour le traitement de la TPI chronique parmi les patients adultes.

À propos de la TPI

Chez les patients atteints de la TPI (thrombocytopénie immunitaire), le système immunitaire attaque et détruit les propres plaquettes sanguines du corps, qui jouent un rôle actif dans la coagulation du sang et la guérison. Les symptômes courants de la PTI sont des ecchymoses et des saignements excessifs. Les personnes souffrant de TPI chronique peuvent vivre avec un risque accru de saignements graves qui peuvent entraîner de graves complications médicales ou même la mort. Les thérapies actuelles pour la PTI incluent des stéroïdes, des stimulateurs de production de plaquette sanguine (TPO-RAs), et la splénectomie. Cependant, tous les patients ne répondent pas aux thérapies existantes. Par conséquent, il reste un besoin médical important d’options de traitement supplémentaires pour les patients atteints de TPI.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca .

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 déposée sur www.sedarplus.ca . Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.