VGP NV: Jaarresultaten 2023

Gereguleerde informatie - Voorwetenschap

22 februari 2024, 7:00 uur, Antwerpen, België: VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, maakt vandaag de resultaten bekend voor het jaar eindigend op 31 december 2023:

Een nettowinst van € 87,3 miljoen , een stijging van € 209,8 miljoen ten opzichte van boekjaar '22.

, een stijging van € 209,8 miljoen ten opzichte van boekjaar '22. Drie uitgevoerde joint venture closings genereerden een substantiële netto cash van € 676,2 miljoen . Alle transacties, inclusief de voor ’24 geplande transacties, zijn gerealiseerd of overeengekomen tegen een premie ten opzichte van de erkende reële waarde op eind ‘22, wat resulteerde in een gerealiseerde winst van € 59 miljoen in '23 op de geëffectueerde transacties.

genereerden een substantiële netto cash van . Alle transacties, inclusief de voor ’24 geplande transacties, zijn ten opzichte van de erkende reële waarde op eind ‘22, wat resulteerde in een gerealiseerde winst van € 59 miljoen in '23 op de geëffectueerde transacties. VGP heeft twee nieuwe joint ventures opgezet met Deka en Areim , met een gezamenlijke bruto activawaarde van meer dan € 2,6 miljard . In combinatie met de twee deals met Allianz in de eerste helft van '23, heeft VGP een transactiepijplijn ter waarde van € 3 miljard bruto activawaarde uitgevoerd en/of veiliggesteld. De deals die voor '24 op de planning staan, zullen op basis van de overeengekomen prijzen, naar verwachting minstens € 525 miljoen aan bruto opbrengsten genereren.

en , met een gezamenlijke bruto activawaarde van meer dan . In combinatie met de twee deals met Allianz in de eerste helft van '23, heeft VGP een transactiepijplijn ter waarde van uitgevoerd en/of veiliggesteld. De deals die voor '24 op de planning staan, zullen op basis van de overeengekomen prijzen, naar verwachting minstens € 525 miljoen aan bruto opbrengsten genereren. In 2023 werd er voor € 69,5 miljoen aan nieuwe en hernieuwde huurinkomsten getekend, wat de geannualiseerde gecommitteerde huurinkomsten per jaareinde op € 350,8 miljoen brengt 1 (+ € 47,6 miljoen vergeleken met 31 december 2022, +16% op jaarbasis ).

getekend, wat de per jaareinde op brengt (+ € 47,6 miljoen vergeleken met 31 december 2022, ). 1.933.000 m² aan nieuwe ontwikkelingsgrond 2 werd verworven en 1.324.000 m² ontwikkelingsgrond werd aangewend voor de ontwikkelingen die in 2023 werden opgestart. De totaal gecommitteerde grondbank bedraagt 9,4 miljoen 3 m² aan het einde van 2023 en vertegenwoordigt een ontwikkelingspotentieel van meer dan 4,3 miljoen m². Pro forma daalt de totale vastgelegde grondbank naar 8,6 miljoen m² middels de vandaag aangekondigde verkoop van LPM in ‘24. De nieuw verworven ontwikkelingsgrond vertegenwoordigt een investering van € 212,4 miljoen en omvat de aankoop van een aantal iconische percelen in de omgeving van Parijs en Frankfurt.

werd verworven en 1.324.000 m² ontwikkelingsgrond werd aangewend voor de ontwikkelingen die in 2023 werden opgestart. De totaal gecommitteerde grondbank bedraagt aan het einde van 2023 en vertegenwoordigt een ontwikkelingspotentieel van meer dan 4,3 miljoen m². Pro forma daalt de totale vastgelegde grondbank naar 8,6 miljoen m² middels de vandaag aangekondigde verkoop van LPM in ‘24. De nieuw verworven ontwikkelingsgrond vertegenwoordigt en omvat de aankoop van een aantal iconische percelen in de omgeving van Parijs en Frankfurt. 24 projecten werden opgeleverd gedurende het jaar, die 641.000 m², of € 42,3 miljoen aan bijkomende jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen (waarvan 12 projecten van in totaal 330.000 m² in 2H23 werden opgeleverd), en momenteel 100% verhuurd zijn. Als gevolg hiervan stegen de netto huurinkomsten , op proportionele basis 4 , met 48%, van € 107,4 miljoen tot € 159,1 miljoen, wetende dat per jaareinde € 304 miljoen (+ €66 miljoen j-o-j), of € 194,3 miljoen op een proportionele basis, kasstroom genererend is geworden.

