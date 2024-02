Visited 앱, 여행 관련 톱 트렌드 발간

여행 전문 앱인 비지티드(Visited)가 2023년 여행 보고서를 발간했다. 비지티드는 맞춤형 여행 지도, 여행 행선지 리스트, 개인별로 맞춤화된 통계자료 등을 제공해 여행자들의 과거 여행에 대한 기록을 모니터하고 기록으로 남기도록 도와 여행에 영감을 부여하는 어플이다.