gedurende het jaar, die 641.000 m², of € 42,3 miljoen aan bijkomende jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen (waarvan 12 projecten van in totaal 330.000 m² in 2H23 werden opgeleverd), en momenteel 100% verhuurd zijn. Als gevolg hiervan stegen de , op proportionele basis , met van € 107,4 miljoen tot € 159,1 miljoen, wetende dat per jaareinde € 304 miljoen (+ €66 miljoen j-o-j), of € 194,3 miljoen op een proportionele basis, kasstroom genererend is geworden. 26 projecten onder constructie die samen 774.000 m² vertegenwoordigen (waarvan 23 projecten van in totaal 600.000 m² die in de loop van het jaar zijn opgestart) en € 51,9 miljoen aan extra jaarlijkse huurinkomsten eens ze volledig zijn gebouwd en verhuurd zijn. De opgestarte pijplijn is voor 77,3% voorverhuurd. Het voorverhuurpercentage daalde als gevolg van bepaalde speculatieve projecten die in Q4'23 werden opgestart gegeven onder andere een daling in de bouwkosten.

die samen 774.000 m² vertegenwoordigen (waarvan 23 projecten van in totaal 600.000 m² die in de loop van het jaar zijn opgestart) en eens ze volledig zijn gebouwd en verhuurd zijn. De opgestarte pijplijn is voor 77,3% voorverhuurd. Het voorverhuurpercentage daalde als gevolg van bepaalde speculatieve projecten die in Q4'23 werden opgestart gegeven onder andere een daling in de bouwkosten. De vastgoedportefeuille 5 is nagenoeg volledig verhuurd met een bezettingsgraad van 99% (vergeleken met 99 % op 31 december 2022). 75,9 % van de voltooide portefeuille is gecertificeerd, zoals onder andere het DGNB Platinum gecertificeerde VGP Park Laatzen. Dit is het eerste Duitse gebouw ontwikkeld door, en in eigendom van een ontwikkelaar dat een platinum certificaat behaalde.

is nagenoeg volledig verhuurd met een (vergeleken met 99 % op 31 december 2022). 75,9 % van de voltooide portefeuille is gecertificeerd, zoals onder andere het DGNB Platinum gecertificeerde VGP Park Laatzen. Dit is het eerste Duitse gebouw ontwikkeld door, en in eigendom van een ontwikkelaar dat een platinum certificaat behaalde. Het PV (fotovoltaïsche) vermogen groeide met 79,9% over 2023 . De operationele capaciteit overschreed de 100 MWp-mijlpaal met 101,8 MWp (tegenover 56,6 MWp in december 2022). PV projecten in aanbouw bedragen 69,0 MWp en er is nog eens 99,7 MWp gepland. De progressie in de groene stroomtransitie en andere duurzaamheidsmaatregelen binnen onze portefeuille droegen bij aan de vier sterren GRESB-kwalificatie voor ontwikkelaars, de op één na hoogste onder sectorgenoten in het Europese logistieke segment.

. De operationele capaciteit overschreed de 100 MWp-mijlpaal met 101,8 MWp (tegenover 56,6 MWp in december 2022). PV en er is nog eens 99,7 MWp gepland. De progressie in de groene stroomtransitie en andere duurzaamheidsmaatregelen binnen onze portefeuille droegen bij aan de vier sterren GRESB-kwalificatie voor ontwikkelaars, de onder sectorgenoten in het Europese logistieke segment. Solide balans met € 400 miljoen onbenutte kredietfaciliteit en lagere schulden van € 375 miljoen na terugbetaling van twee obligaties in april en september. Tot slot was VGP in staat om een kredietfaciliteit van de Europese Investeringsbank van € 150 miljoen te verkrijgen ter ondersteuning van het bedrijfsonderdeel hernieuwbare energie. Per 5 februari 2024 heeft VGP € 135 miljoen van de faciliteit opgenomen tegen een rente van 4,15% over een periode van tien jaar.

en lagere schulden van € 375 miljoen na terugbetaling van twee obligaties in april en september. Tot slot was VGP in staat om een kredietfaciliteit van de Europese Investeringsbank van te verkrijgen ter ondersteuning van het bedrijfsonderdeel hernieuwbare energie. Per 5 februari 2024 heeft VGP € 135 miljoen van de faciliteit opgenomen tegen een rente van 4,15% over een periode van tien jaar. Er vonden een aantal belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaats. Het betreft de verkoop van VGP's aandeel in de LPM Joint Venture in Q1 '24, waarbij VGP ongeveer € 170 miljoen aan bruto opbrengsten heeft gerecycleerd. VGP verwierf tevens haar eerste Deense grondperceel gelegen in Vejle.

heeft gerecycleerd. VGP verwierf tevens haar eerste Deense grondperceel gelegen in Vejle. De raad van bestuur stelt een gewoon dividend voor van € 80,5 miljoen (+7,3 % versus vorig jaar), alsook een uitzonderlijke uitkering van € 20,5 miljoen vanwege het record netto cash recycling met de bestaande en nieuwe Joint Ventures in ‘23. Dit brengt het totale jaarlijks bruto dividend op € 101 miljoen, of € 3,70 per aandeel.

Voor een volledig detail van de resultaten zie het persbericht in bijlage.

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE CIJFERS

Activiteiten en resultaten 2023 2022 Wijziging (%) Gecommitteerde geannualiseerde huurinkomsten (€ mio) 350,8 303,2 +15,7% IFRS operationeel resultaat voor belasting (€ mio) 118,8 (115,6) n.b. IFRS nettoresultaat (€ mio) 87,3 (122,5) n.b. IFRS-winst per aandeel (€ per aandeel) 3,20 (5,49) n.b.

Portefeuille en balans dec 23 dec 22 Wijziging (%) Vastgoedportefeuille, inclusief Joint Ventures tegen 100% (€ mio) 7.194 6.443 +11,7% Vastgoedportefeuille, inclusief Joint Ventures op aandeel (€ mio) 4.828 4.605 +4,8% Bezettingsgraad van de bestaande portefeuille (%) 98,9 98,9 0,0% EPRA NTA per aandeel (€ per aandeel)1 83,10 84,35 -1,5% IFRS NAV per aandeel (€ per aandeel) 81,14 80,69 +0,6% Netto financiële schuld (€ mio) 1.778 1.669 +6,5% Schuldgraad2 (%) 40,3% 34,4% +17,2%

1 Zie nota 10.2

2 Schuldgraad wordt berekend door de netto financiële schuld te delen door het totaal van de eigen

middelen en verplichtingen

WEBCAST VOOR INVESTEERDERS EN ANALISTEN

VGP zal op 22 februari 2024 om 10:30 (CET) een webcast hosten

Webcast link:

https://channel.royalcast.com/landingpage/vgp/20240222_1/

Klik op de bovenstaande link om de presentatie bij te wonen vanaf je laptop, tablet of mobiele apparaat. Webcast wordt gestreamd via je geselecteerde apparaat.

Volg de webcast van het evenement 5-10 minuten voor aanvangstijd

Een presentatie is beschikbaar op de VGP-website:

https://www.vgpparks.eu/en/investors/publications/

CONTACTGEGEVENS VOOR INVESTEERDERS EN VRAGEN VAN DE MEDIA

Investor Relations

Tel: +32 (0)3 289 1433

investor.relations@vgpparks.eu Karen Huybrechts

(Hoofd Marketing) Tel: +32 (0)3 289 1432

OVER VGP

VGP is een pan-Europese eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek en semi-industrieel vastgoed van hoge kwaliteit en een leverancier van duurzame energieoplossin-gen. VGP heeft een volledig geïntegreerd bedrijfsmodel met uitgebreide expertise en jaren-lange ervaring in de hele waardeketen. Opgericht in 1998 als een Belgische vastgoedontwikkelaar in familiebezit in Tsjechië is VGP met een personeelsbestand van ongeveer 368 voltijdse werknemers actief in 17 Europese landen, rechtstreeks en via verschillende 50:50 joint ventures. Per december 2023 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures aan 100%, € 7,19 miljard en had het bedrijf een Netto Vermogenswaarde (EPRA NTA) van € 2,3 miljard. VGP is genoteerd aan Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957).

Ga voor meer informatie naar: http://www.vgpparks.eu

Toekomstgerichte verklaringen: Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige inzichten van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en omvatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van enige toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. VGP verstrekt de informatie in dit persbericht op deze datum en neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken met het oog op nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. De informatie in deze aankondiging vormt geen aanbod om effecten in VGP te verkopen of een uitnodiging om effecten in VGP te kopen of een uitnodiging of aansporing om zich bezig te houden met andere beleggingsactiviteiten. VGP wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen gemaakt of gepubliceerd door derden en neemt geen enkele verplichting op zich om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen gepubliceerd door derden met betrekking tot dit of enig ander persbericht uitgegeven door VGP te corrigeren.







1 Inclusief Joint Ventures aan 100%. Per 31 december 2023 stonden de geannualiseerde gecommitteerde huurovereenkomsten van de Joint Ventures op € 225,1 miljoen.

2 Inclusief ontwikkelings Joint Ventures aan 100%

3 Inclusief de 720.000 m2 grond van de LPM Joint venture die werd verkocht

4 Zie “Bijkomende toelichtingen”, winst-en-verliesrekening proportioneel geconsolideerd

5 Inclusief Joint Ventures aan 100%.

Bijlage